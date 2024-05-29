 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

10 قتلى و 149 جريح في صفوف الاحتلال منذ بدء العدوان على رفح

قتلى الجيش الاسرائيلي
جيش الاحتلال يعن حصلية قتلاه من الضباط والجنود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 10 ضباط وجنود وإصابة 149 آخرين خلال المعارك الدائرة في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية في مدينة رفح قبل نحو أسبوعين.

اضافة اعلان


وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم، مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة رفح.


كما أفاد الجيش بإصابة 26 عسكريا خلال المعارك الدائرة في غزة مع كتائب المقاومة الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.


من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، اليوم، إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات ليلية قام بها الجيش في طوباس بالضفة الغربية..

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قنابل امريكية

ما هي القنبلة التي تسببت بمجزرة الخيام في رفح؟

منذ4 ساعة
مظاهرات الجامعات الأميركية

ما السبب الحقيقي وراء انخراط جيل "Z" في مظاهرات الجامعات الأميركية؟؟

20 أيار 2024
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

07 أيار 2024
إعلام الاحتلال: الجيش يستعد لاجتياح رفح

جيش الاحتلال يطلب إخلاء سكان بعض مناطق رفح

06 أيار 2024
اقرأ أيضا
لقاء يجمع زعماء المعارضة الاسرائيلية

تحالف ثلاثي للمعارضة "الإسرائيلية" بهدف إسقاط حكومة نتنياهو

منذ1 ساعة
نيكي هيلي

"اقضوا عليهم".. نيكي هيلي تكتب على قذائف إسرائيلية

منذ2 ساعة
قنابل امريكية

ما هي القنبلة التي تسببت بمجزرة الخيام في رفح؟

منذ4 ساعة
تساحي هنغبي

مسؤول في الاحتلال يقدر استمرار العدوان على غزة لـ 7 أشهر أخرى

منذ4 ساعة
رئيس الحكومة السلوفيني روبرت غولوب

سلوفينيا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

منذ5 ساعة
باكستان.. نواز شريف إلى السلطة مجددا

باكستان.. نواز شريف إلى السلطة مجددا

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ21 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ21 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ21 ساعة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |27 أيار 2024
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نتنياهو

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 