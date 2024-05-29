10 قتلى و 149 جريح في صفوف الاحتلال منذ بدء العدوان على رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 10 ضباط وجنود وإصابة 149 آخرين خلال المعارك الدائرة في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية في مدينة رفح قبل نحو أسبوعين.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم، مقتل 3 عسكريين وإصابة 5 خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة رفح.



كما أفاد الجيش بإصابة 26 عسكريا خلال المعارك الدائرة في غزة مع كتائب المقاومة الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.



من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، اليوم، إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات ليلية قام بها الجيش في طوباس بالضفة الغربية..