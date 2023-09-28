الخميس 28 أيلول 2023
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يوم الزراعة العربي: واقع وتحديات -(فيديو)

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يمكن دعم المزارعين العرب من خلال تقديم القروض الميسرة
تحتفل الدول العربية في 21 سبتمبر من كل عام بيوم الزراعة العربي، وذلك تقديراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في حياة الشعوب العربية.

وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على تحديات الزراعة العربية وضرورة العمل على تطويرها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.اضافة اعلان

تواجه الزراعة العربية عددًا من التحديات، منها:



0قلة الموارد المائية: تعاني العديد من الدول العربية من شح الموارد المائية، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.
0التغير المناخي: يتسبب التغير المناخي في تغير أنماط الطقس، مما يؤدي إلى تناقص الإنتاج الزراعي في بعض المناطق العربية.
0الاعتماد على التكنولوجيا التقليدية: لا يزال العديد من المزارعين العرب يعتمدون على التكنولوجيا التقليدية في الزراعة، مما يقلل من الإنتاجية ويزيد من مخاطر تلف المحاصيل.
0ضعف البنية التحتية: تعاني العديد من الدول العربية من ضعف البنية التحتية الزراعية، مما يؤثر على عملية نقل وتسويق المنتجات الزراعية.



أرقام الزراعة العربية



تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الزراعة يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويوفر فرص عمل لحوالي 25% من السكان العرب. كما أن الزراعة تلعب دورًا مهمًا في الأمن الغذائي العربي، حيث تساهم في توفير نحو 80% من الغذاء العربي.

تحديات الزراعة العربية



على الرغم من أهمية الزراعة العربية، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات التي تتطلب حلولًا عاجلة، منها:

0ضرورة زيادة الاستثمارات في الزراعة: تتطلب الزراعة العربية زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية، وبرامج التدريب والتطوير.
0تعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة: يمكن للتعاون العربي في مجال الزراعة أن يساعد في مواجهة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتحقيق التكامل الاقتصادي.
0دعم المزارعين العرب: يمكن دعم المزارعين العرب من خلال تقديم القروض الميسرة، وبرامج التأمين الزراعي، وحماية المنتجات الزراعية من المنافسة الأجنبية.

يتطلب النهوض بقطاع الزراعة العربية العمل على مواجهة التحديات التي تواجهه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، ودعم المزارعين العرب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع سياسات وبرامج زراعية تهدف إلى تطوير القطاع وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
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