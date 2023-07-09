أوكرانيا وفلسطين.. لكل حرب سرديتها

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سباستین فونتونل* - (أوريان 21) 6 تموز (يوليو) 2023نفذ الجيش الإسرائيلي على مدى 48 ساعة في جنين أكبر عملية عسكرية له منذ الانتفاضة الثانية، مستخدمًا طيرانه ودباباته، ودفع بأكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني إلى النزوح. وعلى الرغم من ذلك، لم يُثر هذا الهجوم سوى ردود فعل دولية نادرة، على عكس التعبئة الدائمة لصالح الأوكرانيين. هذه المعايير المزدوجة تقوّض الخطاب حول كونية القانون الدولي.* * *وفقًا لآخر إحصاء للأمم المتحدة، بتاريخ 5 حزيران (يونيو) 2023، يبلغ عدد ضحايا حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا– التي يبلغ عدد سكانها 44.9 مليون نسمة- منذ اندلاعها 24.425 ضحية مدنية، معظمهم من الأوكرانيين، حيث قُتل 8.983 شخصًا وجُرح 15.442 آخرون. وهي بطبيعة الحال حرب بغيضة لا مبرّر لها، وهذا غني عن القول لكننا نفضّل قوله بوضوح. هكذا تنظر الصحافة ووسائل الإعلام الفرنسية والغربية، التي تغطي يوميًّا وأوّلاً بأوّل منذ أكثر من العام جميع تفاصيل تطوّرات هذه الحرب. وهكذا يقدّمها أيضًا إيمانويل ماكرون، رئيس الدولة الفرنسية، الذي يذكّر بانتظام وبغض النظر عن بعض المراوغات، بدعمه الكامل لأوكرانيا. وهو في ذلك لا يحيد عن طريق القادة الأوروبيين الآخرين والرئيس الأميركي.لئن اجتمعت كل الأسباب للترحيب بهذا الاهتمام، فمن المؤسف مع ذلك أن حروبًا أخرى، بنفس القدر من البشاعة، لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام المستمر والمستدام، وأن يكون القانون الدولي، مرة أخرى، ذريعة تُوظّف بحسب الجغرافيا.لمن تحقّ المقاومة؟كان هذا هو واقع الحال على وجه الخصوص بالنسبة للحرب الدائمة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي منذ سنوات عديدة على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة– الضفة الغربية وقطاع غزة- حيث يعيش حوالي 5.2 مليون نسمة، ذنبهم الوحيد هو.. وجودهم على هذه الأرض. ولا غرابة في هذه المقارنة: هناك، بغض النظر عن خصائصهما، أوجه تشابه بين هاتين الحالتين. لكن الطريقة التي يتم بها التطرّق إليهما مختلفة للغاية، وهو أقلّ ما يمكن قوله.على سبيل المثال، عندما يستغل فلاديمير بوتن بلا حياء ذكرى الحرب العالمية الثانية التي دفع خلالها السوفيات ثمنًا باهظًا لتبرير غزوه لأوكرانيا بحجّة "اجتثاث النازية" من هذه البلاد، يثير هذا التلاعب المخجل، عن حق، استنكارًا عامًّا. ولكن عندما تقوم الحكومة الإسرائيلية بتزوير مماثل من خلال قولها إن المتظاهرين الذين يحشدون ضد قمع الفلسطينيين هم معادون للسامية ويحنّون إلى المحرقة، فإنها تجد متواطئين، مثل إيمانويل ماكرون على سبيل المثال، ليعلنوا بالفعل أن معاداة الصهيونية- التي لا نُنكر بأنها يمكن أن تُخفي أحيانًا أحقادًا عنصرية حقيقية- تُعدّ مبدئيًّا معاداة للسامية.كذلك، لا يخطر على بال أحد إنكار حقّ الرئيس الأوكراني، الذي تزوّده فرنسا بالأسلحة بانتظام منذ بداية العدوان الروسي، في المقاومة والمطالبة بالعودة إلى حدود بلده المعترف بها دوليا. لكن الأمم المتحدة تطالب عبثًا، منذ العام 1967، بإعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلّها الجيش الإسرائيلي في ذلك العام مع مرتفعات الجولان. ولا أحد في "المجتمع الدولي" يفكّر في تسليم أسلحة للمقاومة الفلسطينية التي يتم التنديد بها بانتظام وتوصف بالـ"إرهاب": هل المقاومة "امتياز للبيض"؟ بل يُطلب من الفلسطينيين "تقديم تنازلات"، بينما تتم الإشادة بعناد السلطة الأوكرانية.إن الأعمال الاستعمارية والحربية التي تُعتبر -عن وجه حق تمامًا– مرفوضة البتة في أوكرانيا، تُصبح مقبولة بشكل عام وسهل عندما تكون من فعل الحكومة الإسرائيلية. ويمكن ملاحظة ذلك أيضًا على مستوى الاهتمام –أو غياب أي اهتمام– بضحايا هذه الانتهاكات.أموات لا وزن لهموفقًا لكييف، قُتل "485 طفلاً أوكرانيًا على الأقل" منذ بدء الغزو الروسي. وتثير هذه الحصيلة المروّعة سخطًا مشروعًا، كما يُعتبر مرتكبو هذه المجزرة، عن حق، جلادّين لا يمكن التعامل معهم. ولكن، مرة أخرى، نرى تنسيبًا لهذا السخط وفق الجغرافيا. ففي نهاية العام 2008، أسفرت عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة التي ارتكب خلالها الجيش الإسرائيلي، وفقًا للأمم المتحدة، "أعمالًا ترقى إلى جرائم حرب وربما، في ظروف معيّنة، إلى جرائم ضد الإنسانية"، عن مقتل 1.315 فلسطينيًا، بينهم 410 أطفال.بعد خمس سنوات، في صيف العام 2014، تسبب هجوم جديد على غزة - عملية "الجرف الصامد" التي انتهكت خلالها القوات الإسرائيلية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، "قوانين الحرب من خلال تنفيذ سلسلة من الهجمات على منازل المدنيين، مظهرة لامبالاة باردة تجاه المذبحة الناتجة عنها"- في مقتل 1.354 مدنيًّا فلسطينيًّا، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، من بينهم هذه المرة أيضًا عدة مئات من الأطفال. وعلى الرغم من ذلك، لم تلق الحكومة الإسرائيلية جرّاء أفعالها نبذًا من صرح الأمم، ولم تتخذ أي عقوبة بحقها.بفضل إفلاتها المضمون من أي عقاب، تواصل هذه الحكومة إجرامها. فقد قُتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 230 شخصًا برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في 2022. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، "أزهق الجيش الإسرائيلي بالفعل أرواح أكثر من 161 فلسطينيًا"، بحسب وكالة فلسطين للإعلام. وفي 19 حزيران (يونيو) 2023، قُتل ستة فلسطينيين، خمسة منهم مدنيون، من بينهم صبي بعمر 15 عامًا، في غارة للجيش الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية. لكن وسائل الإعلام الفرنسية صرفت النظر بسرعة عمّا تعتبره حادثًا عاديًا، إذ لا شيء يجب أن يصرفها عن التغطية "المباشرة" اليومية التي تكرّسها لحرب بوتين على أوكرانيا. في 20 حزيران (يونيو) 2023، كرّست صحيفة "لوموند" مع ذلك مقالًا بليغًا يبرز معلومة لم يلاحظها الكثيرون في فرنسا: "اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة مهمة نحو ضم الضفة الغربية".كان من المفترض، في وقت يُظهر فيه العالم الغربي بأسره أنه يدافع في كييف عن حقوق الشعوب، أن تثير مثل هذه الخطوة بوادر انزعاج. لكن للفلسطينيين ذنبا كبيرا، لا يُغتفر بالتأكيد، هو كونهم ليسوا أوروبيين. وقد لفّ الخبرَ على الفور صمت مطبق، من ذلك الذي تُحاك تحته أسوأ الموافقات.*سباستین فونتونل: صحفي فرنسي. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.