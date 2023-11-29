الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وكالة: حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة

بقايا مبان في غزة إثر القصف الوحشي لطائرات الاحتلال - (وكالات)
بقايا مبان في غزة إثر القصف الوحشي لطائرات الاحتلال - (وكالات)
أكدت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر مطلع، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام إضافية.
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ودخلت الهدنة في قطاع غزة يومها السادس، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي انتهت في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات بمشاركة إسرائيلية وأميركية ومصرية وبحضور الوسيط القطري، من أجل التوصل إلى هدنة طويلة المدى وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة.

وفي اليوم الـ 54 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إخلاء سبيلهم الليلة في إطار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-11" إن هناك جهودا في إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء اليومين الإضافيين للهدنة، علما أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن اتفاقا جديدا يتم بحثه في الدوحة يشمل إطلاق سراح كل المحتجزين بغزة مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن "هناك جهود ومساع لتمديد الهدنة".-(وكالات)
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