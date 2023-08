‏"الترجمة فن": لماذا يكافح المترجمون من أجل التقدير؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ناديا خُمامي – (الغارديان) 3/7/2023



‏مثل أي مؤلف، يرغب المترجمون في تقدير عملهم بدلاً من معاملتهم كشيء ثانوي.

* * *

وكثيرًا ما يتم تجاهلهم في العملية الفنية والأدبية، لكن المترجمين أثبتوا منذ فترة طويلة أن لديهم القدرة على تغيير كل شيء.‏

ثمة حكايات عن أساطير وُلدت، ومجتمعات اختُلقت، ومدن دُمرت بمجرد زلة قلم، مثل ‏‏خطأ‏‏ الترجمة المفترض الذي يُزعم أنه أدى إلى قرار الولايات المتحدة إسقاط القنبلة الذرية على هيروشيما، أو ‏‏التكهنات حول وجود حياة على المريخ بعد ترجمة خاطئة‏‏ لعالم فلك إيطالي.‏



يقول ريتشارد مانسيل، المحاضر البارز في الترجمة في جامعة إكستر:‏ "(في العالم الأدبي) هناك دراسات كاملة مكرسة لتمزيق ترجمات كونستانس غارنيت العديدة لدوستويفسكي وتشيخوف وتولستوي وغاغول؛ أو ترجمات هيلين لوي بورتر لتوماس مان".



‏"ولكن هناك أيضًا الكثير من الأشياء التي نكتسبها من خلال الترجمة. هل كنا لنعرف نفس التاريخ الغني لشكل ’السوناتة‘ باللغة الإنجليزية من دون الترجمات المبكرة من ‏‏بترارك‏‏؟ أو ماذا عن مئات التعبيرات في اللغة الإنجليزية التي تنبع من نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس"؟‏



في الأسابيع الأخيرة، كان عمل المترجمين في دائرة الضوء بعد أن قالت الكاتبة يلين وانغ أنها لم تحصل على أي تقدير أو تعويض عن ترجماتها لأعمال "تشيو جين" في "معرض القرن الخفي" بالمتحف البريطاني. ومنذ ذلك الحين، وصف المتحف هذا بأنه "خطأ بشري غير مقصود"، وقام بإزالة الأعمال من المعرض وعرض على وانغ دفع مبلغ 150 جنيهًا إسترلينيًا تعويضًا عن زمن عرضها.



‏ولكن بالنسبة لوانغ، وهي مترجمة وشاعرة ومحررة تعيش في فانكوفر، كان اعتذار المتحف أجوف. وفي حديثها إلى صحيفة "الغارديان"، قالت أن إزالة ترجماتها من المعرض بدت أشبه بـ"انتقام"، وطالبت المتحف البريطاني بشرح بروتوكوله للحصول على أذونات حقوق الطبع والنشر وتحديد الشيء الذي حدث خطأ.



وقالت وانغ: "من المهم حقًا احترام عمل المترجمين، الذين غالبًا ما يتم محوهم في مجالي النشر والأكاديميا. الناشرون يهملون وضع أسماء المترجمين على الأغلفة، وينسى مراجعو الكتب ذكر أسماء المترجمين، والآن، يحدث هذا أيضًا".‏



‏وأضافت: "الترجمة فن، ويستغرقني الأمر لترجمة قصيدة وقتًا طويلًا مثل الذي أقضيه في كتابة قصيدة أصلية من نظمي باللغة الإنجليزية. يجب أن أعمل بجد لكي أجري بحثاً عن الشاعر، والزمن الذي عاش فيه، والأشكال الأدبية التي عمل في بيئتها، ثم أجد طرقًا مبتكرة لنقل روح عمله باللغة الإنجليزية. يحتوي الشعر الصيني الكلاسيكي على العديد من التعابير الثقافية، والمفردات الغريبة القديمة، والهياكل النحوية والقواعدية المختلفة تمامًا عن اللغة الإنجليزية".‏



كانت هذه المعركة من أجل الاعتراف بالمترجمين تستعر منذ فترة طويلة، حتى أن المترجمة الحائزة على جائزة ‏‏البوكر، جينيفر كروفت،‏‏ قالت أنها لن تترجم أي كتب أخرى ما لم يتم طبع اسمها على الغلاف. وقالت: "إنه ليس مجرد عدم احترام بالنسبة لي، ولكنه أيضًا يضر بالقارئ الذي يجب أن يعرف من هو الذي اختار الكلمات التي سيقرأها".‏



سرعان ما تصاعدت هذه المشاعر إلى حملة، ‏‏مما أدى إلى تعهد دار النشر الكبيرة، "بان ماكميلان"، بوضع اسم المترجم‏‏ على أغلفة كتبها.‏ وقال مانسيل: ‏"ولكن، ما يزال هناك طريق طويل لنقطعه. بطبيعة الحال، يشترك المترجمون في العديد من السمات مع الكُتاب الآخرين، لكنَّ هناك مهارات أخرى يجلبها المترجمون إلى المهمة أيضًا".‏



‏وقال شون وايتسايد، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي لجمعيات المترجمين الأدبيين، أن الحادث الذي وقع في المتحف البريطاني كان "مثالاً فظيعًا على تجاوز المترجم أو معاملته كنوع من شيء ثانوي"، وهو الأمر الذي جعلوه أسوأ بإزالة أعمال وانغ من المعرض.‏



‏وأضاف: "كما نعلم، حتى اليوم ما يزال المترجمون لا يُذكَرون في المراجعات، ولا حتى في كتالوجات الناشرين. إن الترجمات لا تحدث من تلقاء نفسها، والمترجمون، مثلهم مثل أي مؤلفين آخرين، يستحقون التمتع بحقوق الطبع والنشر، والعوائد، والتقدير والإشادة، والمكافآت المناسبة".‏



‏وقالت ريبيكا ديوالد، الرئيسة المشاركة لجمعية المترجمين، أن جمعيتها تدافع عن إبراز المترجمين وجعلهم مرئيين، لأنه "لا يمكنك أن تفهم ما لا يمكنك رؤيته".‏



وأضافت: "إذا كنت لا تعرف أن كتابًا قد ترجمه إنسان، فلن تبدأ حتى في التفكير في عمليات الفكر ومقدار العمل المبذول في إنتاج النص المترجم".‏



‏وفقًا لـ"دي والد"، كان النقاش حول الذكاء الاصطناعي في الترجمة مثالًا لسوء الفهم هذا. "لا ترتبط اللغات ببعضها البعض بمعادِلات مباشرة، ولا حتى بين أكثرها تشابهًا، لذلك لا يمكن ببساطة رسمها في جدول على أساس أن "س" في هذه اللغة تساوي "ص" في اللغة الأخرى".‏



وهو ما يعني أن المترجم يحتاج دائمًا إلى تفعيل مهارته في صياغة نصوصٍ يريد القارئ قراءتها. "إن الوصول إلى حبكة لرواية أو قصة قصيرة هو نوع مختلف من الإبداع، والذي يتطوي على خيال يكفي لاختراع عوالم لم تكن موجودة من قبل. وترتبط الترجمة ارتباطًا وثيقًا بصياغة الشعر، بهذا المعنى، لأنها تهتم في الغالب باللغة نفسها".‏



‏وأكدت سارة كروفتس، الرئيسة التنفيذية لمعهد الترجمة التحريرية والفورية، أن المترجمين لعبوا دورًا حيويًا وحاسمًا في بناء الجسور بين الأمم والثقافات. وأضافت:‏



‏"ومع ذلك، في كثير من الأحيان يتم التقليل من قيمة عملهم وجعله غير مرئي. إن علامة الترجمة الجيدة هي أن القارئ لا يدرك حتى أنها ترجمة، وهو ما يجعل عمل المترجمين، بالتعريف، غير مرئي".‏



*ناديا خُمامي Nadia Khomami: مراسلة الفن والثقافة لصحيفة "الغارديان".



*نشر هذا المقال تحت عنوان: ‘Translation is an art’: why translators are battling for recognition

