3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون واعتقل فلسطيني ليل الأربعاء - الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية.

اضافة اعلان



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وأخذت تطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه الفلسطينيين وكل ما يتحرك في شوارع المدينة.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال التي داهمت المدينة.



وقالت وفا، إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك.



وأضافت أن قوة عسكرية أخرى توجهت إلى منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل.



وتابعت أن المواجهات التي شهدتها المدينة أدت لإصابة ثلاثة شبان.



وتابعت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها حيث تطلق النار على كل ما يتحرك فيها.



كما اقتحمت قوات الاحتلال محل بيت المقدس للصرافة في منطقة الكراجات القديمة في الحي الغربي للمدينة، ومحل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما.



واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.