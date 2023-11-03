أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

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جون سوبيل* - (إندبندنت عربية) 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023عبر جو بايدن عن اشمئزازه من "الشر المطلق" لـ"حماس"، لكن! أميركا لا تستطيع -وراء الدعم العلني لإسرائيل- سوى أن تراقب وتصلي لعدم انتشار الصراع في المنطقة كلها.* * *ربما على غرار الكثيرين، أمضيت وقتاً طويلاً في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المروع الأول من الصراع. كان كل مقطع فيديو يظهر عملاً فظيعاً جديداً لا يمكن فهمه. وكانت التعليقات الواردة تحته تتحدث عن مستويات أعلى من الغضب والكراهية والتعصب.دعونا نأمل في أن تصاغ السياسة الخارجية الأميركية بتفكير أكثر هدوءاً، من دون الالتفات إلى آلة الغضب التي تشكل كثيراً من محتوى ما يعرف الآن باسم "إكس" (يجب أن يعطى حقاً التصنيف "إكس" (محظور على غير البالغين) بالنظر إلى ما تحتويه كثير من منشوراته)، لكنه كان ذات مرة يسمى "تويتر".لكن منشوراً واحداً لفت انتباهي بشكل خاص -كان من بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي خلال رئاسة أوباما. كتب: "القرارات التي تتخذ الآن ستؤثر في ملايين الأرواح وتخاطر بأنواع التصعيد كافة. كان ينبغي للولايات المتحدة أن تتعلم من أحداث 11 أيلول (سبتمبر) مقدار الكلفة الباهظة المترتبة على التأثر بالغضب والخوف. آمل أن يكون هذا هو ما نقوله للحكومة الإسرائيلية".غني عن القول إن تعليقاته أثارت ردود فعل حادة ومتناقضة. فقد كان على أي حال جزءا من إدارة أصدرت تصريحات جريئة بشأن الشرق الأوسط. ولكن ما الإجراءات الملموسة التي تحققت بالضبط؟ الخطوط الحمراء على استخدام سورية للأسلحة الكيماوية ضد شعبها، ثم -حسناً- عدم القيام بشيء حيال ذلك. وقد أهدر عدم اتخاذ إجراء قدراً كبيراً من السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة. وماذا عن توجيهها للأمور من الخلف لما حدث في ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي؟أتذكر جلوسي وحديثي مع رودس في حديقة بالرياض خلال زيارة أوباما المتوترة إلى المملكة العربية السعودية في العام 2016، حول مدى صعوبة المحادثة مع ولي العهد السعودي بعد أن حاضر أوباما أمام قادة المملكة عن حقوق الإنسان.لكن هذا لا يجعل رودس مخطئاً في تحذيراته اليوم. أمام الرأي العام، تقف الولايات المتحدة بثبات وراء إسرائيل في مواجهة الفظائع التي ارتكبتها "حماس" مؤخرًا. ومع ذلك، من الجدير ذكر أنه مباشرة في أعقاب ذبح إسرائيليين -شباب في مهرجان موسيقي، وعائلات داخل مستوطنات، وناجين من المحرقة أخذوا كرهائن- قال مكتب الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأميركية عبر "إكس" إنه "يدين بشكل لا لبس فيه هجوم إرهابيي ’حماس‘ والخسائر في الأرواح. نحض الأطراف كلها على الامتناع عن العنف والهجمات الانتقامية. الإرهاب والعنف لا يحلان شيئاً". وسرعان ما حذفت التغريدة بعد صيحات منددة.وصدر أوضح بيان للسياسة الخارجية الأميركية من بايدن في خطاب قوي وعاطفي ألقاه في البيت الأبيض، وتحدث عن "الشر المطلق" لهجوم "حماس". وقال: "الولايات المتحدة تساند إسرائيل. سنتأكد من أن دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية يمكنها الدفاع عن نفسها اليوم وغداً كما نفعل دائماً".وفي اليوم التالي في القدس، وقف كبير الدبلوماسيين الأميركيين، أنتوني بلينكن (وهو نفسه يهودي، نجا زوج أمه من معسكرات الموت النازية)، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عرض علني آخر لتضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل -على الرغم من الصعوبات العديدة التي شابت العلاقة مع زعيم إسرائيل اليميني.ومع ذلك، يبدو لي من غير المعقول ألا تكون الولايات المتحدة قد عبّرت في السر -وفي رسائل أكثر ترميزاً بقليل في العلن- عن مخاوف واضحة، وخشية تأثير ما يجري في الصورة الأكبر: "الاحتمالات" الرهيبة التي قد تأتي. ماذا لو شن "حزب الله" موجة من الهجمات من الشمال؟ ماذا يحدث إذا اندلعت انتفاضة في الضفة الغربية أيضاً؟ والاحتمال الكابوسي: ماذا لو جُرَّت إيران -القوة العظمى الإقليمية- إلى الصراع؟ ربما يكون هناك جدل حول مدى دعم/ تشجيع طهران لعملية "حماس" الجريئة، لكنني لا أعرف أي شخص يعتقد بأن ما جرى كان يمكن أن يتم من دون رضا إيران الضمني.تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إن من حقها الدفاع عن نفسها، لكن على الأخيرة أن تكون على دراية بالتهديدات الأوسع نطاقاً واحتمال حدوث عواقب جيوسياسية خطيرة. لن يؤدي إخبار مليون شخص في غزة بأن أمامهم 24 ساعة للخروج سوى إلى تأجيج حدة المشاعر والتوترات.ولكن ماذا كان بلد آخر ليفعل لو كان محل إسرائيل؟ كيف يفاوض "حماس" -مجموعة تريد أن تشهد دماره وتضمِّن ذلك في ميثاقها؟ ما يزال الاقتباس المنسوب إلى غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل قبل أكثر من 50 سنة، أوضح تعبير عن المعضلة: "إذا ألقى العرب أسلحتهم، ما من حرب. وإذا ألقى الإسرائيليون أسلحتهم ما من إسرائيل". وتشبه إسرائيل، من نواح كثيرة، ديمقراطية ليبرالية حديثة -مثل بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا- وكثيراً ما يُحكم عليها من خلال تلك المعايير الغربية، لكنها ترى نفسها في صراع وجودي من أجل البقاء لا نمر به نحن داخل البلدان الأوروبية.ولهذا السبب، لا تملك الولايات المتحدة أكثر من نفوذ محدود على ما ستفعله أو لا تفعله إسرائيل. ستفعل إسرائيل ما تعتقد بأنها بحاجة إلى القيام به لتأمين حدودها، للحفاظ على سلامة سكانها، إذ إنها فشلت بشكل مذهل في القيام بذلك نهاية الأسبوع ما قبل الماضي.وهنا يأتي دور اختبار صلابة الدعم الأميركي. الشيء الوحيد الذي لا يفعله بايدن الآن هو تقديم التزام غير مشروط لإسرائيل مهما استغرق الأمر من وقت. الوقت جوهري. افعل كل ما تحتاج إلى القيام به، لكن افعل ذلك بسرعة، قبل أن يصبح رد الفعل العنيف أكبر من اللازم. ولهذا دور على الصعيد المحلي الأميركي أيضاً.على مر السنين، تراجع دعم الديموقراطيين لإسرائيل بشكل كبير. كان صلباً جداً -لكن ليس الآن. وجد استطلاع مفصلي أجرته مؤسسة "غالوب" في مارس (آذار) من هذا العام، أن التعاطف مع القضية الفلسطينية فاق التعاطف مع القضية الإسرائيلية للمرة الأولى في صفوف ناخبي الحزب الديمقراطي -49 في المائة في مقابل 38 في المائة.رغم أن الجمهوريين يجيزون لإسرائيل القيام بما تراه مناسباً، إلا أن هذا الدعم يتأثر بالخلل السياسي في الكونغرس الأميركي، وتحديداً في مجلس النواب. لا يوجد حتى الآن رئيس لمجلس النواب، لذلك لا يمكن تمرير أي قرارات، لا يوجد سوى مشروع قانون تمويل موقت للحكومة لتبقى أبواب إداراتها مفتوحة، يبدو أن المأزق سيستمر على رغم صخب بعض الجمهوريين لوقف تمويل أوكرانيا وتحويله إلى إسرائيل بدلاً من ذلك (يمكن أن يكون الجانبان السياسي والنفسي لذلك موضوع عمود منفصل بالكامل).بينما يتبلور ذلك، يقوم بلينكن بجولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم للموقف الأميركي من البلدان التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وكان من الممكن أن يحدث تحول محوري كبير لو طبعت المملكة العربية السعودية العلاقات مع إسرائيل، وهو أمر كان الدبلوماسيون الأميركيون يعملون بجد لتحقيقه. وهو احتمال كان قريباً بشكل مذهل قبل هجوم "حماس" -وربما كان أحد دوافعها للهجوم: إفشال الاتفاق بجعله مستحيلاً من الناحية السياسية. كما تقوم إيران بمناورات في محاولة لإثارة المعارضة ضد إسرائيل.الصورة قاتمة للغاية، لكنني كنت مع دبلوماسي أميركي كبير في ليلة سابقة، ورأى أن هناك فرصة سانحة هنا، حيث بالغت إيران في التدخل، وأن هناك فرصة لعزلها أكثر وتكثيف الضغط على الدولة الشيعية. ربما، لكن الأمر يبدو أشبه بالصفير الذي يطلقه المرء للحفاظ على معنوياته مرتفعة عندما لا يستطيع البلد الأقوى بأشواط في العالم سوى المشاهدة، والأمل، والصلاة.*جون سوبيل: مذيع وصحفي ومراسل ومقدم برامج تلفزيونة من المملكة المتحدة.