الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

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جمال بلعيد* - (أوريان 21) 5 أيلول (سبتمبر) 2023في الجزائر، لا تقتصر آثار الاحتباس الحراري على الحرائق. ففي منتصف أيار (مايو)، بعد شهرين من الجفاف، هطلت أمطار غزيرة في شمال البلاد، لكنها جاءت في وقت متأخر جدًا لإنقاذ محصول القمح. وفي المقابل، ما تزال هيئات الخدمات الزراعية غير قادرة على إعادة النظر في الزراعة الجافة (1)، بل تختار الهروب إلى الأمام من خلال اللجوء إلى حلول مثل زراعة مليون هكتار من القمح وسط الصحراء.جرت العادة أن يتأثر غرب البلاد بشكل خاص من نقص الأمطار. لكن الجفاف شمل هذا العام كامل مناطق زراعة الحبوب، مع أن بداية السنة كانت جيدة، وكانت السلطات العامة عند نهاية فصل الشتاء على يقين من أنه من الممكن تجاوز المعدل الوطني البالغ 17 قنطارًا للهكتار الواحد.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح في نهاية العام 2022: "لدينا ثلاثة ملايين هكتار موجهة لإنتاج الحبوب. وإذا ضربناها في معدل إنتاج 30 قنطارًا للهكتار الواحد، سنحصل على 9 ملايين طن"، أي ما يكفي لكي تتحرر البلاد من الواردات. غير أن شح الأمطار حطم هذه الآمال."قوموا بري أراضيكم"!وهكذا أُعطيت الأولوية لإنتاج البذور، مع الاستخدام المكثف للري. لكن مستوى نقص المياه بلغ حدا دفع بالمدن الساحلية إلى الاعتماد في إمداداتها على 14 محطة لتحلية مياه البحر. وفي مواجهة نضوب العديد من الآبار، مُنحت تراخيص للحفر العميق. وقد تأسف الرئيس الجزائري على الأرقام التي قدمتها الإدارة (2) فقال:"كنا نعمل بأرقام يتم تداولها منذ عشرات السنين حول الإنتاج الفلاحي وغيره. وهذه الأرقام التي كنا نستعملها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. مثلاً مساحة الأراضي المزروعة عبر الوطن كانت تقدر بثلاثة ملايين هكتار، لكننا عندما أجرينا تحريات في إطار الرقمنة، وجدنا أنها لم تتجاوز 1.8 مليون هكتار".على الرغم من الاحتياطيات الإنتاجية التي تتمتع بها مناطق الحبوب في الشمال، فإن الآمال تتجه نحو رمال الصحراء، حيث من المقرر استصلاح مليون هكتار (3). وفي سنة 2022، وعلى بعد أكثر من 1.500 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، أنتجت منطقتا أدرار والمنيعة ما يقرب من مليوني قنطار من الحبوب من أصل 42 مليون قنطار تم إنتاجها على المستوى الوطني، وهي حبوب يتم إنتاجها تحت أعمدة ضخمة للري المحوري. وفي مواجهة الجفاف في الشمال، أرسل الديوان المهني الجزائري للحبوب في بداية شهر أيار (مايو) أرتالاً من الشاحنات والحصادات نحو الجنوب تحت شعار "أحصد حتى الحبة الأخيرة". وهكذا وفر الجنوب البذور للموسم الزراعي المقبل في الشمال، وإنما بكلفة الإعانات العامة واستهلاك كبير للمياه. كما تدعي السلطات أنه لا يوجد نقص في المياه في الصحراء، حيث تقدر حجمها بـ50 مليار متر مكعب في طبقة المياه الجوفية الألبية، لكنها مياه أحفورية لا تتجدد إلا بدرجة قليلة جدا (4). في المنيعة، كانت المياه قبل عشرين عاما تطفو على السطح، لكنها توجد اليوم على عمق 30 مترًا. ويتولى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية مهمة منح الامتيازات الزراعية. ويتسابق المرشحون لخوض المغامرة بسبب إغراء الحصول على الأراضي والإعانات السخية.هيئات فلاحية عامة بأفكار قصيرة النظرفي الشمال، في أعقاب الجفاف، لم يحصد المزارعون شيئًا، وهم لا يملكون الوسائل لإعادة زراعة حقولهم، لذلك يطالبون الدولة بإلغاء ديونهم. أما هيئات الخدمات الفلاحية، فلا أفكار لديها، وهي بطيئة في إعادة النظر في تقنيات الزراعة، وتتشبث بطريقة التأطير الإداري للفلاحين. وتتم عملية البذر بعد شهر من التأخير، في حين أن البذر المباشر يمثل بديلاً حيث يتيح استغلالاً أفضل لرطوبة التربة، ويجمع بين سرعة التنفيذ وتقليل تكاليف المكننة، ويضمن حدا أدنى من الحصاد حتى في عام جاف. ومن شأن ذلك تمكين المزارع من تغطية تكاليفه واستئناف دورة محصولية جديدة في الموسم التالي. ويحتكر الديوان المهني الجزائري للحبوب عملية جمع المحاصيل، لذلك تجد مطاحن الدقيق نفسها معزولة عن المزارعين. ومنذ أربعين عاما والخبراء الفرنسيون والأستراليون الذين يزورون الجزائر يترافعون لصالح زراعة تحافظ على الموارد، لكن الهيئات الزراعية ظلت صماء، وهي تفضل التعويل فقط على استخدام أصناف جديدة وعلى الأسمدة. وهكذا ظهرت فكرة مثل تحويل جزء من المياه من طبقة المياه الجوفية الصحراوية إلى مناطق الحبوب الواقعة على بعد ألف كيلومتر شمالاً.القش لخروف العيدتتطابق الممارسات الحالية مع الزراعة التعدينية من دون إعادة القش إلى التربة، وهي التي تعد الطريقة الوحيدة لتحسين خصوبة الأرض وتخزين المزيد من المياه. وبالنسبة للمزارعين، تعد تربية أكبر عدد من الأغنام من أجل العيد أولوية، ويتم حجز كل حزمة قش لها. وعلى الرغم من رفع سعر القنطار الواحد من القمح الذي يشتريه الديوان المهني للحبوب إلى 6.000 دينار (40.54 يورو)، تبقى تربية الأغنام أكثر ربحية. كما يستخدم الشعير على نطاق واسع لتسمين الحِملان، ويصل سعره في السوق الحرة إلى 7.000 دينار جزائري (47.30 يورو) للقنطار.يتم تحويل جزء من قمح الطحين المستورد، حيث تجد مطاحن الدقيق فائدة أكبر في بيعه بسعر 3.500 دينار جزائري (23.65 يورو) للقنطار بدلاً من بيعه بالسعر المنظم بـ2.200 دينار جزائري (14.87 يورو) على شكل دقيق للخبازين. وسعر منتجات مطاحن الدقيق حر جزئيًا، لذلك لا تتردد هذه المطاحن في الغش بخصوص معدل استخلاص الدقيق من خلال تقليله إلى أصغر قدر ممكن. وهي طريقة تتيح لها حجمًا أكبر من منتجات الطحن التي يتم بيعها للمربين. وقد فاق سعر القنطار الضعف ليصل إلى 5.000 دينار جزائري (33.79 يورو) للقنطار الواحد.تهتم الجزائر اليوم بالقمح القادم من البحر الأسود، ويهدف برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب إلى ضمان الاستهلاك المحلي لأكثر من ستة أشهر، وهي المدة المقدرة لـ"المخزون الاستراتيجي" للبلاد. كانت جاذبية تربية الأغنام وسراب زراعة الحبوب الصحراوية حتى الآن هي سبب وأد تطوير زراعة القمح في شمال البلاد. وقد يكون الجفاف الحالي فرصة لإجراء مراجعة جادة لاستراتيجية الحبوب.*جمال بلعيد: مهندس زراعي فرنسي جزائري الأصل متخصص في الزراعة في المناطق شبه القاحلة. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.هوامش:(1) تشير الزراعة الجافة إلى جميع التقنيات التي تسمح بزراعة غير مروية في تربة قاحلة. تتمثل هذه التقنيات عمومًا في تهيئة الأراضي بطريقة تحقق الاستخدام الأمثل للمياه السطحية من أجل جعل الزراعة ممكنة، دون اللجوء إلى الري (ويكيبيديا)(2) "رئيس الجمهورية: القوة الاقتصادية للدولة مرتبطة بتوفر أرقام دقيقة وحقيقية، وكالة الأنباء الجزائرية"، 28 شباط (فبراير) 2023(3) "أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مهيأة للتوزيع بجنوب البلاد"، وكالة الأنباء الجزائرية، 26 نيسان (أبريل) 2023.(4) "المياه تحت الصحراء: ليست أحفورية إلى هذا الحد"، معهد البحوث من أجل التنمية" - " L’eau sous le Sahara : pas si fossile que ça ", Institut de recherche pour le développement (IRD)، أيار (مايو) 2023.