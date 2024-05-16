الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

جندي إسرائيلي بجانب مركبة عسكرية خلال اقتحام سابق للضفة الغربية المحتلة
جندي إسرائيلي بجانب مركبة عسكرية خلال اقتحام سابق للضفة الغربية المحتلة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون واعتقل فلسطيني ليل الأربعاء - الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وبلداتها الشمالية.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وأخذت تطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه الفلسطينيين وكل ما يتحرك في شوارع المدينة.


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال التي داهمت المدينة.


وقالت وفا، إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وطلعة المستشفى الحكومي، وشارع البنوك.


وأضافت أن قوة عسكرية أخرى توجهت إلى منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل.


وتابعت أن المواجهات التي شهدتها المدينة أدت لإصابة ثلاثة شبان.


وتابعت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها حيث تطلق النار على كل ما يتحرك فيها.


كما اقتحمت قوات الاحتلال محل بيت المقدس للصرافة في منطقة الكراجات القديمة في الحي الغربي للمدينة، ومحل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما.


واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
محكمة العدل الدولية

هذه هي الدول التي انضمت لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال

منذ19 ساعة
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع

لواء بجيش الاحتلال: قد ننهار قريبا

منذ24 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

07 أيار 2024
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

"الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم قنابل حرارية تبخر جثث الضحايا

30 نيسان 2024
اقرأ أيضا
إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة

جيش الاحتلال يُقر بمقتل 5 جنود وإصابة 16 بتفجير مبنى في جباليا

منذ1 ساعة
ميناء غزة العائم

واشنطن: مئات الأطنان من المساعدات جاهزة لنقلها إلى ميناء غزة العائم

منذ1 ساعة
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو

إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بعد محاولة اغتياله (فيديو)

منذ17 ساعة
طائرات صينية

45 طائرة صينية تحلّق قرب تايوان قُبيل تنصيب رئيسها الجديد

منذ18 ساعة
2015-09-30T120000Z_586225606_GF10000228006_RTRMADP_3_UN-ASSEMBLY-PALESTINIANS

"إسرائيل" ترفض قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية

منذ18 ساعة
الحرب الروسية الأوكرانية

وثيقة سرّية كادت أن تنهي الحرب الروسية الأوكرانية

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم

نصائح استثمارية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ11 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ12 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 