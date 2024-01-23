4551 طالبا فلسطينيا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

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قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 4551 طالبا استشهدوا و8193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في7 تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.وأكدت التربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4510 شهداء و7911 جريحا، فيما استشهد في الضفة 41 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.وأشارت إلى أن 231 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 756 آخرون بجروح في قطاع غزة، و6 أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.واضافت أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.وأوضحت التربية، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.وقالت إن 55 مدرسة في الضفة تداوم إلكترونيا لوجودها في مناطق الاحتكاك مع جيش الاحتلال والمستعمرين.-(بترا)