الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

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ياسمين خليل؛ وميشيل كاستالا - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 2024/2/5في هذه المقابلة التي أجريت معها، تشير ميشيل بورخيس كاستالا إلى الانتصار القانوني الذي تحقق من خلال التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.وميشيل بورخيس كاستالا Michelle Burgis-Kasthala هي محاضِرة بارزة في كلية الحقوق بجامعة إدنبرة، حيث تركز على القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتمحور اهتماماتها البحثية حول تطبيقات ومنازعات القانون الدولي في مختلف أنحاء العالم العربي. قبل انضمام بورخيس كاستالا إلى كلية الحقوق، كانت محاضِرة في القانون الدولي ودراسات الشرق الأوسط لمدة خمس سنوات في كلية العلاقات الدولية في جامعة سانت أندروز. وقد أجرينا مقابلة معها في أواخر كانون الثاني (يناير) للاطلاع على رأيها في القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.* * *• جاسمين خليل: بعد القرار المؤقت الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني (يناير) في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وردت تعليقات كثيرة عن كيفية تأثير قرار المحكمة على الوضع القائم في غزة. في هذا السياق، هلا تشرحين لنا عن اتفاقية منع الإبادة الجماعية للعام 1948 الصادرة عن الأمم المتحدة وعلاقتها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا؟- ميشيل بورخيس كاستالا: أعتقد أن تأثير القرار على الصراع في غزة كان جوهر ردود الفعل الإيجابية والسلبية التي شهدناها عقب صدوره عن المحكمة. وقد أراد كثرٌ المزيد، أو اعتقدوا أن بالإمكان فعل المزيد. لكن الأمر الأساسي هو أن القرار يجب أن يرتبط دائمًا ببند محدد ضمن اختصاص المحكمة. وثمة ثلاث طرق أساسية لعرض قضية على محكمة العدل الدولية. الأولى هي من خلال معاهدة؛ والطريقة الثانية هي اتفاق الدول على رفع قضية أمام المحكمة؛ والطريقة الثالثة هي دخول الدول في اتفاق خاص لطلب المساعدة من المحكمة.مما لا شك فيه أن إسرائيل لم تكن لتتفق مطلقًا مع جنوب أفريقيا على رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية. لذلك، كان على جنوب أفريقيا تحديد المعاهدات التي وقعتها الدولة الأخرى والتي يمكن أن يكون لها رابط ما بالنزاع، وهي ظاهرة شهدنا عليها في الديناميات الأوكرانية الروسية أيضا. وبند التحكيم هو وسيلة يتم من خلالها تفعيل اختصاص المحكمة وفتح الدعوى. ويتعلق الأمر بالعمل ضمن المعايير التي حُددت من خلال محكمة العدل الدولية. ولذلك ربما تكون هناك معاهدة أخرى من الممكن الاستعانة بها لتحقيق غرض مماثل.يسود شعور بالإحباط لدى الناس لأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لا يمكن أن تحقق كل شيء. في هذه الدعوى، كان يجب توجيه جميع الأدلة نحو إثبات حدوث إبادة جماعية، ولهذا جرى الاستناد في نهاية المطاف إلى "اتفاقية منع الإبادة الجماعية" للعام 1948، التي تشكل المرجع في هذه القضية. يمكن أن تختار الدول ما إذا كانت ترغب في الانضمام إلى هذه المعاهدة التي تتضمن بندًا ينص على أن الدول يمكن أن ترفع خلافها إلى محكمة العدل الدولية حيثما يطرأ خلاف بشأن تفسير المعاهدة.تَعين على جنوب أفريقيا أن تبين أن هناك خلافًا حول نطاق المعاهدة أو تفسيرها. وبدا ذلك واضحا جدا، مثلما كان جليا إعلان جنوب أفريقيا أن ثمة قضية إبادة جماعية وإنكار إسرائيل ذلك. وكان التباين واضحا حول كيفية تطبيق معنى المعاهدة، وكان هذا هو المحور الأساسي للبت في اختصاص المحكمة. وبعد أن تحدد المحكمة أنها صاحبة اختصاص، غالبًا ما تعقد جلسات منفصلة بشأن ما إذا بإمكانها تثبيت اختصاصها. وبعد الانتهاء من مرحلة المقبولية والاختصاص، تصل إلى مرحلة الأسس الموضوعية التي تتعلق بموضوع الدعوى. ولكن ثمة إمكانية منفصلة تُعرف بالتدابير المؤقتة، والأساس الذي يُستند إليه في اتخاذ هذه التدابير هو طول مدة القضية خلال مرحلة الأسس الموضوعية. وتركز قرارات المحكمة على الإبقاء على الوضع القائم. لم يتمكن الفريقان من الاتفاق على تفسير المعاهدة وتطبيقها، ولذلك تَعين على المحكمة أن تضمن بقاء الأمور على حالها في هذه الأثناء، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني.بإمكان المحكمة أن تأمر بعمل معين لمحاولة ضمان بقاء الوضع القائم على حاله. تُجمد المحكمة الوضع القائم، وبهذا المعنى، لا تتخذ أي نوع من القرارات الموضوعية. ونظرا إلى حدود التدبير المؤقت، أعتقد أنها قامت بعمل رائع. في ظل هذه القيود، لا أعتقد أنه كان بوسعنا أن نتوقع أكثر من ذلك. يرى البعض أن المشكلة الكبيرة في قرار اتخاذ تدابير مؤقتة هي أن القرار لم يذكر أنه يمنع إسرائيل من شن حملة عسكرية. وهكذا، لم تصدر المحكمة فعليا أمرا بوقف إطلاق النار. خلال الشهر المقبل، ستحاول إسرائيل إعداد تقرير تبين فيه أنها تلتزم بالقانون في سلوكها، في محاولة منها لإظهار أن عملياتها لا تستهدف البنية التحتية المدنية. ومن الآن فصاعدا، يجب أن تندرج أي خطوة عسكرية تقوم بها إسرائيل بوضوح ضمن السلوك غير المصنف بأنه إبادة جماعية.• خليل: ما العناصر الأساسية التي استند إليها حكم المحكمة، وماذا ستكون تبعات هذا القرار على مدى الأسابيع المقبلة برأيك؟- كاستالا: أعتقد أن الأمر تعلق جزئيا بتحديد ما إذا كانت المحكمة صاحبة اختصاص. كان عليها أن تبت، كما قلتُ سابقًا، في ما إذا كان ثمة قضية يمكن رفعها، وفي ما إذا كان هناك خلاف. وقد شكك البعض في وجود أدلة كافية على خلاف واسع بين الفريقين. لكن جنوب أفريقيا أثبتت أنها احتجت سابقًا ووجهت رسائل، في محاولة منها للتواصل مع إسرائيل. وبذلت جهودا حثيثة بالفعل للتشديد على أنه ليس قرارا موضوعيا. وأعتقد أن الأبعاد الأساسية التي دفعت حقا بالمحكمة إلى اتخاذ قرارها هو استشهادها بتصريحات صدرت عن الكثير من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة عن الكارثة الإنسانية المنهجية التي تحدث. وربطت المحكمة أيضا تلك التصريحات بالكلام الذي صدر عن مسؤولين إسرائيليين وكشف عن وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. وعند الجمع بين هذين البعدين، ثمة عتبة كافية تؤشر إلى إمكانية قوية، وفقا للقانون الدولي، لأن تكون لدى إسرائيل نيّة لارتكاب إبادة جماعية. لكن القرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية لم يذكر أن هناك فعلا قضية مثبتة بارتكاب إبادة جماعية. لقد أعلنت رئيسة المحكمة أن هناك حتمًا خطرًا وشيكًا من هذا القبيل، وهو لا يشمل بالضرورة جميع عناصر الإبادة، ولكنه يشمل جميع عناصر الكارثة. ولذلك، اتخذت محكمة العدل الدولية قرارًا بمناشدة إسرائيل تنفيذ الخطوات التي طلبتها منها.لا يرقى هذا إلى مستوى وقف إطلاق النار، فمن الناحية التقنية، لا يتعلق اختصاص المحكمة باستخدام القوة؛ ولا يقوم اختصاصها على النظر في ما إذا كان لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس. يستند اختصاصها إلى تحديد ما إذا كان ثمة احتمال بأن سلوك إسرائيل يندرج في إطار ارتكاب إبادة جماعية. بدلا من ذلك، كان عليها أن تفصل، استنادًا إلى المعاهدة ومتطلبات إسرائيل بموجبها، في الطرق التي يجب أن تتصرف وفقها إسرائيل. قد يقول بعضهم إن فرض وقف إطلاق النار ممكن، لكنني أعتقد أن ذلك مستبعد نظرًا لأن القضاة يتحركون بسرعة كبيرة.• خليل: ما النتائج المحتملة للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية على الصراع في غزة؟- كاستالا: من الناحية التقنية، تعد التدابير المؤقتة ملزمة. ربما يجب علينا التفكير في ما تم تحقيقه حتى الآن. لدينا الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في العام 2004 بشأن الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واليوم بات لدينا هذا الحكم الابتدائي؛ ويحتمل أن نصل إلى مرحلة الأسس الموضوعية في وقت لاحق. يشار في هذا الصدد إلى أن إسرائيل رفضت رأي المحكمة بشأن الجدار، معتبرة أنه استشاري وأن هدفه كان الإجابة عن سؤال طرحته "الجمعية العامة" (أو يمكن أن يكون أيضًا سؤالًا من مجلس الأمن إلى المحكمة). من هذا المنطلق، لم يشكل الرأي خلافًا، بل قدم توصيفًا للوضع واقترح مفاعيل قانونية لإسرائيل ولأطراف ثالثة. وفقًا لهذا السيناريو، لم تكن إسرائيل ملزمة بأي تدابير قانونية.أما في السياق الحالي، فالوضع مختلف بالنسبة لإسرائيل. لقد قررت المشاركة في المحاكمة. وحتى لو لم تفعل ذلك، لما كان الوضع سيختلف، لأن القضية هي خلاف بين دولتَين. وقد حددت المحكمة بوضوح أن اختصاصها يشمل النظر في هذه الدعوى، وعلى خلاف الرأي الاستشاري، فقد أصدرت هذه المرة قرارًا ملزمًا يتضمن مجموعةً من التدابير المحددة. لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها. من الناحية التقنية، يمكن لمجلس الأمن أن يتولى ذلك، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن الولايات المتحدة ستستخدم على الأرجح حق النقض لمنع تنفيذ التدابير. جوهريا، ما من طريقة لمعالجة ذلك، لكن هذا سيلحق الضرر بسمعة إسرائيل، حيث سيكون من السيئ جدا لصورتها أن تتجاهل بشكل سافر قرار محكمة العدل.وفي ما يتعلق بالتقرير الذي ينبغي على إسرائيل تقديمه إلى المحكمة في غضون شهر واحد من تاريخ صدور الحكم، أعتقد أنها ستحاول التعاطي مع ذلك بمرونة. فهي لا تستطيع أن ترفض ذلك. على المستوى الدولي، أعتقد أن إسرائيل ستصور نفسها على أنها ممتثلة لقرارات المحكمة الدولية، لكن السؤال هو ما إذا كانت ستخفف من شدة عملياتها على الأرض. أعتقد أننا في حاجة إلى رؤية ضغط كبير يُمارَس من الأطراف الثالثة. على سبيل المثال، بُعيد صدور القرار، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية. برأيي، كان هذا بيانا قويا لأن الاتحاد الأوروبي ظل مكتوف اليدين، على نحو متعمد، حيال هذه الحرب.أعتقد أن محكمة العدل الدولية هي وسيلة فعالة جدا لممارسة الضغط، ولكن لا أظن أنها ستبدل مسار الأحداث. ففي الكثير من الأحيان، تفعل إسرائيل كل ما تقدر عليه إلى أن تدرك أنها وصلت إلى الحد الأقصى. وعند هذه النقطة، تتدخل الولايات المتحدة عادةً لكبح جماحها. في الوقت الراهن، تعتبر إسرائيل أن في وسعها مواصلة ما تفعله لأنها، برأيي، لم تواجه ضغوطا أميركية كافية. مع ذلك، أعتقد أن بعض الأطراف الثالثة ستمارس ضغوطا أكبر على الأميركيين بسبب قرار المحكمة الدولية. في نهاية المطاف، أرى أن الولايات المتحدة هي التي ستحدد متى ستنتهي هذه الجولة من الصراع وكيف ستنتهي.• خليل: من أي نواحٍ تؤثر هذه الدعوى على منظومة العدل الدولية الأوسع؟- كاستالا: لو لم يصدر القضاة أي قرارات أو تدابير، لشكل ذلك خسارة كبيرة. بعد قضايا جنوب غرب أفريقيا في العام 1966 (حين رفضت محكمة العدل الدولية شكوى رفعتها أثيوبيا وليبيريا ضد جنوب أفريقيا لانتهاكها، من خلال سياسات الأبرتايد، واجباتها بصفتها قوة انتدابية على جنوب غرب أفريقيا بتفويض من عصبة الأمم)، لم تعد دول الجنوب العالمي تعير قرارات المحكمة الدولية أهميةً تُذكر. أما اليوم، فيبدو أن المحكمة تنبهت إلى هذه الصفحة الشائنة من تاريخها، ووقعت عليها مسؤولية ضمان أن يُنظر إليها على أنها مُدركة للظلم الناجم عن الممارسات الاستعمارية المستمرة في فلسطين. نحن نشهد مجددا دينامية المعركة بين داود وجليات، التي برزت أيضًا في الحرب الروسية الأوكرانية. لذلك، أعتقد أن صدور قرار المحكمة بسرعة شكل إنجازًا عظيمًا. تتألف المحكمة في هذه القضية من سبعة عشر قاضيًا: في حالة عدم وجود قاضٍ من الدول الأطراف في القضية الخلافية، تقوم كل منها بتعيين قاضيها الخاص. ويجب الحصول على تسعة أصوات مؤيدة لإقرار التدابير المؤقتة، وقد نلنا خمسة عشر صوتًا مؤيدًا وصوتَين معارضَين، وأعتقد أن هذا انتصار كبير. لم تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار، ولكن لم يكن ينبغي توقع ذلك أساسًا. من الآن فصاعدًا، ستتمحور المسألة حول مدى استعداد الدول والمؤسسات لاستخدام نفوذها سعيًا إلى ضمان احترام إسرائيل للقرار الصادر عن المحكمة. تحمل هذه القضية دلالة رمزية، حيث يبدو من خلالها أن دول الجنوب العالمي قد تتخذ إجراءات أوسع ما لم تُظهر دول الغرب استعدادًا لدعم القرار.