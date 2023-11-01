‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

سكوت ريتر‏* - (سبوتنيك) 29/10/2023بالرد على هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بالطريقة التي فعلتها، دخلت إسرائيل -حرفيا- في فخ صممته "حماس" لهزيمة أي توغل إسرائيلي. فالقوات الإسرائيلية ليست مدربة أو مجهزة أو منظمة أو متحمسة لخوض هذا النوع من القتال الوحشي والدموي والمتطلِّب بدنيا الذي سيكون مطلوبا لهزيمة "حماس" فوق الأرض وتحتها في غزة.* * *قامت إسرائيل، خلال الأسبوع الماضي، بشن سلسلة من التوغلات البرية في غزة، كل واحد منها يبني على الآخر، وهي تزداد في نطاقها وحجمها. ويبدو أن هذا يأتي كجزء من استراتيجية إسرائيلية للميل تدريجيا إلى عملية لا ترقى عند انتهائها إلى مستوى هجوم عام على غزة.ولكن في نهاية المطاف، لن تتمكن إسرائيل على الأرجح من هزيمة القوات العسكرية لحركة "حماس" وغيرها من قوات المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن غزة. وسوف يتعين على إسرائيل إما السعي إلى هزيمة "حماس" من خلال فرض حصار على ‏‏قطاع غزة،‏‏ أو الالتزام بشن هجوم واسع النطاق على القطاع، يكون مصمَّما لتطهير الأراضي من جميع مقاتلي "حماس".‏‏يشير التاريخ إلى أن أي تنفيذ هجوم من هذا القبيل سيكون في غاية الصعوبة.‏ وفي هذا الصدد، يبرز مثال "عملية هوبرتوس"، الهجوم الألماني الأخير على مدينة ستالينغراد. في ذلك الهجوم، جلب الألمان عناصر من سبع كتائب "رائدة" من قوات النخبة -مهندسين قتاليين يتمتعون بخبرة واسعة في حرب المدن، بعد أن مهدوا الطريق لانتصارات ألمانية سابقة في روستوف وفورونيج. وكان هؤلاء "الرواد" سادة الهدم العسكري، المتخصصين المدربين تدريبًا عاليًا في القتال من منزل إلى منزل واستخدام المتفجرات وقاذفات اللهب. وتم تجميع حوالي 1.800 من مهندسي الهجوم من قوات النخبة هؤلاء للحملة النهائية التي هدفت إلى دفع الجنود السوفيات المدافعين عن ستالينغراد إلى خارجها.‏في اليوم الأول من العمليات، عانى "الرواد" مما يقرب من 30 في المائة من الخسائر. وبعد أيام عدة من القتال العنيف، تم إيقاف "الرواد" على بعد أقل من 100 متر من هدفهم. ومع ذلك، عانت قواتهم من خسائر تتراوح بين 60-70 في المائة، ولم تستطع أن تتقدم أكثر.‏‏كانت "عملية هوبرتوس" محكومًا عليها بالفشل منذ البداية. وطبقًا ل‏سردية للقتال‏‏، "أدى القصف المستمر والقصف المدفعي إلى صناعة ساحة معركة أصبح فيها المدافعون السوفيات يتمتعون إلى حد كبير بميزة على الألمان المهاجمين. فقد تم تصميم حقول الأنقاض والحفر بشكل مثالي للأعمال الدفاعية، التي يمكن تحسينها بجهد ضئيل نسبيا. كما وفر هذا المشهد أيضًا أرضًا واسعة للصيد استخدمه القناصة السوفيات الموجودون دائمًا وفي كل مكان".‏ويمكن تقديم ملاحظة مماثلة تتعلق بهجمات قوات "الحلفاء" على مونتي كازينو، إيطاليا، في أوائل العام 1944. فقد دمر قصف جوي هائل ديرًا من القرن السادس الميلادي. وحفر المظليون الألمان من قوات النخبة في الأنقاض التي خلفها القصف، ونجحوا لأشهر عدة في صد الهجمات المتكررة. ولا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن القصف المفرط لكازينو مونتي انتهى بتعزيز مواقف المدافعين الألمان.‏وفي معركة "إيو جيما"، استغرق الأمر ‏‏قوات مشاة البحرية الأميركية‏‏ أكثر من شهر لتأمين الجزيرة الصغيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن اليابانيين كانوا قد حفروا حوالي 18 كيلومترًا من الأنفاق في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 21 كيلومترًا مربعًا، وكان عمق بعضها أكثر من 70 مترًا تحت الأرض، والتي نجوا فيها من القصف العنيف، فقط ليخرجوا وينصبوا الكمائن لمشاة البحرية المتقدمة.‏‏إذا جمع المرء بين أنقاض كازينو مونتي فوق الأرض وشبكة أنفاق إيو جيما تحت الأرض، فإنه قد يقترب من تصور السيناريو الجهنمي الذي ينتظر إسرائيل في غزة.‏ثمة أكثر من 500 كيلومتر من الأنفاق المحفورة تحت الـ360 كيلومترًا مربعًا التي تشكل قطاع غزة. وقد تم بناء هذه الأنفاق لغرض، وهي مصممة لكي تعمل كممرات نقل، ومراكز للقيادة، ومستودعات للإمداد، ومهاجع ومستشفيات، ومواقع دفاعية، ولدعم العمل الهجومي. ببساطة، لم يسبق أن كانت هناك أبدًا عملية عسكرية شُنت ضد هدف مثل الهدف الذي قدمته حماس في غزة.‏وقد دربت إسرائيل عددًا صغيرًا من قواتها الخاصة النخبوية على تنفيذ عمليات محدودة النطاق في بيئة تحت-أرضية. وتتم هذه العمليات، التي تنطوي نمطيًا على أعمال إنقاذ الرهائن أو العمل المباشر (أي القضاء على هدف ذي قيمة عالية)، في ظل ظروف مُسيطر عليها للغاية؛ حيث تمضي القوات المهاجمة قدُمًا فقط عندما تدعم الظروف تحقيق نتيجة إيجابية. وعلى هذا النحو، تأتي تجارب هذه القوات بنتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بنقل المعرفة إلى القوات التقليدية التي ستتحمل وطأة أي هجوم إسرائيلي على غزة.‏‏إن مجرد محاولة التنقل في شوارع غزة المليئة بالركام ستكون مهمة شبه مستحيلة بالنسبة للقوات الإسرائيلية. سيكون السير بطيئًا، وسيتعين على المشاة الإسرائيليين العمل راجلين، معرِّضين أنفسهم لنيران القناصة والكمائن. وستجد المركبات الإسرائيلية نفسها محاصرة من دون قدرة على المناورة، مما يجعلها عرضة للألغام والعبوات الناسفة والأسلحة المضادة للدبابات. وسيكون الدعم الجوي القريب في ظل هذه الظروف صعبًا للغاية، مما يحيد فعليًا أكبر ميزة لإسرائيل.‏‏إذا لم تتمكن إسرائيل من تنسيق إجراءاتها فوق الأرض مع جهد متزامن لهزيمة دفاعات "حماس" المعتمدة على الأنفاق تحت الأرض، فإن الوضع فوق الأرض سيصبح أكثر خطورة، مع خروج مقاتلي "حماس" من الأنفاق خلف القوات الإسرائيلية، وعزلها وإلحاق خسائر فادحة بها. لكن إسرائيل ستعمل بشكل أعمى إلى حد كبير تحت الأرض، وتبحث في شبكة أنفاق صممتها ‏‏حماس‏‏ للحماية من أي جهد من هذا القبيل. وسيكون أفضل رهان لإسرائيل هو ببساطة تحديد مداخل الأنفاق وإغلاقها، تاركة قوات "حماس" تحت الأرض لتموت من العطش أو الجوع أو الحرمان من الأكسجين أو المرض. لكن هذا سيتطلب الاحتلال المادي لكل متر مربع من المدينة، وهي مشكلة صعبة للغاية من الناحيتين اللوجستية والعملياتية. كما أنها ستعرض المزيد من القوات الإسرائيلية للأذى، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا.‏من خلال الرد على هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بالطريقة التي استخدمتها، دخلت إسرائيل -حرفيا- في فخ صممته "حماس" لهزيمة أي توغل إسرائيلي. فالقوات الإسرائيلية ليست مدربة أو مجهزة أو منظمة أو متحمسة لخوض هذا النوع من القتال الوحشي والدموي والمتطلِّب بدنيا الذي سيكون مطلوبًا لهزيمة "حماس" فوق الأرض وتحتها في غزة. لقد حشر القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أنفسهم في الزاوية بخطابهم العدواني الذي يسترشد بقاعدة "الفائز يأخذ كل شيء". ولكن الآن، وقد حان الوقت لدفع ثمن حشوهم الكلامي، يصبح السؤال: هل هذا هو الثمن الذي ترغب إسرائيل في دفعه، وهل هي قادرة على دفعه؟‏ربما يكون الجواب لا. لقد عرَّفت إسرائيل النصر على أنه معلّق على إلحاق الهزيمة الكاملة بـ"حماس" كمنظمة عسكرية. وستكون هذه على الأرجح مهمة مستحيلة. وبالتالي، ستخرج حماس منتصرة بمجرد بقائها على قيد الحياة. وبالنظر إلى ال‏‏موقف الدفاعي القوي الذي تجد "حماس"‏‏ نفسها فيه، من خلال مزيج من شبكة الأنفاق الهائلة والبيئة الحضرية المدمَّرة الناجمة عن القصف الإسرائيلي، فمن المحتمل جدا أن تكون "حماس" قادرة على صد هجوم إسرائيلي منسق حتى يحين الوقت الذي يستنفد فيه جيش الدفاع الإسرائيلي، مثلما حدث مع كتائب "الرواد" الألمانية في ستالينغراد، نفسه في ميدان المعركة.‏‏*سكوت ريتر Scott Ritter: ضابط مخابرات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية، شملت خدمته على مدى أكثر من 20 عاما جولات في الخدمة في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ اتفاقيات الحد من الأسلحة، والخدمة في طاقم الجنرال الأميركي نورمان شوارزكوف خلال حرب الخليج، وعمل بعد ذلك كمفتش أسلحة رئيسي مع الأمم المتحدة في العراق من 1991-1998.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Scott Ritter: Israel Faces ‘Near Impossible Task’ in Gaza