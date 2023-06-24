أكراد العراق هم أسوأ عدو لأنفسهم

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توماس كليكاور‏* - (كاونتربنش) 2023/6/21‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏لدى كتابة اسمي، مرفقًا برمز الذكاء الاصطناعي، "Klikauer+AI" في موقع إلكتروني قائم على الذكاء الاصطناعي يسمى ‏‏lexica.art‏‏، نتجت الصورة المرفقة أعلاه. ومع ذلك، فإن الرجل في الصورة لا يشبهني على الإطلاق. وقد يؤدي هذا الفشل إلى طرح السؤال الذي لا مفر منه: ‏‏ما‏‏ مدى ‏‏ذكاء‏‏ ‏‏الذكاء الاصطناعي‏‏؟‏‏على ما يبدو، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الذي يُفترض أنه بالغ الذكاء العثور على صورة لي على الإنترنت -وهي شيء محفوظ هناك بالفعل- على سبيل المثال في الموقع الإلكتروني الخاص بي ‏‏والمسمى باسمي الخاص‏‏.‏‏إذا نظر المرء، على سبيل المثال، إلى المفهوم الشائع إلى حد كبير لماهية ‏‏الذكاء‏‏ -القدرة على التجريد، والمنطق، والفهم، والوعي الذاتي، والتعلُّم، والمعرفة العاطفية، والتفكير، والتخطيط، والإبداع، والتفكير النقدي، ‏‏وحل المشكلات‏‏، والقدرة على إدراك المعلومات أو استنتاجها- لا يبدو أن الذكاء الاصطناعي يفعل كل هذه الأشياء كما ينبغي.‏والأسوأ من ذلك أنه يمكن أيضًا، بالنسبة للذكاء الاصطناعي، اعتبار أن الذكاء هو القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات المكتسبة حديثًا -ليس ‏‏المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة،‏‏ وليس الأشياء ‏‏المختلقة‏‏ التي تم إنشاؤها بواسطة "تشات جي. بي. تي".الذكاء هو المعرفة التي يتم تطبيقها في اتجاه سلوكيات تكيُّفية داخل بيئة أو سياق. ومن زاوية ماهية الذكاء في الواقع، يبدو ‏‏الذكاء الاصطناعي‏‏ على بعد أميال من أن يكون ‏‏ذكيًا‏‏ حقًا.‏بالنظر إلى فهمنا للذكاء، يفشل الذكاء الاصطناعي الذي يُزعم أنه ‏‏ذكي‏‏ جدًا في العثور على ‏‏صورة‏‏ بسيطة لي تتسم بقرب معقول منى. والأسوأ من ذلك هو أن روبوت "تشات جي. بي. تي" الشهير أخطأ -في اختبار ذاتي آخر- ‏‏في أربع حقائق‏‏ عني. وهكذا، بدلاً من أن يكون ذكيًا، يبدو أن الذكاء الاصطناعي ‏‏يختلق الأشياء‏‏ فحسب.‏‏ولكن، على الرغم من ذلك، لدى رسُل الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم ‏‏الرأسمالية الإعلامية،‏‏ حافز جدي للغاية للتقليل من شأن محدودية "معروفات" الذكاء الاصطناعي.‏‏ وبدعاية الإعلام، أصبح الذكاء الاصطناعي ‏‏تجارة كبيرة‏‏ في الأشهر الأخيرة.‏وحتى الإعلام الشامل الخاص بالشركات -وبصرف النظر عن رسوب "تشات جي. بي. تي" في ‏‏اختبار كفاءة الآلات، وعن‏‏ ‏‏مواقع الذكاء الاصطناعي العاجزة الأخرى الخاصة بإنشاء الصور‏‏- يبدو الذكاء الاصطناعي مهيأ بشكل متزايد لأن يصبح مهيمنًا في ‏‏ثقافتنا‏‏ العالمية عبر الإنترنت -وليس عبر الإنترنت أيضًا. وللوصول إلى ما هو عليه اليوم، كان على الذكاء الاصطناعي أن يقطع مسافات طويلة مسبقًا.‏في حين أن مصطلح "الذكاء الاصطناعي" ربما يكون قد استخدم لأول مرة في العام 1894، إلا أن المصطلح تلقى شحنًا توربينيًا ‏‏في العام 1956‏‏. واليوم، يتم ترويج الذكاء الاصطناعي وجعله ‏مثيرًا‏‏. وفي الواقع، ليس لدى الذكاء الاصطناعي ذكاء شبيه بالإنسان. كما يختلف "ذكاؤه" الآلي المحدود اختلافًا جذريًا عما نعرف أنه الذكاء.‏‏تخبرنا أسطورة الذكاء الاصطناعي السائدة بأنه قادر -أو سيصبح قادرًا في المستقبل- على فعل كل شيء تقريبًا. ومع ذلك، فإن نجاح الذكاء الاصطناعي المذهل يعتمد على التطبيقات الضيقة مثل ألعاب الطاولة، ويمكنه أيضا التنبؤ بالمجموعة التالية من ملابس النوم التي يتم شراؤها على "أمازون". ومع ذلك، لا يقرِّبنا كل هذا خطوة واحدة من ‏‏الذكاء العام‏‏ -أي نظام ذكاء اصطناعي يمكنه ‏‏فعل ما هو أكثر‏‏ من مجرد ممارسة الألعاب وبيع الأشياء.‏في جزئه الأكبر، ينجح الذكاء الاصطناعي اليوم إلى حد ما في تطبيق نسخةٍ بسيطة وضيقة من شيء يمكن تسميته "‏‏ذكاء التشفير الوظيفي"‏‏ أو "‏‏ذكاء الآلة"‏‏. وبصرف النظر عن هذا، ‏‏ما يزال الذكاء الاصطناعي الحالي يستفيد‏‏ من ‏‏الحواسيب الأسرع‏‏ بكثير مقارنة ‏‏بالعقود السابقة‏‏، والأهم من ذلك أنه يستطيع الوصول السريع والرخيص -بواسطة الإنترنت- إلى الكثير والكثير من البيانات.‏في حين أن الذكاء الاصطناعي رائع بالنسبة لهذه الأنواع من الأشياء، إلا أنه يحرز بشكل عام تقدمًا تدريجيًا وبطيئًا فقط نحو أن يكون أكثر من ذلك. وبعبارات أخرى، الذكاء الاصطناعي اليوم هو مجرد قطف الثمار المعلقة الدانية. وعلى الرغم من أنه يحرز تقدمًا ‏‏"كميًا"‏‏ -من خلال إظهار بعض التحسينات- إلا أنه لا يحقق تقدمًا "‏‏نوعيًا"‏‏ كبيرًا نحو ‏‏ذكاء شبيه بالإنسان‏‏ -بما في ذلك، على سبيل المثال، فهم المفارقة، والسخرية، ‏‏والاستدلال،‏‏ والحدس.‏بعبارات أخرى، حتى لو تمكن مهندسو الذكاء الاصطناعي من برمجة "الحدس" في آلة الذكاء الاصطناعي، يظل من المشكوك فيه إلى حد كبير أن يستطيع هذا الذكاء الوصول إلى مستوى ‏‏الذكاء البشري‏‏. باختصار، سوف يتبع الروبوت المنزلي الذي يحركه الذكاء الاصطناعي أمرَك: ‏‏"أخرِج عصير البرتقال من الثلاجة، وأحضِره إليّ".‏‏ لكنه قد لا يتحقق "بشكل حدسي" من تاريخ انتهاء صلاحية العصير مثلًا. ونحن نفعل. والأسوأ من ذلك بالنسبة الذكاء الاصطناعي، أننا نفعل المئات من هذه الأشياء كل يوم حتى من دون التفكير (كثيرًا) في فعلها.‏‏للخروج من مآزق كل الأدلة الواضحة جدًا على أن الذكاء الاصطناعي ليس ذكيًا حقًا، يحب الذكاء الاصطناعي ‏‏تأطير‏‏ "الذكاء" على أنه "حل مشكلات" ‏‏بسيط‏‏ ومختزل للغاية.‏ومع ذلك، فإن مسألة "‏‏حل المشكلات‏"‏ المحبوبة للغاية هذه لا تمنحنا سوى جزء ضيق من قدرات العالم البشري. ولعل الخبر السار بالنسبة الذكاء الاصطناعي هو أن تطبيق حل المشكلات فيه هو، بشكل غير مفاجئ، مجال يبرع فيه هذا الذكاء الاصطناعي ويحرز نجاحًا كبيرًا. ويستمر الخبر السار بالنسبة الذكاء الاصطناعي عندما يتم بيع وظيفة حل المشكلات على أنها ‏‏ذكاء‏‏.‏‏على الجانب السلبي والأسوأ بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ثمة حقيقة أنه يبدو أن هناك علاقة ‏‏عكسية‏‏ بين نجاح آلة الذكاء الاصطناعي في تعلُّم شيء، ونجاحها في تعلم شيء آخر.‏ وبمعنى آخر، لن يتعلم نظام الذكاء الاصطناعي الذي تعلم كيفية ممارسة لعبة ‏‏Go الفائزة‏‏ أيضًا كيفية ممارسة ‏‏لعبة شطرنج فائزة‏‏. في ذكاء الآلة، لا يؤدي الشيء إلى الآخر -للأسف. وما يزال الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، محاصرًا داخل ذكاء الآلة الخاص به لحل الأحجيات البسيطة فقط.‏‏بل إن الأكثر إشكالية بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو أن النجاح في حل أحجية وضيق برامجه هما وجهان لعملة واحدة. وهذه الإشكالية ‏‏وحدها تلقي شكوكًا جدية للغاية على الاحتمال الذي يتم الترويج له حاليًا من أن ثمة تقدمًا سهلاً من الذكاء الاصطناعي (الضيق) اليوم إلى الذكاء الاصطناعي من مستوى البشر في الغد، وكذلك نحو الخطوات التالية للذكاء الاصطناعي: ‏‏التحرك‏‏ نحو ما يسمى "‏‏الذكاء الاصطناعي الفائق‏"، سواء كان ذلك يتعلق بالسرعة الفائقة، أو الجماعية الفائقة، أو الجودة الفائقة.بصرف النظر عن الادعاءات المبالغ فيها حول "الذكاء الاصطناعي الفائق"، فإن من البديهي تقريبًا، تاريخيًا على الأقل، أن الذكاء الاصطناعي تركز على البرامج الهندسية لتطبيقات الأحجيات وحل المشكلات الضيقة. وما يزال هذا هو الشكل السائد من الذكاء الاصطناعي اليوم. فالتركيز على حل الألغاز والفوز بالألعاب يضمن فعليًا ضجة إعلامية عالمية.‏‏إلى جانب كل هذه الضجة، فإنه حتى ما يسمى بـ"الذكاء الاصطناعي العام" (‏‏AGI‏‏) الذي سيكون (كما يذهب الاعتقاد) ذكاءً غير ضيق لحل المشكلات، هو في الواقع شيء نعرضه نحن -كبشر- كل يوم. لكن الذكاء الحقيقي ليس، ولم يكن أبدًا، ولن يكون أبدًا "‏‏خوارزمية مبرمجة مسبقًا تعمل"‏‏ في رؤوسنا.‏في الضجة الحالية العالية، يُطلق على الذكاء الاصطناعي الفائق أيضًا ‏‏اسم "الذكاء الاصطناعي للآلة فائقة الذكاء"‏‏. وهذا يعني الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز بكثير جميع الأنشطة الفكرية لأي إنسان -مهمًا كان ذكيًا. ونظرًا لأن تصميم مثل هذه الآلة فائقة الذكاء الاصطناعي هو نشاط فكري، يمكن للآلة فائقة الذكاء بعد ذلك تصميم آلات ذكاء اصطناعي أفضل وأكثر ذكاء.‏‏يعتقد رسُل الذكاء الاصطناعي أن هذا سيؤدي "‏‏بلا شك"‏‏ إلى ما يسمونه ‏‏"انفجارا استخباراتيا"‏‏. كما يتخيلون أن هذه المعلومات الاستخباراتية المتفجرة ستتركنا كبشر في الخلف. و‏‏الدعاية‏‏ وراء كل هذا واضحة نسبيًا: إذن، "‏‏لا تجادل فيما إذا كان الذكاء الفائق قادمًا -بدلًا من ذلك، حاول أن تستعدّ له"!مع ذلك، تظل إحدى العقبات الرئيسية أمام الذكاء الاصطناعي ما يلي: لا تعني إضافة المزيد من ‏‏ذاكرة الوصول العشوائي‏‏ إلى جهازك اللوحي جعله في الواقع أكثر ذكاء. في بعض الأحيان، يبدو الأمر كما لو أن هناك افتراضًا غيرَ معلن بوجود ذكاء متصاعد باطراد في الذكاء الاصطناعي. ولكن، يبدو أيضًا أن هناك حركة دائرية معينة؛ يبدو أن الأمر سيتطلب ذكاء فائقًا لزيادة الذكاء العام.‏‏بمعنى آخر، سوف يحصل ذكاء اصطناعي بلا ذكاء حقيقي على إجابات خاطئة بسرعة أكبر فقط. هذا هو المكان الذي نحن فيه اليوم. لكنَّ هذا أيضًا يقف اليوم، وفقًا لعالِم الحاسوب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأحد عرابي الذكاء الاصطناعي -غالبًا ما يطلق عليه في الواقع ‏‏"‏‏الأب الروحي للذكاء الاصطناعي- ‏‏مارفن مينسكي‏‏، حيث لا ينبغي أن يكون اليوم. وكان مينسكي قد أعلن في العام 1967: "في غضون جيل واحد، سيتم حل مشكلة إنشاء الذكاء الاصطناعي بشكل كبير".‏‏"في غضون ‏‏جيل واحد" الذي اقترحه مينسكي يُفترض أن يعني في غضون‏‏ عشرين إلى ثلاثين عامًا. ومنذ العام 1967، مر جيلان (56 عامًا). وعلى عكس بيان مينسكي، ما تزال مشكلة الذكاء الاصطناعي لم "‏‏يتم حلها بشكل كبير".‏‏بدلاً من الأهداف التي لا يمكن الوصول إليها وغير القابلة للتحقيق، فإن "‏‏الحل‏‏ المثالي" القائل إن حواسيب الذكاء الاصطناعي تمكنُ برمجتها بضخ المعرفة البشرية فيها، يظل خياليًا تمامًا. في الواقع، لا ينبغي أن يستحق أي مناقشة جادة.‏‏بالبقاء داخل عالم الذكاء الاصطناعي الخيالي، ثمة بالطبع حكايات هوليوودية عن الذكاء الاصطناعي المُخيف -وحتى ‏‏المروع‏‏. لكن هذه ‏‏حكايات الرعب‏‏ المخيفة هذه من نوع قصص المخيم حول النار، لا تعكس واقع الذكاء الاصطناعي. وعلى الطرف الآخر ثمة أحلام ‏‏طوباوية شبيهة بفكرة "الشيوعية المترفة المؤتمتة بالكامل"**، عن قيام الذكاء الاصطناعي بحل ظاهرة الاحتباس الحراري، وإنهاء الفقر العالمي، وما إلى ذلك. وكلا التصورين سخيف وغير مبرر بالقدر نفسه.‏‏في الوقت نفسه، تعيش العديد من قصص الذكاء الاصطناعي الخيالية وتتنفس انطلاقًا من تصوُّر حدوث انتقال من الحكمة والمعرفة البشرية إلى التكنولوجيا والحواسيب والبرمجة الخوارزمية. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أيضًا تحركًا نحو ما يسميه الفيلسوف اليوناني أرسطو ‏‏techne‏‏ (صنع الأشياء) وابتعادًا عما أسماه episteme (‏‏نظرية‏‏ معرفة الظواهر الطبيعية).‏وبعبارة أخرى، يقوم التركيز على برمجة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بإبعادنا أكثر عن ‏‏العقل‏‏ sapientiae‏‏،‏؛ الحكمة البشرية الخاصة بالقيم الإنسانية والأخلاق والمجتمع. ونتيجة لذلك، سيكون من الأكثر صعوبة باطراد تطوير فكرة ذات مغزى عن التفرد البشري. في النهاية، يعني كل هذا أيضًا أنه من خلال وضع "صنع الأشياء"‏‏ في المركز، فإن هذا يجعل من الممكن رؤية الإنسان كشيء يمكن بناؤه -حتى في داخل حاسوب أو خوارزمية.‏‏كل هذا يؤدي بسرعة كبيرة إلى هاجس خلق عقل حاسوبي، يعتقد -‏‏خطأ‏‏- بأن ‏‏العقل‏‏ البشري ليس أكثر من ‏‏نظام لمعالجة المعلومات‏‏. ومع ذلك، فإن موازاة ‏‏العقل البشري‏‏ مع حاسوب ليست عملًا علميًا -إنها وهم غير مفيد إلى حد كبير. بل إن هذا لا يضيف حتى ‏‏مبدأ عدم اليقين الذي ذكره‏‏ فيرنر هايزنبرغ إلى المزيج الحاسوبي للذكاء الاصطناعي.‏‏يؤدي هذا الوضع إلى أحد معاصري هايزنبرغ، الفيلسوف المجري البريطاني ‏‏مايكل بولاني،‏‏ الذي رفض بشكل لا لبس فيه فكرة أن الآلات يمكن أن تلتقط كل الذكاء البشري. كما جادل أيضًا بأن الذكاء الآلي سوف يستبعد بالضرورة المكونات الضمنية للذكاء البشري. وهي عناصر ‏‏التفكير البشري‏‏ التي لا يمكن وصفها بدقة عن طريق ‏‏تدوين الرموز‏‏، أي برامج الحاسوب المشفرة والخوارزميات.‏‏وهذا يفسر، على سبيل المثال، لماذا لا يمكن التغلب على العديد من المواهب والمهارات والحرف البشرية، مثل الطهي، بمجرد قراءة الوصفات. وينطبق الأمر أكثر على كتابة الأدب. فقط، تخيل أن تكتب أمرًا لبرنامج ذكاء اصطناعي حاسوبي بالرموز لكي يتكتب رواية مثل، دعنا نقُل، "يوليسيس" ل‏‏جيمس جويس‏.‏‏يشير الكثير من هذا إلى أن العقل البشري من ناحية، والآلات وذكاء الآلة من ناحية أخرى، لديهما اختلافات أساسية وعميقة للغاية وجدّية جدًا. وكل هذا يعني أيضًا -من خلال "‏‏الاستدلال‏‏" (وهو أمر يجد الذكاء الاصطناعي من المستحيل القيام به)- أن موازاة العقل البشري بالآلات الذكاء الاصطناعي هي شأن إشكالي. هذا في معزل عن حقيقة أن "‏‏الدماغ"‏‏ البشري، الذي يفضل الذكاء الاصطناعي التحدث عنه، ليس هو ‏‏"العقل" البشري نفسه‏‏.‏كل هذا يؤدي، بشكل حتمي تقريبًا، إلى إفراط في التبسيط وسوء الفهم لماهية العقل البشري وماهية الذكاء في الواقع. إنه يجعل من ذكاء اصطناعي يعمل على طريقة (اقرأ: وليس حُل الألغاز) غير قابل للتحقيق. وهذا يأتي بصرف النظر عن حقيقة أن كلمة "‏‏ذكاء‏‏" في الذكاء الاصطناعي هي ‏‏تسمية خاطئة‏‏ تمامًا. إن الذكاء الحقيقي الشبيه بالإنسان يظل غير قابل للتحقيق ‏‏بالنسبة للذكاء الاصطناعي‏‏ الحالي.‏‏*توماس كليكاور Thomas Klikauer: مؤلف ‏‏كتاب "تخيلات المؤامرة الألمانية".‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: How Intelligent is Artificial Intelligence?هامش المترجم:**بدأ مصطلح "الشيوعية المترفة المؤتمتة بالكامل" fully automated luxury communism، أو FALC، في الانتشار لأول مرة بين معلقي الإنترنت اليساريين المتطرفين في منتصف العام 2010، كاسم يُطلق على أحد الأشكال المحتملة لاقتصاد ما بعد الندرة. و‏يعتقد المؤيدون لهذا الاتجاه أن الشيوعية المترفة المؤتمتة بالكامل هي فرصة لتحقيق مجتمع ما بعد العمل، حيث تقوم الآلات بالجهد الأساسي، وحيث يصبح التوظيف كما نعرفه شيئًا من الماضي.