49 يوماً عصيبة.. ليز تراس تؤلّف كتاباً يتناول دروساً تعلمتْها أثناء رئاسة وزراء بريطانيا

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إنها تريد “مشاركة الدروس” التي تعلمتْها خلال فترة توليها رئاسة الحكومة البريطانية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأليف كتاب يتناول الـ49 يوماً العصيبة لها كرئيسة للوزراء.ويوصف كتاب وزيرة الخارجية السابقة، والذي يحمل عنوان “عشر سنوات لإنقاذ الغرب”، بأنه تحذير من الاستبداد والتهديد الناجم عن “الأفكار التي يروج لها اليسار العالمي”، وفقاً لوكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.وستكتب النائبة البرلمانية المحافظة عن اجتماعها مع الملكة، قبل وقت قصير من وفاتها، وتجربتها مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.وقالت تراس، في بيان: “أريد أن أشارك الدروس المستفادة من تجربتي في الحكومة، وتلك الاجتماعات الدولية”، مشيرة إلى أنها تعتزم تأليف الكتاب بنفسها بدلاً من الاستعانة بكاتب، وسيجري نشر الكتاب في نيسان/أبريل المقبل.وأُجبرت تراس على ترك منصبها، في تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن تسببت الميزانية البالغة 45 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي حددها وزيرها للخزانة كواسي كوارتنج بأزمة اقتصادية.-(د ب أ)