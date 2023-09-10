الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

49 يوماً عصيبة.. ليز تراس تؤلّف كتاباً يتناول دروساً تعلمتْها أثناء رئاسة وزراء بريطانيا

20230720133115reup-2023-07-20t132906z_1593036687_rc2201a2j715_rtrmadp_3_britain-politics-scholar.h-730x438
ليز تراس
قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إنها تريد “مشاركة الدروس” التي تعلمتْها خلال فترة توليها رئاسة الحكومة البريطانية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأليف كتاب يتناول الـ49 يوماً العصيبة لها كرئيسة للوزراء.اضافة اعلان
ويوصف كتاب وزيرة الخارجية السابقة، والذي يحمل عنوان “عشر سنوات لإنقاذ الغرب”، بأنه تحذير من الاستبداد والتهديد الناجم عن “الأفكار التي يروج لها اليسار العالمي”، وفقاً لوكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.
وستكتب النائبة البرلمانية المحافظة عن اجتماعها مع الملكة، قبل وقت قصير من وفاتها، وتجربتها مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.
وقالت تراس، في بيان: “أريد أن أشارك الدروس المستفادة من تجربتي في الحكومة، وتلك الاجتماعات الدولية”، مشيرة إلى أنها تعتزم تأليف الكتاب بنفسها بدلاً من الاستعانة بكاتب، وسيجري نشر الكتاب في نيسان/أبريل المقبل.
وأُجبرت تراس على ترك منصبها، في تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن تسببت الميزانية البالغة 45 مليار جنيه إسترليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي حددها وزيرها للخزانة كواسي كوارتنج بأزمة اقتصادية.-(د ب أ)
أعلام دول مجموعة العشرين

هل يتغيب بوتين عن قمة الـ20؟ 07 أيلول 2023

وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي تختتم أعمال مؤتمر "إيران والتوجّه شرقًا"

وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي تختتم أعمال مؤتمر "إيران والتوجّه شرقًا" 07 أيلول 2023

"الهند" أم "بهارات".. هل سيتغيّر اسم أرض التوابل؟

"الهند" أم "بهارات".. هل سيتغيّر اسم أرض التوابل؟ 07 أيلول 2023

مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال -(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال 07 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
329985

كييف: 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا... وإسقاط 25 منها

منذ4 ساعة
بايدن في قمة العشرين

يشمل الأردن.. بايدن يعلن عن مشروع لربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط

منذ21 ساعة
علم الاتحاد الأفريقي

رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة الـ20

منذ22 ساعة
العلم الأميركي

ولاية أميركية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة

09 أيلول 2023
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

08 أيلول 2023
1694154669441

البنتاغون: مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

08 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات | منذ19 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 