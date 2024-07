أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مايكل روبينز؛ وأماني جمال؛ ومارك تيسلر* - (فورين أفيرز) 11/6/2024مقدمةكانت العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي إشكالية. من ناحية، كانت هذه الدولة "صديقة" للنظام الرسمي العربي، في حين كانت من الناحية الأخرى غير محبوبة لدى الشعوب العربية. ومع أن هذه القوة التي تتعامل مع العرب من موقع الهيمنة وليس التعاون، كانت حاضرة دائمًا في التاريخ الحديث للعرب، فقد كسبت لنفسها في العقود الأخيرة مزيدًا من العداء في المنطقة، بعد أن أصبحت أقل اهتمامًا بإخفاء المنطلقات الحقيقية لتفاعلاتها مع هذه المنطقة، أنظمة وشعوبًا.‏كان اكتشاف احتياطيات النفط الهائلة في الشرق الأوسط في أوائل القرن العشرين مرتكزاً مهماً لعلاقة الزواج الإجباري بين الولايات المتحدة والمنطقة. وقد رسخت شركات النفط الأميركية كلاعبين رئيسيين في المنطقة، وجزءًا يأبى أن ينفصل من التكوين الاقتصادي/ السياسي. وفي حين جلبت الثروة النفطية التحديث والتنمية إلى العديد من دول المنطقة، فإنها رسخت أيضا أنظمة استبدادية غالبًا ما تدعمها الولايات المتحدة لضمان استقرار إمدادات النفط، والحيلولة دون استخدام عوائده لتحرير قرار المنطقة واستقلال اقتصاداتها وتنويعه. وقد صنع النفط حقبة جلبت من التشويه الاجتماعي الهيكلي ومن الآلام أكثر مما جلبت من النعمة.‏‏ولم يتوقف دور الأميركان على العبث بمقدرات المنطقة وفرض بناها الاجتماعية وطريقة حكمها، وإنما تحولت إلى التدخلات العسكرية العدوانية المباشرة. وقد ذهب الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، الذي روجت له الولايات المتحدة بذرائع القضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الديمقراطية، بعلاقة الهيمنة/ التبعية إلى ذرى جديدة. وقد جلب هذا الغزو للعرب معاناة هائلة، فقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وشرد الملايين. وأدى فراغ السلطة الناجم عن تغيير النظام هناك إلى ظهور الجماعات المتطرفة التي ألحقت الضرر البليغ بإقليم العرب، وأسلمته إلى الفوضى. ‏وعزز الوجود العسكري المطول في أفغانستان، الذي انتهى بانسحاب فوضوي في العام 2021، الشكوك في نوايا هذه الدولة وقدراتها. وعززت وحشية التدخلات الأميركية النظرة إليها على أنها مدفوعة بالمصلحة الذاتية، وخاصة تأمين الموارد النفطية، وليست جهودًا حسنة النية لتعزيز الديمقراطية والاستقرار.‏‏كانت السياسة الخارجية الأميركية تجاه الوطن العربي غير متسقة في أحسن الأحوال. خلال الربيع العربي 2010-2011، دعمت أميركا الانتفاضات العربية بانتقائية واضحة، فأيدت الحركات الشعبية في بعض الدول، مثل ليبيا ومصر، والتزمت الصمت إلى حد كبير بشأن الاحتجاجات التي قُمعت في دول أخرى. وأكد هذا الدعم الانتقائي فقط النفاق المتأصل لهذه القوة. ويعتقد الكثير من العرب، محقين، أن القيم الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان ثانوية بالنسبة للمصالح الاستراتيجية، وانتقائية أيضًا من حيث مكان الاستحقاق.‏‏وفوق كل شيء، كان دعم الولايات المتحدة الثابت للكيان الصهيوني سببًا دائمًا لاستياء المواطنين العرب. وكانت المساعدات المالية والعسكرية الأميركية للكيان، إلى جانب استخدامها المتكرر لحق النقض لإحباط قرارات الأمم المتحدة التي تدينه، تجسيداً نهائياً للتحيز غير الأخلاقي. وكان نقل السفارة الأميركية إلى القدس في العام 2018، كإجراء عدواني ينفذه "الوسيط" في حل الصراع العربي مع الكيان، دليلاً إضافياً على تجاهل الولايات المتحدة الحقوق والتطلعات الفلسطينية والشعبية العربية. ثم انكشف أي قناع متبق عندما دعمت الولايات المتحدة بحماس منقطع النظير الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، وتوفير الغطاء لجرائم الكيان الوحشية هناك. ولم يتبق أي مجال للشك في ازدراء الولايات المتحدة للعرب وأحلامهم وقيمتهم. وتبين أن حليفها الوحيد، الذي ستعادي أي "صديق" آخر في المنطقة وتستهدفه بلا تردد من أجله، هو الكيان الصهيوني، مخفرها الأمامي لضبط العرب، شعوبًا وحكومات.‏على النقيض من انحدار مكانة أميركا، كانت الصين وروسيا تحققان نجاحات في العالم العربي. ففي مقابل منطق الإكراه الأميركي، وضعت مبادرة "الحزام والطريق" الصينية استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لتصبح الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً. ويعود صعود شعبية الصين إلى أنها، على عكس الولايات المتحدة، تتبنى سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يروق للعديد من العناصر في المنطقة، من الشعوب إلى بعض الأنظمة.كما زادت روسيا أيضا من نفوذها، ووضعت نفسها كلاعب حاسم في الجغرافيا السياسية للمنطقة. وتقدم كل من الصين وروسيا بدائل أكثر جاذبية للنموذج الأميركي، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والعسكري العملي من دون الضغط المصاحب لتبني القيم السياسية الغربية.‏من المؤكد أن المواطنين العرب يتوقون إلى خروج هذه القوة من المنطقة، خاصة وأن مصالحها الاستراتيجية تقوض استقرار الإقليم الذين تزعم أنها تعززه. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون موضع ترحيب في المنطقة، فإن عليها أن تتخذ مواقف حيادة في صراعات الإقليم، وأن تساند الحقوق والتطلعات العربية، وتنخرط في شراكات غير مشروطة تعطي الأولوية لتنمية ورفاه المواطنين العرب على إفقارهم من أجل إخضاعهم وإذلالهم. وتظهر نتائج الاستطلاعات في المقال التالي الاتجاهات الغالبة لعواطف أهل هذه المنطقة تجاه المهيمن الأميركي، التي يغلب أن توجه الديناميات المتغيرة ونفوذ القوى الجديدة في إقليم العرب.***علاء الدين أبو زينةكان السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لحظة فاصلة -ليس لإسرائيل فحسب، وإنما للعالم العربي أيضًا. فقد وقع هجوم حماس المروع تمامًا بينما بدا أن نظامًا جديدًا ينشأ في المنطقة. قبل ثلاث سنوات، كانت أربع دول أعضاء في جامعة الدول العربية -البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة- قد أطلقت عمليات لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وبينما كان صيف العام 2023 يقترب من نهايته، بدت الدولة العربية الأكثر أهمية التي ما تزال لا تعترف بإسرائيل؛ المملكة العربية السعودية، في وضع بدت فيه مستعدة للقيام بذلك، أيضًا.لكن هجوم حماس، والعملية العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في غزة، أوقفا هذه المسيرة نحو التطبيع. وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تمضي قدمًا في صفقة للتطبيع حتى تتخذ إسرائيل خطوات واضحة نحو تسهيل قيام دولة فلسطينية. واستدعى الأردن سفيره لدى إسرائيل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ولم تتحقق أبدًا الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المغرب في أواخر العام 2023. وراقب الزعماء العرب بحذر كيف أصبح مواطنوهم معارضين عالي الصوت للحرب في غزة. وفي العديد من البلدان العربية، خرج آلاف المواطنين للاحتجاج على حرب إسرائيل والأزمة الإنسانية التي أحدثتها. ودعا المتظاهرون في بعض الدول إلى إنهاء معاهدات السلام بين بلدانهم وإسرائيل، معربين عن إحباطهم من عدم استماع حكوماتها إلى شعوبها.ربما يتبين أن السابع من تشرين الأول (أكتوبر) يشكل لحظة فاصلة ونقطة انعطاف بالنسبة للولايات المتحدة أيضًا. بسبب الحرب في غزة، تحول الرأي العام العربي بحدة ضد أقوى حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة -وهو التطور الذي قد يربك جهود الولايات المتحدة، ليس عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في حل الأزمة في غزة، فحسب، وإنما بشأن احتواء إيران والدفع ضد النفوذ الصيني المتزايد في الشرق الأوسط أيضًا.منذ العام 2006، أجرت "الباروميتر العربي"، وهو منظمة بحثية غير حزبية، استطلاعات رأي وطنية نصف سنوية في 16 دولة عربية، رصدت فيها آراء المواطنين العاديين في منطقة لا يُجرى فها سوى القليل من استطلاعات الرأي. وبعد غزو الولايات المتحدة العراق في العام 2003، وجدت استطلاعات أخرى باستمرار أن قِلة من المواطنين العرب العاديين يحملون آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة. ومع ذلك، تحسنت مواقف هؤلاء المواطنين إلى حد ما بحلول العام 2022، حيث أكد ما لا يقل عن ثلث المستجيبين في جميع البلدان التي شملها استطلاع "الباروميتر العربي" تقريبًا أنهم يحملون رأياً "إيجابياً للغاية" أو "إيجابياً إلى حد ما" عن الولايات المتحدة.لكن الاستطلاعات التي أجريناها في خمس دول عربية في أواخر العام 2023 وأوائل العام 2024 تظهر أن مكانة الولايات المتحدة بين المواطنين العرب شهدت تراجعًا كبيرًا. وأشار استطلاع للرأي في تونس، أجري جزء منه قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) وجزء آخر بعده، بقوة، إلى أن هذا التحول حدث كرد فعل على الأحداث في غزة. وربما يكون الأمر الأكثر إدهاشًا وجدارة بالملاحظة هو أن الاستطلاعات أوضحت أيضًا أن ما خسرته الولايات المتحدة كان مكسبًا للصين. وقد تحسنت آراء المواطنين العرب في الصين في استطلاعاتنا الأخيرة، بطريقة عكست وجهة اتجاه دام نصف عقد من ضعف الدعم الذي تمتعت به الصين في العالم العربي. لكنهم عندما سئلوا عما إذا كانت الصين قد بذلت جهوداً جادة لحماية الحقوق الفلسطينية، وافق عدد قليل من المشاركين على ذلك. وتشير هذه النتيجة إلى أن وجهات النظر العربية تعكس استياءً عميقاً من الولايات المتحدة أكثر مما تعكس دعمًا محددًا للسياسات الصينية بشأن غزة.في الأشهر والسنوات المقبلة، سوف يسعى القادة الأميركيون إلى إنهاء الصراع في غزة وبدء مفاوضات نحو التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتأمل الولايات المتحدة أيضاً في حماية الاقتصاد الدولي من خلال حماية البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها وكلاء إيران، وتعزيز تحالف إقليمي يحتوي العدوان الإيراني ويحد من الانخراط الصيني في المنطقة. لكنّ تحقيق واشنطن لأي من هذه الأهداف يحتاج إلى شراكة الدول العربية، وهو المطلب الذي سيكون من الصعب تحقيقه إذا ظلت الشعوب العربية متشككة في أهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.في كثير من الأحيان، يشير المحللون والسياسيون الأميركيون إلى أن ما يطلقون عليه أحيانًا باستخفاف اسم "الشارع العربي" لا ينبغي أن يكون محل اهتمام كبيرا للسياسة الخارجية الأميركية. ولأن معظم القادة العرب غير ديمقراطيين، كما تقول الحجة، فإنهم لا يهتمون كثيرًا بالرأي العام، ولذلك ينبغي لصناع السياسات الأميركيين إعطاء الأولوية لعقد الصفقات مع أصحاب النفوذ على كسب قلوب وعقول المواطنين العرب. لكن الفكرة القائلة بأن القادة العرب بشكل عام غير مقيدين بالرأي العام هي خرافة. فقد أطاحت انتفاضات الربيع العربي بالحكومات في أربع دول، وأدت الاحتجاجات واسعة النطاق في العام 2019 إلى تغييرات في القيادة في أربع دول عربية أخرى. ويتعين على السلطويين أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار آراء الناس الذين يحكمونهم. والآن لا يريد سوى عدد قليل من القادة العرب أن يُنظَر إليهم على أنهم يتعاونون علنًا مع واشنطن، نظرًا للارتفاع الحاد في المشاعر المعادية لأميركا بين السكان الذين يحكمونهم. وقد تكون لغضب المواطنين العرب من السياسة الخارجية الأميركية عواقب وخيمة مباشرة على الولايات المتحدة. وقد أثبتت أبحاثنا السابقة التي استندت إلى بيانات مستخلصة من استطلاعات الرأي في دولتين عربيتين أن الغضب من السياسة الخارجية الأميركية يمكن أن يدفع المواطنين إلى التعاطف بشكل أكبر مع أعمال الإرهاب الموجهة ضد الولايات المتحدة.مع ذلك، تكشف بعض نتائج "الباروميتر العربي"، أيضاً، أن التشكك المتزايد بين العرب في دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ليس شيئًا قاطعًا لا رجعة فيه. وتشير الاختلافات في الرأي بين الجماهير في البلدان التي تعاملت معها الولايات المتحدة بشكل مختلف إلى أن الولايات المتحدة قادرة على تغيير الطريقة التي ينظر بها إليها العالم العربي من خلال تغيير سياساتها. وتشير نتائج الاستطلاع أيضاً إلى تحولات محددة في النهج الأميركي، سيكون من شأنها أن تعمل على تحسين تصورات العرب للولايات المتحدة، بما فيها الدفع بقوة أكبر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية الأميركية للقطاع وبقية المنطقة -وفي الأمد البعيد، العمل من أجل تحقيق حل الدولتين. وفي نهاية المطاف، يتعين على الولايات المتحدة، من أجل كسب ثقة المواطنين العرب في الشرق الأوسط، أن تظهر لمعاناة الفلسطينيين الاهتمام نفسه الذي توليه لمعاناة الإسرائيليين.قبو الاستطلاعاتيشمل كل استطلاع للرأي من استطلاعات "الباروميتر العربي" أكثر من 1.200 مستجيب، ويتم إجراؤه بشكل شخصي في مكان إقامة المستجيب. وتطرح هذه الاستطلاعات أسئلة على المستجيبين حول آرائهم في مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والدينية، وآرائهم في حكوماتهم، والمشاركة السياسية، وحقوق المرأة، والبيئة، والشؤون الدولية. وقد أنجز "الباروميتر العربي" منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) استطلاعات رأي في خمس دول عربية متنوعة: الأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا والمغرب.نظرًا لأن الجولة السابقة من استطلاعات الرأي التي أجراها "الباروميتر العربي" في هذه البلدان أجريت بين العامين 2021 و2022، ربما تكون عوامل أخرى غير الحرب في غزة قد أسهمت في تغييرات الرأي العام بين ذلك الوقت والآن. ومع ذلك، قدم استطلاع رأي إضافي معيارًا لا يقدر بثمن، والذي أتاح لنا استنتاج أن بعض التحولات الرئيسية في الرأي ربما تكون قد حدثت مؤخرًا. بين 13 أيلول (سبتمبر) و4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، كنا قد أجرينا استطلاعًا مجدولًا في تونس شمل 2.406 مقابلات. وتم إجراء حوالي نصف هذه المقابلات قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) وحوالي النصف بعد ذلك. ولكي نفهم كيف تغيرت آراء التونسيين بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قمنا بحساب متوسط الاستجابات خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت هجوم حماس، ثم تعقبنا التغييرات اليومية في الأسابيع التي تلت ذلك -ووجدنا انخفاضًا سريعًا وحادًا في نسبة المستجيبين الذين لديهم آراء إيجابية عن الولايات المتحدة. وكانت النتائج في معظم البلدان الأخرى التي أجرينا فيها الاستطلاع في الفترة 2021-2022 وبعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) تتبع نمطًا مماثلاً: في كل البلدان باستثناء بلد واحد، انخفضت نسبة الآراء التي تفضل الولايات المتحدة أيضًا بشكل ملحوظ.على الرغم من فظاعة هجوم حماس، فإن قِلة من المستجيبين في استطلاع "الباروميتر العربي" وافقوا على وجوب أن نطلق عليه وصف "عمل إرهابي". وعلى النقيض من ذلك، اتفقت الغالبية العظمى على أن حملة إسرائيل في غزة ينبغي تصنيفها على أنها إرهاب. وفي الغالب، قيَّم المواطنون العرب الذين شملهم الاستطلاع بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الوضع في غزة بأنه مروع. وعندما سئلوا عن أي من سبع كلمات، منها "الحرب" و"الأعمال العدائية" و"المذبحة" و"الإبادة الجماعية"، تصف الأحداث الجارية في غزة على أفضل وجه، كان المصطلح الأكثر شيوعًا الذي اختاره المستجيبون في كل البلدان باستثناء بلد واحد هو "الإبادة الجماعية". ولم يكن سوى في المغرب فقط حيث وصف عدد كبير من المستجيبين -24 في المائة- تلك الأحداث بأنها "حرب"، وهي تعادل النسبة نفسها تقريباً من المغاربة الذين وصفوها بأنها "مذبحة". وفي كل مكان آخر، اختار أقل من 15 في المائة من المستجيبين كلمة "الحرب" لوصف ما يحدث في غزة.بالإضافة إلى ذلك، وجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "الباروميتر العربي" أن المواطنين العرب لا يعتقدون أن الجهات الفاعلة الغربية تدافع عن سكان غزة. وطرح استطلاعنا السؤال الآتي: "من بين الأطراف التالية، من تعتقد أنه ملتزم بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية"؟ وسُمح للمستجيبين باختيار كل ما ينطبق عليه الوصف من قائمة تضم عشر دول، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. ولم يوافق أكثر من 17 في المائة من المستجيبين في أي بلد على أن الأمم المتحدة تدافع عن الحقوق الفلسطينية. وكان أداء الاتحاد الأوروبي أسوأ، لكن الولايات المتحدة حصلت على أدنى الدرجات: حيث وافق 8 في المائة من المستجيبين في الكويت، و6 في المائة في المغرب ولبنان، و5 في المائة في موريتانيا، و2 في المائة في الأردن على أنها تدافع عن الفلسطينيين. وكانت النتائج بالنسبة للولايات المتحدة أكثر تباعداً عن نتائج الجهات الفاعلة الغربية والعالمية الأخرى عندما يتعلق الأمر بمسألة حماية إسرائيل. فعندما سئل المستجيبون عما إذا كانت الولايات المتحدة تحمي الحقوق الإسرائيلية، وافق أكثر من 60 في المائة من المستجيبين في البلدان الخمسة على أنها تفعل ذلك. وتتجاوز هذه النسب المئوية بكثير النسب المئوية للمستجيبين الذين وافقوا على أن الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة يحميان إسرائيل. ويبدو أن هذه التصورات في العالم العربي بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ونهج الولايات المتحدة تجاهها، كانت لها عواقب وخيمة على سمعة الولايات المتحدة بشكل عام. ففي تسع من البلدان العشرة التي سأل فيها "الباروميتر العربي" عن مدى الاستحسان الذي تحظى به الولايات المتحدة في العام 2021، قال ما لا يقل عن ثلث جميع المستجيبين إنهم يحملون وجهة نظر إيجابية عن الولايات المتحدة. ومع ذلك، في أربعة من البلدان الخمسة التي شملها الاستطلاع بين كانون الأول (ديسمبر) 2023 وآذار (مارس) 2024، كان أقل من الثلث ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي. وفي الأردن، انخفضت نسبة المستجيبين الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي بشكل كبير، هابطة من 51 في المائة في العام 2022 إلى 28 في المائة في استطلاع أجري في شتاء 2023-2024. وفي موريتانيا، انخفضت نسبة المستجيبين الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي من 50 في المائة في استطلاع أجري في شتاء 2021-2022 إلى 31 في المائة في الاستطلاع الذي أجري في شتاء 2023-2024؛ وفي لبنان، انخفضت النسبة من 42 في المائة في شتاء 2021-2022 إلى 27 في المائة في أوائل العام 2024. وبالمثل، انخفضت نسبة المستجيبين الذين وافقوا على أن السياسات الخارجية للرئيس الأميركي جو بايدن كانت "جيدة" أو "جيدة جدا" بمقدار 12 نقطة في لبنان، و9 نقاط في الأردن خلال الفترة نفسها.يشير توقيت استطلاعنا في تونس، بقوة، إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة دفعت هذا التراجع العام في تفضيل الولايات المتحدة. في الأسابيع الثلاثة التي سبقت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قال 40 في المائة من التونسيين إن لديهم وجهة نظر إيجابية عن الولايات المتحدة. وبحلول 27 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قال 10 في المائة فقط من التونسيين الشيء نفسه.على الرغم من تراجع رأي العرب في الولايات المتحدة وبايدن بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، لم تكن الآراء حول جوانب مختلفة من انخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كلها متساوية. كان من المرجح أن يتفق المستجيبون لدينا على أن المساعدات الخارجية الأميركية لبلادهم تعزز المبادرات التعليمية، أو أنها تعزز المجتمع المدني كما فعلوا قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وفي الواقع، كان المستجيبون في الأردن وموريتانيا والمغرب في استطلاعنا الشتوي للعامين 2023-2024 أكثر ميلاً إلى الموافقة على أن المساعدات الخارجية الأميركية تعزز المجتمع المدني مقارنة بما كانوا عليه في العامين 2021 و2022. وتشير هذه النتائج إلى أن الخلاف مع سياسة الحكومة الأميركية تجاه إسرائيل والحرب في غزة، وليس عناصر أخرى من السياسة الخارجية الأميركية، هو الذي يدفع إلى تدهور سمعة الولايات المتحدة الإقليمية في المنطقة العربية. (يُتبع)*مايكل روبينز Michael Robbins: المدير والباحث الرئيسي المشارك في "الباروميتر العربي".*أماني أ. جمال Amaney A. Jamal: المؤسسة المشاركة والباحثة الرئيسية المشاركة في "الباروميتر العربي"، وعميدة كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، وأستاذة إدواردز س. سانفورد للسياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون.*مارك تيسلر Mark Tessler: المؤسس المشارك والباحث الرئيسي المشارك في "الباروميتر العربي"، وأستاذ صمويل جيه إلدرسفيلد للسياسة في جامعة ميشيغان.*نشر هذا المقال تحت عنوان: America Is Losing the Arab World: And China Is Reaping the Benefits