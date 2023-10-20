التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

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مايكل نايتس* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/10/13ملاحظة المحرر: من الواضح انحياز كاتب التحليل إلى الكيان الصهيوني، كما هو حال "المعهد" الذي يعمل لصالحه. لكنّ من المهم الاطلاع على تحليله، كواحد من المعسكر المعادي للفلسطينيين، للاحتمالات التي ينطوي عليها التوغل العسكري المؤكد تقريبًا لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والتي يقترح على الولايات المتحدة ملاحظتها في جملة تقديراتها للموقف. وحسب رؤيته، توفر الاختلافات وأوجه التشابه بين ظروف ساحة المعركة في المناطق الحضرية في غزة والعراق وسورية لصناع القرار السياسي في الولايات المتحدة رؤية واقعية وواضحة حول ما سيلتزمون به بالضبط في سياق انخراطهم في دعم الحملة البرية لجيش الاحتلال على غزة.* * *في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، حذر "جيش الدفاع الإسرائيلي" سكان مدينة غزة كافة، داعياً إياهم إلى إخلائها في غضون أربع وعشرين ساعة، مما أشار إلى أن تنفيذ عملية برية في المنطقة الحضرية أصبح وشيكاً على الأرجح. وبينما تبدأ إسرائيل المرحلة البرية من حملتها الرامية إلى تدمير "القدرات العسكرية وقدرات الحُكم" التي تتمتع بها حركة "حماس" (على حد تعبير مكتب رئيس الوزراء)، فسيكون من الحكمة أن يراجع المسؤولون والمراقبون الدروس المستفادة من ساحات المعارك الحضرية الأخرى التي تم خوضها مؤخراً.مقارنة ساحة المعركة والخصم في غزةإن كل معركة حضرية هي معركة فريدة بحد ذاتها، يحددها مخطط المدينة والتضاريس البشرية والقوات فيها، ولذلك من المفيد -كخطوة أولى- مقارنة غزة وقواتها المعنية مع ساحات المعارك الأخرى والمقاتلين الآخرين في المناطق الحضرية. ومع أن مساحة قطاع غزة تبلغ 363 كيلومتراً مربعاً بالإجمال، يشير تعدد المناطق شبه الحضرية وذات الكثافة الأدنى التي تقع ضمنه إلى أنه من الأدق اعتبار ساحة المعركة الحضرية شبكة مؤلفة من أربع إلى ست مناطق أصغر حجماً، أكبرها مدينة غزة التي تغطي نحو 52 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى عدد من المناطق التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعاً (على سبيل المثال، خان يونس ورفح). وهذا يجعلها أصغر حجماً إلى حد ما من ساحتَي المعارك الحضرية السابقتين في شرق الموصل وغرب الموصل في العراق (حوالي 77.7 كيلومتر مربع لكل منهما)، وبمساحة مقاربة تقريباً لمساحة الرقة في سورية؛ "العاصمة" السابقة لتنظيم "داعش". إلا أن عدد سكان غزة البالغ نحو مليوني نسمة يعادل عدد سكان الموصل في العام 2014 تقريباً، عندما سقطت المدينة في أيدي مقاتلي تنظيم "داعش". وبعبارات أخرى، تتفوق مدينة غزة إلى حد كبير على غيرها من بيئات المعارك الحضرية الأخيرة من حيث الكثافة السكانية -على الرغم من أنه غير الواضح ما الذي سيكون عليه عدد السكان الذين سيبقون هناك بعد أمر الإخلاء الإسرائيلي وبداية المعركة.تعد غزة أيضاً ساحة معركة حضرية معقدة بشكل غير عادي، بما في ذلك على صعيد البُعد الثالث. وتضم مدينة غزة نحو ستين مبنى بارتفاع ستة طوابق أو أكثر، مقارنةً بعدم وجود أي من هذه المباني تقريباً في معركة الموصل بين العامين 2016 و2017 ومعركة الرقة في العام 2017. كما استثمرت حركة "حماس" جهداً هائلاً في تطوير أنفاق عسكرية تحت القطاع، مما أدى إلى توسيع مساحة المعركة المحتملة إلى حد غير معروف. وإذا أُخِذت هذه العناصر كلها في الاعتبار، سوف يتطلب الاستيلاء على البقاع الحضرية كافة في غزة تنفيذ عملية معادِلة لمعركة واحدة بحجم معركة غرب الموصل، بالإضافة إلى معركة أو معركتين بحجم معركة الرقة (من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المعارك الجديدة ستتطور بالتتابع أو بالتوازي).علاوة على ذلك، تختلف حركة "حماس" عن الخصوم في معركتَي الموصل والرقة وغيرهما من المعارك الحضرية الأصغر حجماً، مثل معارك عين العرب "كوباني" ومنبج والرمادي والفلوجة. ولا شك في أنها تتساوى مع تنظيم "داعش" من حيث القدرة على تنفيذ التفجيرات الانتحارية، وربما تتفوق عليه في الحرب المضادة للدروع وعمليات الطائرات من دون طيار والدفاع الجوي. وفي حين أن تنظيم "داعش" كان لديه نحو عامين للاستعداد على الصعيد الدفاعي في الموصل والرقة، أمضت حركة "حماس" خمسة عشر عاماً لإعداد "دفاع في العمق" ومكثف يجمع بين التحصينات الأرضية وتحت الأرض وفوقها، وأنفاق الاتصالات ومنصات المَدافع ومواقع القتال، بالإضافة إلى حقول الألغام المحتملة والعبوات الناسفة المحسنة، والألغام المضادة للدروع، والعبوات المتفجرة الخارقة والمباني المفخخة.وعلى القدر نفسه من الأهمية، تحتجز "حماس" أكثر من مائة رهينة إسرائيلية وأجنبية وفقاً لمعظم التقارير (أعلنت حماس أنهم بين 200 و250) ، بما في ذلك بعض الأميركيين -وهو الأمر الذي يضيف تعقيدًا لم يسبق له مثيل. وفي الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، زعمت "حماس" أن ثلاثة عشر أسيرا لديها، "بمن فيهم أجانب"، قُتلوا في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت ذلك اليوم، في محاولة واضحة لردع إسرائيل عن استخدام قوتها الجوية.بالإضافة إلى ذلك، يبقى موقف سكان غزة غير مؤكد. ففي العراق وسورية، سعى معظم سكان المناطق الحضرية جاهدين إلى الابتعاد عن الجيوب الدفاعية لتنظيم "داعش"، لكنهم مُنعوا من القيام بذلك وتم استغلالهم كدروع بشرية. وعلى الرغم من أن "حماس" قد تستخدم الرهائن الأجانب بالطريقة نفسها تقريباً، إلا أن بعض مواطني غزة على الأقل قد يميلون إلى البقاء في المناطق الحضرية عن طيب خاطر، بل ويدعمون التنظيم بشكل إيجابي، الأمر الذي قد يشكل تعقيداً كبيراً أمام العمليات الإسرائيلية. وفي الواقع، حثت سلطات "حماس" السكان على تجاهل تحذير الإخلاء الإسرائيلي.قد يكون أحد الاختلافات الرئيسية الأخرى هو جودة قوات الهجوم ومعرفتها العميقة للبيئة. ففي معركتَي المدينتين العراقية والسورية المذكورتين أعلاه، كان المهاجمون من القوات البرية في معظم الأوقات عبارة عن قوات مشاة خفيفة غير مجهزة وشبه مدربة (باستثناء المعارك التي شاركت فيها "قوات العمليات الخاصة العراقية" أو وحدات معينة من "قوات سورية الديمقراطية"). وعلى هذا النحو، لم تكن تلك القوات مستعدة بشكل كاف لمواجهة تعقيد وحداثة تلك البيئات الحضرية. وحتى في أفضل الأحوال، عندما تم تزويد هذه القوات بمعلومات استخباراتية أميركية تم الحصول عليها من خلال ثماني سنوات من الاحتلال وثلاث سنوات من المراقبة المكثفة، إلا أنها ربما لم تكن على علم جيد مثل معرفة "جيش الدفاع الإسرائيلي" بغزة -فهي منطقة نفذت إسرائيل فيها حربين سابقتين وأخضعتها لعقود من المراقبة المستمرة. ويختلف "جيش الدفاع الإسرائيلي" من الناحية النوعية عن الشركاء الذين عملت أميركا "بواسطتهم ومعهم ومن خلالهم" في العراق وسورية. وسيتم اختبار مدى هذا الاختلاف بدقة خلال القتال الوشيك، ولكن يبدو أن "جيش الدفاع الإسرائيلي" هو القوة الأكثر تماسكاً وتجهيزاً واستعداداً لخوض المعارك الكبرى في المدن منذ أن خاض الجيش الأميركي بنفسه "معركة الفلوجة الثانية" المدمرة للغاية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004.الدروس المستفادةمن معارك المدن الأخيرةمع أن الاختلافات المذكورة أعلاه تؤكد مخاطر الاعتماد المفرط على المقارنات التاريخية، يمكن أن يستخلص المرء عدة دروس مهمة من المعارك الحضرية التي دارت مؤخراً في الشرق الأوسط:• من شبه المستحيل تجنب تدمير المناطق الحضرية: تشير الأيام الأولى التي شن فيها "جيش الدفاع الإسرائيلي" ضرباته على غزة إلى أن إسرائيل مستعدة لإحداث أضرار مادية هائلة سعياً إلى تحقيق أهدافها العسكرية. وحتى لو تغير ذلك في بداية المرحلة البرية، إلا أن كل معركة حضرية تنتهي بالاختيار بين إنقاذ البيئة المادية وإنقاذ أرواح القوات الصديقة. وعند مواجهة مثل هذا القرار، يلجأ المهاجمون عموماً إلى الخيار الأخير، خاصةً حين يشعرون بالتعب. وفي غرب الموصل -التي تعتبرها الوكالات الإنسانية معركة مدمرة للغاية- أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 ألف مبنى قد تم هدمها أو أصبحت غير صالحة للسكن خلال حوالي 180 يوماً من المعارك. وفي منطقة الرقة الأكثر تركزا، بلغ العدد 11 ألفا (أو 80 بالمائة من مباني المدينة) خلال 90 يوماً. وفي غزة، أفادت السلطات المحلية بأن 535 مبنى قد تم تدميرها أو أصبحت غير صالحة للسكن بعد خمسة أيام من الحرب -وهذا العدد ليس بعيداً على الأرجح عن الهدف إذا حكمنا من خلال الصور المأخوذة من الغارات الجوية المقدرة بـ2.000 غارة تم شنها حتى الآن (تحديد الأماكن التقريبية لحوالي 400 غارة إسرائيلية كل يوم في فترة بداية الصراع، وزيادتها إلى 750 غارة في 12 تشرين الأول (أكتوبر)). ويميل الدمار إلى التسارع عندما تبدأ العمليات البرية وتحتاج القوات إلى الدعم الناري، ولذلك من المتوقع أن تضاهي الأضرار المسببة في غزة تلك التي لحقت بالموصل والرقة، أو أنها ستفوقها في النهاية على الأرجح.• للتكتيكات والتوقيت وجودة القوات أهمية كبيرة: لا رحمة في المعارك الحضرية بشكل خاص عند ارتكاب الأخطاء والشعور بالخمول وعدم تمتع القوات بجودة عالية أو إنهاكها. ففي معركة الموصل، سمحت إساءة التوقيت في الهجمات المركزية على المدينة لتنظيم "داعش" بحشد قوته الكاملة ضد كل هجمة عراقية مجتزأة، وهو خطأ لم يتم تصحيحه إلا في وقت متأخر من المعركة. ولذلك، لم يتم استغلال المكاسب والفرص الآنية لتحقيق أي تقدم؛ فكانت مساهمة التشكيلات الأضعف ضئيلة، بينما انتهى الأمر بالقوات ذات الجودة الأعلى إلى تحمل وطأة القتال والإصابة بالإرهاق والتعرض للتدمير.• غالباً ما كان يتم توفير مخرج للعدو: في منبج والرقة والفلوجة وعدة معارك صغيرة أخرى، عادةً ما كان يُترك لقوات تنظيم "داعش" ممر للهروب. ومع أن هذا الأمر لم يكن مريحاً للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي أراد القضاء بشكل حاسم على التهديد المتأتي من هذا التنظيم، كانت تلك التقنية مفيدة لتقسيم القوات وأسهمت في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار وتقصير أمد المعارك. وفي المقابل، لم يستغل تنظيم "داعش" فرص الهروب في بعض المعارك مثل معارك الموصل وهجين والباغوز؛ وكنتيجة لذلك، حوصر بعض المقاتلين، بينما اندمج آخرون مع السكان المدنيين.• دعمت الولايات المتحدة المعارك الحضرية الطويلة والمدمرة: في الحرب ضد تنظيم "داعش"، دعمت الولايات المتحدة القتال في المدن لمدة 277 يوماً في الموصل، و90 يوماً في الرقة، و23 يوماً في منبج. وفي المقابل، ضغطت واشنطن والجهات الفاعلة الدولية الأخرى على إسرائيل لإيقاف عمليتها في غزة في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بعد 22 يوماً من القتال، ولإيقاف عمليتها في العام 2014 بعد 49 يوماً، مع أن هاتين العمليتين كانتا أقل تدميراً من كل من العمليات الحضرية الثلاث ضد تنظيم "داعش".التداعيات على السياسة الأميركيةحتى لو كانت العمليات البرية الإسرائيلية ناجحة في البداية، كما هو الحال في المرحلة الأولى من حرب المدن، يجب على المسؤولين الأميركيين افتراض أن الحملة ستصبح قريباً أبطأ وأكثر تكلفة وغير شعبية على الإطلاق -ليس فقط في العالم العربي، ولكن أيضاً في أوروبا وفي النهاية في الولايات المتحدة. وإذا دعمت أميركا تنفيذ أي عملية برية وكانت تنوي حقاً "الوقوف إلى جانب إسرائيل"، فيجب عليها أن تتمسك تماماً بهذا القرار طوال مدة الحملة -على عكس التدخل الذي قادته السعودية في اليمن، الذي دعمته واشنطن في البداية ثم تنصلت منه تدريجياً مع تزايد الغضب بشأن الضحايا المدنيين. ويتطلب طرد معظم عناصر "حماس" من غزة -وهو شأن يحظى بمصادقة قسم كبير من المجتمع الدولي، وليس فقط إسرائيل- منح "جيش الدفاع الإسرائيلي" المساحة والوقت الكافيين لإكمال المهمة. وإذا لم يحدث ذلك، سيكون كلا الطرفين قد تحملا التكاليف الباهظة الناتجة عن العملية البرية من دون تحقيق أي منافع تُذكر، ولا شك في أن حركة "حماس" ستنفذ بعدئذ جولات مستقبلية من الأعمال الحربية.بناء على ذلك، إذا دعمت واشنطن العملية البرية في غزة، لا بد لها من اختيار التحلي بالعزم نفسه الذي أظهرته خلال معارك عين العرب والرمادي ومنبج والرقة والموصل. وقد كشفت الهجمات الأخيرة التي خلّفت أعداداً هائلة من الضحايا في إسرائيل عن طبيعة "حماس" الحقيقية حتى يراها الجميع، بما في ذلك تهديداتها المتزايدة للاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية، ومعارضتها بتعنّت للتعايش الإسرائيلي الفلسطيني، ودورها النشط في تعزيز مصالح إيران. وإذا كانت واشنطن تؤيد رغبة إسرائيل في القضاء على القدرات العسكرية وقدرات الحُكم التي تتمتع بها هذه الحركة في غزة -مثلما دعم التحالف العالمي الذي قادته الولايات المتحدة القضاء على سيطرة تنظيم "داعش" على الأراضي في العراق وسورية- فعليها قبول واقع أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون إلحاق أضرار كبيرة بالسكان المدنيين في غزة، حتى لو بُذلت أفضل الجهود. والحقيقة المرّة هي أن عدد القتلى المدنيين في غزة -ناهيك عن المخاطر التي يتعرض لها الرهائن والقوات الإسرائيلية- قد يصل إلى المستويات التي شهدتها "معركة الموصل" (تقدر بأكثر من 9.000 قتيل)، مما يشكل ثمناً باهظاً يشبه الثمن الذي دفعه الكثير من العراقيين الأبرياء لإلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".*مايكل نايتس: زميل "برنشتاين" في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.