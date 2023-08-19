الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

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دانيال ديفيس*‏ - (19-فورتي فايف) 2023/8/16‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏الحقيقة العارية والقاسية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اليوم هي أن هجوم اللحظات الأخيرة المعاكس الذي شنته كييف على القوات الروسية قد فشل، ولن يغير أي قدر من التحريف والتجاهل هذه النتيجة.‏* * *حققت قوات كييف في العام 2022 بعض النجاحات الاستثنائية والرئيسية في ساحة المعركة. وكان الأمل كبيرًا مع اقتراب العام 2023 في أن تمهد هذه الانتصارات الطريق لتحقيق النصر النهائي في الحرب. ولكن، من المؤسف أن القيادة العليا الأوكرانية عانت من مزيج من القرارات السيئة والمبالغة في تقدير قدرتها الخاصة، و-للأسف- المبالغة في تقدير فعالية المعدات العسكرية الغربية.‏‏في وقت مبكر هو شهر كانون الثاني (‏‏يناير) 2023‏‏‏، بدأت مصادر وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن "هجوم الربيع" الأوكراني. في ذلك الوقت، كان الروس قد تلقوا ضربات شديدة خلال المعارك من أجل السيطرة على خاركيف وخيرسون في أوكرانيا. وكانت أربعة أشهر قد مضت على تعبئة موسكو الجزئي ‏‏لنحو 300.000 جندي‏‏ -لكنها ‏‏تعثرت بشدة‏‏ في‏‏ البداية في ترتيب أوضاع المجندين الجدد- وزعمت تقارير غير مؤكدة أن ‏‏ما يصل إلى 700.000‏‏ شاب روسي فروا من البلاد لتجنب إجبارهم على القتال. وكانت الروح المعنوية الأوكرانية عالية للغاية، بينما كان الحافز الروسي في الحضيض.‏‏مع أن نوعية المجندين الروس الأوائل كانت سيئة بشكل واضح، عمد الكرملين في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ‏إقحام‏‏ أكثر من عشرات الآلاف منهم في الثغرات الكبيرة التي أحدثها هجوم الخريف الأوكراني، وهو ما ساعد على تغيير وجهة المد. وبحلول كانون الثاني (يناير)، زاد بوتين العمليات الهجومية في جميع قطاعات خط الجبهة البالغ طوله 1.000 كيلومتر لمواصلة الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية، مع التركيز على مدينتي سوليدار وباخموت التوأمين. وعلى عكس الجيش الروسي بشكل عام، اختار بوتين إسناد هذه المعركة إلى الشركة شبه العسكرية، مجموعة "فاغنر" -وكان هنا حين ارتكبت أوكرانيا أول خطأ كبير لها في العام 2023.كارثة مزدوجة في باخموت لأوكرانيا وروسيا‏‏باخموت مدينة متوسطة الحجم، يبلغ عدد سكانها حوالي 70.000 نسمة. وكانت لها بعض الأهمية التكتيكية للطرف الذي يسيطر عليها، ولكن لا يمكن اعتبارها حاسمة في حد ذاتها -حتى على المستوى العملياتي. وكانت أوكرانيا تسيطر على المدينة، ولكن بحلول أوائل آذار (مارس)، ‏‏وصل مقاتلو "فاغنر" إلى‏‏ الضواحي الشرقية للمدينة. وأملت الضرورة العسكرية على أوكرانيا في ذلك الوقت الانسحاب من باخموت إلى الخط الدفاعي التالي إلى الغرب.‏من هذا الموقع الجديد، كان ينبغي أن تكون قدرة أوكرانيا على الدفاع أقوى، وأن تكون مهمة روسيا المتمثلة في مهاجمة الخطوط الأوكرانية الجديدة أكثر صعوبة لأن الجانب الأوكراني يسيطر على أرض مرتفعة ويشرف على حقول مفتوحة للنيران يتعين على روسيا التقدم من خلالها، مما يجعل أي هجوم صعبًا للغاية ومكلفًا للروس من حيث الرجال والمعدات. ولكن، عن طريق في باخموت، أصبحت مهمة الروس أسهل بكثير. الآن، تستطيع روسيا أن تتحرك إلى مسافة أمتار –حرفيًا- من المواقع الأوكرانية داخل باخموت من دون أن ترى. وأصبح المدافعون عن باخموت في وضع غير موات من تلك النقطة فصاعدًا.ومع ذلك، ‏‏اختار زيلينسكي‏‏ تصعيد القتال على أي حال. وكان كبار القادة الأميركيين قد حذروا‏‏ الرئيس الأوكراني على مدى أشهر من أن المعركة لا يمكن كسبها ونصحوه بالانتقال إلى مواقع دفاعية أخرى. لكنّ زيلنسكي لم يرفض الانسحاب إلى مواقع قتالية أكثر مواتاة فحسب، وإنما أمر رجاله بعدم التخلي حتى عن مبنى واحد، مما أجبرهم على القتال حتى الموت. وشهرًا بعد شهر، أرسل زيلينسكي لواءً بعد ‏‏لواء لتعزيز باخموت‏‏ في محاولة لعكس وجهة المعركة. ‏‏‏لم يقتصر الأمر على أنه كان من الواضح، بشكل مؤلم، أن الأساسيات العسكرية تظهر ندرة الأمل المنطقي في وقف حملة "فاغنر" للاستيلاء على باخموت فحسب. كانت العديد من تلك الألوية التي أرسلها زيلينسكي في محاولة عبثية لمساعدة باخموت مطلوبة أيضًا بشكل ملح في هجوم الربيع والصيف القادمين. وبعد يومين من سقوط باخموت، كان زيلينسكي ما يزال يتحدى ويتجاهل الواقع، مدعيًا أن المدينة لم تسقط. وكانت مثابرة زيلينسكي وعدم رغبته في التوصل إلى تسوية في العام 2022 قد أفضت إلى إضعاف الغزو الروسي ثم إلحاق هزيمتين عملياتيتين كبيرتين بالروس.لكن تلك النجاحات ولّدت الغطرسة التي دفعته في أيار (مايو) 2023 إلى ارتكاب أخطاء مكلفة للغاية وذات تبعات استراتيجية: لم تنفق أوكرانيا موارد لا يمكن تعويضها على الدفاع عن مدينة غير مهمة استراتيجيًا فقط، ولكنها فقدت أيضًا ألوية مهمة للغاية لهجومها المطوّل الذي كان على الطريق. ولسوء الحظ، بمجرد بدء الهجوم في حزيران (يونيو)، تواصلت الأخطاء.‏التدريب غير الكافي وغير السليم مهد الطريق للفشل‏على مدى أشهر عدة قبل الهجوم، أشادت العديد من المنشورات الغربية بـ"‏‏التدريب المتقدم‏‏" الذي تحصل عليه القوات المسلحة الأوكرانية من عدد من دول "الناتو". وفي الوقت نفسه، تم تجهيز عدد من الألوية الأوكرانية أيضًا بمركبات قتالية حديثة قادمة من دول الحلف، مثل دبابات "تشالنجر" و"ليوبارد"، وأنظمة المدفعية الأميركية، ومركبات "برادلي" و"سترايكر" القتالية المدرعة. وكان المتوقع أن ينتج الجمع بين تكنولوجيا "الناتو" وتدريبه قوة هجومية عالية الجودة، تستطيع اختراق الدفاعات الروسية ودفع إسفين فيها حتى ساحل آزوف، مما يؤدي إلى تقسيم قوات الاحتلال إلى نصفين.‏في اليوم الذي بدأ فيه الهجوم، نشرت ‏‏مجلة "فورين أفيرز" ‏‏تحليلاً‏‏ بعنوان "ميزة أوكرانيا الخفية: كيف حول المدربون الأوروبيون جيش كييف وغيروا الحرب". ومع ذلك، كما لوحظ بشكل مؤلم الآن بعد انقضاء ما يقرب من ثلاثة أشهر على بدء الهجوم، لم يؤد التدريب الأوروبي وتدريب الناتو إلى تحويل القوات المسلحة الأوكرانية حقًا. وكما ‏‏جادلتُ قبل‏‏ أشهر من ‏‏بدء الهجوم، كان من المستحيل تقريبًا على أوكرانيًا أن تحول نفسها في غضون أسابيع أو بضعة أشهر من التدريب، ‏‏ومع خليط‏‏ فوضوي من معدات حلف شمال الأطلسي. والأسباب أساسية -ولا تقتصر على القوات الأوكرانية، لأن الجنود الأميركيين مقيدون أيضًا بنفس هذه الأساسيات. ‏من أجل إنتاج قوة ميدانية فعالة قادرة على تنفيذ عمليات تشترك فيها الأسلحة المشتركة لهزيمة قوة كبرى أعدت نظامًا دفاعيًا متعدد الأحزمة، يجب أن يكون لديك أولاً عدد كبير من الألوية القتالية المأهولة بالكامل. ويجب تزويد كتائب وسرايا كل لواء بقادة فصائل، ورقباء، وملازمين، وقادة كتائب وضباط عمليات من ذوي الخبرة في تنفيذ مثل هذه العمليات. ويحتاج هؤلاء القادة إلى خبرة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات على مستوى الفصيلة، ومن 5 إلى 7 سنوات على مستوى السرية، و15-20 سنة على مستوى الكتيبة واللواء.‏‏بمجرد ملء الوحدات كما ينبغي بالقادة المتعلمين والمدرَّبين، سيكون الشرط التالي هو تطوير الكفاءة في الجندي الفرد لإتقان مهارته (سائق دبابة، مدفعي في عربة "برادلي"، عنصر فرقة مشاة، إلخ)، ثم تدريب الطواقم على تشغيل منصات القتال المدرعة، ثم تدريب الفصائل على القتال معًا، ثم السرايا على القتال معًا، ثم الكتائب على القتال معًا في اللواء، وأخيرًا الألوية والفرق في الجيش العامل في الميدان. ويتعين القيام بكل هذا التدريب الفردي والجماعي لإنتاج عملية ناجحة ومنسقة للأسلحة المشتركة. ولم يكن لدى أوكرانيا ‏‏أي‏‏ من هذه الشروط المسبقة. لذلك لم يكن من المستغرب أن يصطدم الهجوم الذي طال انتظاره بجدار حجري منذ البداية.‏الأداء التكتيكي في هجومأوكرانيا الصيفي 2023‏‏كنتُ قد غطيت سابقًا، وبعمق، ‏‏الأداء التفصيلي‏‏ للجيش الأوكراني في هجومه، لكنني سأناقش هنا الأخطاء الرئيسية التي كانت مسؤولة عن عدم نجاحه. كانت المشكلة الأولى هي أن القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية أمرت ببدء الهجوم من الأساس. فبعد ما يقرب من شهر من بدء العملية، صرح القائد العام الأوكراني، فاليري زالوزني، في ‏‏مقابلة مع صحيفة "الواشنطن بوست"‏‏ بأنه "كان يمزقني حقًا" سماع الشكاوى عن عدم إحراز تقدم.‏لكنه اعترف، في المقابلة نفسها، بأنه "من دون تزويدها بالكامل بالمعدات اللازمة (للهجوم)، فإن هذه الخطط تكون غير قابلة للتطبيق على الإطلاق". وكان من بين مواطن شكواه الرئيسية الافتقار إلى التفوق الجوي. وقال إن حلف شمال الأطلسي لن يشن أبدًا عملية هجومية من دون تأمين تفوق جوي. وهو على حق. لكن المزيد من الأساسيات كانت تعمل ضد زالوزني أيضاً.‏‏تعاني أوكرانيا من نقص مزمن في قدرة الدفاع الجوي، وعدم كفاية في أعداد مدافع الهاوتزر وقذائف المدفعية، وعدم كفاية في أنظمة الحرب الإلكترونية، وندرة في الصواريخ، وربما الأهم من ذلك كله أنها تمتلك بالكاد 25 في المائة من قدرة إزالة الألغام اللازمة. وهكذا، عندما شنت أوكرانيا هجومها عبر جبهة واسعة في 5 حزيران (يونيو)،‏‏ ‏‏لم يكن ينبغي أن يتفاجأ أحد في كييف أو واشنطن أو بروكسل من أن الجنود الأوكران اصطدموا بمنشار دائري روسي.‏يعتمد النظام الدفاعي الروسي متعدد النطاقات ‏‏بشكل كبير على الألغام‏‏ لإبطاء، أو توجيه القوات الأوكرانية إلى مناطق القتل، حيث تنتظرهم أنظمة النيران والمدفعية الروسية المباشرة المعدّة مسبقًا. وقد شهد الأسبوعان الأولان فشل كل هجوم مدرع شنته القوات الأوكرانية تقريبًا، مع كسب مساحة ضئيلة من الأراضي وعدم وجود أي قيمة للعمليات. وزعمت صحيفة "نيويورك تايمز" وغيرها من المنافذ الغربية أن القوات المسلحة الأوكرانية ‏‏فقدت خُمس‏‏ قواتها الهجومية بالكامل في الأسبوعين الأولين. وفي الحقيقة، ما كان يمكن أن يحدث أي شيء مختلف.إذا كان لدى روسيا تفوق جوي، ودفاع جوي قوي، وميزة في قذائف المدفعية، وأنظمة حرب إلكترونية قوية -لإضعاف الاتصالات الأوكرانية وتعطيل أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات من دون طيار- وكان لديها ستة إلى تسعة أشهر لإعداد أعمال دفاعية مفصلة، فكان ينبغي أن يكون واضحًا بما لا يدع مجالاً للشك أن إرسال قوة مدرعة جزئيًا، مدربة جزئيًا، بخبرة محدودة في تنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق، سيعني إرسال أعداد كبيرة من الرجال إلى الموت الأكيد.‏‏منذ الأسابيع القليلة الأولى الدامية، غير الجانب الأوكراني تكتيكاته لتقليل استخدام المركبات المدرعة لصالح المزيد من الإجراءات المتمركزة على المشاة. وأحرزت القوات المسلحة الأوكرانية، التي دخلت الشهر الثالث من القتال، تقدمًا متوقفًا الآن في جبهة زابروجيا -حيث استولت على سترومايورسكي‏‏، ومعظم ‏‏أوروزاين‏‏، ‏‏ومعظم روبوتينا‏‏- لكنها فقدت بعض الأراضي في الشمال في ‏‏منطقة كوبيانسك‏‏. كما فقدت أيضًا عشرات الآلاف من الرجال من أجل نحت تلك الكيلومترات القليلة. وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يكفي من القوات أو المعدات لمواصلة هذه الوتيرة الزاحفة. ومن المحتمل أن ينفد الرجال قبل وقت طويل من وصولهم حتى إلى أهدافهم المتوسطة.التداعيات‏‏الحقيقة العارية والقاسية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا اليوم هي أن هجوم النفَس الأخير الذي شنته أوكرانيا قد فشل، ولن يغير أي قدر من التظاهر هذه النتيجة. وقد فشلت القوات المسلحة الأوكرانية لأسباب كان يمكن التنبؤ بها تمامًا، بناء على أساسيات قتالية دائمة لا تخضع للتفاؤل أو التفكير المتمني أو تحريف الحقائق. ومع ذلك، فإن السؤال هو، ما الذي يجب على الولايات المتحدة فعله الآن؟‏كانت السياسة التي انتهجتها واشنطن منذ بداية الحرب تدعم أوكرانيا "مهما تكلف الأمر". أما إذا كانت هذه فكرة جيدة أو سيئة، فسأترك مناقشة ذلك إلى مناسبة أخرى. المهم هنا هو أن هذه السياسة لم تسفر عن نتيجة مفيدة لكييف أو واشنطن، والآن يجب أن تتطور للاعتراف بالحقائق الجديدة.‏‏لا يمكن لأحد أن يدعي أن الولايات المتحدة لم تمنح أوكرانيا كل فرصة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها النجاح في ساحة المعركة، حيث قدمنا، حرفيًا، آلاف المركبات المدرعة، وملايين القذائف والصواريخ والقنابل، والتدريب والدعم الاستخباراتي -إلى جانب عشرات المليارات من المساعدات الأخرى. لكن هذه المساعدة لم تسفر عن انتصار أوكراني، وقد حان الوقت الآن لوضع سياسات جديدة في ضوء الحقائق الحالية. سوف يستكشف الجزء التالي من هذه السلسلة ما يمكن أن تفعله واشنطن الآن للتخفيف من الإخفاقات وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للولايات المتحدة وأوكرانيا.‏‏*دانيال ل. ديفيس‏‏ Daniel L. Davis: زميل أقدم لأولويات الدفاع ومقدم سابق في الجيش الأميركي، انتشر في مناطق القتال أربع مرات. وهو مؤلف كتاب "‏‏الساعة الحادية عشرة‏‏ في أميركا 2020". وهو محرر مساهم في "1945".*نشر هذا التحليل تحت عنوان: The Hard Reality: Ukraine’s Last-Gasp Offensive Has Failed