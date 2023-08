‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏جيمس ديوجينيو* - (كونسورتيوم نيوز) 24/7/2023‏لو ‏‏لم يوجد روبرت أوبنهايمر Robert Oppenheimer على الإطلاق، لكان على الكُتّاب المسرحيين والصحفيين والمؤلفين والمخرجين في العالم اختراعه. ولسبب وجيه.‏‏لم تمثل أي شخصية أخرى مشارِكة في قدوم العصر الذري هذا الخلق بكل قوته الرهيبة ورعبه؛ أو عانت خلال الاندفاع للذهاب أبعد من هيروشيما وناغازاكي إلى شيء أسوأ: القنبلة الهيدروجينية.‏كانت مقاومة أوبنهايمر لتلك القنبلة هي التي أدت إلى إذلاله العلني واستبعاده من تقديم أي نصائح إضافية حول السياسة النووية. كان هذا مصير الرجل الذي أشرف على "مشروع مانهاتن".(1)‏كان أوبنهايمر رجلاً موسوعيًا قرأ السنسكريتية، وتعلم اللغة الهولندية من أجل إلقاء محاضرة علمية في هولندا، ودرس مارسيل بروست ليلاً على ضوء مصباح يدوي. تلقى تعليمه في الكيمياء والفيزياء في جامعتي هارفارد وكيمبردج وجامعة غوتنغن في ألمانيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه. ثم انضم إلى هيئة التدريس في بيركلي حيث حصل على درجة الأستاذية في سن 32.‏بكل المقاييس، كان مدرّسًا صعبًا طالب تلاميذه بأقصى ما يمكن. وفي كتاباته المنشورة، قدم مساهمات كبيرة في الفيزياء النظرية، وخاصة في مجال ميكانيكا الكمّ -حتى أن البعض ينسبون إليه فضل المشاركة في تأليف ورقة بحثية مبكرة حول ظاهرة "الثقب الأسود".‏‏كانت سمعته في هذا المجال هي التي لفتت إليه انتباه الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية. كان للعقيد، ولاحقًا الجنرال، ليزلي غروفز من سلاح المهندسين بالجيش، دور رئيسي في بناء وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وهكذا، عندما قرر فرانكلين روزفلت، بناء على توصية أولية من ألبرت أينشتاين، بدء العمل على تصنيع قنبلة انشطارية ذرية، تم تعيين غروفز مسؤولاً عن بناء المنشآت النووية في هانفورد في ولاية واشنطن؛ وأوك ريدج في تينيسي، وأخيرًا لوس ألاموس في نيو مكسيكو.‏كان الموقع الأول مخصصًا لإنتاج البلوتونيوم، والثاني لليورانيوم، والأخير لتصميم وتجريب وتفجير القنبلة الذرية في نهاية المطاف.‏‏اختيار غريب‏كان أوبنهايمر خيارًا غريبًا للإشراف على الجانب العلمي لهذا المشروع لأنها لم تكن لديه أي خبرة إدارية سابقة؛ لم يكن حتى عميد كلية في بيركلي. لكن غروفز شعر بأن خلفيته العلمية الواسعة، ومهاراته في الاتصال، إضافة إلى الطموح المتوقد الذي اكتشفه في الرجل، ستجعل كلها من أوبنهايمر اختيارًا جيدًا لهذا المنصب. وبعد محادثة على متن قطار في تشرين الأول (أكتوبر) 1942، قرر غروفز أن روبرت أوبنهايمر هو رجله الذي يبحث عنه.‏لن يكون القول إن أستاذ بيركلي ارتقى إلى مستوى المناسبة منصفًا بما يكفي لوصف النجاح الذي حققه في لوس ألاموس. فقد اجتذب أوبنهايمر العديد من أفضل العقول العلمية في عصره، مشكلًا فريقًا افتراضيًا من النجوم لم يتم تجميع مثله من قبل أو بعد ذلك منذ ذلك الحين. وضم الفريق شابًا، ريتشارد فاينمان، الذي عمل تحت قيادة هانز بيث.قام أوبنهايمر بتنظيم مئات الأشخاص في مجموعات وأقسام تحت عناوين علمية، وأنفق الملايين والملايين من الدولارات على المعدات والمواد الكيميائية وبناء مرافق المختبرات. وفي أقل من ثلاث سنوات، طور تصميمين عمليين للقنبلة الذرية: أحدهما لليورانيوم والآخر للبلوتونيوم.‏في 16 تموز (يوليو) 1945، طرح "مشروع مانهاتن" ثماره عندما تم تفجير قنبلة بلوتونيوم على بعد 210 أميال إلى الجنوب من لوس ألاموس. وكان ينبغي أن يكون هذا تتويجًا لحياة مهنية رائعة. لكنه لم يكن كذلك.‏كان أوبنهايمر قد صنع ثلاثة أعداء أقوياء: ج. إدغار هوفر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ولويس شتراوس، عضو هيئة الطاقة الذرية الأميركية (AEC) ورئيسها لاحقًا؛ وأخيرًا زميله الفيزيائي إدوارد تيلر.و‏بعد الحرب، شرع أوبنهايمر في التأمل وتطوير أفكار مختلفة أصبحت تدريجيًا مشاعر ذنب بشأن التفجيرات النووية فوق اليابان. بل إنه قطع شوطًا أبعد من ذلك حين أصبح عدو تيلر في مسألة تطوير القنبلة الهيدروجينية.‏بينما طور أوبنهايمر سجلًا أعلى مستوى من أي عالمِ آخر في أميركا -وظهر على غلاف مجلة ‏"‏تايم"‏‏- اجتمع أعداؤه لترتيب إقالته من الحكومة. و‏بناء على تصنت هوفر غير القانوني على أوبنهايمر ومراقبته، واستجوابه من قبل ضابط المخابرات العسكرية بوريس باش، واجه شتراوس العالِم بقائمة من التهم التي قال إنها ستجعله يلغي تصريحه الأمني.‏محكمة هزلية مسيّسة‏لعلمه بأن أوبنهايمر سيتحدى هذه التهم، رتب شتراوس جلسة استماع أمام هيئة الطاقة الذرية على مدى ثلاثة أسابيع في العام 1954. وسيطر شتراوس على كل جانب من جوانب ما أطلق عليه العديد من المؤرخين، محقين، وصف "محكمة كنغرية" (2). وأدى الإجراء إلى تصويت بنسبة 2-1 ضد أوبنهايمر في اليوم السابق لانتهاء صلاحية منصبه الاستشاري على أي حال، وهو ما كشف عن الدافع السياسي وراء كل ذلك.‏‏كما يستطيع القارئ أن يرى، فإن هذه القصة الحقيقية هي شيء لا يقاوَم بالنسبة لأي شخص ينخرط في تحويل التاريخ إلى مسرح، ببساطة لأن الصراع بين هؤلاء الرجال أصبح مواجهة درامية طويلة. ولم ينته الأمر بإلغاء تصريح أوبنهايمر الأمني في العام 1954. ‏‏‏استمرت المواجهة لسنوات بعد ذلك، في ما يرجع الفضل في جزء كبير منه إلى مشاركة جون ف. كينيدي، كعضو في مجلس الشيوخ، ورئيس. وأخيرًا، في أواخر العام 2022، نقضت جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأميركية، قرار هيئة الطاقة الذرية بشأن أوبنهايمر، قائلة إنه كان جزءًا من عملية معيبة نشأت عن خلاف حول سياسة منع الانتشار، إضافة إلى مسألة تطوير القنبلة الهيدروجينية.‏‏بسبب تعقيد شخصية أوبنهايمر والتاريخ الهائل والمشهدي المتضمن في قصته، كان هناك ما لا يقل عن ثلاث مسرحيات شعبية مكتوبة عن هذه القضية، والعديد من الأفلام الوثائقية، وعدد من الأفلام التلفزيونية والمسلسلات المصغرة وفيلمين روائيين سابقين.بفيلمه الجديد الذي مدته ثلاث ساعات بالعنوان البسيط، "أوبنهايمر"،‏‏ يكون كريستوفر نولان أحدث مخرج سينمائي يتناول هذا الموضوع. وقد اشترى نولان حقوق ما هو على الأرجح أفضل كتاب كُتب حول هذه المسألة، "‏‏بروميثيوس الأميركي"‏‏ American Prometheus، من تأليف كاي بيرد والراحل مارتن شيروين. ثم شرع في كتابة السيناريو وإخراج الفيلم الذي أنتجته زوجته إيما توماس.‏‏قرر نولان تقسيم التسلسل الزمني للقصة إلى أجزاء قصيرة نسبيًا. على سبيل المثال، يصور المشهد الأخير في الفيلم اجتماع أوبنهايمر مع ألبرت أينشتاين في برينستون -وهو ما حدث في الخمسينيات- بعد أن نكون قد رأيناه مسبقًا وهو يتلقى "جائزة إنريكو فيرمي" في البيت الأبيض -وهو حدث وقع في العام 1963.‏في الواقع، في أحد أقسام الفيلم، يقوم نولان بتجميع ثلاثة أطر زمنية منفصلة في غضون دقائق فقط: أوبنهايمر في قطار؛ ومقابلته مع بوريس باش؛ وغروفز في جلسة ألغاء التصريح الأمني. وحتى شخص مثلي، يفهم القصة، يرتبك من هذا التجاور السريع للمشاهد.‏ وأعرف أنه أربك بعض الناس حتى أن أحد المراجعين قال إن المشهد الأخير في الفيلم كان اجتماعًا خياليًا بين أوبنهايمر والرئيس دوايت أيزنهاور. ويحاول نولان مساعدة المشاهد من خلال تصوير بعض الأحداث اللاحقة بالأبيض والأسود، مثل جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ حول ترشيح شتراوس الفاشل لمنصب وزير التجارة.‏باستخدام هذا النوع من النهج لمقاربة القصة، كان نولان في حاجة إلى أن يُخدم جيدًا من مصوره ومحرره: على التوالي هويت فون هويتما وجنيفر لين. وقد كان، حيث تم تنفيذ الفيلم بمهارة كاملة. وإذا كان ثمة شيء، فيبدو لي أن توجيه الصورة كان مبالغًا فيه إلى حد ما، مع عرض لقطات مقرَّبة للانفجارات الجزيئية، وموسيقا تصويرية عدوانية للغاية وصاخبة تتنافس في بعض الأحيان مع أصوات الممثلين لكي تُسمع.‏تجاهل نصيحة أينشتاين‏‏بل إن نولان ينزلق إلى التعبيرية في بعض الأحيان. على سبيل المثال، أثناء جلسة الاستماع الخاصة بسحب تفويض أوبنهايمر في الكونغرس. عندما تمت مناقشة علاقته مع جان تاتلوك، العضوة السابقة في الحزب الشيوعي، أظهرهما نولان عاريين يمارسان الحب في قاعة الاستماع.‏يصنع السيناريو شيئًا كبيرًا من مدى تزوير جلسة سحب التفويض وكم كانت صورية. في الواقع، نصح أينشتاين أوبنهايمر بعدم المضي قدمًا في القصة والاستقالة من المجلس الاستشاري لهيئة الطاقة الذرية. لكنه تجاهل النصيحة. وكانت مشكلة أوبنهايمر أنه سمح لشتراوس بالتحكم في جلسة الاستماع.‏التقى المدّعي العام، روجر روب، بالمفوضين مُسبقًا لمراجعة ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو شيء لم يُسمح لمحامي أوبنهايمر بفعله لأنهم كانوا يفتقرون إلى تصريح مماثل. كما لم يقم روب أيضًا بتسليم قائمة الشهود للدفاع -حتى أنه كان قد تنصّت على محامي أوبنهايمر. وكان المفوض الرئيسي، جوردون غراي، في الأساس نائبًا لشتراوس.‏كما ذكر المؤرخان بيتر كوزنيك وريتشارد رودس، وكلاهما خبيران في العصر الذري، لم يكن أوبنهايمر في أي وقت عضوًا في الحزب الشيوعي. وأي اتهام بأنه كان، أو عمل كنوع من مخرّب لا أساس له من الصحة. كانت جلسة الاستماع، وإلغاء تصريحه الأمني، مناورة محضة من مناورات الحرب الباردة.‏‏يحدد الفيلم الأسباب الرئيسية الثلاثة التي تُطرح عادة لعداء شتراوس للعالِم اللامع. أولاً، كان شتراوس -الذي جمع ثروة في وول ستريت- أحد أمناء معهد الدراسات المتقدمة في برينستون. وكان ينوي الترشح لمنصب المدير، لكن مجلس الإدارة اختار أوبنهايمر بدلاً منه. ومدد شتراوس العرض، لكن أوبنهايمر أخّر قبوله، وهو أمر أخذه شتراوس، لأي سبب من الأسباب، على محمل شخصي.ثانيًا، أحرج أوبنهايمر شتراوس علنًا بنفيه ادعاءه بأن تصدير النظائر المشعة للأغراض الطبية يشكل خطرًا أمنيًا. وثالثًا، مثل تيلر، فضَّل شتراوس سباق تسلح نووي متصاعدًا من خلال المضي قدمًا في برنامج تصنيع القنبلة الهيدروجينية القائمة على الاندماج النووي. وعارض أوبنهايمر هذا الاتجاه على أساس أن القنبلة الهيدروجينية لن يكون لها استخدام يذكر -أو أنه لن يكون لها استخدام على الإطلاق- كسلاح تكتيكي.‏لكن القنابل الانشطارية، مثل القنبلة الذرية، كان لها مثل هذا الاستخدام. وأكد تيلر، في وقت لاحق، أنه سيدلي بشهادته لصالح أوبنهايمر في جلسة الاستماع. ولكن كان من المفترض أن يكون روب قد أعطاه ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي بينما ينتظر خارج غرفة الاستماع في الردهة. وكما اكتشف المؤرخ شيروين، تبين أن هذا غير صحيح.‏بدلاً من ذلك، التقى تيلر مع روب في الليلة السابقة لمراجعة شهادته التي قال فيها إنه لا يثق في أوبنهايمر أو يفهم قراراته. وكما ذكر معظم المعلقين، يشير هذا بوضوح إلى نزاعهما حول القنبلة الهيدروجينية الاندماجية.‏احتجاج على الحكم‏‏إذا كانت الفكرة هي ترويع أيِّ عالِم آخر لا يوافق على قرار هيئة الطاقة الذرية، فإن ذلك لم ينجح. فقد وقّع ما يقرب من 500 عالِم من لوس ألاموس وأكثر من 200 من مختبر أرغون الوطني احتجاجًا على الحكم الذي صدر في العام 1954. واستمرت هذه الاحتجاجات حتى العام 1959.حصل نولان على محضر جلسة مجلس الشيوخ من العام 1959 عندما أصبح شتراوس، الذي كان يسعى إلى أن يصبح وزيرًا للتجارة، أول مرشح لمجلس الوزراء يرفضه مجلس الشيوخ منذ العام 1925. في تلك الجلسة، قدم شتراوس طلبًا غريبًا بالسماح له باستجواب الشهود المعادين. وكان كلينتون أندرسون، السيناتور الديمقراطي من نيو مكسيكو -والذي لم يكن عضوًا في لجنة التجارة- الشاهد الرئيسي المعارض للترشيح.‏قدم أندرسون شهادته على مدار يومين. كما شهد ضد شتراوس أيضًا عالمان، هما ديفيد إنجليس وديفيد هيل -الأخير لعب دوره رامي مالك في الفيلم. ولإظهار الانقسام السياسي حول هذه القضية، شهد تيلر لصالحه. وخسر شتراوس في التصويت بـ49 مقابل 46.‏ينفق نولان الكثير من الوقت والجهد في تصوير "اختبار الثالوث"، الذي يقول إنه لم يستخدِم فيه أي مؤثرات خاصة تُنشأ بواسطة الحاسوب. وهو مشهد مشوق إلى حد كبير. لكن نولان لا يُظهر الأضرار التي لحقت بهيروشيما أو ناغازاكي في الفيلم.‏كان أقرب ما وصل إليه هو عرض امرأة في جمهور يخاطبه أوبنهايمر -تلعب دورها ابنة نولان- تقشَّرَت طبقات من جلدها، وهي أداة شخصية بشكل واضح. وفي حالة أخرى، نرى أوبنهايمر عندما يجفل وهو يشاهد أفلام الدمار الذري. لكننا لا نرى تلك الأفلام أبدًا.‏في هذه المسألة المعقدة، كان الخيار الآخر الذي اتخذه نولان هو عدم إبراز حقيقة أنه لم يكن هناك، في الواقع، سباق على تصنيع القنبلة الذرية. ومع ذلك، كان هذا هو السبب الذي قدمه العالِم ليو زيلارد لأينشتاين ليدفعه إلى كتابة رسالته الأصلية إلى روزفلت حول الحاجة إلى صنع القنبلة.‏في الواقع، لم يكن الألمان قريبين مطلقًا من تفجير قنبلة ذرية. وكما لاحظ باحثون مثل كوزنيك، كان أحد الأسباب الرئيسية لمواصلة البرنامج وإسقاط القنبلة هو إرسال رسالة إلى موسكو. ويُحسَب لأوبنهايمر أنه فهم هذا لاحقًا فيما يتعلق بالقنبلة الهيدروجينية الاندماجية، معتقدًا بأنه يجب أن يكون هناك نقاش مفتوح حولها.‏يبقى الفيلم جديرًا بالثقة والاهتمام، خاصة لدى النظر إليه على خلفية كيفية استيلاء "مارفيل يونيفيرس" Marvel Universe على هوليوود. ومع ذلك، لو أن نهج نولان كان أكثر مباشرة، لكان التأثير العاطفي للفيلم أكثر قوة.‏في العام 1983، صنع المخرج كوفمان فيلمًا عن مشروع علمي آخر عالي التقنية. ‏‏كان فيلمه، "‏‏الأشياء الصحيحة"‏‏ The Right Stuff، يدور حول مهمة "ميركوري" الخاصة بإرسال الأميركيين إلى المدار. وعلى الرغم من أن هذا الفيلم استخدم الكثير من المؤثرات الخاصة والتحرير المتطور والتصوير الفوتوغرافي الذي لا ينسى، فقد تم سرده زمنيًا بحيث يذهب إلى نهاية فعالة للغاية.‏كينيدي وأوبنهايمر‏‏في التعامل مع جانب كينيدي من القصة، يقول الفيلم في الواقع أن السناتور كينيدي صوت ضد ترشيح شتراوس في الكونغرس من أجل صنع اسم لنفسه. وكما يوضح كتاب شيروين/ بيرد، فإن هذا لم يكن السبب. كان كينيدي قد شاهد أدلة قدمها له عميد جامعة هارفارد، ماك جورج بندي، على أن شتراوس قام بالضغط على أوبنهايمر من خلال السيطرة على وجهات جلسة الاستماع الخاصة بإلغاء تفويضه. كان هذا هو السبب في تصويت كينيدي ضد شتراوس.‏‏في العام 1962، أقام الرئيس كينيدي مأدبة في البيت الأبيض للحائزين على جائزة نوبل. ولم يفز أوبنهايمر بجائزة نوبل، لكن كينيدي أراد دعوته إلى المناسبة على أي حال. وفي العام 1963، قرر كينيدي إكمال إعادة تأهيل أوبنهايمر بمنحه "جائزة إنريكو فيرمي" في البيت الأبيض. ورافق الجائزة شيك بقيمة 50.000 دولار. وقُتل كينيدي قبل أن يتمكن من منحه تلك الجائزة، لذلك، كما يصور الفيلم، تولى الرئيس جونسون تسليمه الجائزة والمكافأة.ولكن بعد الحفل، طلبت جاكي كينيدي رؤية المستلِم على انفراد. ووفقًا للكتاب، "‏‏بروميثيوس الأميركي"، أخبرت أوبنهايمر ‏‏بأن تسليمه تلك الجائزة شخصيًا وعلى الملأ كان من أعلى رغبات زوجها. مثل أوبنهايمر، كان كينيدي ضد الانتشار النووي. ولا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان هذا الاجتماع الخاص مع أرملة الرئيس القتيل كان ليشكل نهاية أكثر حدة ووضوحًا للفيلم.‏‏لكن هذا لا ينبغي أن يثني أحدًا عن مشاهدته. كان ‏"‏اليوم‏‏ ‏‏التالي للثالوث"‏‏ The Day After Trinity أفضل فيلم وثائقي عن أوبنهايمر و"مشروع مانهاتن". ويشكل فيلم نولان، إلى حد بعيد، أفضل فيلم روائي رأيته حول هذا الموضوع.سوف تزود مشاهدة فيلم نولان، "أوبنهايمر"، والذهاب إلى "قناة كرايتيريون" لمشاهدة الفيلم الوثائقي المذكور المشاهد بمعرفة جيدة حول فصل كبير ومؤلم ومأساوي في بعض النواحي من تاريخ الولايات المتحدة. وهو فصل يطارد أميركا المعاصرة والعالم مثل هاجس مقيم. ثمة، حتى هذا اليوم، حوالي 15 قنبلة هيدروجينية مخزنة. ‏‏لسوء حظنا جميعًا، فاز تيلر في تلك المناظرة.‏*جيمس ديوجينيو James DiEugenio: باحث وكاتب متخصص في الكتابة عن اغتيال الرئيس جون كينيدي وألغاز أخرى في تلك الحقبة. كتابه الأخير هو "‏‏اغتيال جون كنيدي: الدليل اليوم" The JFK Assassination: The Evidence Today‏‏.‏*نشرت هذه المراجعة تحت عنوان: "Oppenheimer"هوامش المترجم:(1) مشروع مانهاتن Manhattan Project: هو مشروع بحث وتطوير جرى العمل عليه أثناء الحرب العالمية الثانية لإنتاج الأسلحة النووية لأول مرة. قادت الولايات المتحدة المشروع مدعومةً من المملكة المتحدة وكندا. وأشرف الجنرال ليزلي غروفز من فيلق القوات البرية الأميركي الهندسي على المشروع من العام 1942 حتى العام 1946. صمم القنبلة النووية الفعلية العالِم الفيزيائي المتخصص في الطاقة النووية روبرت أوبنهايمر، مدير مختبر لوس ألاموس. واختيرت مقاطعة مانهاتن لتكون المكوِّن العسكري للمشروع بسرية تامة، ثم ذاع صيت المشروع بأكمله فيما بعد باسم "مانهاتن" بدلًا من "مشروع تطوير المواد البديلة"، الذي كان الاسم الحركي الرسمي للمشروع. خلال سيره، ضم المشروع النووي الأميركي نظيره البريطاني السابق له، "سبائك الأنابيب". وبدأ المشروع بداية متواضعة في العام 1939، لكنه نما ليوظف أكثر من مائة وثلاثين ألف شخص وليتكلف نحو مليارَي دولار (ما يعادل 23 مليار دولار تقريبًا في العام 2018). وذهب أكثر من تسعين في المائة من التكلفة إلى بناء المصانع وإنتاج المواد الانشطارية، بينما خُصصت العشرة في المائة الأخرى لتطوير الأسلحة وإنتاجها. أُجري البحث والإنتاج في أكثر من ثلاثين موقعًا في أرجاء الولايات المتحدة كافة، والمملكة المتحدة، وكندا.(2) محكمة الكنغر Kangaroo Court: محكمة قضائية أو جمعية تتجاهل بشكل صارخ القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة. غالباً ما تحمل صفة رسمية ضئيلة أو معدومة في الأماكن التي تقام فيها. يعرّفها معجم "مريام ويبيستر" بأنها "محكمة صورية يتم فيها تجاهل مبادئ القانون والعدالة". وقد يُستخدم المصطلح أيضاً لوصف المحاكم التي تعقدها السلطة القضائية المشروعة، والتي تتجاهل فيها المحكمة عمداً أي التزامات قانونية أو اخلاقية. غالباً ما تقام "محكمة الكنغر" لإعطاء المحاكمة مظهر العدالة والانصاف، على الرغم من أن الحكم غالباً ما يكون قد قُرر قبل بدء المحاكمة. وهناك جدل حول أصل تسمية "محكمة الكنغر". البعض يحيلونها إلى فكرة إجراء العدالة "على شكل قفزات" مثل قفزات الكنغر. والبعض يشيرون إلى جراب الكنغر، ما يعني أن المحكمة تكون في جيب شخص ما.