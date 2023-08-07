الدور الحقيقي لفرنسا في لبنان

شربل نحاس* - (أوريان 21) 3 آب (أغسطس) 2023

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بعد تعيينه مبعوثًا خاصًا لفرنسا إلى لبنان، قضى وزير الخارجية الأسبق، جان إيف لودريان، فترة طويلة في البلد خلال الصيف، واقترح تنظيم مؤتمر لجميع الفاعلين السياسيين في أيلول (سبتمبر). لكن الخطاب الذي ألقته السفيرة الفرنسية في بيروت، آن غريللو، يوضح تمسك باريس بخيارات ثبت أنها سلبية للبلد. وفي ما يلي رد فعل من الوزير اللبناني السابق شربل نحاس على ما جاء على لسانها.* * *سألت السفيرة الفرنسية اللبنانيين، خلال احتفال العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز (يوليو) سلسلة من الأسئلة الفوقية (1)، عن أين كان ليكون لبنان لولا تحمل فرنسا المسؤولية عن أمنه، ولولا تدخل فرنسا لحشد ما سمته "المجتمع الدولي" لدعم لبنان ماديًا، ولولا دعم فرنسا لبعض المدارس والمستشفيات، ولولا مساهمة فرنسا في الإبقاء على المساحة الثقافية في البلاد، ولولا الإبقاء على بعض الشركات العالمية فيها على الرغم من الصعوبات المالية. والإجابة واضحة، حتى من دون العودة الآن إلى تاريخ فرنسا في المنطقة: في كل مفصل أساسي كان التدخل الفرنسي في لبنان على النقيض من مصالح المجتمع اللبناني، ولكل من العناوين التي ذكرتها السفيرة صلة بواقعنا المأزوم اليوم، ولنا حول ذلك بعض الأسئلة لنوجهها إليها وإلى إدارتها.سلطة مدعومة من باريسأين كان لبنان ليكون لولا تدخل فرنسا لإنقاذ نظام هدنة الحرب في بداية الألفية بعد انكشاف عجزه؟ في ذلك الحين، وبعد اتضاح عجز نظام الهدنة عن استقطاب المداخيل الكافية لتأمين استمراريته، رتبت فرنسا مؤتمري باريس 1 و2 لتأمين استمرارية النظام اللبناني، حفاظًا على موطئ قدم لها مقابل الهجمة الأميركية في المنطقة. وقُدمت قروض بقيمة 4.5 مليار دولار تقريبًا للبنان الذي بلغت مديونيته حوالي 29 مليار دولار في حينها، وتم ابتداع الدولار اللبناني، وبذلك تم تنظيم دخول النظام المالي في البلد منحدرًا تاريخيًا. ولم يأتِ حشد "المجتمع الدولي" ذاك إلا بالضرر على المجتمع اللبناني. وخرجت نتيجة لذلك البنوك الأجنبية، وأهمها الفرنسية، بعد أكثر من 150 سنة من العمل في لبنان لعلمها المسبق بالنتيجة الكارثية لتلك الخيارات. وخرجت الشركات الفرنسية عندما شعرت بالمخاطر المالية ودفاعًا عن مصالحها. واليوم لا تعمل شركات "توتال" و"سي. إم. إيه" و"سي. جي. إم" وغيرها في لبنان إلا لخدمة مصالحها. لكن المجتمع اللبناني دفع الثمن الغالي نتيجة لإطالة حكم نظام الهدنة عشرين سنة.أين كان ليكون لبنان لولا دعم فرنسا المباشر للسلطة الحالية في مفصل الانتخابات النيابية لسنة 2018؟ في حينها، تزامنت الانتخابات النيابية مع إحدى أبرز لحظات انعدام الثقة بالنظام، فسارعت فرنسا وابتدعت مؤتمر "سيدر". ودُعيت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين من انتهاء ولايتها ومن إجراء الانتخابات إلى ما سُمي "مؤتمر سيدر الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني"، لتتلقى وعودًا لم تتحقق بـ11 مليار دولار. وكانت تلك هي الكذبة اللازمة لإيهام اللبنانيين بقرب تحسن أحوالهم وضرورة الرهان على أطراف تلك الحكومة، فساعدت السلطة على تحقيق انتصار واضح في الانتخابات وشكل أطرافها حكومة "استعادة الثقة"، ونظمت الهندسات المالية التي ندفع ثمنها الآن ولسنين، بل لعقود.زيارة الرئيس ماكرون تخدير للبنانيينأين كان ليكون لبنان لولا تخدير اللبنانيين ببدعة "حكومة المهمة"؟ بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) 2020، تم استباق أي رد فعل شعبي عبر تنظيم زيارة للرئيس الفرنسي في 6 آب (أغسطس)، مما أسهم في تثبيت جديد لشرعية أركان النظام من خلال مطالبتهم بتشكيل "حكومة مهمة" تتولى تنفيذ إصلاحات مبهمة لفتح الباب أمام مساعدات اقتصادية ستنهض بالبلاد. وبذلك تم امتصاص الغضب الشعبي بالوعود الوردية وبالمال الذي تم توزيعه مباشرة على الجمعيات غير الحكومية، لتقوم بدورها بتوزيع المال على بعض المتضررين. واليوم، فجأة، تم اكتشاف عجز نظام هؤلاء عن بناء دولة، وأصبح المطالبون بتحقيق الإصلاحات يُسمون بالفاسدين.أين كان ليكون لبنان لولا التواطؤ الفرنسي بالتفريط المتعمد بالمعارضة الجدية للنظام؟ في أيار (مايو) 2021، دعت السفارة الفرنسية من سمتهم أحزاب ومجموعات المعارضة إلى لقاء مع لودريان، وزير الخارجية في حينها. وهذه الدعوة التي ضمت أطرافًا يحملون شعارات مبعثرة أو طموحات متنافرة، كانت ساحة إضافية لإظهار حالة التشتت بين تلك الأطراف، ولطمس الطرح المعارض الجدي الوحيد الذي قدمناه من خلال حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، مقابل تعاونية زعماء الطوائف. ويتم تنظيم الدعوات للاهثين خلف دور في المسرحية المدمرة، في حين يتم غض النظر عن المشروع الوحيد لبناء دولة، ليعود الحديث بعد ذلك إلى الحاجة إلى دولة ومؤسسات!واليوم، أين السفارة الفرنسية في لبنان من تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي؟ لقد أصدر ديوان المحاسبة الفرنسي تقريرًا في حزيران (يونيو) 2023 للتدقيق في المبالغ التي تم صرفها كمساعدات لقطاعات مختلفة في لبنان، وقدر المبلغ بـ214 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح التقرير أن الإدارة السياسية، أي السفيرة، هي المقرر الأساسي في ما يتعلق بصرف تلك الأموال، ووضع توصية وحيدة، هي التعامل مع الدولة اللبنانية كطرف مركزي لضمان الاستخدام الفعال لتلك الأموال. وتتناقض تلك التوصية مع الإدارة الحالية التي وزعت أكثر من نصف ذلك المبلغ من خلال المنظمات غير الحكومية، كما تتعارض بحدة مع التجاهل المتعمد لاضمحلال مؤسسات الدولة اللبنانية ودور النظام السياسي الحالي في ذلك.وأخيرًا نسأل، أين ستكون فرنسا إذا ما استمرت سياسة استخدام المال والسعي خلف صفقات السلاح والنفط؟ ما هو مستقبل شرعية نظامها بعدما بات إشعاعها يتراجع يومًا بعد يوم؟ لم تتوانَ فرنسا يومًا عن تقديم مصالحها على مصالح لبنان، وهذا أمر طبيعي وفق منطق الدول، ومن الغريب ادعاء العكس. ويشكل إنشاء متحف اللوفر في أبو ظبي عوضًا عن بيروت الفرنكوفونية، على عكس ادعاء فرنسا عزمها على الحفاظ على المساحة الثقافية، خير دليل على ذلك. ومن باب المصالح، نرى أن لبنان هو المثال الأقصى لمآل توجهات تصيب المجتمع الفرنسي نفسه، بحكم تعاظم ظاهرتي استغلال المال والتطييف. وبذلك، فإن تلاقي المصالح يكون باعتبار أن إرساء شرعية مدنية واثقة في منطقتنا هو الأولى، في مقابل المد العنصري والأصولي الذي مزقها. وقد اختبر الجهاز الفرنسي العامل في لبنان مباشرة الأثر المدمر لاضمحلال مؤسسات الدولة، وقد يكون الأقدر على إدراك أولوية المصلحة المشتركة بين الدولة الفرنسية ومشروع بناء دولة في المنطقة، لحماية مجتمعاتها، وحماية شرعية الدولة الفرنسية من شروخ ستطالها من قلب مجتمعها.*شربل نحاس: الأمين العام للحزب اللبناني "مواطنون ومواطنات في دولة".