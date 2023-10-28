السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يهود أمريكيون يطالبون بوقف قصف غزة

يهود أمريكيون في نيويورك يطالبون بوقف قصف غزة
يهود أمريكيون يطالبون بوقف قصف غزة
احتشدت المئات من اليهود المناصرين للسلام في محطة قطارات "غراند سنترال" الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأمريكية بهدف المطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق نار عاجل.اضافة اعلان

واحتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة، مرتدين قمصانًا سوداء، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل، "يجب أن تصبح فلسطين حرة" و"نريد وقف إطلاق نار فورًا" و"كونوا معنا الجانب الصحيح من التاريخ".

وفي وقت سابق، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. الأناضول
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