الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

اضافة اعلان

مليكة رحّال؛ وفابريس ريسبوتي* - (أوريان 21) 15 حزيران (يونيو) 2023استُخدِمت جريمة الاختفاء القسري على نطاق واسع خلال فترة الدكتاتوريات في أميركا اللاتينية في السبعينيات والثمانينيات. وكانت أثناء حرب التحرير الجزائرية السلاح المفضل في "الحرب ضد التخريب" التي قادها الجيش الفرنسي في الجزائر العاصمة ضد السكان الجزائريين. وتروي العديد من الشهادات التي تم جمعها اليوم كيف جابت زوجات وأمهات المعتقلين المدينة بحثًا عن سجينهن المفقود، وأحيانًا كنّ يتوقفن لساعات أمام تلك الأماكن، على أمل رؤيته أو الحصول على معلومات عنه. وكن ينجحن أحيانًا، ولكن يحدث أيضًا أن يتم طردهن بعيدًا أو أن يخبرهن جندي بقسوة أنه لم يعد هناك أمل. ويمكن للمحتجزين المفرَج عنهم تقديم معلومات عن المعتقلين الآخرين. وفي بعض الأحيان، تتلقى العائلات رسائل من أقاربها، وقد يزورونهم في أحد المعسكرات لفترة من الوقت، ثم فجأة تنقطع الأخبار. وبالنسبة للعديد من العائلات، لم يتبدد الأمل في ظهور المفقود إلا بعد وقف إطلاق النار في 19 آذار (مارس) 1962، عندما أفرجت المعسكرات عن الآلاف من السجناء.. ولم يعد المختفون.* * *لم تتوقف الإدارة الاستعمارية الفرنسية عن العمل خلال الحرب الطويلة التي شنتها "جبهة التحرير الوطني" من أجل استقلال الجزائر (1954-1962). وهكذا، طوال سنة 1957، أرسلت محافظة الجزائر كل أسبوع حزمًا لافتة من الوثائق إلى الجنرال ماسو. وتتضمن هذه الاستمارات اسم ولقب الشخص، والعمر، والعنوان والمهنة، وتاريخ وظروف "اعتقاله" من قبل العسكر، وأخيرا، اسم أحد أفراد عائلته لـ"يتم إخطاره في حالة العثور عليه". وخلال عام واحد، أصدرت المحافظة 2.039 من هذه الإخطارات الغريبة عن البحث، في انتظار إجابات من الجيش عن مصير الشخص المعني. وكان الانتظار عبثًا في غالب الأحيان. ويأسف لذلك المدعو "رامبو"، وهو رئيس المصلحة المختصة، في مذكرة داخلية. ففي 70 في المائة من الحالات، لم يُجب الجيش، أو كانت ردوده "غير صالحة" أو "غير مُرضية". ويكتب رامبو: "ببساطة، لم يعد من الممكن بالنسبة لي، ومنذ فترة طويلة، إخبار محامٍ واحد عما إذا كان موكله حيًا أم ميتًا".كان جزء من ملف "المختفين المحتجزين" الذي أبلغت عنهم عائلاتهم في العام 1957، والمحفوظ اليوم في مصلحة الأرشيف الوطني لما وراء البحار، نقطة البداية لمشروع تاريخي بعنوان "ألف آخرون"، بقيادة مليكة رحال وفابريس ريسبوتي. وقد تم وضعه على موقع مخصص على الإنترنت، مع نداء لتقديم شهادة، باللغتين العربية والفرنسية، موجه إلى أقارب وأحفاد الأشخاص الذين اختطفهم الجيش، سواء الذين تم إطلاق سراحهم لاحقًا أو الذين اختفوا بشكل دائم. وإضافة إلى هذه المعلومات، تروي العائلات أيضًا، في ردودها المتعددة، ظروف الاختطاف الذي قام به الجنود واستراتيجياتها في مقاومة الرعب، وإجراءات البحث التي قامت بها، وتجارب عيشها منذ ذلك الحين، للاختفاء النهائي لأحد الأقارب.استنادًا إلى شهادات هذه العائلات الجزائرية التي لم يلجأ إليها المؤرخون الفرنسيون كثيرًا حتى الآن، وكذلك إلى أرشيفات استعمارية مختلفة، يتيح مشروع "ألف آخرون" أيضًا تجديد التاريخ حول الحقبة التي سميت في فرنسا بـ"معركة الجزائر". وهي خطوة تخالف وجهة نظر ما تزال سائدة إلى حد كبير -بما في ذلك في كتب التاريخ- هي وجهة نظر الفاعلين العسكريين في ذلك الوقت.استئصال الحركة الوطنية من الجزائر العاصمةفي 7 كانون الثاني (يناير) 1957، أعطت حكومة غي موليه تفويضًا مطلقًا للجنرال ماسو لاستعادة النظام الكولونيالي في الجزائر العاصمة. وكان هذا النظام الاستعماري مهددًا بالفعل بشكل خطير منذ خريف العام 1956، نتيجة ارتفاع وتيرة ما سمي بنشاط "التمرد" -أي أعمال حرب العصابات في المدن- وعلى الخصوص في ذلك التاريخ، بسبب إمكانية تحقق كابوس سياسي بالنسبة للسلطات الفرنسية، وهو إضراب الأيام الثمانية المناهض للاستعمار الذي يمكن لـ"جبهة التحرير الوطنية" أن تثبت من خلاله تجذرها في المجتمع.أوكل إلى الجيش، الذي كانت مهمته حتى ذلك الحين بشكل أساسي مواجهة ثوار "جيش التحرير الوطني" في المناطق الريفية، مهمة "تهدئة" الجزائر العاصمة هذه المرة، وفقًا لمعجم السلطات الفرنسية في تلك الفترة. ويعني هذا كشف وتدمير التنظيم السياسي السري وشبه العسكري لـ"جبهة التحرير الوطني"، المنغمس بين 400 ألف جزائري في المدينة. ولكن، لا يمكن للأساليب المستخدمة في الريف أن تكون هي نفسها التي تُستخدم في البيئة الحضرية، ناهيك عن استخدامها في المدينة الكبرى للجزائر الاستعمارية، والتي يسكن الأوروبيون نصف أحيائها وتقع تحت الأضواء. وتم تفضيل استخدام سلاح قمع سياسي عنيف يمكن استعماله في الخفاء، وهو مستوحى من "عقيدة الحرب الثورية" أو "التمرد المضاد"، التي تم تطويرها بعد الهزيمة الفرنسية في الهند الصينية: الاختطاف الجماعي لسكان الجزائر العاصمة المشتبه في صلتهم بالتمرد الجاري.أوصى المقدم روجيه ترانكييه، أحد الضباط الملهمين للعملية، الوزير روبرت لاكوست بـ"تطهير" السكان "المسلمين" في الجزائر العاصمة. ويتعين، وفقًا له، القيام بعمليات فحص وتدقيق لهؤلاء السكان بالكامل. وفي منتصف كانون الثاني (يناير)، قدر عدد المشتبه بهم المحتجزين في المعسكرات بـ20 ألف معتقل، وهو رقم أعلى بكثير من العدد المقدر لأعضاء "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر العاصمة.لتحقيق غايته، قبلت السلطة السياسية بسهولة أن تضع للجيش ترتيبًا استثنائيًّا، سمي أحيانًا "نظام الاعتقال والاحتجاز". وهكذا، باسم تحقيق النجاعة، تم إعفاء الجيش من جميع القيود القانونية، حيث يمكنه دخول المنازل والتفتيش والاعتقال والاحتجاز والاستجواب حسب ما يراه مناسبًا. كل هذا من دون الحاجة إلى تقديم شرح أو تفسير لأحد حول دوافع هذه العمليات، وعن هوية ومصير "المشتبه بهم" المعتقلين. فقط، يطلب من الجيش ببساطة بعد الانتهاء من عمليته، ومن دون أن يتمكن أحد من التحقق من أقواله، إعلام المحافظة، لإضفاء طابع رسمي على الاعتقالات. ويتمتع الجيش بفترة من الزمن "لاستغلال" المعتقل، قبل الإعلان عن اعتقاله للمحافظة. وقد سمح هذا النظام بتعميم التعذيب والاغتصاب وعمليات الإعدام التي يليها عادة إخفاء الجثث أو تدميرها.وهكذا، تم على نطاق واسع تجريب ممارسة قمعية هي الاختفاء القسري، التي لم يتم وصفها وتعريفها إلا في وقت لاحق، عندما تم استخدامها مرة أخرى في السبعينيات والثمانينيات، خاصة في أميركا اللاتينية، حيث كما هو معلوم، ذهب نفس هؤلاء الضباط الفرنسيين بعد ذلك لتدريسها. ومنذ سنة 2010، تعرف الأمم المتحدة "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون"، على أنه جريمة ضد الإنسانية.ترهيب السكان من خلال عمليات الخطف الجماعيفي كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 1957، خلال قمع الإضراب الذي نظمته "جبهة التحرير الوطني"، استندت الموجة الأولى من الاعتقالات -وهي عمليات الاختطاف من وجهة نظر الجزائريين، وكذلك من وجهة نظر القانون- إلى ملفات الشرطة المتضمنة لمعلومات حول الآراء السياسية والانتماءات إلى مختلف المنظمات المحظورة أو التي تعتبرها تخريبية: جبهة التحرير الوطني، الحركة الوطنية الجزائرية، الحزب الشيوعي الجزائري، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، جمعية العلماء المسلمين.على الرغم من الرعب، كان إضراب جبهة التحرير الوطني ناجحًا، لكنه حدد للجيش مشتبهين جددًا ليقوم باستنطاقهم في صفوف المضربين. وسرعان ما استهدفت عمليات الاختطاف الأنشطة الإنسانية مثل المراكز الاجتماعية التي أنشأتها "جيرمان تييون"، والتي عادت بقوة من جديد خلال صيف وخريف العام 1957، عندما اتضح أن جبهة التحرير الجزائرية لم تمُت، على الرغم من إخلاء قيادتها للمدينة، حيث كانت ما تزال تمتلك القدرة على الرد بهجمات جديدة.تعرّضت كل الأحياء "المسلمة" -وليس القصبة فقط- لمداهمات وعمليات خطف مستهدفة، تتم في أغلب الأحيان ليلاً وبوحشية متفاخرة. وغالبًا ما تحتفظ العائلات التي أدلت بشهادتها بذكرى تلك العمليات: الأبواب المحطمة، السرقات، العنف ضد الأقرباء، وأقوال تقشعر لها الأبدان حول المصير المشؤوم الذي ينتظر الشخص الذي ألقي به في شاحنة مغطاة، غالبًا ما يكون على متنها مخبر ملثم، يلقبه الشهود بـ"بوشكارة"(1).وكان الاختطاف يتم أيضًا على الطريق العام أو في مكان العمل، ولا يستثنى منه المراهقون وكبار السن. وقد تأثرت جميع طبقات السكان المستَعمَرين بهذه العمليات، وبلغ عدد حالات الاختطاف عشرات الآلاف خلال عام واحد. وزُج بمعظم هؤلاء "المشتبه بهم" -والذين لم تتم محاكمتهم قط- في المعسكرات. ولن يخرج بعضهم منها حتى العام 1962، بعد أن تم نقلهم عدة مرات من مكان إلى آخر من نظام معسكرات الاعتقال الواسع، لا سيما عندما كان يجب كسر مقاومة السجناء وتفريقهم.كفاح العائلاتطالت ممارسات الجيش جميع فئات الجزائريين الذين كانت فرنسا ترغب في ثنيهم عن التأثر بالقومية. لم يكن الجيش يقوم بتحييد "المشتبه بهم" المخطوفين فحسب، بل كان يُرعب عائلاتهم، وبتأثير تصاعدي كل سكان أحيائهم. وسرعان ما يعي الناس أن أولئك الذين يتم إلقاء القبض عليهم يكونون معرضين لخطر التعذيب -وحتى الموت، في عشرات المراكز المنتشرة في العاصمة وحولها حيث يتم استنطاق الناس: الثكنات والفلل والمدارس والمزارع الاستعمارية. وحيثما يعزل الجنود الناس عن الخارج، كانوا يقومون بالتعذيب. وعلى الرغم من ميلهم إلى استخدام الأقبية، إلا أن صرخات التعذيب كانت تسمع أحيانًا في الجوار. وقام مشروع "ألف آخرون" أيضًا بإحصاء هذه المراكز ورسم خريطة الرعب في الجزائر العاصمة ومحيطها.تروي العديد من الشهادات التي تم جمعها اليوم كيف جابت الزوجات والأمهات المدينة بحثًا عن سجينهن -المفقود، وأحيانًا كن يتوقفن لساعات أمام تلك الأماكن، على أمل رؤيته أو الحصول على معلومات عنه. وكن ينجحن أحيانًا، ولكن يحدث أيضًا أن يتم طردهن بعيدًا أو أن يخبرهن جندي بقسوة أنه لم يعد هناك أمل. ويمكن للمحتجزين المفرج عنهم تقديم معلومات عن المعتقلين الآخرين. وفي بعض الأحيان، تتلقى العائلات رسائل من أقاربها، وقد يزورونهم في أحد المعسكرات لفترة من الوقت، ثم فجأة تنقطع الأخبار. وبالنسبة للعديد من العائلات، لم يتبدد الأمل في ظهور المفقود إلا بعد وقف إطلاق النار في 19 آذار (مارس) 1962، عندما أفرجت المعسكرات عن الآلاف من السجناء.. ولم يعد المختفون.كتبت العائلات كثيرًا، بمساعدة كاتب عمومي في أغلب الأحيان: إلى المحافظة، إلى الوزير لاكوست، إلى الجنرالات سالان وماسو، وإلى سوزان ماسو(2)، وإلى رئيس أساقفة الجزائر العاصمة، وإلى جميع السلطات في العاصمة الفرنسية. وسواء كانت تتوسل الإفراج عن السجين أو تطلب أخبارًا، نادراً ما كانت رسائلها -الموزعة اليوم في الأرشيفات المدنية أو العسكرية- تتلقى ردًا.ابتداء من أيار (مايو) 1957، تلقت لجنة حماية الحقوق والحريات الفردية التي أنشأها غي موليه للتحقيق في "الانتهاكات المحتملة" في الجزائر العاصمة -وفق تعبيره- العديد من هذه الطلبات. وكانت تكتفي بتحويل الإجابات التي تحصل عليها من الجيش. وغالبًا ما كان الجيش يدعي أنه "أطلق سراح" الشخص(3)، حيث لم يكن يشعر بالحاجة، في حالتهم، إلى بناء سيناريو كاذب كما فعل في حزيران (يونيو) 1957 بخصوص "الهارب" موريس أودان. وعندما يطلب أحد أعضاء هذه اللجنة الاطلاع على ملف "المختفين" الذي سمع بوجوده، ترفض المحافظة الإذن له بذلك.كان لا بد من أن يبقى حجم انتشار الرعب سرا. كان بإمكان تحقيق يتم إجراؤه بناء على هذا الملف أن يكشف أن بعض المطلوبين اختفوا جسدًا وروحًا أثناء اعتقالهم. وإلى اليوم، تم تحديد حوالي 400 حالة اختفاء نهائي من أصل 1.200 حالة تقريبًا تم الإعلان عنها على موقع "ألف آخرون"، حيث يتم أخيرًا إجراء هذا التحقيق الذي بقي لمدة طويلة مستحيلاً -مع أن الأمر يتعلق بمجرد عينة، حيث لم تتصل سوى بعض العائلات المعنية بالمحافظة. وقد نجحت عمليات الإخفاء جيدًا إلى درجة أن لا أحد يعرف اليوم العدد الإجمالي للمختفين في "معركة الجزائر". ولا يمثل تقدير بول تيتغن الشهير (3.024 حالة اختفاء) سوى ترتيب حجمي محتمل.محاربة الإرهاب كتبرير للرعبفي العام 1957، التزم الجيش صمتًا مطلقًا بشأن عمليات الاختطاف الجماعية، لكنه تواصل بكثرة حول الأسلحة والقنابل المصادرة. تم عرض أعضاء "شبكة القنابل" الموقوفين أمام الصحافة وتقديمهم -في هذه الحالة- أمام القضاة. وهكذا، طور الجيش سردية مفادها بأن "معركة الجزائر" هي مواجهة بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الوطني التي تم ربطها بـ"الإرهاب"، حيث اختُزلت -أو تكاد- في "زارعي القنابل".نشرت هذه السردية في ربيع العام 1957، خلال حملة مناهضة التعذيب التي نشأت في فرنسا. وقد عززها بعد الحرب خطاب ماسو وضباطه، لا سيما من خلال مذكرات نالت نجاحًا كبيرًا وكانت ردا على الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب انتهاكات(4). ووفق ما جاء في دفاعهم عن أنفسهم، فإن الحاجة إلى وضع حد للهجمات بالسعي العاجل إلى الحصول على معلومات عن المفجرين يفسر ويبرر استخدام أساليب "استثنائية".هذا التبرير للإرهاب والرعب بحجة حرب ضرورية ضد الإرهاب ترسخ في الخيال الجماعي بعد العام 1962، من خلال أدبيات غزيرة ممجدة للمظليين، وكذلك من خلال السينما. وحتى الفيلم الشهير الذي أخرجه جيلو بونتيكورفو "معركة الجزائر" يعطي حيزًا واسعًا لهذا الجانب من الأشياء، حتى وإن كان بهدف التنديد به.لو أقررنا بهذا الإطار لقراءة تلك الأحداث -والذي يحجب الرعب السياسي للعملية- فإن مقتل آخر أعضاء "شبكة القنابل" في تشرين الأول (أكتوبر) 1957 (بما في ذلك مقتل علي لابوانت) من شأنه أن يضع، منطقيا، حدا لعملية "مكافحة الإرهاب" التي بدأت في كانون الثاني (يناير). وما يزال هذا التقسيم الزمني لـ"معركة الجزائر"، الذي يحمل تأويلاً للحقائق، سائدًا على نطاق واسع اليوم.غير أن الأرشيفات، وكذلك الشهادات التي تم تحليلها في مشروع "ألف آخرون" تؤدي، على الأقل، إلى التشكيك في هذه القراءة. وفي الواقع، بينما تم القضاء بالفعل على شبكة القنابل في تشرين الأول (أكتوبر)، استمر القمع السياسي في الجزائر العاصمة بنفس الطريقة، حيث ظلت التقارير عن حالات الاختفاء القسري كثيرة حتى كانون الأول (ديسمبر) 1957، واستمرت في العام 1958. بل أصبحت هذه الممارسة التي أقرتها الحكومة الفرنسية منتشرة في جميع أنحاء الجزائر حتى العام 1961 على الأقل.جريمة مخفية إلى حد كبيرتم تحليل جريمة الاختفاء القسري وتحديدها قانونيًا في وقت متأخر جدًا، ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى تعبئة أسر الضحايا، لا سيما من الأرجنتين. ولم يحصل ذلك أبدًا بخصوص استعمالها خلال حرب تحرير الجزائر. في فرنسا، حتى وإن سمحت قضية موريس أودان لبيار فيدال ناكي بوصف نظام الاختفاء القسري منذ العام 1958، فإن استخدام التعذيب هو الذي مكن من تعبئة جزء من الرأي العام أكثر من مسألة الاختفاء القسري. وقبل العام 1962، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يكن بمقدور العائلات الجزائرية التي كانت ضحية لهذه الممارسة أن تُسمِع صوتها. أما بعد العام 1962، فقد حظي المفقودون، مثل كل القتلى الآخرين، بصفة "شهيد". وفي نهاية المطاف، تم إلغاء مرسوم العفو الذاتي الذي أصدرته فرنسا في نهاية الحرب، الشكاوى المقدمة، ومُنع أي استحضار لهذه الحقائق وسماع الضحايا والشهود أمام المحاكم والرأي العام.في العام 2018، اعترفت الجمهورية الفرنسية رسميا بمسؤوليتها عن اختطاف وتعذيب واغتيال موريس أودان، وهو جامعي من أصل أوروبي. وفي العام 2020، فعلت بالمثل بخصوص المحامي علي بومنجل، الذي ندد رجل القانون الفرنسي الشهير، ريني كابيتان، باغتياله المموه في صورة انتحار. كما تم الاعتراف بوجود "نظام" يسمح بهذه الجرائم. لكن هناك الآلاف من أودان وبومنجل، الذين لم يشكل اختفاؤهم قضية في فرنسا ولا مكان لهم إلى اليوم في كتب التاريخ. وغالبًا ما يعبر الجزائريات والجزائريون الذين تم الالتقاء بهم خلال تحقيق "ألف آخرون" عن تأثرهم برؤية تاريخهم مستعادًا ومرئيًا للعالم بأسره على موقع إلكتروني. لكنهم مع ذلك ما يزالون يعانون من ألم عدم معرفة ما حدث لمفقوديهم، وعدم وجود قبور لهم ليترحموا عليهم عندها.*مليكة رحال: مؤرخة وباحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا. متخصصة في التاريخ المعاصر للجزائر. تدير منذ العام 2022 معهد التاريخ المعاصر بباريس.*فابريس ريسبوتي: باحث مشارك في معهد تاريخ الوقت الحاضر، وعضو في هيئة تحرير الموقعين http://histoirecoloniale.net وhttp://1000autres.org. ترجم هذا المقال من الفرنسية حميد العربي.الهوامش:(1) أي "أبو كيس"، في إشارة إلى الكيس الذي يوضع على رأس المخبر حتى لا يتم التعرف عليه.(2) ملاحظة من هيئة التحرير: سوزان ماسو كانت مقاوِمة فرنسية ضد النازية، اقترنت في زواج ثان مع الجنرال ماسو.(3) "ربما أعود". اختطاف سليمان عسلة، مليكة رحّال، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2022.(4) لا سيما في كتاب "معركة الجزائر الحقيقية" لجاك ماسو - La Vraie Bataille d’Alger ،1972.