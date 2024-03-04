أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

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ألان رسبريدجر* - (إندبندنت عربية) 2024/2/18يقال إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "رجل لعين شرير" و"حقير".* * *إن معاداة السامية حقيقة واقعية، لكنها لا يجب أن تمنعنا من الاعتراف بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تضم مجرمين ومتطرفين وطغاة، لا مصلحة لهم في حل سلمي للقضية.* * *هل خالطتكم رغبة خلال الأسابيع الأخيرة في إطلاق الشتائم عند تفكيركم بإسرائيل؟ وفي حال التفكير بنتنياهو، ألا تتبادر إلى الذهن شتائم أقوى وأشد؟ربما تجدون العزاء في ما أوردته بعض التقارير عن أن بعض الأفكار القذرة بالقدر نفسه راودت الرئيس جو بايدن بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويقال إنه وصفه بأنه "رجل لعين شرير"، و"حقير". وهذا أكثر من كافٍ لتعليق عضويته في حزب العمال البريطاني لو أنه ينتسب إليه.بعد أن قتلت ما يصل إلى 28 ألف شخص (ما يساوي عدد سكان تشيتشيستر تقريباً) انتقاماً للفظائع التي ارتُكِبت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تستعد إسرائيل الآن لشن هجوم على رفح، وهي منطقة في غزة تؤوي حالياً نحو 1.5 مليون رجل وامرأة وطفل.ما الذي يمكن قوله في هذا السياق؟ دعا أكثر من نصف البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال شهر تقريباً بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وكذلك فعل البابا ورئيس أساقفة كانتربري، أعلى سلطة دينية في المملكة المتحدة. لكن ثمانية من أعضاء حزب العمال أُقيلوا فعلياً من الحزب بسبب مطالبتهم بالشيء نفسه في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وظن المدافع الكبير عن حرية التعبير، توبي يونغ، بأن من المعقول حظر أي شخص يستخدم عبارة "من النهر إلى البحر" على منصة "إكس"، (تويتر سابقًا)، على أساس أن هذه الكلمات تعني محو دولة إسرائيل. حتى أن البعض اعتقدوا بأن الهتاف بذلك يستحق محاكمة صاحبه. ومع ذلك، أعلن نتنياهو أخيراً أن إسرائيل "يجب أن تكون لها سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن" -وبذلك القضاء على فكرة وجود دولة فلسطين. فهل إعلان إحدى الفكرتين مقبول، وإنما ليس الأخرى؟في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي، إن الهجمات التي شنتها حركة "حماس"، "لم تحدث من فراغ" -وفي ذلك الحين، طالبته إسرائيل على الفور بالاستقالة. كان قول ما قاله غير مقبول. ولكن هل يعتبر أي شخص عاقل أن بالإمكان البدء بفهم الأحداث المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من دون النظر إلى 56 عاماً من التاريخ التي سبقتها؟في أعقاب المذبحة التي ارتكبتها "حماس"، وجدتُ نفسي أستمع باهتمام إلى التدوين الصوتي (البودكاست) متعدد الحلقات الذي خصصه الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز"، عزرا كلاين، لمناقشة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وقد استمعت أوائل تشرين الأول (أكتوبر الماضي) إلى ما لا يقل عن 13 حلقة -مدة كل منها حوالي ساعة- تعمق فيها كلاين أكثر من أي وقت مضى في ماضي هذه المنطقة المضطربة وحاضرها ومستقبلها. وعلى وجه التحديد، فعل ما استنكرته إسرائيل في قول الأمين العام للأمم المتحدة: ذهب إلى البحث عن السياق والفهم.قبل عيد الميلاد مباشرة، تأمل كلاين الطريقة التي غيّرت بها محادثاته حتى الآن تفكيره بشأن إسرائيل. قال: "لست متأكداً من أن إسرائيل تجعل الشعب اليهودي أكثر أماناً. في الواقع، أشك في ذلك إلى حد ما".وتابع متأملاً: "أنا يهودي. هل أشعر بالأمان؟ هل أشعر بأن معاداة السامية تراجعت في العالم الآن بسبب ما يحدث هناك، أم يبدو لي أن ثمة موجة هائلة من معاداة السامية، وأن اليهود أنفسهم في أماكن غير إسرائيل يتأثرون مما يحدث في إسرائيل؟... إن إسرائيل هي مكان يمكن، في بعض الظروف، أن يحمينا. لكنها أيضاً، في ظروف أخرى، مكان يمكن أن يعرضنا لخطر".ثمة درجة من الدقة والصدق الصريح في هذا الرد الذي أجده نادراً في النقاش البريطاني الذي يتطلب من المرء، بطريقة متوقعة إلى حد مقلق، أن ينحاز بشكل لا لبس فيه. أو يتطلب، في كثير من الحالات، "الوقوف إلى جانب إسرائيل".وينطبق الشيء نفسه على حلقة أخرى تحدث فيها نمرود نوفيك -أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيريز وعضو ما يُسمون "قادة أمن إسرائيل"- عن سياق هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وكان ذلك من منطلق الرغبة في الفهم نفسها التي أدت إلى اتهام غوتيريش بـ"التحيز والكراهية" ومطالبته بحزم حقائبه.ألقى تحليل نوفيك باللوم الشديد على الفشل الذريع وعدم الجدوى اللذين يسمان سياسة الاحتواء الإسرائيلية المفترضة. وكان لاذعاً بشأن نتنياهو، ومستنكراً الضم "السريع" للضفة الغربية من قبل المستوطنين، ويائساً من "خنق" الحكومات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، وصريحاً حول سياسة نتنياهو المتعمدة لتمويل "حماس" -"35 مليون دولار شهرياً تأتي في حقائب"، وفق وصفه.ومضى أبعد من ذلك إلى شجب اثنين من أعضاء حكومة نتنياهو الائتلافية، ووصفهما بأنهما "مجنونان". ونعت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه "بلطجي شوارع"، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه "ينفذ أجندة مروعة في الضفة الغربية" -تتلخص، في الواقع، في حل الدولة الواحدة "الشبيه بالفصل العنصري".لم يقاطع كلاين نوفيك ليطالبه بإدانة "حماس" -حيث الإدانة هي العنصر الأساسي في عدد من المقابلات البريطانية- ولم يشِر إلى أن نوفيك يبدو وكأنه يبرر مذبحة السابع من تشرين الأول (أكتوبر). كان من الممكن أن يكون ذلك سخيفاً لأن مجموعة "قادة أمن إسرائيل" التي تضم نوفيك، هي مجموعة مختارة من الأعضاء المتقاعدين في مؤسسة الدفاع في البلاد (الجيش الإسرائيلي، والشين بيت، والموساد والشرطة الإسرائيلية).ولكن، هل يجب أن يكون المرء صقراً أمنياً بصورة قاطعة حتى يكون قادراً على النطق بما لا يُسمح بقوله عادة؟ ربما يتطلب الأمر أن يشير كاتب عمود إسرائيلي، روجيل ألفر، إلى "الفردية التاريخية" لنتنياهو -الرجل الذي "كسر تماماً قواعد كل من الديمقراطية والديكتاتورية، وخلق نظامًا هجيناً ينظر إليه العالم كله بيأس، غير قادر على التعامل معه بفاعلية".هناك بالطبع معاداة حقيقية ودنيئة للسامية. ثمة حقاً متعصبون سيصدقون أي نظرية مؤامرة سخيفة حول إسرائيل. هؤلاء أدينوهم، علقوا عملهم، همشوهم.ولكن، كما يقول نمرود نوفيك: الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة تضم مجرمين ومجانين ومتطرفين وطغاة ليست لديهم مصلحة في حل سلمي للمسألة الإسرائيلية-الفلسطينية. ومن المؤكد أن أهوال السابع من تشرين الأول (أكتوبر) لم تحدث من فراغ.أن نقول ذلك لا يعني "معاداة إسرائيل" ولا "معاداة الصهيونية"، ناهيك عن معاداة السامية -لكن هذه العبارات الثلاث تُدمَج معاً بصورة عرضية بعض الأحيان.في الوقت نفسه، نراقب بلا حول ولا قوة -لكنني آمل ألا نفعل ذلك بصمت- في حين يُطلَق العنان لشيء مثل "مذبحة" على غزة. وأنا أستخدم كلمة قالها هذا الأسبوع نائب البابا، الكاردينال بيترو بارولي. وغني عن القول إنه تعرض لتوبيخ فوري من إسرائيل. إنه أمر لا يُسمح بقوله، كما ترون.‏*آلان رسبريدجر Alan Rusbridger: هو محرر مجلة "بروسبكت" والرئيس السابق لكلية "ليدي مارغريت هول" الجامعية، أكسفورد. كان محررا لصحيفة "الغارديان" من العام 1995 إلى العام 2015.