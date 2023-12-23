20 شهيدا في مخيم النصيرات ودير البلح

استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون، أغلبهم من الأطفال والنساء، اليوم السبت، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات ودير البلح.



وقالت مصادر فلسطينية إن 18 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء، استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخران في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.-(بترا)