20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال لخان يونس

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استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات فجر الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية في القطاع، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان أحدهما رضيع وأصيب 7 في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم حان يونس.كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال باستهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فطاير بدير البلح.كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.-(وفا)