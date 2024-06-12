 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

100 صاروخ تستهدف مواقع إسرائيلية خلال دقائق

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 100 صاروخ أطلق من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار تدوي في صفد وطبريا وبلدات عدة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.اضافة اعلان

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في طبريا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأدنى.

كما أفادت المراسلة بإطلاق صاروخ تجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

ونعى حزب الله القائد العسكري، طالب سامي عبد الله، الذي قضى في غارة إسرائيلية على بلدة جويا.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لبناني إن غارة إسرائيلية على بلدة جويا جنوبي البلاد أوقعت 4 قتلى بينهم قائد وحدة عسكرية في حزب الله.-(الجزيرة)
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