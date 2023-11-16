الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية التركي: صمت الدول الغربية أمام الوحشية الإسرائيلية في غزة "مرعب"

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وزير الخارجية التركي هاكان فيدان،

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التزام الدول الغربية الصمت أمام الوحشية الإسرائيلية في غزة "أمر مرعب".

 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، بالعاصمة أنقرة الخميس.

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وأفاد فيدان أن " الأمر المرعب أن الدول الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل التزمت الصمت التام أمام الوحشية في غزة".


وأضاف أن استمرار الصمت إزاء عدم التزام إسرائيل بالقوانين في غزة، هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لانتهاكات القانون في أجزاء أخرى من العالم.

واستنكر الوزير استمرار الوضع في غزة قائلا: "من العار استمرار الحصار غير القانوني والهجمات اللاإنسانية على غزة".


ودعا فيدان العالم الغربي إلى حماية القيم الأخلاقية وعدم الدخول كطرف في الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل علني في غزة.


وأكد أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لوقف هذه المجزرة وإنهاء هذه الوحشية.- (الأناضول)

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