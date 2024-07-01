الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

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مارك بوروز* - (إندبندنت عربية) 16/6/2024مع توجه مليارات الأشخاص حول العالم إلى صناديق الاقتراع هذا العام، فإن التأكد من حصول الناخبين على معلومات صحيحة وموثوقة أمر بالغ الأهمية. وفي هذا المقال، يسلط أحد الموظفين السابقين في "تويتر" الضوء على التهديد المتزايد الذي تشكله المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في سياق الانتخابات، ويشدد على الحاجة الملحة إلى التحقق القوي من الحقائق ويقظة المستخدم لمواجهة انتشار الأخبار المزيفة.* * *سيكون فصل الحقيقة عن الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي تحدياً حاسماً في عصرنا. فله تداعيات حقيقية ذات مغزى في العالم الحقيقي، وبصراحة، لن يذكرنا التاريخ بذكرى حسنة إذا واصلنا التقليل من أهمية تهديد المعلومات المضللة.وليس هذا فحسب، فمع ازدياد قوة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التزييف العميق وسهولة الوصول إليها، ستزداد المشكلة حدة.عندما كنتُ أعمل في "تويتر"، وقبل أن يستولي عليه إيلون ماسك وتغيير علامته التجارية إلى "إكس" بصورة حادة ومحرجة، كنا نأخذ تهديد المعلومات المضللة على محمل الجد بشكل لا يصدق. وقد عملت في فريق التنظيم في "تويتر" خلال انتخابات متعددة، بما في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وخلال العامين الأولين من جائحة "كوفيد". ورأيت كيف تنتشر المعلومات الكاذبة بسرعة وتُصدق بسهولة، ومدى صعوبة إيقاف انتشارها بمجرد أن تبدأ.عملنا مع وكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس" لتفنيد القصص غير الموثوقة والمنتشرة بسرعة. وصغنا مصطلح "ما قبل التفنيد" لتحديد المعلومات المضللة المحتملة قبل انتشارها. وكانت المنشورات المضللة تُصَنف بمجرد وصولها إلى حد معين من التأثير.كنا نعلم جميعاً أن هذه كانت مهمة بالغة الأهمية، لأن تأثير "تويتر" على أجندة الأخبار والنقاشات العامة أكبر مما نتخيل -ولهذا السبب أولاه ماسك أقصى اهتمامه. لقد أردنا جميعاً أن نجعله أفضل وأكثر أماناً وأن يكون قوة للخير.كان فريق المعالجة والتحقق -فريقي- من بين أوائل الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في نظام ماسك الجديد. في أسابيعه الأولى، ولأنه في رأيي يفتقر إلى الدقة أو الكياسة أو الكثير من المنطق، ألغى أعواماً من العمل، حيث قام بإغلاق أو تقليص أقسام الشركة التي كانت تتعامل مع المعلومات المضللة والإشراف على المحتوى، وحل فريق الثقة والسلامة، وألغى حظر الحسابات التي سبق أن عوقبت لنشرها أكاذيب ضارة.ومنذ ذلك الحين، وجد الاتحاد الأوروبي أن "إكس" هي منصة التواصل الاجتماعي التي تسجل أعلى معدل للتضليل الإعلامي. وقالت ميا هاموند-إيري، مديرة برنامج التكنولوجيا الناشئة في مركز دراسات الولايات المتحدة في جامعة سيدني العام الماضي: "يندر أن نرى إجراءات جعلت منصة وسائل تواصل اجتماعي مكاناً مأموناً للتضليل والتطرف ودعاية النظم الاستبدادية مثلما فعلت التغييرات التي طرأت أخيراً على ’تويتر‘ منذ شراء إيلون ماسك له".الآن، هناك حاجة إلى تلك الخدمات التي أوقفها ماسك أكثر من أي وقت مضى. في الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور فقط، أشار ريشي سوناك، خلال مناظرة تلفزيونية مع كير ستارمر، مراراً وتكراراً، إلى زيادة مفترضة في الضرائب بقيمة 2.000 جنيه إسترليني (ما يعادل 2.550 دولاراً) في ظل حكومة حزب العمال.وفي اليوم التالي، قامت الكثير من المصادر بفضح زيف هذه المزاعم، لكن وزراء "المحافظين" يواصلون استخدامها. لماذا؟ لأن 2.000 جنيه إسترليني هي قصة كبيرة، وبسيطة، وقابلة للمشاركة. وسوف تنتشر بصورة أسرع بكثير من تلك الرواية الخالية من الزيف، والتي كتبها صحفيون حريصون، مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل.وليست هذه مجرد قضية تتعلق باليمين السياسي. فعندما قامت إحدى المتظاهرات برمي كوب "حليب مخفوق" على نايجل فاراج في كلاكتون الأسبوع الماضي، انتشرت الإشاعات في غضون ساعات بأن الأمر برمته كان حيلة كاذبة، وأن المهاجمة المزعومة التي نُشرت صورتها هي مؤيدة فاراج، والمؤثرة المحافظة إميلي هيورتسون التي على الرغم من أنها كانت تشبه إلى حد ما المعتدية على فاراج، فإنها كانت في الواقع تقوم بحملة في ولفرهامبتون في ذلك اليوم، على بعد 184 ميلاً (300 كيلومتر). وبعد مرور خمسة أيام، ما تزال صور الشاشة "التي تثبت" أن عملية إلقاء "الحليب المخفوق" كانت "مدبرة" متداولة.لماذا؟، لأننا مجبولون على مشاركة المعلومات الصادمة أو الشائعة، ولأن الأكاذيب عادة ما تكون أكثر إثارة للاهتمام من الحقيقة القديمة المملة. في العام 2018، أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن القصص الكاذبة أكثر عرضة للمشاركة بنسبة 70 في المائة، وتصل إلى جمهور واسع أسرع بست مرات من القصص الحقيقية. ويمكنني تصديق ذلك تماماً. لقد رأينا جميعاً انتشار الأخبار الكاذبة. ولدينا جميعاً قريب جاهل على "فيسبوك" يشارك صوراً بيانية (إنفوغراف) سهلة الدحض عن اللقاحات أو التأثير البيئي "الحقيقي" للسيارات الكهربائية، من دون أي مصدر. ورأينا الصورة نفسها تظهر بعد ذلك مراراً وتكراراً عبر أوساطنا على وسائل التواصل الاجتماعي.إن المعلومات الخاطئة على الإنترنت هي مشكلة قاتلة، والتي ستزداد سوءاً فحسب. على سبيل المثال، سيسمح تطبيق "سورا" Sora من شركة "أوبن أي آي" Open AI الذي سيطلق في وقت لاحق من العام الحالي، للمستخدمين بالتلاعب بالفيديوياهات لإضافة عناصر أو تغيير الموقع، مما يخلق "إثباتاً" سلساً لأي واقع يريدونه. ونظراً إلى أن تطبيق "تيك توك" القائم على الفيديو هو ساحة معركة انتخابية رئيسة العام الحالي، فإن إمكانية زيادة سرعة انتشار الأخبار المزيفة هو أمر مرعب.وتحاول شبكات التواصل الاجتماعي مكافحة هذا الأمر بدرجة أكبر، و(في حالة ماسك) بدرجة أقل، ونحن في حاجة إلى مساعدتها -وتشكل الميزات مثل "ملاحظات المجتمع" Community Notes في منصة "إكس" بداية، على الرغم من أنها قليلة بصورة مؤلمة مقارنة بما كانت عليه المنصة.كما أن التثبت من الحقائق من المصادر الصحفية ذات السمعة الحسنة، مثل "بي بي سي فيريفاي" BBC Verify أو "فل فاكت" Full Fact يساعد أيضاً، على الرغم من أن هذه القصص تنتشر بصورة أبطأ بكثير من القصص التي تفضح زيفها.إننا في حاجة إلى أن نقدم المساعدة. وعلينا أن نقوم بواجبنا المتمثل في الإبلاغ عن المعلومات المضللة بوضوح. فكروا قبل أن تشاركوها. تحققوا من المصادر. خذوا الأمر على محمل الجد. لأن الحقيقة موجودة... وكذلك الأكاذيب.*مارك بوروز: موظف سابق في "تويتر"، يكتب عن وسائل التواصل وتقنيات الإنترنت.