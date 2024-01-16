وزير بمجلس حرب الاحتلال: بعيدون جدا عن إنهاء حماس

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير في مجلس الحرب جدعون ساعر قوله إنهم بعيدون جدا عن إنهاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكشفت بيانات مؤقتة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الحرب على قطاع غزة، أن تقديراته تشير إلى أن غالبية مقاتلي وقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



بينما زعمت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من قتل حوالي 9 آلاف من عناصر المقاومة الإسلامية "حماس"، وأشارت إلى أن عدد مقاتلي حماس يبلغ نحو 30 ألفاً.

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وقال جيش الاحتلال أيضاً إنه تمكن من قتل 170 شخصاً في الجبهة الشمالية، حيث يخوض الاحتلال مواجهات متقطعة مع حزب الله اللبناني وفصائل من المقاومة الفلسطينية.



كما أظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 30 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما استهدف 750 هدفاً في الجبهة الشمالية، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".



بينما اخترق نحو 9 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الحرب، ونحو 2000 صاروخ من لبنان ونحو 30 صاروخاً من سوريا.



كما أشارت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، قُتل 522 جندياً في معارك يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفي مناورات برية في قطاع غزة، وفي معارك في جنوب لبنان، وأوضح أن 188 من الجنود قتلوا في معارك القطاع.-(وكالات)

