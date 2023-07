الاستعمار الجديد والسياسة العالمية‏ في قلب مداولات القمة الروسية-الأفريقية المقبلة

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

كيستر كين كلوميغا‏* - (موديرن دبلوماسي) 2023/7/22في الفترة التي سبقت القمة الروسية-الأفريقية الثانية المقرر عقدها في سانت بطرسبرغ في 27-28 تموز (يوليو)، قال كل من الخبراء الروس والأفارقة إنها ستختلف بشكل واضح عن الحدث الأول من هذا القبيل، الذي عقد في سوتشي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، حسب ما كتب فيدوموستي نقلاً عن تقرير صادر عن "مؤسسة سياسات بطرسبرغ".‏أصبحت المواقف تجاه روسيا في جميع أنحاء العالم مستقطبة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا، ولم تكن الدول الأفريقية استثناء. وقد طرحت مجموعة من الدول الأفريقية، بقيادة جنوب أفريقيا، مبادرة سلام لحل الصراع الأوكراني. وفي الوقت نفسه، ازداد تأثير روسيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الأفريقية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة.‏‏هذا العام، سوف تسود القضايا السياسية والأمنية مداولات القمة الروسية-الأفريقية، كما يقول أليكسي ماسلوف، مدير معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية بجامعة موسكو الحكومية. وأشار الخبير إلى أنه: "أولاً، لم يتم تنفيذ أجندة قمة العام 2019 بعد بسبب التغيرات التي شهدها الوضع السياسي الدولي. ثانيًا، المسار الأفريقي في السياسة الخارجية لموسكو هو جزء من تمحور روسيا الشامل نحو الجنوب العالمي، وهو السبب في أن القضايا السياسية ستهيمن على الأرجح على المنتدى".‏‏وكانت الدول الأفريقية تتعرض لضغوط كبيرة من الغرب خلال العام الماضي، ولذلك، ستلتئم القمة الثانية في جو أكثر توترًا من القمة الأولى، حسب ما أشار رحيم بيك بوبوخونوف، كبير الباحثين في مركز الدراسات الحضارية والإقليمية التابع لمعهد الدراسات الأفريقية في الأكاديمية الروسية للعلوم. ومع ذلك، ليس لدى الدول الأفريقية خوف من الغرب ولا خطط للتخلي عن علاقاتها التعاونية مع روسيا لتلبية مطالب الغرب.‏بالنسبة لأفريقيا، تشكل روسيا في الوقت الحالي الشريك المفضل الذي يحظى باستقبال أكثر دفئًا من الغرب -بل وحتى من الصين. وإضافة إلى ذلك، قد تصبح علاقات موسكو مع أفريقيا أقوى في المستقبل القريب، لأنه مع انتهاء صفقة الحبوب الآن، ستتفاوض الشركات الروسية والدول الأفريقية مباشرة في القمة بشأن إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية.‏كما عقد "نادي فالداي للنقاش" في 18 تموز (يوليو) جلسة تحضير ما قبل القمة، حيث تم تقديم أحدث تقرير بعنوان "روسيا وأفريقيا: مراجعة للعلاقات" الذي ناقشه بدقة كل من الخبراء الروس والأفارقة. وفي تقديم التقرير، أشارت يلينا خاريتونوفا، الباحثة البارزة في معهد الدراسات الأفريقية، إلى أن القمة الأولى التي عُقدت في العام 2019 كانت تحت شعار عودة روسيا إلى أفريقيا، وهو ما يعني تكثيفًا للعمل الدبلوماسي الذي كان فعالاً للغاية في العهد السوفياتي.‏‏‏لكن عودة روسيا إلى أفريقيا واجهت عددًا من التحديات والنكسات. كانت توقعات العودة إلى إفريقيا متفائلة للغاية في العام 2019، مع وفرة في الخطط التي تحقق هذا المسعى. لكنّ ذلك كان قبل "كوفيد"، والأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة. وقالت خاريتونوفا: "سوف تعقد قمة 2023 في ظروف أخرى، والتي ستكون أكثر صعوبة من بعض النواحي لأن المعارضة لمشروعنا الروسي-الأفريقي لم تكن أبدًا بالعدوانية التي هي عليها الآن".‏‏وقالت إن موضع تركيز القمة المقبلة يتغير في ضوء الظروف الجيوسياسية الحالية وسياسات القوى الاستعمارية الغربية السابقة التي تنظر إلى روسيا كدولة أطراف غنية بالموارد، وبالتالي ينبغي تجريدها من الحق في السيادة، إلى جانب إفريقيا.‏‏وأضافت خاريتونوفا: "تأتي هذه القمة تحت شعار مختلف: إعادة تشكيل العالم. إنه نوع من نضال التحرر الوطني الجديد؛ نضال من أجل إنهاء الاستعمار. ويفهم كلا الجانبين، الأفريقي والروسي، ذلك. بينما كان ما يزال لدينا الوقت في العام 2019 للتداول وعمل الأشياء بوتيرة مريحة، فإننا الآن في وضع يتعين علينا فيه التصرف بشكل حاسم وسريع".‏‏كانت هناك أفكار مختلفة ومتنوعة فيما يتعلق بالتطور المتوقع وانخراط روسيا في أفريقيا. ثمة الكثير من القضايا المتعلقة بالتنمية، التي كانت روسيا قد تجاهلتها ببساطة في سياستها. وكثيرًا ما يتحدث الأفارقة عن المسؤولية الاجتماعية، وعن العدالة، وعن المشاريع طويلة الأجل، وعن حقيقة أن أفريقيا في حاجة إلى التنمية وليس مجرد التجارة في المعدات العسكرية والأسلحة. وقالت الباحثة إن أفريقيا تفكر في الفئات الاستراتيجية طويلة الأجل، وتشكل وثيقة أجندة الاتحاد الأفريقي للعام 2063 شهادة على ذلك.‏وتحدثت لورا تشكونيا، الباحثة في مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في معهد دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، عن فعالية تنفيذ قرارات القمة. فبعد مؤتمر القمة الأول من هذا النوع، لم يتم تنفيذ العديد من الاتفاقات الثنائية. وكان ذلك عرضًا للرمزية الفوضوية.‏‏وشددت تشكونيا على حقيقة أن القمة الروسية-الأفريقية هي الأصغر عمرًا مقارنة بالأشكال المماثلة من التجمعات التي تنظمها جهات فاعلة رئيسية أخرى في المنطقة. ومضت إلى القول: "إننا إذا نظرنا إلى إعلانات بعض القمم الأفريقية، فإننا سنرى هناك مذكرة أساسية ابتدائية تحدد اتجاهًا معينًا. وإذا تحدثنا عن أفضل الممارسات الهندية، فإن لديهم خطة عمل يتم توقيعها كجزء من القمة. وهو ما يشكل خريطة طريق تسمح لهم بالالتزام بخطة معينة. وفي ضوء التطورات الجارية، تحتاج روسيا إلى استراتيجية أفريقية ذكية وتنافسية وخريطة طريق قابلة للتطبيق لتقوم بتنفيذها".‏‏إلى جانب ذلك، تظهر تجربة البلدان الأخرى، وفقا للمحلِّلة، أن إنتاجية مؤتمرات القمة تتعزز من خلال استمرارية عقدها. وأشارت إلى شركاء أفريقيا في الصين، مشيرة إلى أنهم عقدوا قمة، كما وعدوا، كل ثلاث سنوات من دون أي توقف أو استثناء.‏‏"من أجل الالتزام بالخطة، ماذا تفعل التشكيلات الأخرى؟ لديهم إعلانات، وخطط. وهم يحددون موعد ومكان انعقاد القمة التالية. وعلاوة على ذلك، يتم وضع آلية تتبُّع، وتحديد من سيلتقي بمَن بين هذه القمم، وكم مرة، وأحيانًا حتى قضايا هذه المناقشات يكون قد تم التخطيط لها مسبقا. أعتقد أنه يمكننا التعلم من هذا".‏لأسباب موضوعية، تقرر تأجيل القمة الروسية-الأفريقية الثانية إلى العام 2023. ولم تتم متابعة الدفعة التي تلقاها التفاعل مع إفريقيا على جميع المستويات في العام 2019 في الممارسة العملية بسبب عوامل خارجية، من بين أمور أخرى، والتي لا يمكن المبالغة في تقدير تأثيرها.‏‏مع ذلك، يبدو أن في الأمر ما هو أكثر من ذلك. ما هي التوقعات الاقتصادية وما هي الحقائق الواقعية؟ ما الذي تم إنجازه وما لم يتم إنجازه؟ أين هي حالة الأمور الآن؟ ما الذي يتوقعُه الشركاء الأفارقة من روسيا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا لهم؟ بالنظر إلى الصداقة والمساعدة المتبادلة منذ أيام الاتحاد السوفياتي واختبارها بمرور الوقت -وحتى الغياب التام للاهتمام بالتفاعل مع القارة الأفريقية على مدى السنوات الـ15، أو حتى 20 الماضية على الأقل- احتاجت العلاقات الروسية الأفريقية الآن إلى إعادة ضبط شاملة.‏تنمو قارة أفريقيا الآن بوتيرة تخطف الأنفاس، وهي مهتمة بالعلاقات السياسية والاقتصادية على حد سواء. وإدراكًا منها للماضي، تبذل البلدان الأفريقية قصارى جهدها لتنويع علاقات ما بعد الاستعمار والاستعمار الجديد من خلال توسيع سلسلة الفاعلين الخارجيين الذين تتعامل معهم.‏و‏لا يعرف الجمهور الروسي سوى القليل جدًا عن أفريقيا. والوصول إلى المعلومات الموضوعية مفقود إلى حد يرثى له في كلا الاتجاهين. ويمكن أن يساعد الحوار بين المجتمعات المدنية لدى الجانبين على معالجة هذا الوضع. ويمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في إرساء الأسس لبناء رأي عام جديد في روسيا وأفريقيا.‏‏على عكس خصومها الغربيين، لا تفعل روسيا ما يكفي على المستوى المفاهيمي الذي لا يتعلق بتكوين صورة إيجابية لروسيا في إفريقيا وصورة إيجابية لأفريقيا في روسيا فقط، وإنما يتعلق أيضًا بتعزيز القيم المشتركة المتبادلة.ولعل نقطة الضعف الرئيسية لروسيا هي الافتقار التام لاستراتيجية للعلاقات العامة تدير العلاقات الروسية-الأفريقية، وهو أمر سيئ أيضًا للأعمال التجارية. الآن تتحسن التغطية الإعلامية الروسية، لكن هذا لا يكفي. وعلى الجانب الآخر، ما تزال مواقف الروس غير المتعاونة مع وسائل الإعلام الأفريقية ببساطة أبعد من الوصف، خاصة الآن بعد أن تم توجيه القوة الكاملة لآلة الإعلام الغربية نحو تشويه سمعة روسيا ونزع المصداقية عنها.‏‏في الواقع، يهتم المسؤولون الروس حقًا وإلى حد كبير باقتراحات الخبراء. هل ينظر الروس إلى أفريقيا من منظور اقتصادي؟ منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، تعمل روسيا، على عكس الدول الأخرى، على أساس الشعارات السياسية. وقد اتسمت الاجتماعات والمؤتمرات رفيعة المستوى بالخطابة المثيرة المغلفة بالسكر، وانتهت بجبال من الاتفاقيات الثنائية.‏كان من المفترض أن تبدأ قمة العام 2019 بين روسيا وأفريقيا حقبة جديدة من التعاون الروسي-الأفريقي. كان الأفارقة يتوقعون أن يأتي الاستثمار إلى جميع قطاعات الاقتصاد. لكن معظم الشركات الروسية ما تزال في الظلام عندما يتعلق الأمر بكيفية بناء العمل مع أفريقيا. إنها غير مدركة لنقاط الدخول أو الشركاء المحتملين. وليست متأكدة مما تحتاج إليه البلدان الأفريقية حقًا، ولا تعرف عن كيفية إقامة الاتصالات أو بناء نماذج مالية؛ أو كيفية ضمان الامتثال للمعاملات أو معالجة الاختلافات في التشريعات واللوائح القانونية بين البلدان الأفريقية وما شابه.‏في حين تحتاج أفريقيا إلى تنمية مستدامة ملموسة، فإن موسكو تتصدى بفعالية لمهمة تعزيز وجودها السياسي في أفريقيا، وتطلب الآن بقوة دعم الأفارقة لغزوها لأوكرانيا المجاورة. وقد خلقت الأزمة الروسية الأوكرانية مزيدًا من عدم الاستقرار العالمي، حيث ما تزال الدول تكافح للتعافي من الآثار السلبية لجائحة "كوفيد-19". وقد دعت مجموعة من القادة باستمرار إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا من خلال استخدام الدبلوماسية. ومن المرجح أن يهيمن هذا الاقتراح على المناقشات في القمة المقبلة.‏مع تحول روسيا على نطاق واسع نحو الجنوب، فإنها تحتاج الآن إلى آلياتها الخاصة التي لا يضاهيها شيء، فضلاً عن مجموعة أدوات متعددة الأغراض لبناء سياسة اقتصادية بين روسيا وأفريقيا. وسيتعين على روسيا أن تكتشف صيغة جديدة كاملة للتعاون متبادل المنفعة مع أفريقيا. ومن المقرر عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج في 27 و28 تموز (يوليو) الحالي. وكانت القمة الأولى قد عُقدت في سوتشي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".‏*‏كيستر كين كلوميغا‏ Kester Kenn Klomegah: محرر شؤون أفريقيا، باحث مستقل وكاتب في الشؤون الأفريقية في أوراسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة. كتب سابقًا لوكالة الصحافة الأفريقية، والمدير التنفيذي الأفريقي، وإنتر برس سيرفيس. في وقت سابق، عمل في صحيفة "موسكو تايمز"، وهي صحيفة إنجليزية مرموقة. عمل بالتدريس في معهد موسكو للصحافة الحديثة. درس الصحافة الدولية والاتصال الجماهيري، وأمضى لاحقا عامًا في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. شارك في تأليف كتاب "الإيدز/ فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة والرجال: أخذ المخاطرة أم تحمل المسؤولية" الذي نشره معهد بانوس في لندن. فاز في العام 2004، ومرة أخرى في العام 2009، بـ"جائزة الكلمة الذهبية" عن سلسلة من مقالاته التحليلية حول التعاون الاقتصادي الروسي مع الدول الأفريقية.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Russia Africa Summit to Focus on Neocolonialism and Global Politics