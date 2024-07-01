195 ألف شخص يغادرون مناطقهم بسبب العواصف المطيرة في الصين

تضرر 811 ألفا من سكان مقاطعة آنهوي شرقي الصين بسبب العواصف المطيرة، التي أجبرت 195 ألف شخص على الجلاء من مساكنهم، حسبما ذكرت السلطات المحلية في المقاطعة أمس الأحد.



وتجاوز منسوب المياه في نهر اليانغتسي، أطول نهر في الصين، في قطاع آنهوي علامات التحذير، وسط استمراره في الارتفاع، كما رفعت الأمطار الغزيرة منسوب المياه في 19 نهرا آخر في المقاطعة إلى أعلى من مستويات التأهب.

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ومن المتوقع اليوم الإثنين، استمرار هطول أمطار غزيرة في المناطق الواقعة على طول نهر اليانغتسي وجنوبه، حسبما ذكر مركز آنهوي للأرصاد الجوية.- ,وام

