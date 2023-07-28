إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

أنطوان جوكي* - (الإندبندنت) 23 تموز (يوليو) 2023

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أنطوان جوكي* - (الإندبندنت) 23 تموز (يوليو) 2023ثمة أسماء أدبية كبرى يطويها النسيان بسرعة، على الرغم من الثمار الحية التي أنتجتها خلال مسيرتها الكتابية، وبصيرتها الإنسانية التي تحتاجها البشرية في كل زمان ومكان. هذا هو حال الروائي والقاص والشاعر اليوغوسلافي إيفو أندريتش (1892-1975)، الذي لم يحُل حصوله على جائزة "نوبل" للآذاب في العام 1961 على مجمل أعماله دون وقوعه في دائرة الظل بعد رحيله. وقد أنتج أندريتش أعمالًا باهرة شكلاً ومضموناً، تتقدمها ثلاثيته الروائية الرائعة، ("وقائع مدينة ترافنيك"، "جسر على نهر درينا"، و"الآنسة") التي صور فيها بنفس شعري آسِر ذلك الانسجام التاريخي بين مختلف طوائف البوسنة، ضمن مقاربة تجمع بين الخرافة والواقع، والتجربة الداخلية للقلق بالاستحضار الحسي للطبيعة.خارج منطقة البلقان، بات هذا الأديب العملاق مجهولاً اليوم. وفي داخلها، أصبح إرثه الأدبي إشكالياً بعد أن وقع ضحية للنزاعات "الهوياتية" القاتلة التي مزقت وطنه، يوغوسلافيا، الذي لطالما دافع عن كيانه وتغنى بثقافاته المتعددة طوال حياته. فلأنه ولد في البوسنة داخل عائلة كرواتية كاثوليكية، وحصل على الجنسية الصربية بعد الحرب العالمية الثانية، يعتبره القوميون الكرواتيون اليوم خائناً، ويتهمه بعض القوميين البوسنيين بتشويه صورتهم في رواياته، بينما يبجل القوميون الصربيون إرثه الأدبي!ولكن، إذا ما تم تجاوز الجدل القومي المعاصر والعقيم حوله، يبقى أندريتش الراوي الألمع لأوروبا البلقانية الغنية بروافدها الحضارية، كما تشهد على ذلك جميع أعماله، ومن بينها ثماني قصص كتبها بين العامين 1946 و1960 وصدرت ترجمتها الفرنسية حديثاً عن دار "سيرت" السويسرية تحت عنوان "وقائع بلغراد". وهي قصص يشكل صدورها اليوم حدثاً أدبياً كبيرًا بالنظر إلى قيمتها الأكيدة -وأيضاً لأنها تترجم للمرة الأولى إلى لغة أخرى.قصف بلغرادتدور أحداث هذه القصص في بلغراد خلال موجات القصف الجوي الذي تعرضت له من طيران النازيين الألمان في نيسان (أبريل) 1941، ثم خلال قصف الجيشين، الأميركي والروسي، للمدينة انطلاقاً من ربيع العام 1944 بغية طرد النازيين منها. وبالتالي، يشكل موضوع القصف فيها إطاراً ملحمياً مركزياً، يتخذ المعيشة اليومية المؤلمة لأبناء بلغراد داخله طابعاً سرمدياً خلال الزمنيين المذكورين، بينما تؤدي الحرب دور الكاشف لإنسانية ضحاياها، فتسمح لنا برؤية وجوههم ودواخلهم على حقيقتها، وتتيح لهم الارتقاء واستعادة كرامتهم المفقودة، لا سيما داخل إطار العلاقات الزوجية التعيسة التي صورها الكاتب.في الحقيقة، تبدو السعادة الزوجية أمراً صعب المنال لأبطال هذه القصص، وهم رجال فشل كل منهم في اختيار شريكة الدرب المناسبة له، فتزوج عن غير قصد من امرأة مزدرية وشريرة لا تفوت فرصة من دون زجره وتعنيفه. هكذا نقرأ في واحدة منها: "لقد أكلَت زوجها، ولا نعني أنها التهمته كما تفعل إناث بعض الحشرات، بل إنها جردته من كل ما في داخله، ولم تترك منه سوى واجهة رقيقة". وهو صف ينطبق على معظم الزوجات في هذه القصص، ولكن ليس عليهن جميعًا. النتيجة؟ يمحى الزوج تدريجاً ويتقوقع على نفسه، ولكن يحدث أحياناً أن يستعيد شكلاً من أشكال الكرامة بعد سنوات من الذل والعذاب.باختصار، أبطال القصص أشخاص بسطاء يتملكنا انطباع، بفضل مهارة تجسيدهم، بأننا نعرفهم جيداً، كما لو أنهم من محيطنا أو أقاربنا. وهم يفرضون أنفسهم علينا بتلك القوة الحيوية التي تسيرهم، وبذلك الود الحار الذي نستشعره فيهم، وبالعنف الذي يخضعون له ويجعل كلاً منهم إنساناً فريداً. ومن خلال هذه الشخصيات، يرتسم تحت أنظارنا بورتريه حي لبلغراد التي رحبت بأندريتش، الشاعر الملتزم الشاب، حين قدِم للاستقرار فيها في العام 1918. وكانت مدينة أدماها الاحتلال النازي إلى حد اعتبره الكثيرون معه آنذاك "أكثر المدن تعاسة في أوروبا"، كما يذكر الكاتب بذلك على لسان إحدى شخصياته.في القصة الأولى، "بورتريه عائلة"، يجد الراوي ملجأ له في شقة دمر القصف نصفها. ونظراً إلى افتتانه بما تبقى فيها من أثاث، خاصة صورة العائلة التي كانت تسكن في هذه الشقة، والتي ما تزال ثابتة في إطارها. وينطلق في وصفها، متخيلاً حياة -بل وطبائع- كل من الزوجين انطلاقاً من طريقة ظهورها داخل الصورة. وهو صف يمنحنا مثالاً رائعاً على جانب آخر من شاعرية أندريتش؛ قدرته التي تضارع قدرة تولستوي على رؤية ما يصفه بدقة فائقة، وكيف أن هذه الدقة البصرية الصائبة تشيد سيكولوجيا شخصياته وليس العكس. عن الزوجة، نقرأ: "كان كل شيء يبدأ وينتهي معها في هذا المنزل. كانت داكنة البشرة، بساقين قصيرتين، وذقن مثلثة وشارب صغير لكنه كثيف، وطبقات وفيرة من الدهن في أماكن غير متوقعة من جسدها. لم تكن ترتبك في أي مسألة، ولا تتردد أو تلجم نفسها أمام أي شخص، بل كانت تصرح دائماً بكل ما تفكر فيه، هكذا فقط من دون أن تستثني أحداً أو تأخذ شيئاً في الاعتبار. لأن ما كانت تعتقده هو الحقيقة، في نظرها، وما كانت تقوله هو شريعة، وما كانت تفعله هو عين الصواب".كآبة عميقةوينطبق هذا الوصف تقريبًا على زوجة زيكو أيضاً في القصة التي تحمل اسمه، وتحتل أكثر من نصف المجموعة، لكنها تتميز ببناء أدبي آخر، وتبرر بمفردها العنوان الذي اختاره الناشر السويسري للكتاب، "وقائع بلغراد". في بدايتها، نرى بطلها زيكو فريسة لكآبة عميقة، ويفكر جدياً في الانتحار، ويعيش على هامش المجتمع، متجنباً خصوصاً زوجته وصوتها الذي "لا طيبة فيه ولا إنسانية"، قبل أن يكتشف عالماً آخر، هامشياً، نما قبل الحرب على ضفتي نهر سافا بالقرب من المدينة، حيث استقر صيادون ومتشردون وحالمون، وكونوا مجتمعاً خاصاً بهم. ومعهم، يستعيد زيكو تدريجاً استقلاليته ويتحرر من زوجته المتسلطة. وهو إنجاز كان لا بد منه نتيجة لانبثاق وعيه السياسي ثم انخراطه في صفوف المقاومة الفتية على إثر مشاهدته عمليات الشنق التي نفذها النازيون في شوارع المدينة في حق أبنائها المتمردين على سلطتهم.وفي قصة "الدمار"، يستحضر أندريتش قصف طيران الحلفاء اليومي لبلغراد في صيف العام 1944، الذي حولها إلى أنقاض، فيصور فضاءات المدينة التي فقدت معالمها -وإنما فقط كخلفية نتأمل عبرها التشوهات "الأكثر فظاعة وعمقاً" التي طالت سكانها. وفي هذا السياق، يبين كيف أن التدمير المنهجي والشامل لبيئة الإنسان "ينزع عن وجهه قناعه الأخير، ويقلب حياته الداخلية رأساً على عقب، ويعري سمات ومميزات غير متوقعة فيه تتعارض مع كل ما كنا نعرفه عنه، ومع ما كان يعتقده هو بالذات عن نفسه. ويُفسِد هذا التدمير ظروف الحياة داخل العائلات، ويغير الأعراف والعلاقات الاجتماعية المكرسة، بما في ذلك تلك التي كنا نعتبرها سرمدية وغير قابلة للتغيير، كالعلاقات بين الجنسين".تتجلى براعة الكاتب في التقاط تلك اللحظات التي ينحرف التاريخ فيها عن مساره ويشهد تحولاً جذرياً، بقوة في قصة "اليوم الذي..." التي تحط بنا داخل قبو اختبأ فيه بطلها، بيتار، أثناء الأيام الستة التي تعرضت فيها بلغراد لقصف جوي متواصل في صيف العام 1944، قبل أن يغامر بالخروج منه حين حل فجأةً صمت مطبق، مثله مثل كثيرين من أبناء المدينة: "كان الفجر على وشك البزوغ، ودوي الانفجارات قد توقف. وفي داخلنا، بدأت تترسخ فكرة أن الأمر لا يتعلق بهدوء مؤقت، بل بنهاية الكابوس". وسرعان ما نحدس بأن ثمة مهمة تنتظره، لكننا لا نعرف ماهيتها بالضبط. نراه فقط بينما يتقدم بصعوبة داخل مشهد سديمي في وسط بلغراد، عابراً "شوارع يعرفها تغير كلياً مظهرها وأصبحت بلا نهاية، نظراً إلى اكتظاظها بالعقبات والأشياء المثيرة للفضول... والرعب". وعلى الرغم من المخاطر التي ما تزال كامنة، يشعر فجأةً بأن "الحياة واردة، زاخرة، غنية بالمعنى؛ بأنها لم تكن أبداً إلى هذا الحد قريبة، ومفهومة، وممكنة".في هذه المجموعة من القصص التي كانت شبه مجهولة، يتأمل أندريتش قباحة العنف بعيون ضحاياه، ويزودنا بتفصيل جديد عن قبح الحياة تحت الاحتلال.*أنطوان جوكي: كاتب، ناقد ومترجم.