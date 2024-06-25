30 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

استشهد 30 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات خلال ساعات فجر وصباح اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلين ومدرستين في غرب وشرق مدينة غزة.

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واستشهد 10فلسطينيين من بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وعائلتها، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استشهد 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.



واستشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مفترق بالميرا بمدينة غزة.-(بترا)