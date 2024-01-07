الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

جون جيه. ميرشايمر*‏ - (جونز سَبستاك) 1/4/2023

أكتب لأشير إلى وثيقة مهمة حقا ينبغي تعميمها على نطاق واسع وقراءتها بعناية من قبل أي شخص مهتم بفهم الحرب الجارية الآن في غزة.‏

وأشير، على وجه التحديد، إلى "الطلب" المكون من 84 صفحة الذي قدمته جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023، والذي تتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.‏[1]‏ وتؤكد الوثيقة أن تصرفات إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 "تهدف إلى تدمير جزء كبير من القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية... في قطاع غزة"، (صفحة 1). ومن الواضح أن هذه التهمة تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية الوارد في اتفاقية جنيف، التي وقعت عليها إسرائيل.‏[2]

يقدم الطلب وصفا استثنائيا لما تفعله إسرائيل في غزة. وهو تقرير شامل، مكتوب جيدًا، صيغت حججه ببراعة، وموثق بدقة. ويحتوي على ثلاثة مكونات رئيسية.‏

‏أولا‏‏، يصف بالتفصيل الفظائع التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بالفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 ويشرح السبب في حدوث كل هذا القدر من الموت والدمار الذي يتم إلحاقه بهم.

ثانيا‏‏، يقدم الطلب مجموعة كبيرة من الأدلة التي تظهر أن لدى القادة الإسرائيليين نية للإبادة الجماعية للفلسطينيين، (ص. 59-69). وفي الواقع، كانت تعليقات القادة الإسرائيليين -وكلها موثقة بدقة- صادمة. ويتذكر المرء كيف تحدث النازيون عن التعامل مع اليهود عندما يقرأ كيف يتحدث الإسرائيليون في "مواقع المسؤولية العليا" عن التعامل مع الفلسطينيين، (ص. 59). وفي جوهرها، تجادل الوثيقة بأن تصرفات إسرائيل في غزة، إلى جانب التصريحات والبيانات عن نوايا قادتها، توضح أن السياسة الإسرائيلية "محسوبة لإحداث تدمير مادي وفيزيائي للفلسطينيين في غزة"، (ص. 39).‏

‏‏ثالثا‏‏، ‏‏تذهب الوثيقة شوطًا بعيدًا في سبيل وضع حرب غزة في سياق تاريخي أوسع، موضحة أن إسرائيل عاملت الفلسطينيين في غزة مثل الحيوانات المحبوسة في أقفاص لسنوات عديدة. ويقتبس التقرير من العديد من تقارير الأمم المتحدة التي تفصِّل معاملة إسرائيل القاسية للفلسطينيين. باختصار، يوضح الطلب أن ما فعله الإسرائيليون في غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) هو نسخة أكثر تطرفًا فقط مما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين قبل وقت طويل من 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏

ما مِن شك في أن العديد من الحقائق الموصوفة في وثيقة جنوب إفريقيا كانت قد ظهرت كثيرًا وتم الإبلاغ عنها سابقًا في وسائل الإعلام. لكنَّ ما يجعل هذا الطلب مهما للغاية هو أنه يجمع كل هذه الحقائق معًا في مكان واحد، ويقدم وصفًا شاملاً ومدعومًا تمامًا بالحجج لأعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وبمعنى آخر، يوفر هذا الطلب الصورة الكبيرة مع عدم إهمال التفاصيل.‏

ليس من المفاجئ أن تصف الحكومة الإسرائيلية الاتهامات بأنها "تشهير بتهمة الدموية" وأنها "ليس لها أساس واقعي وقضائي". وبالإضافة إلى ذلك، تدعي إسرائيل أن "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".‏[3]‏ غير أن قراءة متأنية للوثيقة توضح أنه لا يوجد أساس لهذه التأكيدات. في الواقع، من الصعب أن نرى كيف ستكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بطريقة عقلانية وقانونية عندما تبدأ الإجراءات. فبعد كل شيء، من الصعب دحض كل هذه الحقائق الطاغية.‏

اسمحوا لي أن أقدم بضع ملاحظات إضافية فيما يتعلق بالتهم التي قدمتها جنوب أفريقيا.‏

‏أولا‏‏، ‏‏تؤكد الوثيقة أن الإبادة الجماعية تختلف وتتميز عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الأخرى، على الرغم من أنه "غالبًا ما تكون هناك صلة وثيقة بين جميع هذه الأعمال"، (ص. 1). على سبيل المثال، استهداف السكان المدنيين للمساعدة في كسب الحرب -كما حدث عندما قصفت بريطانيا والولايات المتحدة المدن الألمانية واليابانية في الحرب العالمية الثانية- هو جريمة حرب، لكنه ليس إبادة جماعية. لم تكن بريطانيا والولايات المتحدة تحاولان تدمير "جزء كبير" من، أو كل الناس في تلك الدول المستهدفة. كما أن التطهير العرقي المدعوم بالعنف الانتقائي هو أيضًا جريمة حرب، على الرغم من أنه ليس إبادة جماعية أيضًا، وهو عمل يسميه عمر بارتوف، خبير المحرقة إسرائيلي المولد، "جريمة كل الجرائم".[‏4]

أود أن أسجل أنني اعتقدت في السابق أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب خطيرة -ولكن ليس الإبادة الجماعية- خلال الشهرين الأولين من الحرب، على الرغم من وجود أدلة متزايدة على ما أسماه بارتوف "نية الإبادة الجماعية" لدى القادة الإسرائيليين.‏[5]‏ لكنه أصبح من الواضح لي بعد انتهاء الهدنة في 24-30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 وعودة إسرائيل إلى الهجوم، أن القادة الإسرائيليين كانوا يسعون في الواقع إلى تدمير جزء كبير من سكان غزة الفلسطينيين وتصفيتهم جسديا.‏

‏ثانيا‏‏، على ‏‏الرغم من أن الطلب الجنوب أفريقي يركز على إسرائيل، إلا أن له تداعيات هائلة على الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس بايدن ومساعديه الرئيسيين. لماذا؟ لأنه ليس هناك شك في أن إدارة بايدن متواطئة في الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل، وهو أيضًا عمل يعاقَب عليه وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. وعلى الرغم من اعترافه بأن إسرائيل متورطة في عمليات "قصف عشوائي"، صرح الرئيس بايدن أيضا بقوله: "إننا لن نفعل أي شيء آخر سوى حماية إسرائيل. لا شيء آخر".‏[6]‏ وقد كان صادقا في كلمته، وذهب إلى حد تجاوز الكونغرس مرتين للحصول على أسلحة إضافية لإسرائيل على جناح السرعة. وإذا نحينا جانبًا الآثار القانونية المترتبة على سلوكه، فإن اسم بايدن واسم أميركا سوف يرتبطان إلى الأبد بما يغلب أن تصبح واحدة من الحالات المدرسية القياسية لمحاولة الإبادة الجماعية.‏

ثالثا‏‏، ‏‏لم أتخيل أبدا أنني سأرى اليوم الذي ستواجه فيه إسرائيل، وهي دولة مليئة بالناجين من المحرقة وأحفادهم، تهمة خطيرة وجدّية بالإبادة الجماعية. وبغض النظر عن كيفية سير هذه القضية في محكمة العدل الدولية -وهنا أدرك تمامًا المناورات التي ستستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل لتجنب محاكمة عادلة- سوف تعد إسرائيل في المستقبل وعلى نطاق واسع مسؤولة بشكل أساسي عن واحدة من الحالات القانونية للإبادة الجماعية.‏

‏‏رابعا‏‏، ‏‏تؤكد وثيقة جنوب أفريقيا أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذه الإبادة الجماعية ستنتهي في القريب، ما لم تتدخل محكمة العدل الدولية بنجاح. وتقتبس الوثيقة مرتين كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2023، لتوضيح هذه النقطة: "نحن لا نتوقف، نحن نواصل القتال، ونعمق القتال في الأيام المقبلة، وستكون هذه معركة طويلة وليست قريبة من الانتهاء"، (ص. 8، 82). دعونا نأمل أن تضع جنوب أفريقيا ومجلس القضاء الدولي حدا للقتال، ولكن، في التحليل النهائي تبقى سلطة المحاكم الدولية لفرض شيء على دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة محدودة للغاية.‏

‏وأخيرا‏‏، ينبغي أن تكون الولايات المتحدة ديمقراطية ليبرالية مليئة بالمثقفين ومحرري الصحف وصناع السياسات والنقاد والعلماء الذين يعلنون بشكل روتيني التزامهم العميق بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وهم يميلون إلى أن يكونوا صريحين للغاية عندما ترتكب الدول جرائم حرب، خاصة إذا كانت الولايات المتحدة أو أي من حلفائها متورطين في مثل ذلك. ولكن، في حالة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، لم يقل معظم خبراء حقوق الإنسان في التيار الليبرالي السائد الكثير عن أعمال إسرائيل الوحشية في غزة أو خطاب الإبادة الجماعية الذي يتبناه ويعلنه قادتها على الملأ. نأمل أن يشرحوا السبب في صمتهم المقلِق في مرحلة ما. ولكن، بغض النظر عن ذلك، فإن التاريخ لن يكون رحيما بهم لأنهم بالكاد قالوا كلمة واحدة بينما كان بلدهم متواطئًا في جريمة مروعة تم ارتكابها في العلن وعلى رؤوس الأشهاد ليراها الجميع.‏

*جون ميرشايمر John J. Mearsheimer‏: أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو التي يدرِّس فيها منذ العام 1982. حصل على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا وحاز درجة الدكتوراه في العام 1980. شارك مع ستيفن والت -أستاذ العلاقات الدولية بكلية جون كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد- في تأليف ونشر بحث عن قوة اللوبي الإسرائيلي في أميركا ودوره الرئيسي في رسم السياسات الخارجية الأميركية، وخاصة في الشرق الأوسط. أجري البحث لصالح جامعة هارفارد، إلا أنه جوبه بالعديد من الانتقادات من اللوبي الإسرائيلي في أميركا والمتعاطفين مع إسرائيل، مما دفع جامعة هارفارد إلى سحب اسمها عنه. نُشر البحث في مجلة "لندن ريفيو أوف بوكس" بتاريخ 23 آذار (مارس) 2006، بعنوان "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الأميركية الخارجية"، وصدر في كتاب.

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*نشر هذا المقال تحت عنوان: Genocide in Gaza

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