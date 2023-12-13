الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي: الأميركيون يدفعوننا منذ سنوات إلى الانتحار

الدعم الأميركي القوي لـ"إسرائيل" يبدو وكأنّه "تراجع اليوم"
الدعم الأميركي القوي لـ"إسرائيل" يبدو وكأنّه "تراجع اليوم"

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنّ الولايات المتحدة الأميركية تدفع "إسرائيل منذ سنوات نحو الانتحار"، عبر الدفع نحو "حل الدولتين".

اضافة اعلان


ولدى تعليقه على كلام الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي ذكر فيه أنّ "الحكومة الإسرائيلية لا تريد حل الدولتين"، قال سموتريتش إنّه "يرى ذلك مديحاً".


وخلال حديثه إلى الإعلام الإسرائيلي، رأى وزير مالية الاحتلال أنّ "حل الدولتين" هو كأن "تأخذ غزة، وتضاعفها 20 مرةً، وتضعها في منطقة تسيطر (عسكرياً بسبب الظروف على الأرض) على ثلاثة أرباع إسرائيل".

وفي الوقت نفسه، أشار سموتريتش إلى أنّ لدى الاحتلال "منظومة علاقات جيدة جداً مع واشنطن"، مضيفاً أنّ "أحداً لم يتخيّل قوة التعاون الموجود اليوم" بين الجانبين.


وإذ لفت إلى أنّ الولايات المتحدة والاحتلال "صديقان منذ سنوات كثيرة جداً"، قال إنّ "خلافات كانت موجودةً لسنوات كثيرة أيضاً، ونحن نعرف كيف ندير هذه الخلافات مثل أصدقاء".


ودعمت الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، بذريعة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وكان آخر تجليات هذا الدعم الموقف الأميركي الرافض قرار وقف إطلاق النار في القطاع، الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، بعد أن أفشلته في مجلس الأمن الجمعة الماضي. 


خلافات بايدن ونتنياهو تظهر إلى العلن

يأتي كلام سموتريتش فيما يتزايد الحديث في الإعلام الإسرائيلي والغربي عن خلافات بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن.
وفي أعقاب قول بايدن إنّ على نتنياهو "تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذا التصريح بـ"الانتقاد الاستثنائي".

وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ كلام بايدن "قيل في الغرف المغلقة في البيت الأبيض، والآن يُقال علناً، ويظهّر الخلاف بين نتنياهو وبايدن"، مشيراً إلى أنّ "انفجاراً سيحدث بين نتنياهو وبايدن في نهاية الأمر".


أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فذكرت أنّ الانقسام بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، "أقرب حلفائها"، انفجر إلى العلن، بحيث حذّر بايدن من أنّ القادة الإسرائيليين يفقدون الدعم الدولي بسبب حربهم على غزة، ونتيجة رفض نتنياهو، بصورة قاطعة، الرؤية الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب.


ورأت الصحيفة أنّ الدعم الأميركي القوي لـ"إسرائيل" يبدو وكأنّه "تراجع اليوم"، إذ تمثّل تعليقات بايدن "أكبر تغيير حتى الآن في اللغة" التي استخدمتها واشنطن فيما يتعلق بالاحتلال، منذ بدء الحرب.


وفي حين واجهت الحكومة الإسرائيلية إداناتٍ متزايدةً من جميع أنحاء العالم، بقي المسؤولون الأميركيون "استئناءً"، ولم يدينوها حتى صدور تصريحات بايدن.


وجاءت انتقادات بايدن الحادة لنتنياهو في الوقت الذي يواجه الرئيس الأميركي نفسه انتقاداتٍ متزايدةً أيضاً بشأن موقفه تجاه العدوان على غزة، "سواء من الرأي العام، أم من داخل حزبه الديمقراطي"، وفق ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية. -الميادين

 

اقرأ أيضاً: 

سموتريتش: مليونا "نازي" في الضفة الغربية 


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إدارة بايدن أبدت "انزعاجها الشديد" من الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين يفقدون حياتهم

“أسابيع وتنتهي الحرب على غزة”.. لماذا تعلن أميركا “موعد النهاية”؟

06 كانون الأول 2023
773301_38310479

بايدن يعلق على حادثة إطلاق النار على الطلبة ذي الأصول الفلسطينية

28 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز

توقف قلبه عن الخفقان.. نائب تركي هاجم الاحتلال ووقع أرضاً (فيديو)

منذ 7 دقيقة
تشير الصحيفة أن العديد من "الفظائع" المزعومة لم تحدث أبداً

ليبيراسيون: حماس لم تقطع رؤوس الأطفال ولم تبقر بطون النساء

منذ 11 دقيقة
الافيون

هذه الدولة تتصدر بلدان العالم في إنتاج "الأفيون"

منذ 17 دقيقة
قتلى من جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد لواء في معارك الشجاعية

منذ1 ساعة
في تاريخ تأسيس الموساد.. "كل شيء انهار كأحجار الدومينو في 7 أكتوبر "!

في تاريخ تأسيس الموساد.. كل شيء انهار كأحجار الدومينو في 7 أكتوبر

منذ1 ساعة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

نتائج خطاب الكراهية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الأخطر بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ15 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ15 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 