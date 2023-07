السودان: الإبادة الجماعية من جديد

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 2023/7/6الآن، تتكرر موجة القتل التي كان قد شهدها إقليم دارفور السوداني قبل 20 عاما.* * *في البداية، حاصر المهاجمون المدينة وأحرقوا السوق الرئيسي، ومنعوا المواد الغذائية والطبية من الدخول. ثم شرع رجال المليشيات بشكل منهجي في تدمير أي شيء يجدونه في الطريق -المستشفيات والمدارس والكهرباء والاتصالات- التي قد يحتاجها أهالي بلدة الجنينة في غرب دارفور، من أجل البقاء على قيد الحياة. ويقول ناثانيال رايموند، مراقب الصراعات في جامعة ييل: "كان هذا عملا روتينيا ومنهجيا". وأرسل حاكم ولاية غرب دارفور يوم 14 حزيران (يونيو) مناشدات للتدخل الأجنبي لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية". ثم في اليوم التالي قتل هو نفسه فيما يسميه ريموند "القتل الطوطمي على غرار قتل(داعش)"، في إشارة إلى الذين قاموا باغتيال المعارضين البارزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي الساعات الثماني والأربعين التالية، هرب آلاف المدنيين من الجنينة أو قُتلوا. ووصف عمال الإغاثة، الذين زاروا المدينة فيما بعد، المدينة بأنها بلدة أشباح.منذ أن بدأت معركة الجنينة في نيسان (أبريل)، بعد وقت قصير من بدء الحرب الأهلية الأوسع في السودان، فر حوالي 180 ألف مدني من أهل المنطقة إلى تشاد المجاورة. ومعظمهم من "المساليت"، وهي قبيلة إفريقية سوداء كانت السائدة لفترة طويلة في منطقة دارفور الهائلة بغرب السودان. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن مساحة شاسعة من المدينة قد دُمرت أو تضررت بسبب النيران، مع مقتل ما بين 1.100 و5.000 مدني. وربما يكون هذا، حتى الآن، أعلى عدد من القتلى يسقط في الحرب في منطقة واحدة، بما في ذلك الخرطوم، العاصمة، التي ما تزال تشكل بؤرة الصراع. ويتحدث لاجئون من الجنينة عن رجال ميليشيات عربية مسلحين ينتقلون من باب إلى باب ويطلقون النار على الشبان ويقتلونهم على الفور. وعلى الطريق غربًا إلى تشاد، قام رجال الميليشيات المسلحون عند نقاط التفتيش المتنقلة بسرقة ممتلكات المدنيين الفارين من الصراع وإطلاق النار عليهم.تتكون الحرب الأهلية في السودان من عدة صراعات متداخلة. وما يزال التركيز الرئيسي ينصب على الخرطوم، العاصمة حيث يتنافس فصيلان مسلحان للسيطرة على البلاد بأكملها. ويقاتل الجيش النظامي بقيادة الرئيس الفعلي للسودان، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ضد "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. وقد أدى هذا الصراع الرئيسي، الذي بدأ في منتصف نيسان (أبريل)، مُسبقًا إلى اقتلاع الملايين من جذورهم ودمر جزءا كبيرا من العاصمة.وعلى النقيض من ذلك، اشتعلت الحرب في دارفور وانقطعت على مدى 20 عاما. وكانت قد بدأت في العام 2003 بتمرد مسلح قامت به القبائل الأفريقية المهملة والمظلومة، مثل المساليت، ضد حكومة عمر البشير الذي كان ديكتاتور السودان آنذاك، التي يهيمن عليها العرب. ورداً على ذلك التمرد، قام البشير بتسليح البدو العرب رعاة الماشية وعينهم كوكلاء له، وأطلق لهم العنان للهجوم على المزارعين الأفارقة السود بتلك الشراسة التي تسببت في توجيه المحكمة الجنائية الدولية إليه تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010. وفي السنوات الخمس الأولى من الصراع، ربما يكون حوالي 300 ألف شخص قد لقوا حتفهم، مع نزوح ما يصل إلى 2.7 مليون شخص من منازلهم.أصبحت هذه الميليشيات العربية الكبيرة المدعومة من الحكومة، والمعروفة باغتصاب النساء ونهب القرى، تُعرف باسم "الجنجويد": شياطين على ظهور الخيل، بقيادة السيد دقلو. وبمباركة السيد البشير، قام دقلو في النهاية بتحويل الجنجويد إلى "قوات الأمن السريع"، التي سرعن ما أصبحت إمبراطورية تجارية متعددة الجنسيات لها صلات بدول عربية وبمجموعة "فاغنر" الروسية. والآن يطمح دقلو إلى حكم السودان.موجات الجفاف القاتلةأُطلق على حرب دارفور في القرن الحادي والعشرين وصف أول عملية إبادة جماعية في القرن الجديد. وربما كانت أيضًا أول حرب تتصل بالتغير المناخي في العالم. كانت أراضي المنطقة غنية بالموارد ولكنها عرضة للجفاف، وبقيت موضع نزاع لفترة طويلة، مع انتشار التصحر وتضاؤل هطول الأمطار. لكن الأمر تطلب سياسات التفوقية العربية التي انتهجها البشير وحلفاؤه الإسلاميون لجعل دارفور تنفجر. ثم ارتفعت الآمال في تحقيق سلام دائم هناك في العام 2019 عندما سقط نظام السيد البشير وبدا أن التحول الديمقراطي قد بدأ في البلاد. وجلب اتفاق سلام تم إبرامه في العام 2020 قادة المتمردين الدارفوريين إلى حكومة تقاسم السلطة في الخرطوم، ووعَد بوصول أكثر عدلاً إلى الموارد وبعودة الأراضي لأولئك الذين كانوا قد طردوا منها. وبحلول العام 2021، انسحبت قوة مختلطة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كان قد تم نشرها في الإقليم في العام 2007.ولكن لم يتم تقديم أي من المسؤولين عن كارثة دارفور الأولى -ليس السيد البشير وحده، وإنما أيضًا الجنرالان اللذان يتقاتلان الآن على خلافته- إلى العدالة. وظلت العديد من القبائل العربية في دارفور، وكذلك من مواطني المنطقة السود، يشعرون بأنهم يتعرضون للاستبعاد والأقصاء. وسرعان ما انتشر عنف العرب ضد الأفارقة العائدين، بمن فيهم المساليت، مرة أخرى. وبمجرد مغادرة قوات حفظ السلام، استؤنف القتال الذي أجبر أكثر من 400 ألف شخص على مغادرة منازلهم.مع اشتداد أوار الحرب بين الجيش والقوات شبه العسكرية، اشتد القتال أيضًا بين الجنجويد وخصومهم في دارفور. ويخشى عمال الإغاثة من أن المذبحة قد تكون جارية بالفعل وبنفس السوية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. وتقول جوستين موزيك من "سوليداريتيز إنترناشيونال"، وهي مؤسسة خيرية إنسانية مقرها فرنسا، كانت في الجنينة في أواخر حزيران (يونيو): "هذه أسوأ حرب رأيتها منذ 20 عامًا كعاملة إغاثة"، وتُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلين يتحدثون بعبارات عنصرية عرقيًا ويتفاخرون بتحويل المنطقة إلى واحدة عربية. ويصف فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، الحرب في غرب دارفور بأنها "تطهير عرقي واسع النطاق".تستخدم "الجنجويد" اليوم "تكتيكات وتقنيات وإجراءات" مماثلة لتلك التي كانت تستخدمها في بدايات القرن الحادي والعشرين، كما يقول ريموند. ولكن، بينما كان المقاتلون في ذلك الوقت يتنقلون على ظهور الجياد ويتسلحون بأسلحة خفيفة، "أصبحوا الآن يتحركون في شاحنات صغيرة، ويتنقلون بسرعة كبيرة، ويستخدمون أسلحة مميتة"، كما يقول أحد العاملين في الأمم المتحدة. ووصف شهود عيان جنودًا يرتدون زي "قوات الدعم السريع" كانوا يسلِّحون مقاتلي الجنجويد قبل أن يهاجموا بشكل مشترك بلدات مثل الجنينة.من جهتها، تقول "قوات الدعم السريع" أنها ليست متورطة فيما تنآى بنفسها عنه باعتبار أنه صراعات قبلية محلية. ولكن، قد يكون من الصعب تمييز مقاتليها عن الجنجويد. وعلاوة على ذلك، تعتبر الجنينة نقطة انطلاق رئيسية لتزويد "قوات الدعم السريع" في محاولتها غزو كل السودان. وتقول خلود خير، من "إنسايت ستراتيجي بارتنرز"، وهي مؤسسة فكرية سودانية، أن السيد دقلو يحصل على أسلحة ووقود ومرتزقة من ليبيا المجاورة وجمهورية إفريقيا الوسطى. كما سيكون الوصول عبر تشاد حيويًا أيضًا.تقل وحدات الجيش السوداني في دارفور عن خصومها من حيث العدد والعدة، ولذلك لا يمكنها الدفاع عن أهل دارفور من نهب "قوات الدعم السريع" أو الميليشيات المتحالفة معها، حيث يجد الجيش نفسه مقيدًا بالقتال في الخرطوم. ويقال إن هذه الوحدات انسحبت من العديد من بلدات دارفور إلى الثكنات، مما مكّن "قوات الدعم السريع" من تولي السيطرة.في الوقت الحالي، لا يستطيع غيرُ العرب في المنطقة أن يتوقعوا رد فعل دولياً على غرار ذلك الذي حدث في العام 2007. "هذه المرة ليس هناك صخب دولي بشأن الحرب في الخرطوم أو دارفور"، كما تقول غايل سميث، المديرة السابقة لشؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي. في بعض الأماكن تم ترتيب هدنة بوساطة بعض النشطاء والزعماء الدينيين. والآن، يسود في الجنينة هدوء حذر. لكنّ السكان الخائفين ما يزالون يفرون من المدينة، مكدِّسين الأثاث والممتلكات في العربات. وتقول موزيك: "إنهم يحاولون إنقاذ كل ما في وسعهم". وكما يبدو واضحًا الآن، فإن الكابوس الطويل لدارفور، والسودان، لم ينته بعد.*نشر هذا التقرير تحت عنوان:Genocide all over again?