الرسالة الخطأ في التوقيت الخطأ

دينس روس* - (تابليت) 28 تموز (يوليو) 2023

اضافة اعلان

يرى البعض أن التكاليف المرتفعة البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية لإسرائيل غير ضرورية لأن إسرائيل لم تعد دولة فقيرة، وهي تتفوق على اليابان وعدد من دول أوروبا الغربية في "حلف شمال الأطلسي" من ناحية نصيب الفرد من الدخل. وعلى الرغم من أن هذه الآراء تنبع من دوافع مفهومة، إلا أن تنفيذ مثل هذه الأفكار حالياً لن يؤدي سوى إلى تشجيع الأعداء وزيادة احتمالية النزاع.* * *عندما يتفق ثلاثة كتاب يختلفون في الرأي، مثل نيكولاس كريستوف وجاكوب سيغل وليل ليبوفيتز، عن إنهاء المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل، فإن هذا أمر جدير بالملاحظة. لقد كتب سيغل وليبوفيتز في مجلة "تابليت" عن قناعتهما بأن المساعدة تمنح الولايات المتحدة حق النقض ضد الأعمال الإسرائيلية، وتدر الأرباح على مصنعي الأسلحة الأميركيين، وتعزز الفكرة الخاطئة السائدة لدى منتقدي إسرائيل بأنها مُنحت صلاحيات تامة. ويناقش ليبوفيتز وسيغل عن حق النقطة الأخيرة باعتبار أنها غير صحيحة، وأنها تخدم أيضاً أهداف الذين يتهمون المدافعين عن إسرائيل في الولايات المتحدة بخدمة مصالح إسرائيل على حساب أميركا. ولا يخفى على أحد هنا التلميح إلى الولاء المزدوج الذي لطالما شكل تعبيراً مبتذلاً معادياً للسامية. ويرى سيغل وليبوفيتز في إنهاء المساعدة العسكرية لإسرائيل طريقة للتخلص من هذه الحجة المهمة التي يعتبرانها سبباً ثانوياً يدعو إلى إنهاء المساعدة. وفي هذا الإطار، يعتقد سيغل وليبوفيتز أن إسرائيل ستكون أفضل حالاً من دونها، حيث سيقل النفوذ الأميركي على إسرائيل، وهذا يعني أن واشنطن لن تقيد حرية تصرف إسرائيل، وأن هذه الأخيرة تحظى بحرية "التسوق في السوق المفتوحة" من دون أن تبقى متقيدة بالمعدات الأميركية وتجاوزات التكلفة والمشاكل الفنية.وفي السياق نفسه، ظهرت بعد بضعة أيام وجهة نظر مختلفة لكريستوف في صحيفة "نيويورك تايمز". فهو يرى التكاليف المرتفعة البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية لإسرائيل على أنها غير ضرورية لأن إسرائيل لم تعد دولة فقيرة، وهي تتفوق على اليابان وعدد من دول أوروبا الغربية في "حلف شمال الأطلسي" من ناحية نصيب الفرد من الدخل. وعلاوةً على ذلك، يبحث كريستوف في كيفية استخدام هذه الأموال لمساعدة البلدان الفقيرة مثل النيجر، التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة. ومن الإنصاف القول إن كريستوف يتحدث عن البدء في نقاش وليس عن وقف المساعدة الأميركية العسكرية لإسرائيل فجأة، ولكن من الواضح أن الهدف هو التوصل إلى إنهائها.لعل سيغل أو ليبوفيتز أو كريستوف لا يقصدون الانضمام إلى أولئك الذين ينتقدون إسرائيل بشكل متزايد -والذين يرغبون في رؤية الولايات المتحدة وهي تمارس ضغطاً حقيقياً عليها من خلال قطع المساعدات العسكرية عنها وإنهاء الدعم السياسي لها. لكن هذا هو بالتأكيد التأثير الذي ستتركه مقالاتهم. نعم، حتى الذين يؤيدون إسرائيل عموماً قد يفضلون ممارسة الضغط في وقت تضم فيه حكومة إسرائيل قوميين مسيانيين وأحزاباً دينية متشددة -وتدفع إلى تنفيذ أجندة يَعتقد العديد من الإسرائيليين أنها تشكل تهديدًا للهوية الديمقراطية للبلاد. ويريد هؤلاء الإسرائيليون ومؤيدوهم في الولايات المتحدة أن يظهروا الكلفة الباهظة لسياسات حكومة نتنياهو والضرر الكبير الذي تلحقه بمناصرة إسرائيل في أميركا والعالم. وجاء اعتماد الكنيست مؤخراً للقانون الذي يلغي بند المعقولية في قرارات المحاكم ليعزز هذا التوجه.ربما يمكن تفهم هذا الخط في التفكير، ولكن هل يعد وقف المساعدات العسكرية الأداة المناسبة لتحقيق ذلك؟ كلا. يتصرف سيغل وليبوفيتز وكريستوف عموماً كما لو أن وقف المساعدات لن يؤثر بطريقة تُذكر في قراءة الإيرانيين و"حزب الله" للوضع والدعم الأميركي لإسرائيل. وقد ترجم الطرفان مسبقًا الاضطرابات الجارية في إسرائيل على أنها ضعف إسرائيلي، وتعددت عمليات "حزب الله" على مدى الأشهر القليلة الماضية، وشملت العمل الذي نفذه أحد النشطاء في منطقة مجيدو والسماح لحركة "حماس" بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، فضلاً عن أعمال تزداد استفزازية على طول الحدود، مما يدل على أن حسن نصر الله أصبح أكثر استعداداً للمجازفة. فإذا أوقفت الولايات المتحدة مساعدتها الآن أو عقدت النية على ذلك، فسوف يزيد الإيرانيون و"حزب الله" من مجازفاتهم ويعززون احتمالية الصراع. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا، هل تحتاج إسرائيل إلى صراع متعدد الجبهات؟ وهل يخدم ذلك مصالح أميركا؟لا يريد كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين خوض الحرب الآن، وهم يعارضون بالإجماع وقف المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل، علماً بأن معارضتهم لا تنبع من مصلحة مالية مرتبطة بهذه المساعدة. وقد استشهد سيغل وليبوفيتز بالجنرال المتقاعد غيرشون هكوهين لدعم دعوتهما إلى إنهاء المساعدة، ولكن هذا الأخير لا يمثل تفكير القيادة الأمنية العليا في إسرائيل. وعلاوةً على ذلك، إن الحجة القائلة إن إسرائيل يجب ألا تتقيد بالمعدات العسكرية الأميركية هي حجة خاطئة، لأن كل قائد إسرائيلي يريد الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وهذا يتحقق بالمعدات الأميركية. ما تزال الأسلحة الأميركية متطورة ومطلوبة بشدة من الجميع، وإسرائيل لا تحتاج إلى طائرات من طراز "إف-35" فحسب، بل أيضاً إلى طائرات من طراز "إف -15 أي" للقيام بمهام بعيدة المدى. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير إسرائيل لنظام "الشعاع الحديدي" (وهو نظام دفاعي قائم على الليزر يمكن أن يكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتغيير قواعد اللعبة في مواجهة عشرات الآلاف من صواريخ "حزب الله" وطائراته المسيّرة) يتطلب مزيداً من المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة لتشغيله في أسرع وقت ممكن. (سيكون نظام "الشعاع الحديدي" مفيداً أيضاً للجيش الأميركي، وهو مثال آخر على الكيفية التي تفيد بها مساعدة الولايات المتحدة الأمنية لإسرائيل القوات الأميركية أيضاً).لا ينبغي التفكير في تأثير وقف المساعدة الأمنية على إسرائيل وإيران أو "حزب الله" فحسب، بل على الآخرين في المنطقة أيضاً. فقد قال رؤساء الولايات المتحدة مراراً وتكراراً، إن التزام أميركا تجاه إسرائيل "راسخ وثابت" -وبطبيعة الحال يمكن ربط قطع المساعدة العسكرية بإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. ولكن في الوقت الذي يشك فيه السعوديون والإماراتيون وغيرهم في المنطقة بقدرة الولايات المتحدة على الصمود في المنطقة، فإن الإعلان عن وقف المساعدة العسكرية لإسرائيل سيعزز وجهة نظرهم القائمة على أن الولايات المتحدة ستغادر الشرق الأوسط، وسيعزز ذلك بالتأكيد ميلهم الفطري إلى حماية أنفسهم من المزيد من الرهانات الوقائية -وهو أمر بالكاد من المحتمل أن يخدم المصالح الأميركية.باختصار، سواء فكر المرء في مصلحة الولايات المتحدة أو في مصلحة إسرائيل، فإن وقف المساعدة العسكرية لإسرائيل في هذا الوقت هو أمر خاطئ لأنه سيرسل إشارة خاطئة في الوقت الخاطئ وسيزيد من خطر نشوب صراع في المنطقة.*دينس روس: مستشار وزميل "ويليام ديفيدسون" المتميز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمساعد الخاص السابق للرئيس أوباما. عمل سابقاً في مناصب رفيعة في مؤسسة الأمن القومي الأميركي، مع إدارات ريغان وبوش وكلينتون، شملت منصب كبير مبعوثي كلينتون للشؤون العربية الإسرائيلية. الترجمة العربية لمعهد واشنطن.