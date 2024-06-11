وفاة نائب رئيس مالاوي بعد اختفاء طائرته

أعلن رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، في خطاب للأمة يوم الثلاثاء، أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي أقلت نائبه، ساولوس كلاوس تشيليما، واختفت يوم الإثنين، قد لقوا حتفهم، حسبما أفادت وكالة رويترز.

اضافة اعلان

وكانت حكومة مالاوي قد أعلنت، الإثنين، عن فقدان طائرة عسكرية كانت تقل تشيليما بعد اختفائها عن الرادار. وأوضحت الحكومة في بيان أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل حتى الآن"، وفقًا لوكالة فرانس برس.



الطائرة، التي أقلعت بعيد التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش)، كانت تقل تشيليما، البالغ من العمر 51 عامًا، وتسعة أشخاص آخرين.



وقد أمر تشاكويرا القوات الإقليمية والوطنية بإجراء "عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة"، وفقًا للبيان. كما ألغى زيارة عمل كانت مقررة إلى جزر البهاما.



وفي عام 2022، جُرد تشيليما من سلطاته بعد توقيفه وتوجيه اتهامات له بالكسب غير المشروع في فضيحة رشوة تورط فيها رجل أعمال بريطاني من أصل مالاوي. وفي الشهر الماضي، أسقط القضاء في مالاوي التهم بعد حضور تشيليما عدة جلسات أمام المحكمة.



وتأتي هذه الحادثة بعد وقت قصير من سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التي أعادت إلى الأذهان حوادث طيران مماثلة قضى فيها العديد من الرؤساء والسياسيين البارزين في العالم خلال القرن الماضي والعقود الأخيرة.







