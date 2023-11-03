أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

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خبراء - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023ملاحظة المحرر: بدأ الخبراء والمراكز الفكرية الأميركية في مفاوضة السؤال حول ما يسمى "غزة في اليوم التالي"، على أساس التكهن بالاحتمالات واقتراح النتائج والحلول. وهم يقصدون إلى تزويد صانع القرار الأميركي، في علاقته المشتبكة عضويا مع الكيان الصهيوني، وكذلك قادة الكيان، بالأفكار والإضاءات. وفي هذا المقال، يقارب مجموعة من خبراء "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" هذا السؤال من منظورات مصالح الحليفين المذكورين -وما يقترحون أنه "مصلحة الفلسطينيين"، حسب وجهة نظرهم.* * *ليس من السابق لأوانه التفكير في "اليوم التالي" للحرب -فحتى التخطيط الأولي لإنشاء إدارة مؤقتة في غزة سيساعد على توضيح الأهداف للقادة الإسرائيليين، والحفاظ على الدعم الأميركي، وتوفير مستقبل بديل أكثر إيجابية للفلسطينيين، وإعطاء الحلفاء العرب مبرراً منطقياً لقيامهم بدور بناء أكثر.أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وصفه لأهداف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة "حماس" التي ارتكبت أسوأ جريمة قتل جماعي لليهود منذ المحرقة (الهولوكوست)، ما يلي: "سوف نسحق حماس وندمرها". لكن ما يعنيه ذلك على وجه التحديد على الصعيد العملي ليس واضحاً.وقد اقترحت أصوات إسرائيلية بارزة -وزراء ومسؤولون وجنرالات في الماضي والحاضر- مجموعة من الأهداف المحتملة، بدءاً من نزع سلاح "حماس" وتجريدها من القدرة على شن مثل هذا الهجوم مجدداً، إلى استعادة قطاع غزة بعد التنازل عنه منذ عقدين تقريباً لصالح السيطرة الفلسطينية. وقال بعض المسؤولين الحاليين (مثل وزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل)، إن من السابق لأوانه تحديد هذه الأهداف، مشيرين إلى أن تحديدها لا ينبغي أن يتم إلا بعد النصر في ساحة المعركة. لكنّ من الصعب تصور كيف ستعرف إسرائيل أنها حققت النصر من دون تحديد معالمه مسبقاً والاستعداد لليوم التالي.ثمة قول مأثور مفاده بأن أي خطة عسكرية لا تصمد بعد الاشتباك مع العدو، وهذا صحيح لأن النتيجة التي ترجوها إسرائيل قد يتم تحجيمها قسراً بسبب عدم القدرة على التنبؤ بمجريات الحرب. ومع ذلك، من المنطقي تحديد النتيجة الآن والبدء بالتخطيط لها حتى لو فرضَت الظروف تغييراً على طول الطريق. وسيكون من شأن وجود هدف واضح وعملي أن يخفف من الانتقادات التي تزعم أن الهدف الحصري من هذه الحرب هو الانتقام من "حماس" في أعقاب هجومها الهمجي. كما أنه سيوفر راية يمكن أن يجتمع تحتها حلفاء إسرائيل لمناصرة قضيتها، ومظلة يمكن لشركاء السلام العرب الاحتماء في ظلها بانتظار انتهاء القتال.المبادئ العامةيتمثل الهدف الأكثر منطقية بالنسبة لإسرائيل بإنهاء سيطرة "حماس" على غزة، لأن هذه هي النتيجة الوحيدة التي ستمنع نهوض قادة الحركة من تحت أنقاض الحرب لإعلان النصر بمجرد صمودهم في وجه قوة إسرائيل القاتلة. ومن غير المرجح أن تلبي النتائج الأخرى احتياجات القدس الثلاثة الأكثر أهمية، وهي:1. ضمان عدم قدرة "حماس" على شن هجمات في المستقبل.2. استعادة ثقة الإسرائيليين بقدرة حكومتهم وجيشهم على توفير الأمن لهم.3. إعادة تأسيس قوة الردع الإسرائيلية في نظر الأصدقاء والخصوم في جميع أنحاء الشرق الأوسط.ولا يعني إنهاء حكم "حماس" القضاء على كل مؤيد للحركة أو كل رمز لنفوذها. إنه هدف كبير، لا سيما في ظل وجود عقبتين هائلتين على الأرض، هما الرهائن الذين يقارب عددهم المائتين الذين تحتجزهم "حماس" والجماعات الأخرى، وما يتطلبه إنهاء حكم "حماس" من جهد عسكري هائل يمتد على فترة طويلة في جميع أنحاء غزة، سواء على السطح أو في نظام الأنفاق المفخخ الذي تتباهى به الحركة.لن يكون النصر سريعاً أو سهلاً في حرب محددة الهدف. وسيكتسي الدور الأميركي ثلاثة أبعاد:1. مساعدة إسرائيل على تحقيق هذا الهدف بأقل تكلفة ممكنة من ناحية التسبب بإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.2. ردع أعداء إسرائيل الآخرين لكي تتمكن البلاد من التركيز على تحقيق النجاح بأسرع وقت ممكن.3. مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على البدء الآن بالتخطيط لفراغ الحكم الذي قد ينجم عن إنهاء حكم "حماس"، لكي لا تملأ الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار هذا الفراغ.وبالنظر إلى هذه الاحتياجات والأهداف، ينبغي أن تُرشد المبادئ العامة الآتية التخطيط لوضع ما بعد الحرب:من منظور الولايات المتحدة، يجب على إسرائيل مغادرة غزة فور انتهاء المهمة العسكرية وتجنب إعادة احتلال المنطقة. وفي الوقت نفسه، سيكون من الخطأ أن تعمل إسرائيل على تدمير "حماس" ثم تترك غزة كمنطقة غير خاضعة للحكم من دون وضع خطة واضحة للمرحلة التالية. وبمساعدة الجهات الفاعلة الأخرى، تضطلع واشنطن بدور فريد في ضمان أن تكون الخطة جاهزة للتنفيذ عند انسحاب الجيش الإسرائيلي، لتكون إسرائيل واثقة بشأن الجهة التي ستملأ الفراغ الناجم عن رحيلها.يجب أن يكون الهدف النهائي هو عودة "السلطة الفلسطينية" كحكومة شرعية في غزة. لكن "السلطة الفلسطينية" تفتقر إلى الإرادة والقدرة على إنجاز هذه المهمة في المستقبل المنظور -وهي لا تريد أن يُنظر إليها بأنها تعود إلى قطاع غزة على ظهور الدبابات الإسرائيلية، كما أنها ليست في أي حالة تُمكنها من تحمل مسؤوليات حكومية إضافية في غزة نظراً لفشلها في الضفة الغربية.لذلك، يتطلب الوضع إنشاء إدارة مؤقتة لإدارة غزة إلى أن تتمكن "السلطة الفلسطينية" من الاضطلاع بهذا الدور. وتعتمد مدة هذه الفترة الانتقالية على إصلاح فعلي وهادف "للسلطة الفلسطينية"، والذي من دونه لن يثق الفلسطينيون المحليون ولا الجهات المانحة الدولية في قدرة "السلطة الفلسطينية" على بسط سلطتها على غزة. وستشمل أيضاً الفوائد الأساسية لهذا الإصلاح تعزيز شرعية "السلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية.ملامح الإدارة المؤقتةيجب أن تقوم "الإدارة المؤقتة المقترحة في غزة" على ثلاث ركائز أساسية: (1) إدارة مدنية، (2) جهاز للسلامة العامة/ إنفاذ القانون، تلعب فيه الوحدات العسكرية التابعة للدول العربية دوراً مركزياً، و(3) تحالف دولي لإعادة الإعمار والتنمية.يجب أن يتولى الفلسطينيون زمام الإدارة المدنية في غزة في مرحلة ما بعد "حماس". وستتولى مجموعة من التكنوقراط من غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني، إضافة إلى شخصيات محلية مهمة من بلدات قطاع غزة وعشائره، إدارة إدارات الحكومة المحلية العاملة بكامل طاقتها -الصحة، والتعليم، والنقل، والقضاء، والرعاية الاجتماعية، وما إلى ذلك- تحت قيادة "رئيس الشؤون الإدارية" الفلسطيني. وخلال الفترة الانتقالية المضطربة، تستطيع "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) الاستمرار في تقديم الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية الحالية -ليس أكثر وليس أقل مما كانت تقدمه في الماضي. ومن الممكن إعادة النظر في وضعها على المدى الطويل في سياق العودة النهائية "للسلطة الفلسطينية" إلى المنطقة.يمكن أن يتولى توجيه السلامة العامة وإنفاذ القانون اتحاد من الدول العربية التي أبرمت اتفاقات سلام مع إسرائيل. هذه الدول العربية هي الوحيدة التي ستحظى بثقة إسرائيل، وهذه الثقة أساسية لنجاح هذا الجهد. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم النظر إلى هذه القوة على أنها "قوة احتلال"، الأمر الذي سترفضه كل من الدول المساهمة والفلسطينيين المحليين، بل ينبغي تقديمها وتنظيمها كـ"قوة سلامة عامة". ولهذه الغاية، ينبغي على الدول المساهمة إرسال مفارز من الشرطة أو الدرك، وليس وحدات عسكرية نظامية. وفضلاً عن ذلك، يجب أن يتزعم القوة ضابط من دولة ليس لها أي صلة إقليمية بالمناطق الفلسطينية، مثل المغرب. ويمكن بعد ذلك إنشاء مكاتب اتصال مع الجيشين الإسرائيلي والمصري، حيث سيضطلع الأخير بدور خاص يعكس مكانة القاهرة الفريدة باعتبارها الجارة العربية المباشرة لغزة. ومن شأن هذه المكاتب أن توفر منتدى للتعاون بشأن قضايا الحدود وتدفق البضائع والأشخاص.ستعمل الجهات المانحة الدولية والأمم المتحدة وغيرها من وكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية مع الإدارة المدنية في غزة تحت مظلة وكالة جديدة مسؤولة عن الإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية. وينبغي أن يكون هذا جهداً يديره العرب، وربما تترأسه دولة الإمارات، التي هي شريك سلام مع إسرائيل، وتمتلك الموارد المالية الكافية لتكون جهة مانحة كبيرة، وتتمتع بسمعة عالمية وحنكة مهنية تخولها إدارة مثل هذه العملية. وستشرف هذه الوكالة على الإصلاح الفوري وإعادة بناء المرافق والأشغال العامة الأخرى، إضافة إلى تحديد المشاريع الكبرى وجمع الأموال لها وتنفيذ المشاريع الكبرى. وستكون هناك حاجة إلى مليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع مثل إنشاء ميناء جديد في غزة وبناء مناطق صناعية جديدة لتوفير خيارات العمل. (من غير المرجح أن تسمح إسرائيل بعودة عمّال قطاع غزة في أي وقت قريب بعد أن لعب بعضهم على ما يبدو دوراً في هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، سواء بشكل مباشر أو من خلال تقديم معلومات استخباراتية للمهاجمين). وستكون المشاركة السعودية في جهود الإصلاح/ إعادة الإعمار مهمة أيضاً لنجاح الخطة بشكل عام، ويمكن تأطيرها كجزء من التزام الرياض بإعادة فتح مسار نحو صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني.وعلى الرغم من أن الإداريين والضباط والمسؤولين العرب -بمن فيهم الفلسطينيون- يجب أن يتولوا القيادة في جميع هذه الجهود، إلا أن هناك أيضاً دوراً حيوياً يجب أن تلعبه الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين لمستقبل سلمي وبنّاء ومفعم بالأمل للفلسطينيين. وستشارك جهات فاعلة متعددة -من الشركاء الأوروبيين وإلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة- لكن الولايات المتحدة وحدها قادرة على حشد هذه الجهود وتنظيمها وضمان تنفيذ عناصرها كافة. ويقوم جزء من دور الولايات المتحدة على الشق المالي، وجزء آخر على تقديم الخبرة لعمليات الإدارة وإعادة الإعمار، وجزء آخر على ضمان علاقات سلسة بين إسرائيل والأطراف الثلاثة "للإدارة المؤقتة في غزة"، وبجزء آخر على توفير الشرعية الدولية للجهود بأكملها.فيما يتعلق بالشرعية، يتمثل الخيار الأفضل في الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ هذه الخطة، على الرغم من أن روسيا والصين ستسعيان على الأرجح إلى تعقيد هذه الجهود. ويمكن لمجلس الأمن أيضاً أن يمنح جامعة الدول العربية الصلاحية للسماح بتنفيذ هذه الخطة كجهة فاعلة وسيطة، ولكن هنا أيضاً قد تعترض جهات فاعلة، مثل سورية ولبنان والجزائر وتونس، الطريق. وبدلاً من ذلك، يمكن وضع هذه الجهود ضمن إطار ولاية "منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط"، الأمر الذي قد لا يتطلب إجراءات إضافية من جانب مجلس الأمن.ولكن، في نهاية المطاف، قد يكون من الضروري بناء "الإدارة المؤقتة في غزة" كتحالف للراغبين. إذا حظيت المبادرة بدعم قوي من الجهات الفاعلة الدولية الكبرى وبدعم من الدول العربية الأكثر نفوذاً، فستحظى بفرصة معقولة للمضي قدماً.طوال هذه العملية، سيشكل الاتصال المستمر بين "الإدارة المؤقتة في غزة" وإسرائيل المسألة الضرورية -بل الحساسة. في عالم لم تعد فيه "حماس" قوة سياسية أو عسكرية في غزة، ينبغي لإسرائيل أن تكون على استعداد للسماح للميناء البحري والحدود البرية مع مصر بالعمل مع نظام تفتيش أقل تدخلاً لحركة السلع والخدمات. ففي نهاية المطاف، لم يمنع الحصار الذي فرضته إسرائيل بدرجات متفاوتة على مر السنين الحركة من الحصول على ما تحتاج إليه لشن الهجمات المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وأنتج ضغينة شعبية مهولة وفرصا للفساد. ومع ذلك، سيظل أمام إسرائيل دور حاسم لتلعبه، على الأقل في وقت مبكر من المرحلة الانتقالية، عندما تتمكن من المساعدة على توفير الكهرباء، والوقود، ونقل البضائع -مع إدراكها أن الهدف على المدى الطويل يجب أن يكون قيام غزة بتوفير هذه السلع بنفسها.يعد الاتصال الوثيق مع أذرع الإدارة المدنية والسلامة العامة وإعادة الإعمار في "الإدارة المؤقتة في غزة"، أساسياً لمنح إسرائيل الثقة في أن النظام الجديد لن يسمح بإعادة ظهور "حماس" أو نمو حركة أخرى ربما أكثر تطرفاً. وفي الوقت نفسه، يجب أن تحافظ إسرائيل على أكبر قدر ممكن من الوجود عن بعد، بالنظر إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكون قد عمل لتوه في كل ركن من أركان القطاع تقريباً لاستئصال "حماس".يجب أن يكون "للإدارة المؤقتة في غزة" أيضاً ارتباط طبيعي بالسلطة الفلسطينية، على الرغم من أنها ستعمل بشكل مستقل ضمن الإطار الموصوف هنا. ويمكن أن تكون للولاية الأولية "للإدارة المؤقتة في غزة" فترة زمنية محدودة -على سبيل المثال، ثلاث سنوات- وبعد ذلك يجب أن تكون عملياتها متاحة للتجديد ومرتبطة مباشرةً بعملية إصلاح السلطة الفلسطينية. وهنا، يبرز مبدآن متضاربان: "لا يوجد شيء دائم مثل المؤقت" و"إنجاز الأمور بشكل صحيح أفضل من إنهائها سريعاً". وستكون الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية مسؤولة عن إيجاد التوازن الصحيح في هذا السياق.الخلاصةليست هذه المبادئ منقوشة في الحجر، بل يجب أن يُنظر إليها كنقطة انطلاق لإجراء نقاش جدي حول الحكم في غزة ما بعد "حماس"، وكأفكار ستتحول بشكل شبه مؤكد إلى اتجاهات مختلفة مع مدخلات من مختلف الجهات الفاعلة الدولية والشرق أوسطية وتحت تأثير الأحداث على الأرض. ومع استعداد إسرائيل لبدء عملياتها البرية في غزة، قد يعتقد البعض أنه من السابق لأوانه التركيز على هندسة ما بعد الحرب. ومع ذلك، فإن الآن هو الوقت المناسب على وجه التحديد لبدء هذه الممارسة لكي تكون الخطة المتقنة جاهزة عند تحول العمليات العسكرية إلى نتائج سياسية. فإذا انتظرت الجهات الفاعلة الرئيسية انقشاع الضباب عن ساحة المعركة قبل الانخراط في هذه القضايا، قد يكون الوقت قد فات.المؤلفون*روبرت ساتلوف: المدير التنفيذي لمعهد واشنطن منذ العام 1993. ونظراً لكونه خبيراً في السياسات العربية والإسلامية، إضافة إلى سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كانت له العديد من الكتابات والخطابات حول عملية السلام العربي الإسرائيلي، والتحدي الذي يمثله الإسلاميون تجاه النمو الديمقراطي في المنطقة، والحاجة إلى دبلوماسية عامة تتميز بالجرأة والابتكار بالنسبة للعرب والمسلمين.*السفير دينس روس: مستشار وزميل "وليام ديفيدسون" المميز في معهد واشنطن والمساعد الخاص السابق للرئيس أوباما.*ديفيد ماكوفسكي: زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.