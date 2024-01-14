إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

سايمون هندرسون* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/12/27

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يؤدي الكشف الجديد عن اليورانيوم عالي التخصيب في إيران والذي أعلنت عنه "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى تضخيم المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب متعددة الجبهات بين إسرائيل وإيران.* * *في تحول مقلق لسياسة إيران السابقة ووسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ضاعفت طهران إنتاجها من اليورانيوم العالي التخصيب ثلاث مرات، بعد أشهر عدة من تخفيضها الإنتاج. وفي تصريحات علنية نادرة حول هذا الموضوع، أكدت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في 26 كانون الأول (ديسمبر) لوسائل إعلام مختلفة أن المستوى الشهري لإنتاج المنشآت النووية الإيرانية وصل إلى حوالي 9 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، بدلاً من 3 كيلوغرامات كانت تنتجها سابقاً.لدى إيران حالياً ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا تم تخصيب المادة بشكل أكبر باستخدام عملية قصيرة أمدها أسبوعين (انظر أدناه). ويعزز هذا الإنتاج الإضافي، المستخلص من مصانع ناتانز وفوردو، مخزون المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية. وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، ولكن ليس لديها أي استخدام آخر لمثل هذه الكميات الكبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.ويتكون اليورانيوم الطبيعي في الغالب من نظير اليورانيوم 238 غير الانشطاري، الذي لا يصلح لصنع القنابل الذرية. أما النظير الانشطاري، اليورانيوم 235، فيتواجد بنسبة سبع ذرات فقط في كل ألف ذرة، أي 7: 993 أو 0.7 في المائة، وهي نسبة أصغر بكثير من النوع الآخر. ولذلك يمكن أن تستغرق المراحل الأولية لإثراء هذه المادة أشهراً. وعادة ما تكون نسبة الهدف الأولى 7: 193، بإنتاجها 3.5 في المائة من اليورانيوم، وهو الصنف المناسب لتزويد محطات الطاقة النووية بالوقود. وحالما يصل التخصيب إلى نسبة 7: 5، أي 60 في المائة من اليورانيوم عالي التخصيب، فلن يستغرق الأمر سوى حوالي أسبوعين إضافيين من المعالجة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 في المائة المستخدم في صنع الأسلحة النووية أو 7: 1. (لمعرفة المزيد عن عملية التخصيب راجع الرسم البياني على الموقع الإلكتروني لـ"معهد واشنطن" أو قائمة المصطلحات النووية الإيرانية الأساسية المرتبطة به).يبلغ وزن "الكتلة الحرجة" اللازمة لصنع سلاح نووي فعال حوالي 15 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 في المائة، أي ما يعادل حجم ثمرة الليمون الهندي أو الغريب فروت تقريباً، ويعتمد ذلك على فعالية عملية التصميم. وفي شباط (فبراير)، تبين أن إيران وصلت إلى مستوى تخصيب يزيد على 80 في المائة بعد أن لاحظ مفتش من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تعديلاً في أنابيب أجهزة الطرد المركزي لديها. وكانت مستويات التخصيب ومعدلات الإنتاج لدى النظام قد تباطأت هذا الصيف، وهو تحول نسبه الدبلوماسيون إلى المحادثات السرية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران التي أدت إلى إطلاق سراح العديد من المواطنين الأميركيين المحتجزين مقابل الحصول على مزيد من عائدات النفط المجمدة.ولكن في أيلول (سبتمبر)، توقفت إيران عن منح تأشيرات الدخول لمفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الأكثر خبرة. وفي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)؛ أي بعد أسابيع فقط من الهجوم الذي شنته حركة "حماس" المدعومة من إيران على إسرائيل وإشعال حرب غزة، لاحظت الوكالة تغيراً في مستويات إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، مما دفعها إلى التحقق من الكميات المتزايدة في مفاعلي ناتانز وفوردو، في 19 و24 كانون الأول (ديسمبر).لا يعني هذا الجدول الزمني القصير المثير للقلق الذي يمكن في غضونه أن تنتج إيران مواد لصنع الأسلحة النووية بالضرورة أنها على وشك إنتاج سلاح نووي فعلي. فمن أجل صنع قنبلة ذرية اعتيادية، يحتاج النظام إلى صب اليورانيوم عالي التخصيب الغازي بنسبة 90 في المائة، الناتج من محطات الطرد المركزي، في نصفي كرة معدنيين وإدخالهما في تركيبة معقدة من المواد شديدة الانفجار. وتحديات التصميم المتمثلة في تحويل مثل هذا الجهاز إلى رأس حربي قادر على تحمل الضغوط المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية ومن ثم عودته إلى الغلاف الجوي كبيرة. ومع ذلك، يمكن لإيران التحايل على بعض هذه التحديات من خلال تطويرها المستمر لصواريخ الكروز أو الطائرات المسيرة المتطورة.مهما يكن الجدول الزمني الحالي لطهران لـ"تجاوز العتبة النووية"، فإن خطر الحرب مع إسرائيل آخذ في الارتفاع. ففي 26 كانون الأول (ديسمبر)، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إيران تشكل تهديداً كبيراً، وصرح للجنة برلمانية بأن إسرائيل تواجه حرباً متعددة الجبهات: "نحن نتعرض للهجوم من سبع ساحات مختلفة: غزة ولبنان وسورية و(الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران. وقد قمنا بالرد بالفعل... على ست من هذه الجبهات، وأقول هنا بأوضح صورة ممكنة: كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل، لا حصانة لأحد". وفي سياق الحرب في غزة، والاشتباكات المستمرة مع "حزب الله" في لبنان، وضربات الحوثيين ضد حركة الشحن في البحر الأحمر، يمكن أن تؤدي الأنباء عن زيادة إنتاج إيران لليورانيوم المخصب إلى توسيع نطاق الأزمة في المنطقة.*سايمون هندرسون: هو "زميل بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن. وهو متخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج الفارسي.