الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

يلين تتحدث عن أولويات واشنطن الاقتصادية من الهند

AP23197192951074
وزيرة الخزانة الأميركية خلال مؤتمر الصحفي في الهند

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأحد، أن الولايات المتحدة تعمل على أولويات ملحة لمواجهة تحديات عالمية مشتركة بهدف استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي مؤتمر صحفي من الهند، قالت يلين إن هناك أولويات تعمل واشنطن مع حلفائها عليها، بما في ذلك الضرر الاقتصادي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والدول التي تواجه مخاطر في سداد ديونها.

وقالت: "أتطلع للعمل مع نظرائي من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي"، مضيفة أن "إنهاء الحرب في أوكرانيا هو أفضل ما يمكن فعله للاقتصاد العالمي".

وتأتي زيارة يلين إلى الهند ضمن إطار اجتماع وزراء مال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع، وذلك بهدف مناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية، وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات وكذلك أوكرانيا، قبل اجتماع لمجموعة العشرين. 

دعم ثابت لأوكرانيا

وجددت الوزيرة الأميركية دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا في سبيل الدفاع عن نفسها وسيادتها قائلة إن "الأولوية أن نزيد دعمنا لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي غير المبرر".

وقالت إن "تحالفنا يبني على الإجراءات التي اتخذناها خلال الأشهر الأخيرة لتقليص جهود روسيا للتهرب من العقوبات ... وسنمنع وصول روسيا إلى التجهيزات العسكرية والتكنولوجية التي تحتاجها لشن الحرب".

وأضافت أن "زيارتي لأوكرانيا تركت أثرا على الصعيد الشخصي، فمن خلالها رأيت التغيير الكبير الذي حصل في أوكرانيا ومس بحياة الأوكرانيين، لا سيما أولئك الموجودون في الخطوط الأمامية ... إن القضاء على الحرب ضرورة حتمية وأخلاقية".

وتحدثت الوزيرة الأميركية عن أولويات أخرى تتمثل في الديوان على الدول النامية وتحديات ظاهرة التغير المناخي.
وقالت على هامش الاجتماعات المنعقدة بمدينة غانديناغار غرب الهند، "بما أن أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها ... على النهوض".

وأكدت استعداد واشنطن للعمل والمساعدة مع الجهات الأخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي لاتخاذ خطوات تجاه هذا الموضوع.

وقالت يلين إن مصارف التنمية الإقليمية والعالمية يمكنها إقراض الدول النامية 200 مليار دولار لخفض المشاكل والقضاء على الفقر ومحاربة تغير المناخ.

وشددت على أهمية حشد مصارف التنمية للمزيد من الأموال لمواجهة التحديات المتنامية في جميع أنحاء العالم.

ومضت قائلة: "من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة؛ لأن الدول التي تتخلف عن سداد ديونها من الصعب أن تجد استثماراتها خاصة بها مما يسبب تراجعا في إجمالي الاقتصاد وتزيد مشكلة الديون لديها".

وأوضحت أن أزمة الأسباب وراء أزمة ديون الدول النامية هو وباء كوفيد-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا.

وتابعت: "هذا الأسبوع، سأعمل على إشراك الدائنين من أجل عملية إعادة هيكلة ديون تلك الدول ... أحرزنا تقدما في زامبيا ونعمل على تسريع وتيرة أعمالنا في سيرلانكا وغانا".

"ممارسات تجارية غير عادلة"

اضافة اعلان

 


وسلطت يلين الضوء على زيارتها الأخيرة للصين، مؤكدة أنها ناقشت مع المسؤولين في بكين التحديات العالمية المشتركة.

وقالت إن "خفض التصعيد مع الصين هو أولوية للولايات المتحدة" وأن "زيارتي إلى بكين تضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بخطوة متقدمة".

وزادت: "واشنطن وبكين حريصتان على تحريك المزيد من الإجراءات في مجالات الاهتمام المتبادل"، نقلا عن الحرة.

ومع ذلك، قالت إن التعريفات الجمركية التي وضعتها الولايات المتحدة في عهد ترامب وتواصل إدارة بايدن فرضها على بكين؛ تأتي على اعتبار أن واشنطن لديها "مخاوف من ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين"، مبدية قلقها إزاء هذه الأفعال التي أكدت على أهمية مواجهتها.

وأشارت إلى أنها ناقشت "مع المسؤولين الصينيي"ن مخاوف الولايات المتحدة على أمنها القومي ومسائل حقوق الإنسان في الصين، وهي أولوية بالنسبة لنا".

وزارت وزيرة الخزانة الأميركية، الصين في وقت سابق الشهر الجاري، ومن المقرر أن يزور مبعوث المناخ الأميركي، جون كيري، بكين أيضا خلال الأسبوع المقبل.

وستشكل قمة مجموعة العشرين في غانديناغار فرصة لمناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بعد مصادقة نحو 140 دولة برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري على أول مشروع في هذا الاتجاه، ما زال يواجه عقبات.

وقالت الوزيرة الأميركية إنهم يعملون "من أجل نظام أكثر عدالة في القرن 21 بشأن الضرائب"، مؤكدة التزام واشنطن بـ "الاتفاق التاريخي" الذي يقدم حلولا لمواجهة التحديات الضريبية في الاقتصادات العالمية.


نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس

نائبة الرئيس الأميركي تدعو للاستثمار في "تقليص السكان" منذ24 ساعة

بوتين و بريغوجين

ما هو عرض "الشعر الرمادي" الذي طرحه بوتين و رفضه بريغوجين؟ 15 تموز 2023

سجن مؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في داعش

سجن مؤبد لأميركي جنّد آلاف المقاتلين في داعش 15 تموز 2023

برق - (تعبيرية)

وفاة 10 أشخاص بسبب البرق في الهند 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
برق - (تعبيرية)

وفاة 10 أشخاص بسبب البرق في الهند

14 تموز 2023
اوكرانيا وحلف الناتو

مسؤول: انضمام أوكرانيا للناتو أمر مستحيل

09 تموز 2023
موجة حر في الهند

موجة شديدة الحرارة تودي بحياة العشرات في الهند

19 حزيران 2023
اقرأ أيضا
التحالف العالمي للسيادة على الغذاء يدين العملية العسكرية في جنين

التحالف العالمي للسيادة على الغذاء يدين العملية العسكرية في جنين

منذ2 ساعة
حسن نصرالله وبوتين

إيران تعلن عن مخطط للربط الكهربائي مع روسيا

منذ2 ساعة
زيلينسكي

روسيا تتلقى "مساعدة غير متوقعة" من زيلينسكي

منذ3 ساعة
إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب حاجز في بيت لحم

إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب حاجز في بيت لحم

منذ6 ساعة
237776

روسيا تعلن إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق سيفاستوبول بالقرم

منذ6 ساعة
عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 