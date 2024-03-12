الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

70 صاروخا من لبنان تستهدف هضبة الجولان

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 70 صاروخا أطلق من لبنان استهدف هضبة الجولان.


بدوره أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق رشقتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل والجولان المحتل.

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وأضاف أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان أعقبها انفجار 8 صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

 

وكان حزب الله قد أعلن يوم أمس تنفيذ 7 هجمات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وفي الجولان المحتل.


وقال الحزب إنه هاجم بـ4 مسيرات مقر الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي في ثكنة كيلع في الجولان المحتل، كما قصف بالمدفعية تجمعات للجنود الإسرائيليين في محيط مواقع الراهب وخربة ماعر وتلة الطيحات والمرج، إضافة إلى استهدافه مواقع أخرى.-(الجزيرة)

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