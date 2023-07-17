أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

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هوفيك حبشيان* - (إندبندنت عربية) 7 تموز (يوليو) 2023في الشهر الماضي، أدى مقتل فتى بعمر سبعة عشر عامًا برصاص شرطي، بعد أن رفض الفتى الامتثال لأوامره أثناء تفتيش مروري، إلى إشعال فرنسا التي شهدت أعمال عنف وتخريب وشغب في مدن عدة. ومع كل تفجر جديد لأزمة كهذه، يعود الحديث عن الأحياء الشعبية التي يعتبرها البعض "قنابل موقوتة" ستنفجر ذات يوم في وجه الفرنسيين، بسبب ما يعيشه سكان هذه الأحياء من التهميش والإقصاء في مناطقهم المكتظة بأبناء المهاجرين الأفارقة والعرب غير المندمجين (على الطريقة الفرنسية) في البلد والمجتمع اللذين احتضناهم.ولم تقف السينما الفرنسية صامتة حيال هذه الأزمة التي تحدث شرخاً في المجتمع الفرنسي المتنوع، وتضرب الشعار الذي تأسست عليه الجمهورية: حرية، مساواة، إخاء. والمسألة معقدة، فيها السياسي والثقافي والاقتصادي والتربوي والديني، لكن الفن لم يتخذ منها موقف المشاهد من الهوامش، وإنما وضع نفسه في الخدمة لكشف التناقضات ورد الاعتبار للضعفاء بعيداً عن التدليس العقائدي والتجاذب السياسي والاصطفاف الاعلامي.تأكيداً لأهمية السينما في هذا الموضوع، في اضطرابات ضواحي باريس في العام 2005 التي شهدت أعمال شغب وعنف قام بها مواطنون من أصول مهاجرة يعيشون تجربة الفراغ السياسي والاجتماعي والبطالة وانعدام الفرص والعنف والتشدد الديني، اقتبس نيكولا ساركوزي، وزير الداخلية آنذاك، بجملة من فيلم "ضاحية 13" (الذي كان قد أنتجه وكتب له السيناريو المخرج الشهير لوك بوسون قبل عام) تقول: "لقد ضقنا ذرعاً بهذه الحثالة التي تكلف الدولة أموالاً باهظة"، رداً على الانتقادات الموجهة له بالتقصير."الكراهية" الفرنسيةبالعودة إلى سيرة السينما الفرنسية مع موضوع الضواحي والمهاجرين والعنف المتفشي في بيئتهم، هناك على الأقل ثلاثة أفلام جادة (العديد من الأفلام التجارية ركبت الموجة أيضاً) وثقت هذه الظاهرة الاجتماعية وجعلتها مادة للنقاش، على الرغم من تفاوت مستواها السينمائي والخطابي. أبرز هذه الأفلام "الكراهية" (1995) لماتيو كاسوفيتس، الذي استقطب آنذاك مليوني مشاهد داخل الصالات، وتحول سريعاً إلى ناطق باسم جيل كامل من سكان الأحياء المهمشة. ولا يمكن الحديث عن هذه الظاهرة من دون ذكر هذا الفيلم الذي يعود الناس إلى مشاهدته في كل مرة تشتعل فيها الضواحي الفرنسية، لا بل وتتهافت وسائل الاعلام على نقل تصريحات كاسوفيتس ورأيه في المستجدات، علماً بأنه أعلن أخيراً أن الفيلم سيتحول إلى استعراض موسيقي، مصرحاً بأن الكل في فرنسا هم أبناء "الكراهية" التي باتت جزءاً من الثقافة الفرنسية.ينطلق الفيلم المصوَّر بالأبيض والأسود من واقعة مشابهة تماماً لما يحدث حالياً في فرنسا، وهذا لا يعني أن كاسوفيتس كان قد استبق الأحداث، وإنما بنى على أحداث سابقة. فليست الاضطرابات والمشاكسات مع الشرطة وليدة اليوم، بل يعود تاريخها إلى نهاية السبعينيات عندما بادرت الشرطة في ليون إلى توقيف مراهق، مما أدى إلى تفجير الشارع وقيام مؤيديه بأعمال شغب احتجاجاً على العنف البوليسي.بعد عقد ونيف، صاغ كاسوفيتس فيلمه على قصة الفتى عبد الله الذي يتعرض لعنف مماثل لدى استجوابه، مما يؤدي إلى مواجهة عنيفة بين قاطني المساكن الشعبية والأمن في صراع مفتوح. وينخرط ثلاثة شبان، وهم أصدقاء عبد الله، في هذه المواجهات متوعدين بالانتقام. أحدهم يهودي، والثاني عربي مسلم، والثالث أفريقي. ويقدم الفيلم هؤلاء الثلاثة باعتبار أنهم يعيشون على هامش المجتمع، تجمعهم كراهية بلا حدود للشرطة. وينتصر الفيلم لهم ولقضيتهم بأسلوب سينمائي تحول إلى مدرسة، خصوصاً في استعماله العبارات والمفردات الخاصة بتلك البيئة، مع حضور قوي لكل الشخصيات التي كانت السينما الفرنسية قد تجاهلتها تمامًا قبل هذا الفيلم الذي يفتح جرحاً عميقاً ويناقش موضوعاً لم يسبق أن نوقش بهذه الصراحة أو الرغبة في الذهاب إلى آخر الطريق. وبعد "الكراهية"، صار "فيلم الضواحي" حقلًا سينمائياً في ذاته، وأصبح مثالاً للأفلام التي جاءت بعده كما لو أنه شرع لها الأبواب."البؤساء" في الضواحي"البؤساء" (2019) للادج لي، وهو باكورة الأفلام الروائية الطويلة لسينمائي ثلاثيني من أصول مالية، ينسج على ثيمة "الكراهية"، ليروي، بعد نحو ربع قرن، حكاية مشابهة، تقول من جملة ما تقوله إن الأوضاع لم تتغير منذ التسعينيات، بل ازدادت تعقيداً. ويعرف لادج لي عما يتحدث، فهو ابن هذه الضواحي التي نشأ فيها واحتك بكل هؤلاء الذين وضعهم أمام كاميراته.يضع لي كاميراته في حيز مكاني يشهد تشابك ثقافات وشِللاً وعصابات وسماسرة نصبوا أنفسهم أولياء على البسطاء من الناس. هؤلاء هم أشخاص الفيلم الذين يشير إليهم العنوان بكلمة "البؤساء"، في إحالة صريحة إلى رواية فيكتور هوغو التي كتبها في مونفرماي (سين سان دوني)، البقعة التي تجري فيها الأحداث. ويؤمن الفيلم فعلاً بمقولة هوغو: "ليس ثمة أعشاب ضارة ولا ناس أشرار. هناك فلاحون أو مربون سيئون".والحكاية بسيطة: ثلاثة عناصر من الشرطة المحلية يجدون أنفسهم في مواجهة مع سلسلة من المشاكل تقع في منطقتهم، ويتوجب عليهم التعاطي معها وإيجاد حلول مناسبة لها. أحد هؤلاء الثلاثة ما يزال عوده غضًا. وقد انضم إلى زميليه حديثاً ليشكل معهما فريقاً، وهما المخضرمان والمعروفان في المنطقة حيث ينشطان منذ زمن طويل، والمطلعان على كل شاردة وواردة فيها. ويجسد الشرطي الجديد بطراوته وهشاشته وحيرته وأخلاقه، العين "الخارجية العذراء غير الملوثة"، على الأحداث التي يحرص الفيلم على نقلها بلا مساومة. ويمكن قول إن هذا الشرطي كان أقرب إلى المُشاهد منه إلى شخصية البطل. إنه هنا ليراقب ويحلل ويسعى إلى الفهم، وهو خال من الأفكار المسبقة، الأمر الذي يجعله موضوعياً.لا ينتصر الفيلم لسكان الأحياء "الصعبة" (كما يطلق عليها الفرنسيون) فحسب، بل يحاول فهم مهام الشرطة فيها من خلال رد الاعتبار إلى معاناة عناصرها خلال التظاهرات وحالات التصادم مع الشعب، مما يقود البعض منهم إلى الانتحار. ولكن، على الرغم من تعقبهم للمخالفين وتطبيق القانون عليهم، لا يحولهم الفيلم إلى أبطال وإنما يصورهم بعللهم وهشاشتهم وتجاوزاتهم ومزاجيتهم. وفي الدقائق الـ40 الأخيرة، يغرقنا الفيلم في قسوة بالغة استلهمها المخرج من حادث عرَضي وقع في سين سان دوني في العام 2008، وكان شاهداً عليها بكاميراته.حرب وشيكةثالث الأفلام التي تعد وثيقة مهمة لأزمة الضواحي، أو الصراع بين السلطة الفرنسية والجاليات الأفريقية والعربية، هو "أتينا" للمخرج الفرنسي رومان غافراس. وقد عُرض الفيلم في العام الماضي وأثار جدلاً واسعاً في الإعلام الفرنسي بعد عرضه على "نتفليكس"، خصوصاً وأنه يقول كلاماً خطراً عن حرب وشيكة قد تنشب بين العرب والفرنسيين إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه. وكتب ناقد مجلة "بروميير" يقول: "هذا فيلم فوضوي وملتبس عن صورة البلد الذي يقف على حافة الهاوية"، في حين اعتبرت صحيفة "لومانيتيه" اليسارية أن "غافراس يمنح الحالمين بالحرب الأهلية الصور التي يحلمون بها".صحيح أن غافراس (وهو ابن المخرج الكبير كوستا غافراس) ولد ونشأ في بيئة غير تلك التي يأتي منها لادج لي (الذي كتب سيناريو "أتينا")، لكن مشروعه تأثيري تفاعلي أكثر مما هو فكري، وهو يختلف شكلاً ومضموناً عن الفيلمين السابقين. لا يطمح غافراس إلى إصلاح أمر معين، أو مداواة جرح أو إيجاد حل، بل يحاول أن يكشف الأمور "من الآخر"، من دون أي هم اجتماعي، في محاولة لقول إن الآتي أعظم.مجدداً، تبدأ المشكلة من حادث عرضي: انتشار مقطع مصوَّر على وسائط التواصل يظهر قتل شاب من أصل جزائري يدعى إيدير خلال مداهمة للشرطة. ومدينة أتينا الشعبية (مدينة متخيلة، لكن الأحداث التي تجري فيها تستلهم الواقع) حيث يعيش مهاجرون من أصول عربية، تغلي غلياناً على وقع هذه الحادثة، وسرعان ما تشهد انتفاضة، فتتصاعد وتيرة العنف إلى مستويات غير مسبوقة. والمدينة بأكملها التي تصبح أشبه بمسرح لتراجيديا إغريقية محورها تقاتل الأشقاء، تغرق في العنف والفوضى والخراب. وداخل هذا كله، تجري صراعات ثانوية، منها الصراع الذي يعيشه عبد الله، العاجز عن اختيار معسكره، والتائه بين واجبه كابن للدولة وبين مطالب عائلته التي ما تزال تحت هول الصدمة.مشكلة الفيلم أنه يتعامل مع مسألة متشعبة وخيطرة بسطحية شديدة تخلو من أي نقاش، محولاً العنف والتشدد اللذين في الضواحي إلى استعراض سينمائي جميل بلا أي عمق. أما الشخصيات، فهي ظلال تتحرك على الشاشة. ومع ذلك، يبقى "أتينا" فيلماً بارزاً لا يمكن تجاهله لدى الحديث عن هذه الطبقة الاجتماعية، علماً بأن خطابه ملتبس وقد يأتي بمردود عكسي. فإذا كان الهدف هو إثارة التعاطف مع أبناء المهاجرين، فهذه طريقة لا تنسجم مع الأهداف. في الفيلم تتحول مجانية أفعال الشخصيات التي نراها وسوء معاملتها بعضها بعضًا عند المشاهد إلى نوع من النفور، وليس من المستغرب أن يجد نفسه وهو يقف، ولو على مضض، في صفوف رجال الأمن.*هوفيك حبشيان: ناقد سينمائي