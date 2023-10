‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

هيئة التحرير - (تقرير واشنطن حول شؤون الشرق الأوسط) 2023/9/22ملاحظة المترجم: جمعت هيئة تحرير مجلة "تقرير واشنطن عن الشرق الأوسط" عينة من رسائل قُراء أميركيين إلى محرري منافذ إعلامية أميركية في الأشهر الأخيرة، يعبرون فيها عن انطباعاتهم وآرائهم بشأن طبيعة وأعمال "إسرائيل" وعلاقة هذا الكيان بالسياسة الأميركية.‏ وتؤشر هذه الرسائل على التغير المطرد في نظرة الأميركيين العاديين إلى الصراع في فلسطين المحتلة.* * *‏رحلة كشفت حقيقة الفصل العنصري الإسرائيلي‏إلى ‏‏"ذا برس ديموكرات"‏‏، 1 آب (أغسطس) 2023‏‏عدتُ، مؤخرا، من رحلة حج إلى إسرائيل وفلسطين. وقد نشأت في بلدة فيها عدد كبير من السكان اليهود. وكانت الثقافة اليهودية جزءا من حياتي، وكان لدى أجداد بعض الأصدقاء منهم أرقام سجين موشومة على أذرعهم من معسكرات الاعتقال النازية. وقد اعتدت أن أدعمَ إسرائيل بحماس.‏‏مع ذلك، أصبح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حقيقيا بالنسبة لي عندما عبرَت بنا حافلتنا السياحية إلى ‏‏بيت لحم في الضفة الغربية‏‏. ورأيت كيف أبقى "الجدار الفاصل" الذي تغطي جدرانه الرسوم الغرافيكية -بحراسه المسلحين وأسلاكه العالية- الفلسطينيين في محنة واضحة. وسألنا، كيف أصبحت إسرائيل هذا النظام الظالم الذي يمارس الاضطهاد بعد آلاف السنين من المذابح والشتات والهولوكوست؟ واتفق أعضاء جولتنا على أن ما نشهده هناك هو فصل عنصري.تحدد بطاقات الهوية التي تُصدرها إسرائيل الأماكن التي يمكن للفلسطينيين التنقل إليها والعمل فيها. وتؤدي نقاط التفتيش الروتينية إلى مفاقمة مصاعب الحياة اليومية للفلسطينيين. وهناك خزانات مياه على أسطح المنازل الفلسطينية لضمان الإمداد -عندما تقطعه إسرائيل عنها من دون سابق إنذار.‏‏ما تزال علاقتي الودية مع الشعب اليهودي قائمة. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل تقف عند نقطة انعطاف. ومع تعرض نظامها القضائي للهجوم، يجب أن نضع شروطا على دعمنا لها. لقد زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ واشنطن مؤخرا. ويتمتع الكونغرس والرئيس جو بايدن بنفوذ كبير للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء التغييرات التي تمس الحاجة إليها هناك.‏‏-كاريل إنجلهورن، سونوما، كاليفورنيا‏* * *‏نفاق خطاب يتسحاق هرتسوغ أمام الكونغرس‏‏إلى‏‏ "‏‏دالاس مورنينغ نيوز"‏‏، 30 تموز (يوليو) 2023‏‏في مقاله عن ‏معاداة السامية‏، يقتبس كينيث غولدبيرغ أقوالا من كلمات رئيس إسرائيل وهو يحتفل بمرور 75 عاما على "الرابط المقدس" بين الولايات المتحدة والأمة اليهودية الوحيدة في العالم. ويمضي غولدبيرغ إلى الاعتراف بأن "الهجمات على الشعب اليهودي تتزايد على مستوى العالم، عندما يتجاوز انتقاد إسرائيل في الكونغرس في كثير من الأحيان الخط ليعبر إلى معاداة السامية، وعندما تكون الديمقراطية الإسرائيلية قيد العرض من خلال الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة في جميع أنحاء البلد".‏كما يصف غولدبيرغ أيضا الجماعات في تكساس التي تساعد في "مكافحة ومواجهة الكراهية والتحيز واللامبالاة من خلال تثقيف جميع سكان تكساس حول الهولوكوست وجرائم الإبادة الجماعية الأخرى". يبدو هذا جيدا، أليس كذلك؟‏‏لديّ بعض الأسئلة لغولدبيرغ ولرئيس إسرائيل. فيما يتعلق بالديمقراطية الإسرائيلية، ماذا عن تفكيك سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية؟ ماذا عن الهجمات المنتظمة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين؟ وأخيرا، لماذا لا تدعم إسرائيل، من بين جميع دول العالم، وجود وطن للفلسطينيين؟‏‏من النفاق المتاخم للجنون ألا تدعم إسرائيل حق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطن بينما كان هذا الحق نفسه الذي حصل عليه الإسرائيليون عندما أقاموا وطنا لهم قبل 75 عاما.‏‏-جيرالد إلبرت بونغر، سانيفيل، تكساس* * *‏‏الهجوم على "يو إس ‏‏إس ليبرتي"‏‏ لم يكن خطأ‏‏إلى جون هيتشكوك، نائب رئيس محطة "دبليو. إن. واي. تي" في ألباني، نيويورك‏كنت على متن "يو إس إس ‏ليبرتي"‏‏ عندما تعرضت السفينة للهجوم الذي شنته عليها إسرائيل في 8 حزيران (يونيو) 1967، والآن أخدم زملائي الذين عملوا على متن السفينة، من خلال عملي كمؤرخ لـ"جمعية المحاربين القدامى للسفينة ’يو. إس. إس. ليبرتي‘".‏بثت محطتكم مؤخرا مقطعا بعنوان "لافتة مرفوعة في طروادة للبحار الذي قُتل في المعركة"، والتي تحكي عن الجهود التي بذلتها عائلة زميلنا في السفينة الذي سقط، وكذلك مجتمعكم ككل، لتكريم تضحية زميلنا في السفينة، فرانك براون، أثناء الهجوم على سفينتنا.‏في الجزء الذي بثثتموه، وصف مراسلوكم الهجوم بأنه "حادث". ولا يسعني إلا أن أفترض أنهم استخدموا هذا الوصف بدافع الجهل بقصة الهجوم.‏‏لقد قادتنا السنوات الـ55 الماضية التي قضيناها في التحقيق في الهجوم على سفينتنا إلى استنتاج أن الهجوم كان متعمدا، مدروسا مسبقا ومخططا له جيدا، ومنفذا بشكل مثالي تقريبا على سفينة وحيدة للبحرية الأميركية، مطلية حديثا، مميزة جيدا، ومحددة بشكل صحيح كما ينبغي، وغير مقاتلة، وغير مسلَّحة تقريبا، شنه عليها أقوى جيش في الشرق الأوسط.‏كان الهجوم على سفينتنا أيضا الهجوم الوحيد الذي يُشن على سفينة تابعة للبحرية الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الذي لم تحقق فيه الحكومة الأميركية. وقد حققت الحكومة الأميركية في الهجمات على المدمرة الأميركية "‏‏بويبلو"‏‏ وعلى "يو. إس. إس. ‏‏ستارك"‏‏ و"يو. إس. ‏‏إس. كول"،‏‏ وكذلك في تفجير ثكنات مشاة البحرية في بيروت في العام 1983. لكنها لم تحقق في الهجوم الذي شُنّ على سفينتنا.‏‏على مدى عقود، تجاهلت الحكومة الأميركية مناشدات الناجين من "يو. إس. إس. ليبرتي"‏‏ ومطالبات عائلات زملائنا الذين سقطوا في السفينة بالتحقيق في الهجوم.ونتيجة لذلك، تم تجاهل الجرائم المذكورة في تقريرنا عن جرائم الحرب، الذي قدمناه لوزارة الجيش في 8 حزيران (يونيو) 2005. هذا على الرغم من التزام الحكومة بموجب برنامج قانون الحرب الذي وضعته هي، الذي يطالب بإجراء تحقيق شامل في جميع المزاعم عن انتهاكات قوانين الحرب، سواء ارتكبتها الولايات المتحدة أو ارتُكبت ضدها.‏‏كما أن جرائم الحرب التي ارتُكبت أثناء الهجوم على سفينتنا موضحة أيضا في مقال اللفتنانت كوماندور والت جاكوبسن، في مقاله المعنون "فحص قانوني للهجوم الإسرائيلي على "يو. إس. ‏‏إس. ليبرتي"،‏‏ الذي نُشر في عدد شتاء العام 1986 من ‏‏مجلة مراجعة القانون البحري Naval Law Review.‏هدفي من الكتابة إليك ذو شقين:‏‏أولا، قم ببث تصحيح يخبر المشاهدين بأن وصفكم للهجوم بأنه "حادث" جاء عن طريق الخطأ وبسبب الجهل بحقيقة الهجوم.‏‏ثانيا، استخدم النفوذ الذي يمنحه لك منصبك في المجتمع لدعم جهودنا بنشاط لإقناع حكومة الولايات المتحدة بأن الهجوم على سفينتنا يستدعي إجراء تحقيق، تماما مثل تلك التحقيقات التي أعقبت الهجمات على "‏‏بويبلو"‏‏ ‏‏و"ستارك"‏‏ ‏‏و"كول‏"‏ وثكنات مشاة البحرية.‏‏-جو ميادورز، أحد الناجين من "يو. إس. ‏‏إس. ليبرتي"‏‏* * *إنكار الكونغرس المستمر للعنصرية الإسرائيلية‏‏إلى ‏‏"ذا سانتا كروز سينتينيل"‏‏، 20 تموز (يوليو) 2023‏وثقت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية مثل "بتسيلم" بدقة السياسات العنصرية والتمييزية التي تنتهجها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وحتى داخل إسرائيل نفسها، والتي تلبي مجتمِعة التعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.‏‏وأشارت رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس، النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن) مؤخرا، محقة، إلى أن "حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة انخرطت في سياسات تمييزية وعنصرية صريحة، وأن هناك عنصريين متطرفين يقودون هذه السياسة داخل قيادة الحكومة الحالية".‏وفي الرد على ذلك، انضم عضو الكونغرس، جيمي بانيتا (ديمقراطي من كارميل) إلى 40 عضوا آخر في مجلس النواب في التوقيع على بيان يصر على أن إسرائيل هي في الواقع "ديمقراطية نابضة بالحياة وتقدمية وتعددية"، مدعيا بأن الانتقادات الموجهة إلى السياسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى "نزع الشرعية" و"شيطنة" إسرائيل، وبأنها معادية للسامية بطريقة أو بأخرى.‏‏إننا نستحق عضوا في الكونغرس يكون مستعدا لانتقاد العنصرية بدلا من إنكارها -في الداخل والخارج.‏-ستيفن زونيس، سانتا كروز، كاليفورنيا‏* * *الحقائق تُظهر لماذا يجب على الولايات المتحدة خفض دعمها لإسرائيل‏‏إلى ‏‏"ذا هولاند سيتينيل"، 2 تموز (‏‏يوليو) 2023‏‏حتى الآن في هذا الصيف، هاجم المستوطنون الإسرائيليون ثلاثة أميركيين على الأقل كانوا يزورون أقاربهم في قرى في الضفة الغربية، فلسطين. وقالت النائبة جانيس شاكوفسكي (ديمقراطية من إلينوي)، وهي يهودية: ‏"تشمل القرى التي هاجمها المستوطنون ترمسعيا، حيث العديد من السكان فلسطينيون أميركيون".لقد حان الوقت لكي تعمل وزارة الخارجية الأميركية بشكل استباقي لتعزيز حقوق الإنسان المتساوية لجميع شعوب إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك الفلسطينيون. وتوضح الحقائق أدناه، التي جمعتها منظمة "لو يعرف الأميركيون"، كيف أن التفاوت الساحق في الدعم الأميركي لجانب واحد يعزز اضطهاد الآخر. لا يجب أن يستخدم أي من أموال الضرائب الأميركية لقمع أو إيذاء الآخر.‏‏‏• المساعدات اليومية الأميركية: لإسرائيل ‏13.1 مليون دولار؛ لفلسطين: 0.73 مليون دولار‏• الأطفال الذين قتلوا منذ العام 2000: الإسرائيليون: 143؛ الفلسطينيون: 2.430‏• مجموع القتلى منذ العام 2000: الإسرائيليون: 1.345؛ الفلسطينيون: 10.731‏• ‏مجموع الجرحى منذ العام 2000: الإسرائيليون: 11.954؛ الفلسطينيون: 100.508‏• الذين قتلوا بالصواريخ منذ العام 2000: الإسرائيليون: 30؛ الفلسطينيون: 4.000‏• ‏عدد السجناء السياسيين: لدى إسرائيل: 5.000؛ لدى فلسطين: 2‏• ‏المنازل التي هدمت منذ العام 1967: على يد إسرائيل: 56.502؛ على يد الفلسطينيين: 7‏• ‏عدد ‏‏المستوطنات غير القانونية‏‏ على أرض الآخر: إسرائيل: 261؛ فلسطين: 0‏اتصلوا بممثلكيم في الكونغرس واطلبوا منهم دعم "قانون الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي"، HR 3103، الذي يحظر استخدام أموال الضرائب الأميركية لاحتجاز وتعذيب الأطفال الفلسطينيين، وهدم المنازل الفلسطينية والاستيلاء عليها، وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.‏-بارت دن بوير، كايروس، غرب ميشيغان‏* * *الحياد تواطؤ‏‏إلى ‏‏"ذا برس ديموكرات"‏‏، 17 تموز (يوليو) 2023‏‏يجب أن يثير الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في مخيم ‏‏جنين‏‏ للاجئين في الضفة الغربية قلق جميع الأميركيين ويحزنهم، حيث إن هديتنا السنوية لإسرائيل البالغة 3.8 مليار دولار دعمته، بينما وقفت حكومتنا متفرجة وسمحت لذلك بأن يحدث.لقد سئم الفلسطينيون من الإقصاء والاضطهاد بكل الطرق، وهم يعيشون كسجناء في أرضهم تحت احتلال عسكري إسرائيلي وحشي منذ 56 عاما. وبعد كل شيء، جعلت إسرائيل في العام 2018 قانونا من تعريف نفسها بأنها دولة قومية لليهود فقط. ما الذي يجب أن يفعله ملايين الفلسطينيين الأصليين؟ إنهم لن يختفوا أبدا وسوف يستمرون في المقاومة بأرواحهم، وحماية أسرهم ومنازلهم. من فضلكم، دعونا نتوقف عن وصفهم بـ"المتشددين". إن الظالمين والمضطهِدين هم المتشددون وليس المضطهَدين.على مدى عقود، جرَّمت إسرائيل أي مقاومة لقبضتها الخانقة على الأراضي الفلسطينية وسكانها. والأمور تزداد سوءا فقط. لماذا لا يجب أن يريد الفلسطينيون أن يكونوا أحرارا؟ لماذا يجب أن لا يريدوا العيش على أرضهم بمساواة وكرامة؟ إن الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وسرقة الضفة الغربية، ‏‏وغزه‏‏ والقدس الشرقية الفلسطينية، هي السبب الجذري للمشكلة والعنف المستمر. وسيكون حيادنا تواطؤا -وأسوأ.‏‏- تيريز موغانام-والراث، سانتا روزا، كاليفورنيا‏*نشرت هذه المادة تحت عنوان: A Trip Revealed the Reality of Israeli Apartheidهوامش:*"ذا برس ديموكرات "‏The Press Democrat: هي صحيفة يومية تنشر في سانتا روزا، كاليفورنيا، مع أكبر توزيع في نورث باي بكاليفورنيا.*‏ذا دالاس مورنينغ نيوز The Dallas Morning News: صحيفة يومية تخدم منطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس الأميركية، بمتوسط توزيع مطبوع في العام 2022 يبلغ 65,369. أسسها في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1885، ألفريد هوراشيو بيلو كمنشور تابع لصحيفة "غالفستون ديلي نيوز"، غالفستون، تكساس.*"دبليو. إن. واي. تي."‏ WNYT: محطة تلفزيونية مرخصة لألباني، نيويورك، الولايات المتحدة، تخدم منطقة العاصمة كشركة تابعة لمحطة NBC وهي مملوكة لشركة "هوبارد برودكاستينغ".*"ذا سانتا كروز سينتينيل "‏The Santa Cruz Sentinel: صحيفة يومية تنشر في سانتا كروز، كاليفورنيا، تغطي مقاطعة سانتا كروز، كاليفورنيا، وتملكها مجموعة "ميديا نيوز غروب".*"ذا هولاند سينتينيل"‏The Holland Sentinel هي صحيفة تنشر ستة أيام في الأسبوع في هولند، ميشيغان، الولايات المتحدة، تأسست في العام 1896. تغطي الصحيفة معظم مقاطعة أوتاوا، بما في ذلك هولند وبيتشوود وزيلاند، وكذلك مقاطعة أليغان الشمالية بولاية ميشيغان، بما في ذلك دوغلاس وساوغاتوك.‏‏‏*"لو يعرف الأميركيون" If Americans Knew: منظمة غير ربحية مقرها في مقاطعة ريفرسايد في جنوب كاليفورنيا، تركز على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وتقدم تحليلا للتغطية الإعلامية الأميركية لهذه القضايا.‏