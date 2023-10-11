950 شهيدا و 5000 مصاب في غزة حتى صباح اليوم

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أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلف 950 شهيدا وأكثر من 5000 مصاب، حتى صباح اليوم الأربعاء.بدورها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل على الأقل وإصابة أكثر من 2900 إسرائيلي بينهم إصابات خطيرة، خلال عملية جوية وبرية وصاروخية عسكرية تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر الثلاثاء، قائمة جديدة بأسماء قتلاه تضم 38 ضابطا وجنديا ليبلغ العدد الإجمالي للقتلى من العسكريين 124.ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد و4500 جريح ودمارا هائلا، في المقابل شنت حماس ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة مدينة عسقلان.ووصلت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية والرد الإسرائيلي.وقال بيان لمقر القيادة المركزية الأميركية، إن وصول الحاملة "من أجل ردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع دائرة هذه الحرب".وذكر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل "إريك" كوريلا إن "وصول هذه القوات ذات القدرات العالية إلى المنطقة يوجه رسالة ردع واضحة بعدم استغلال الموقف الحالي من قبل أي طرف معادٍ لإسرائيل".