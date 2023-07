‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

اضافة اعلان

‏ميل غورتوف – (كاونتربنش) 27/7/2023ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏الفجوة المتنامية‏‏في الآونة الأخيرة، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أول قانون لتقليص استقلال القضاء، بما يتماشى مع طموحات حكومة بنيامين نتنياهو الدينية واليمينية المتطرفة إلى حد كبير. وسيحدّ القانون بشدة من سلطة المحاكم في البت في المسائل التي تتطلب تدخلا قضائيا للحكم على "معقوليتها"، مما يمنح حكومة رئيس الوزراء سلطة أكبر بكثير لدفع أجندتها التي تشمل فتح الأراضي الفلسطينية لآلاف المستوطنين الإسرائيليين.‏‏ومن المرجح أن يتم إسقاط تهم الفساد الموجهة إلى نتنياهو نفسه أيضا. وتدخل الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق شهرها الخامس، وتنضم إليها شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي تشمل جنود الاحتياط العسكريين والأطباء والجماعات النسائية والنقابات العمالية. كما أن الإضراب العام يبقى احتمالا ممكنا.‏‏في رد الفعل، وجه الرئيس بايدن ‏‏انتقادات‏‏ نادرة إلى الحكومة الإسرائيلية أثناء مناقشة القانون الجديد في تل أبيب، قائلا إن الحكومة تحتوي على بعض "الأعضاء الأكثر تطرفا" الذين رآهم في إسرائيل. وقال إن الوزراء الذين يدعمون توطين الإسرائيليين "في أي مكان يريدونه" في الضفة الغربية هم "جزء من المشكلة" في الصراع مع الفلسطينيين.‏مع ذلك، خلال ترحيب بايدن بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض، أعاد التأكيد على الدعم الأميركي المعتاد "الفولاذي" و"غير القابل للكسر" لإسرائيل. وظل هرتسوغ، الذي كان منتقدا بشدة للإصلاحات القضائية، حريصا على عدم الخوض عميقا في الأزمة الجارية في الوطن. وكان كل ما سمح لنفسه بالتصريح به هو أن إسرائيل تجد دائما "إجماعا وديا"، وأنه يعمل "من أجل إيجاد حلول والخروج من هذه الأزمة بالشكل المناسب".‏‏وبعد وقت قصير من الاجتماع مع هرتسوغ، وجه بايدن أخيرا دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن. وربما كانت هذه دعوة وجهها على مضض، وتعكس عدم الارتياح المتزايد في البيت الأبيض وفي أوساط الليبراليين للسياسة في تل أبيب.‏في مقال حديث، استشهد كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، في نقد لاذع لاستعداد حكومة نتنياهو للاستغناء عن المعايير الديمقراطية، بهذا التعليق لديفيد هوروفيتس، ‏‏المحرر المؤسس لصحيفة "تايمز‏‏ ‏‏أوف إسرائيل"‏‏:‏"بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، سوف تتحرك حكومة عازمة على القيام بما هو غير معقول فقط لضمان أن لا يتمكن القضاة -الكابح الوحيد لسلطة الأغلبية في بلد ليس لديه دستور ولا دفاع مكرس وغير قابل للانتهاك عن حرية الدين وحرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية- من مراجعة معقولية سياساتها".‏وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ‏‏إيهود باراك،‏‏ عن الأمر بقوة أكبر، فقال إن القانون الجديد "سيحط من شأن إسرائيل ويهبط بها إلى ديكتاتورية فاسدة وعنصرية من شأنها أن تدمر المجتمع، وتعزل البلاد".‏‏نهاية القيم المشتركة‏تعزز هذه التعليقات قناعات بايدن بأن إسرائيل، التي لطالما اعتبرتها واشنطن "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، قد ضلت طريقها. وقبل يوم واحد فقط من تصويت الكنيست، ‏‏قال بايدن‏‏: "ليس من المنطقي أن يتسرع القادة الإسرائيليون في هذا الأمر –يجب أن يكون التركيز على جمع الناس معا وإيجاد توافق في الآراء".‏وأشار ‏‏كاتب إسرائيلي إلى‏‏ أن "إدارة بايدن تنظر إلى الإصلاح القضائي لليمين على أنه محاولة للقضاء على الديمقراطية الإسرائيلية من الداخل –وبذلك، محو ما تعتبره الأساس المركزي للعلاقة بين البلدين". وهكذا يجري تحطيم مفهوم القيم المشتركة.‏‏ومن العلامات الأخرى على خيبة أمل الليبراليين الأميركيين ‏‏مقال نيكولاس كريستوف الذي نشر في صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏ في 22 تموز (يوليو). وأثار المقال موضوع إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل الذي كان ذات مرة من المحرمات. واستشهد كريستوف بالعديد من الأشخاص الذين لا يرقى إليهم الشك في دعمهم لإسرائيل، وإنما الذين أصبحوا يعتقدون الآن بأن المساعدات الأميركية لإسرائيل تحتاج إلى إعادة نظر لسببين على الأقل: بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا لبلد متقدم اقتصاديا، تبدو المساعدات غير ضرورية ومن الأفضل استخدامها في أماكن أخرى؛ ويدعم المكون العسكري بشكل أساسي مصنِّعي الأسلحة الأميركيين، وهم المورِّد المطلوب لإسرائيل.‏وكتب كريستوف أن المساعدات تجعل العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل "غير صحية"، في حين أنها لا توفر لأميركا أي نفوذ على عملية صنع القرار عند نتنياهو. ويقتبس من دانيال كيرتزر، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل قوله: "لا توفر المساعدات للولايات المتحدة أي نفوذ أو تأثير على القرارات الإسرائيلية باستخدام القوة؛ لأننا نجلس على الهامش بهدوء بينما تنتهج إسرائيل السياسات التي نعارضها، يُنظر إلينا على أننا "ممكِّنون" للاحتلال الإسرائيلي".‏‏ديمقراطية أخرى غير ليبرالية‏‏باختصار، تدقُّ الحكومة اليمينية في إسرائيل إسفينا بين إسرائيل والولايات المتحدة على حساب الأمن الحقيقي للإسرائيليين، وكذلك الفلسطينيين. وكانت أصوات التسوية داخل الحكومة، مثل هرتسوغ ووزير الدفاع يوآف غالانت، قد دعت إلى مشروع قانون قضائي مخفَّف ووقفة طويلة قبل التصويت.‏‏ولكن من دون جدوى؛ فقد وضع نتنياهو نفسه في خدمة أعضاء مجلس الوزراء المفلسين أخلاقيا والمتطرفين سياسيا الذين لديهم أهداف راديكالية: إزالة جميع الفلسطينيين من إسرائيل، وإلغاء الضوابط المفروضة على سلطة رئيس الوزراء، ومقاومة الضغوط الأميركية، وإعلان إسرائيل دولة يهودية.‏‏سيكون من شأن تحقيق هذه الأهداف أن ينقل إسرائيل من المعسكر الديمقراطي إلى المعسكر الاستبدادي، في نفس الصف مع تركيا أردوغان وهند مودي. وقد عزز نتنياهو مثل هذه المقارنات باستخدام نفس ‏‏لغة الضحية‏‏ التي استخدمها قادة اليمين المتطرف الآخرون: مطاردة الساحرات، والدولة العميقة، و"الانقلاب القضائي".‏‏هؤلاء القادة -وأفكر بجايير بولسونارو في البرازيل، وبالطبع دونالد ترامب في أميركا- تمت الإطاحة بهم. وإذا كان طموح نتنياهو الأعمى يعني ديمقراطية أخرى غير ليبرالية، هل ستعيد إدارة بايدن تعريف العلاقات مع إسرائيل، وتنهي وضعها الخاص، وهي خطوة كانت الإدارات الليبرالية السابقة تعمل يائسة لتجنبها؟‏*‏ميل غورتوف‏‏ Mel Gurtov: أستاذ فخري للعلوم السياسية في جامعة ولاية بورتلاند، ورئيس تحرير ‏‏مجلة "المنظور ‏‏الآسيوي"، وهي مجلة فصلية للشؤون الدولية، ومدون في ‏‏مجلة "إن ذا هيومان إنترست‏‏".‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Widening Breach, in Israel and in Israel-US Relations