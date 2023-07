الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

اضافة اعلان

‏ ‏جوشوا لايفر‏ - (جيويش كرنتس) 18/7/2023ترجمة: علاء الدين أبو زينةفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على جنين، تعرِض الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لاستعادة الشرعية خطر التعجيل في انحدارها النهائي المحتمل.‏* * *‏في أوائل تموز (يوليو)، بعد أسبوع من اجتياح القوات الإسرائيلية لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، زار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ‏‏المخيم‏‏ للمرة الأولى منذ العام 2005. وصل عباس من رام الله في مروحية أردنية، مصحوبا بحراسة مسلحة هائلة قوامها ألف رجل. وفي زيارته التي استغرقت ساعة تقريبا، ألقى خطابا على أطراف المخيم ووضع إكليلا من الزهور على مقبرة دفن فيها نشطاء فلسطينيون قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال التوغل. وربما كانت المغامرة بأكثر من ذلك لتخاطر بجلب مواجهات غير مرغوب فيها. ‏كانت رحلة عباس جهدا لمحاولة جعل السلطة الفلسطينية تبدو وكأنها تسيطر على مخيم اللاجئين المضطرب والمدينة المجاورة، لكن الزيارة -التي نسقتها قوات السلطة الفلسطينية مع الجماعات المسلحة التي تهيمن على جنين وتحكمها فعليا- أوضحت عكس ذلك. فقد بدا عباس هشا، هزيلا ولا ينتمي كثيرا إلى هذا العالم، تماما مثل السلطة الفلسطينية نفسها، التي وصلت في ‏‏استطلاعات الرأي إلى مستويات منخفضة قياسية‏‏ بين الفلسطينيين. ففي غياب أي استئناف لمحادثات السلام، ينظر الفلسطينيون بشكل متزايد إلى السلطة الفلسطينية -التي قامت منذ فترة طويلة بالعمل القذر المتمثل في المراقبة الشرطية ومكافحة التمرد لقمع المعارضة لإسرائيل في الضفة الغربية- على أنها مجرد أداة للاحتلال. وفي الأسابيع الأخيرة،‏‏ سخرت‏‏ الحشود من مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين زاروا المخيم ودفعتهم إلى الخروج من جنازات النشطاء الفلسطينيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية. وكما أوضح خالد الجندي، مدير برنامج فلسطين والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في معهد الشرق الأوسط، فإنه‏ "حتى قبل التوغل الأخير، كانت السلطة الفلسطينية في حالة انهيار بطيء".‏في محاولة لمواجهة تراجعها، تحاول القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية إعادة تأكيد سيطرتها على أجزاء من جنين ونابلس في أعقاب التوغلات الإسرائيلية الأخيرة. لكن هذه العملية قد تزيد من تقويض شرعية "السلطة". لم تكشف عملية الجيش الإسرائيلي، التي تم تنسيقها مع السلطة الفلسطينية لمنع الصدام بين القوات الإسرائيلية وقوات السلطة، عن عجز السلطة الفلسطينية وعدم رغبتها في الدفاع عن شعبها فحسب -الآن، لإظهار أنها ما تزال مسيطرة، سوف تحتاج السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاتلين الشباب الذين حملوا راية المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تقويضها بشكل مضاعف في أعين الفلسطينيين. وحسب الجندي: "يبدو أن السلطة الفلسطينية تعود إلى جنين على ظهر الدبابات الإسرائيلية. هذا لن يفعل أي شيء لمساعدة مصداقيتها المنخفضة للغاية مسبقا".‏بالنسبة لبعض النقاد المبكرين، مثل المفكر الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد، كان المأزق المزدوج للسلطة الفلسطينية متأصلا في إنشائها كجزء من عملية أوسلو للسلام. وقال سعيد إنه بتوقيعه على الاتفاق، أنهى ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية، المقاومة المسلحة واعترف بإسرائيل من دون إنهاء الاحتلال، مما جعل من أوسلو وثيقة "‏‏استسلام فلسطيني‏‏"، ومن السلطة الفلسطينية الثمرة المرة للهزيمة. ومن هذا المنطلق، كانت هناك علاقة عكسية بين الشرعية الشعبية للسلطة الفلسطينية ومدى توافقها مع إطار أوسلو منذ إنشائها.‏‏وبالنسبة لكثيرين آخرين، برزت التناقضات المتأصلة في السلطة الفلسطينية بشكل مؤلم إلى الواجهة ‏‏في العقد الأول من الألفية الجديدة، ‏‏عندما أعادة مضاعفة تدابير "بناء الدولة". بعد أن دمرت إسرائيل البنية التحتية الأمنية الفلسطينية السابقة خلال الانتفاضة الثانية، أعادت السلطة الفلسطينية -تحت إشراف وتدريب أميركيين مباشرين- بناء قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإضفاء الطابع المهني عليها، والتي ‏‏تضخمت‏‏ لتصبح جهازا أمنيا قمعيا ضخما يوظف اليوم أكثر من 80.000 شخص. في كتابها ‏‏"مستقطَبة وخارج الخدمة: موروثات الاستبداد في فلسطين‏‏" Polarized and Demobilized: Legacies of Authoritarianism in Palestine، تلاحظ عالمة السياسة دانا الكرد أن السلطة الفلسطينية تنفق ثلث ميزانيتها بالكامل على قوات أمن "السلطة". وتكتب: "هناك ضابط أمن/ شرطة واحد لكل ثمانية وأربعين فلسطينيا، في حين أن هناك ضابط واحد لكل 384 أميركيا. وكنقطة مقارنة صادمة أخرى، كان لدى ألمانيا الشرقية، التي تعتبر الدولة البوليسية المثالية، ضابطا واحدا فقط أو مخبرا مستخدما لكل ستة وستين ألمانيا".‏‏وسرعان ما بدأت "قوات أمن السلطة الفلسطينية" المعاد هيكلتها بقمع الجماعات الإسلامية وغيرها من الجماعات المسلحة غير التابعة للسلطة الفلسطينية، وسحق المعارضة الداخلية تحت عنوان تنسيقها الأمني المجدد مع السلطات الإسرائيلية. ووفقا لمقال نشر مؤخرا بقلم علاء الترتير، وهو أكاديمي ومدير برامج في مركز الأبحاث الفلسطيني "الشبكة"، فإن السلطة الفلسطينية ‏‏"‏‏سعت إلى ترويض مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الاستعمارية من خلال تجريم التسلح". وكتب ‏‏الترتير:‏‏ "استخدمت السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية المضايقات، والتهميش، والاعتقال، والاحتجاز والتعذيب ضد أولئك المنخرطين في مقاومة إسرائيل"، مشيرا إلى كيفية قيام قوات السلطة الفلسطينية "بحملات أمنية عدوانية داخل أكثر المناطق تشددا في الضفة الغربية المحتلة" من أجل تفكيك المقاومة المسلحة والجماعات الفلسطينية المنشقة. وقد اتخذت السلطة الفلسطينية هذه الخطوات لإظهار قدرتها على إقامة دولة في المستقبل لإسرائيل ومانحيها الدوليين، ولإعادة تأكيد احتكارها الطموح لاستخدام العنف بين الفلسطينيين داخل الضفة الغربية. ومع ذلك، كان التأثير العملي هو تحويل السلطة الفلسطينية إلى نظام قمعي مكروه لدى شعبه نفسه. ‏‏بالنسبة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي ترأسها نتنياهو على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، كان هذا السيناريو مثاليا. ففي حين عملت "قوات أمن السلطة الفلسطينية" كمقاول من الباطن يفرض الاحتلال الإسرائيلي، خدم وجود السلطة الفلسطينية الوهم بأن عملية السلام ما تزال قابلة للحياة -على الرغم من أن إسرائيل لم تكن لديها، في الواقع، أي نية تذكر للتخلي عن السيطرة على الضفة الغربية. وأصبحت السلطة الفلسطينية الأداة المفضلة لإسرائيل لإدارة الاحتلال، حيث ساعدت في التنسيق الأمني، بينما أبقت على الحركة الوطنية الفلسطينية منقسمة. ‏‏كما جعل القادة الإسرائيليون السلطة الفلسطينية بمثابة كيس ملاكمة مناسبا سياسيا. كثيرا ما ردت إسرائيل على التحركات الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية بإجراءات عقابية. في الشتاء الماضي، على سبيل المثال، بعد أن ‏‏طلبت‏‏ السلطة الفلسطينية رأيا استشاريا بشأن الاحتلال من "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ‏‏ردت‏‏ إسرائيل بفرض حظر على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج)، (الجزء من الضفة الغربية الخاضع للحكم المدني والعسكري الإسرائيلي الكامل). وبالإضافة إلى ذلك، صادرت إسرائيل ما يقرب من 39 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية وحولتها إلى ضحايا العنف الفلسطيني من الإسرائيليين، وحرمت السلطة الفلسطينية من الوصول إلى أموالها الخاصة بما يعادل مجموع مدفوعاتها للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. وقد فاقم هذا العقاب الاقتصادي الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، التي ‏‏وصفها‏‏ صندوق النقد الدولي مسبقا، اعتبارا من العام 2022، بأنها "رهيبة". وعلى مدى أشهر، كانت السلطة الفلسطينية ‏‏تتأرجح‏‏ على حافة الإفلاس. ويوضح هذا الوضع استراتيجية إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية خلال أكثر من عقد من حكم نتنياهو: إبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة -وإنما بالكاد فقط.‏‏بدا نتنياهو عازما على الاستمرار في هذا النموذج القائم على إدارة الاحتلال عندما ‏‏عقد اجتماعا‏‏ لحكومته في الأسبوع السابق لكتابة هذه السطور للموافقة على خطة "لمنع انهيار السلطة الفلسطينية". والخطة، التي لا تقدم أي التزام صريح من جانب إسرائيل وتبدو إعلانية فقط، هي مجرد إيماءة غامضة وفارغة لإبعاد السلطة الفلسطينية عن الهاوية. ومع ذلك، واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي مقاومة من شركائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود حزب "الصهيونية الدينية"، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف. ويعارض كل من سموتريتش وبن غفير إبقاء السلطة الفلسطينية واقفة على قدميها ويأملان بدلا من ذلك في ضم الضفة الغربية بأكملها وطرد الفلسطينيين الذين يقاومون. وكان سموترتش قد قال في كانون الثاني (يناير): "طالما أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، ما هي مصلحتي في وجودها". وردا على محاولة نتنياهو الأخيرة لدعم السلطة الفلسطينية، ورد أن بن غفير قال لمجلس الوزراء: "أنتم تعيشون في عالم خيالي إذا كنتم تعتقدون ‏‏أن‏‏ السلطة الفلسطينية تكرهنا أقل من حماس... أنتم تريدون تقويتها، و[لكن] في النهاية، سيتم توجيه فوهات بنادقها إلينا". نجح سموتريتش وبن غفير في منع الحكومة من الالتزام بتخفيف القيود المالية الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية. وامتنع سموتريتش عن التصويت على الخطة، في حين صوت بن غفير ضدها.‏‏كما تمكن شركاء نتنياهو في الائتلاف من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية بشكل مباشر من خلال الضغط على إسرائيل لاستخدام قوة أكبر وأكثر فتكا ضد المسلحين الفلسطينيين، كما يتضح من ‏‏التوغلات‏‏ الإسرائيلية ‏‏الوقحة‏‏ في مدن مثل نابلس أو مخيم جنين للاجئين. وفي أعقاب هجوم بالرصاص في منتصف حزيران (يونيو) والذي أعلنت حماس مسؤوليتها عنه، دعا بن غفير إلى رد وحشي. ‏‏وقال:‏‏ "نحن في حاجة إلى عملية عسكرية، نحتاج إلى تسوية المباني بالأرض، نحتاج إلى عمليات قتل مستهدفة. هذه هي الطريقة التي تتصرف بها ضد الإرهاب". وبعد أكثر من أسبوع بقليل، بدا أن نتنياهو أعطاه ما طالب به عندما شن الجيش الإسرائيلي توغله الأخير في مخيم جنين للاجئين، ‏‏محولا‏‏ مساحات شاسعة من الأراضي الفقيرة إلى أنقاض. ويزيد مثل هذا التصعيد العسكري فقط من إضعاف السلطة الفلسطينية في نظر الفلسطينيين. وقال الجندي أن نتنياهو "يحتاج دائما إلى إعطاء الجناح المتطرف في الائتلاف شيئا، وما يعطى لهم هو أشياء تقوض باستمرار سلطة السلطة الفلسطينية".‏‏ومع ذلك، لن تنهار السلطة الفلسطينية بين عشية وضحاها. على الرغم من أنها تواجه تحديا من جماعات مسلحة جديدة من داخل الضفة الغربية، وضغوطا من السلطات العسكرية الإسرائيلية، وضغوطا مالية من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن هناك الكثير من الناس الذين يستثمرون في بقائها. وقال محافظ السلطة الفلسطينية في جنين، أكرم الرجوب –الذي يعيش في الواقع في رام الل – ليوفال أبراهام من "‏‏مجلة 972+":‏‏ "على الرغم من كل آثار الاحتلال، لدينا جواز سفر وبطاقات هوية نصدرها، وأطر تعليمية ومؤسسات صحية ومستشفيات نديرها. لقد بنينا السلطة الفلسطينية بالدم، ولن نتخلى عنها".‏‏*جوشوا لايفر‏‏ Joshua Leifer: محرر مساهم ‏‏في مجلة "تيارات يهودية"‏‏ Jewish Currents، وعضو في هيئة تحرير ‏مجلة "‏المعارضة"‏‏. ظهرت مقالاته وتقاريره أيضا في كل من صحف ومجلات "الغارديان"، "ذا نيشن"، "جاكوبين"، و"مجلة 972+" ‏‏ومنشورات أخرى. يعمل حاليا على كتاب عن الهوية اليهودية الأميركية. يعيش في نيو هافن، كونيتيكت، حيث هو يحضر لدرجة الدكتوراة في التاريخ.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: The PA’s Slow-Motion Collapse