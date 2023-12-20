5 أشياء يجب معرفتها عن أزمة الشحن في البحر الأحمر

إسراء الردايدة

يعد البحر الأحمر أحد أكثر المسطحات المائية ذات الأهمية الاقتصادية على هذا الكوكب.

ولا يقتصر هذا الطريق على ربط المستهلكين الغربيين بالسلع والنفط المنتج في آسيا والشرق الأوسط فحسب، بل كان متقلبًا بشكل كبير في العصر الحديث منذ عام 1956، عندما سيطر الرئيس المصري عبد الناصر على قناة السويس وشل الاقتصاد البريطاني، وهي الحادثة التي أصبحت حدثا بارزا في الحركة المناهضة للاستعمار، فعلى شاطئها الغربي توجد مصر وحفنة من دول شمال إفريقيا الأخرى، بما في ذلك السودان والصومال.

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وتقع المملكة العربية السعودية واليمن في الشرق. وفي أقصى شمالها تقع قناة السويس، وهو الطريق التجاري الذي يبلغ عرضه 672 قدمًا، حيث علقت سفينة ضخمة جدا وهي ، "إيفر جيفن" ، لمدة أسبوع تقريبًا في عام 2021.



في الوقت الحالي، تتكشف أزمة الشحن العالمية عند المضيق الجنوبي للبحر، باب المندب، والذي يُترجم إلى "بوابة الدموع ".

ويستخدم الحوثيون في اليمن الطائرات بدون طيار والصواريخ لمهاجمة سفن الحاويات أثناء مرورها عبر المضيق، الأمر الذي تسبب في قيام ما يقرب من اثنتي عشرة من أكبر شركات الشحن والطاقة - بما في ذلك BP، وMaersk، وMSC - بإعادة توجيه مسارها حول أفريقيا.



ومنذ ذلك الحين، أرسلت البحرية الأمريكية، إلى جانب دول أخرى، المزيد من السفن لحماية السفن، ولكن ليس بما يكفي لمرافقة جميع السفن عبر المضيق المحفوف بالمخاطر.

وقد أدى هذا الأمر بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، كما أدى إلى تشويش شبكة التجارة العالمية المتوازنة بشكل معقد، وفقا لموقع "” new york .intelligencer







اندلعت هذه الهجمات بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية



تلعب جماعة الحوثي اليمنية دورا متزايدا في الصراع الدائر في الشرق الأوسط باستهداف سفن في البحر الأحمر وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في هجمات تهدف إلى دعم الفلسطينيين في حرب غزة.



الحوثيون في اليمن يسيطرون على جزء كبير من الجزء الغربي من البلاد، المتاخم للبحر الأحمر وهم في حالة حرب منذ عام 2011 .

وكانت هذه الحرب واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية العالمية في هذا القرن، وفقا للأمم المتحدة، حيث يحتاج ما يقرب من 22 مليون شخص إلى المساعدة.

وفي عام 2021، صنفها دونالد ترامب منظمة إرهابية ، لكن جو بايدن تراجع عن هذا القرار بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة..



وبدأ الحوثيون بمهاجمة سفن الحاويات التي كانت تمر عبر باب المندب، كجزء من تصعيد على مستوى المنطقة لحرب الكيان الصهيوني على فلسطين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استولوا على " جالاكسي ليدر" في هجوم جريء بطائرات الهليكوبتر، والذي يبدو أنهم وثقوه في لقطات كاميرا الجسم . وكانت السفينة مرتبطة بالملياردير الإسرائيلي رامي أونجار، وسرعان ما بدأ الحوثيون يهاجمون السفن الأخرى المرتبطة بإسرائيل دعما لفلسطين

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كما توعدوا بمهاجمة أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ، بغض النظر عن جنسيتها.

وقال متحدث باسم الحوثيين في بيان: “إذا لم تحصل غزة على الغذاء والدواء الذي تحتاجه، فإن جميع السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها، ستصبح هدفاً لقواتنا المسلحة”. لرويترز.



لكن معرفة أين تتجه السفن، أو من يملكها، ليس بالأمر الأسهل دائمًا. في كثير من الأحيان، ترفع سفن الحاويات ما يسمى بأعلام الملاءمة لتجنب الاضطرار إلى دفع ضرائب أو أجور أعلى لطاقمها، وكذلك لإخفاء بلد المنشأ الحقيقي للسفينة.



تعثر سلاسل التوريد العالمية

أعلنت شركة النفط والغاز العملاقة بي بي يوم الاثنين أنها لن ترسل سفنها عبر البحر الأحمر بعد الآن. جاء ذلك في أعقاب إعلانات مماثلة من شركتي Maersk وMSC، وهما من أكبر شركات الشحن في العالم.

وبدلا من ذلك، ستقطع هذه الشركات شوطا طويلا نحو أوروبا وأمريكا الشمالية من خلال التجول في قارة أفريقيا بأكملها.





وقال بن نولان، المحلل في بنك "ستيفل" للاستثمار، إن هذا قد يعني أن الشحن قد يتأخر لمدة 20 يومًا أو أكثر، اعتمادًا على الوجهة. وقال: "الرحلة في اتجاه واحد تستغرق ما بين 10 إلى 20 يومًا إضافيًا".

أما بالنسبة للسفن التي يتعين عليها العودة إلى موانئها الأصلية، فقد يستغرق ذلك ضعف الوقت.



وقال سال ميركوجليانو، أستاذ التاريخ البحري بجامعة كامبل: إن التأخير الأطول سيكون على الأرجح للسفن المتجهة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، في حين أن السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة قد تشهد تأخيرات لمدة ثلاثة أو أربعة أيام فقط.



ومع ذلك، من المرجح أن تتفاقم مشاكل سلسلة التوريد من هناك. وبمجرد وصول السفن إلى موانئها، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدحام مروري. وقال ميركوجليانو: "لا يمكنك تحويل حاويات الشحن فحسب".

نظرًا لأن السفن الكبيرة تحمل ما يصل إلى 15000 حاوية، والتي يجب تفريغها بترتيب معقد، فإن تخليص كل سفينة قد يستغرق وقتًا. قال: "إنها مشكلة جينجا كبيرة".





الشركات التجارية العملاقة تريد المزيد من الحماية



إن هجمات الحوثيين ناجحة جزئياً بسبب مدى تعقيدها من الناحية الفنية – نحن نتحدث عن هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ .

وبينما لا يزال طاقم سفينة Galaxy Leader محتجزًا، لم يُعرف عن مقتل أو إصابة أي من أفراد الطاقم حتى الآن. (تم مؤخرًا الاستيلاء على سفينة أخرى على الأقل في الأراضي الصومالية، لكن ليس من الواضح من المسؤول).

وحتى الآن، ردت البحرية الأمريكية بإسقاط طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين ، لكن الهجمات استمرت.



وشبه ميركوجليانو الوضع بما يسمى بحروب الناقلات في الثمانينيات، عندما هاجمت إيران والعراق أكثر من 400 سفينة نفط في المنطقة.

ومع ذلك، لم تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً حتى رفعت السفن الكويتية العلم الأميركي، وهو ما يعني دفع الضرائب الأميركية.



وقال ميركوجليانو إن شركات الشحن تريد الآن الحصول على حماية البحرية الأمريكية مع السماح لها برفع علم دولة أخرى.

وقال: "بطريقة ما، تقود شركات الشحن السياسة الخارجية". وفي حين وجهت الولايات المتحدة المدمرة يو إس إس لبنان إلى البحر الأحمر، إلا أنها لا تزال لا توفر هذا المستوى من الحماية.





هناك عدد قليل من الطرق البديلة الجيدة





على الرغم من اتساع محيطات العالم، فإنه ليس من السهل مجرد رسم طريق جديد إلى وجهتك مهما كانت.

وتأتي المشاكل مع باب المندب في وقت توجد فيه بالفعل مشاكل مع ممرات ضيقة سيئة السمعة في التجارة العالمية: قناة بنما.

وقد تم جعل هذا الطريق التجاري احتياطي بسبب انخفاض هطول الأمطار في المنطقة، مما يعني أن السفن الكبيرة لا يمكنها المرور عبره.



وهذا يعني أن أحد أكبر الخاسرين في هذه الأزمة لن تكون الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، بل آسيا.

وبما أن الولايات المتحدة منتج صافي للطاقة، فهذا يعني أن النفط والغاز الطبيعي المنتجين هنا يتم تصديرهما إلى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.



وقال نولان إنه في الأوقات العادية، ستمر تلك السفن عبر قناة بنما. وستكون الخطة الاحتياطية هي إرسالهم عبر البحر الأحمر. وبما أن هذين الطريقين معطلان الآن، فهذا يعني أن سفن الحاويات هذه ستضطر إلى السير في أحد أطول الطرق لتوصيل النفط أو النفط الخام أو الغاز الطبيعي.

وقال نولان: "كانت بعض هذه الشحنات قد قطعت شوطاً طويلاً بالفعل، والآن يتعين عليها أن تقطع شوطاً أطول للغاية".



استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار



منذ أن أعلنت شركة بريتيش بتروليوم أنها تحول مسارها التجاري، ارتفعت أسعار النفط والغاز بنحو 2.8 في المائة.

في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه ستكون مشكلة طويلة الأجل أم مجرد صورة عابرة من سوق نفط متوتر متوتر بالفعل من حرب الشرق الأوسط. لكن ربما لن يكون هذا هو السبب الوحيد لارتفاع الأسعار على الرفوف.



وقال ميركوجليانو إن شركات الشحن بدأت بالفعل في طلب المزيد من الأموال في شكل تأمين ضد مخاطر الحرب. عادة، تصل هذه التكاليف إلى 0.02 بالمائة من قيمة السفينة.

وقال إن ذلك ارتفع عشرة أضعاف. وإذا تحول هذا إلى صراع طويل الأمد، فقد يرتفع ذلك إلى ما يصل إلى 5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه خلال حروب الناقلات في الثمانينات، وهو ما يعني ملايين الدولارات من الأقساط الإضافية. (اعتقد ميركوجليانو أن ذلك بدا مقلقًا).



ولكن هل سيؤدي هذا إلى ارتفاع متأخر في أسعار التسوق أو السفر في اللحظة الأخيرة أثناء العطلة؟ على الاغلب لا.

وقال نولان: "ما لم يطول هذا الأمر، فمن المحتمل ألا يلاحظه المستهلك حقًا". "إنها بضعة قروش إضافية في أسعار البنزين، ربما تكون هناك بعض السلع التي ليست على الرف لمدة أسبوع. ولكن ليس أي شيء يغير الحياة.

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