الشركات العسكرية الروسية وهيكلية مجموعة "فاغنر"

اضافة اعلان

إيمانويل دريفوس* - (أوريان 21) 24 نيسان (أبريل) 2020ظهرت الشركات العسكرية الروسية، المتورطة في سياق التدخلات العسكرية لموسكو في أوكرانيا ابتداء من 2014 ثم في سورية ابتداء من 2015، وفي الآونة الأخيرة في ليبيا وفي كثير من بلدان جنوب الصحراء الإفريقة. وترتكز الأنظار بصفة خاصة على مجموعة "فاغنر" الغامضة التي يقودها يفغيني بريغوجين المقرب من فلاديمير بوتين، خاصة وأن هذا الكيان ذا الملامح غير الواضحة يُنشر لأغراض مختلفة، وفقًا للوضعيات والبلدان.مرتزقة روس في سورية (الفيلق السلافي)انتظمت بسرعة في روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي سوق الأمن الخاص المتمحورة حول أنشطة الحراس الشخصيين وحراسة الممتلكات. أما الشركات العسكرية الخاصة التي تقدم خدمات الحماية في المناطق الحساسة وإزالة الألغام والتكوين والتدريب، فقد ظهرت فيما بعد مع نهاية العام 2000. وقد تزامن تطور الشركات العسكرية الخاصة في روسيا مع اهتمام متزايد من طرف المجتمع الاستراتيجي الروسي بهذه الظاهرة. وعلى غرار نظيراتها الغربية، تم تسجيل الشركات العسكرية الروسية -والتي يبلغ عددها نحو 20- كشركات تجارية بسيطة لكونها لا تتمتع بأي وضع شرعي، حتى لو كانت إمكانية توفير إطار قانوني لها موضوع نقاش مستمر في روسيا. وقد استُعملت هذه الشركات العسكرية خاصة في تأمين حركة السفن التجارية في خليج عدن وفي عمليات إزالة الألغام في البلقان وليبيا، كما قامت بتوظيفها أيضًا منظمة الأمم المتحدة في تأمين قوافل اللاجئين في سورية. ومن الناحية القانونية، يُحظر نشاط المرتزقة في روسيا كما تنص على ذلك المادة 359 من قانون العقوبات الروسي.الوجوه المتعددة ليفغيني بريغوجينالمفارقة في هذا الشأن أن الاهتمام الذي حظي به دور الشركات العسكرية الروسية الخاصة خلال السنوات الأخيرة في سورية وليبيا وأماكن أخرى، لا يتعلق كثيرًا بالشركات التقليدية المذكورة أعلاه بقدر ما يخص كيانات أخرى، وعلى الخصوص مجموعة "فاغنر" التي ليست لها صفة تجارية محددة ولا حتى وجود قانوني. وتبدو مجموعة "فاغنر" بعد 5 سنوات من ظهورها بأنها تتشكل في الأساس من مجموعات من المرتزقة الروس المجندين بشكل خاص لخدمة رجل معين -وهو يفغيني بريغوجين- الذي يعد "تابعًا مخلصًا" للكرملين أكثر من كونه صاحب شركة.بريغوجين الذي حقق ثروته في التسعينيات في مجال الوجبات السريعة، هو رجل أعمال مقرب من فلاديمير بوتين، وتقوم شركاته خاصة بتنظيم المآدب والمناسبات للرئاسة الروسية. وقد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية، حيث تتهمه واشنطن بالمشاركة من خلال العديد من شركاته في مناورات للتدخل بقصد التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016. وتعد درجة التداخل بين مجموعة "فاغنر" والقوات المسلحة الروسية أكبر بكثير من تلك الموجودة مع الشركات العسكرية الخاصة التقليدية، إذ تضم هذه المجموعة في صفوفها العديد من الجنود الروس المتقاعدين ذوي الكفاءات العملياتية التي اكتسبوها خلال مختلف العمليات المسلحة التي نفذتها بها موسكو في أفغانستان وطاجكستان وشمال القوقاز على سبيل المثال. ويختلف النموذج بالنسبة لمجموعة "فاغنر"، حيث أظهرت مختلف التحقيقات التي تم نشرها في الصحافة الاستقصائية الروسية، مثل "ميدوزا" و"فونتاكا" أو"نوفايا غازيتا"، أن أغلب العاملين المجندين في هذا الهيكل تم تكوينهم وتدريبهم في قاعدة عسكرية توجد في "مولكينو" في منطقة "كراسنودار" التابعة للواء العاشر للمديرية العامة للأمن العسكري الروسي. كما أظهرت التحقيقات أن معداتهم أُخذت من فائض الجيش الروسي.يعود الفرق الأساسي بين مجموعة "فاغنر" والشركات العسكرية الخاصة التقليدية إلى كون الأولى شاركت في عمليات مسلحة مختلفة -في سورية وليبيا على الخصوص- في حين لم تقم الأخيرة بأي نشاطات قتالية. وهكذا، يبدو أن مجموعة "فاغنر" تلعب دور المكمل البديل الذي يسمح لموسكو بالمشاركة في عمليات عسكرية من دون الحاجة إلى الزج بقواتها العسكرية النظامية، وبالتالي من دون أن تكون مضطرة إلى تبرير تورطها. وقد استُعملت هذه الطريقة في العمل المسماة "بالإنكار المقبول" plausible deniability بصفة متكررة في مختلف العمليات المسلحة التي تورط فيها الاتحاد الروسي."الرجال الخضر الصغار"يذهبون إلى الجبهةفي أوائل التسعينيات وخلال النزاعات الانفصالية في مولدافيا وجورجيا، قدمت موسكو دعمًا عسكريًا حاسمًا للانفصاليين الترانسنيستريين والأبخاز والأوسيتيين الجنوبيين ضد سلطة تشيسيناو وتبيليسي من دون أن تشارك رسميًا في هذه النزاعات. وتشكل عملية ضم شبه جزيرة القرم مثالاً آخر على الإنكار المقبول، حيث تكفل بتنفيذ العمليات التي أدت إلى هذا المسار "الرجال الخضر الصغار"، وهم أولئك الجنود الذين لا تدل أي علامة على انتمائهم، والذين كان بوتين يؤكد أنهم عناصر من "قوى الدفاع الذاتي المحلي"، ويمكن أن تجد بدلاتهم في أي متجر للفائض العسكري. وكانوا في الواقع أعضاء من وحدات النخبة للقوات المسلحة الروسية، وعلى الخصوص من القوات الخاصة لمديرية المخابرات الروسية ومن القيادة السرية جدًا للعمليات الخاصة التي تم إنشاؤها في العام 2013. وستلعب هذه الأخيرة فيما بعد دورًا حاسمًا في العمليات العسكرية الروسية في سورية.يقدم النزاع المسلح الدائر في الدونباس منذ ربيع العام 2014 مثالاً آخر على هذا "الإنكار المقبول". وكان معظم المقاتلين الانفصاليين البالغ عددهم 35.000 مقاتل من المواطنين الأوكرانيين بالفعل، وقام بتكوينهم وتأطيرهم وتدريبهم 3.000 رجل من عناصر القوات المسلحة والمخابرات الروسية، وفقًا لمعطيات نشرت في تقدير الميزان العسكري لسنة 2020، والتي قام بجمعها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.قد يكون من المغري تعريف مجموعة "فاغنر" على أنها مجرد أداة في خدمة هذا "الإنكار المقبول" تحت مراقبة الكرملين، حيث تتيح لموسكو إمكانية التدخل أينما تشاء من دون تحمل التكاليف المترتبة عن ذلك. ولكن هذه النظرة لا تعكس ظاهرة "فاغنر" سوى بطريقة جزئية، كما تشير إلى ذلك أهم العمليات التي شارك فيها هذا الجهاز.الفشل الذريع للفيلق السلافي في سوريةيعود أصل "فاغنر" إلى العام 2013، عندما شارك "الفيلق السلافي" -وهو فرع مسجل في هونغ كونغ لمجموعة موران للأمن، الشركة الروسية العسكرية الخاصة- لأول مرة في عمليات عسكرية في إطار النزاع السوري. وقد تم إرسال ما يقرب من 270 عنصرًا من الفيلق السلافي المجندين أصلاً لمراقبة حقول النفط لحساب النظام السوري في منطقة دير الزور في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، ودعم مجموعات موالية للحكومة في مدينة السخنة بريف حمص كانت تتعرض لهجوم المتمردين. وقد منيت هذه المغامرة بإخفاق ذريع، حيث هلك كثير من أعضاء الفيلق السلافي في هذه العملية. وعند عودتهم، تم اعتقال اثنين من قادة الفيلق -هما فاديم غوساف ويبغينيج سيدوروف- من طرف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB). وأكد الحكم عليهما في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 بسنوات عدة من السجن بتهمة الارتزاق، فكرة أن العملية لم يتم إقرارها في الكرملين ولم تحظ بموافقته. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في روسيا.هذا ما يؤكده أوليغ كرينيتيسين، مدير مجموعة "آر. إس. بي"، وهي أهم شركة عسكرية روسية خاصة، حيث صرح في حوار مع "فونتاكا" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بأن متاعب الفيلق السلافي في سورية تعود إلى التهور المطلق والعمل بمبادرة خاصة من دون استشارة السلطات الروسية.معارك تدمرتشكلت "فاغنر" على يد الانفصاليين الموالين لروسيا في دونباس، والتفّت حول شخصية دميتري يتكين، عقيد الاحتياط في مديرية المخابرات الرئيسية الروسية الذي شارك في مغامرة "الفيلق السلافي". ووصلت مجموعة "فاغنر" إلى الساحة السورية في العام 2016، وهي الفترة التي تتوافق مع إحكام قبضة يفغيني بريغوجين عليها. وبرزت المجموعة بمشاركتها بمئات من عناصرها في معركتين لاسترجاع تدمر في آذار (مارس) 2016 وآذار (مارس) 2017، في تلاحم وثيق مع القوات المسلحة الروسية والطيران ووحدات قيادة العمليات الخاصة، وأيضًا القوات السورية. وسجلت "فاغنر" حضورًا قويًا على الأرض كانت القيادة العسكرية الروسية في سورية تفتقر إليه، لأن التدخل الروسي كان جويًا في الأساس منذ البداية.بما أن روسيا تتبنى كليًا تدخلها في سورية الذي تم في إطار اتفاقية التعاون العسكري الموقعة سنة 1980 بين موسكو ودمشق، فإن اللجوء إلى "فاغنر" في معركة تدمر لا يدخل في إطار مبدأ "الإنكار المقبول". لم تكن موسكو تهدف إلى إخفاء تدخلها باللجوء إلى "فاغنر" خلال معركتي تدمر، بل كانت الغاية تفادي اللجوء إلى عناصر القوات المسلحة النظامية الذين يصعب تبرير مقتلهم للمواطنين الروس. وبذلك، يدخل اللجوء إلى "فاغنر" في هذه الحالة ضمن تحديات عملياتية بالنسبة للقيادة الروسية. أما العملية الأخرى التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وشاركت فيها "فاغنر" فهي محاولة استرجاع حقول النفط التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية" في منطقة دير الزور لحساب دمشق في شباط (فبراير) 2018. ومنيت هذه العملية بالفشل وقُتل فيها العشرات من عناصر "فاغنر".في الحالة الأخيرة، لم يكن اللجوء إلى المجموعة يعود إلى رهانات عملياتية بالنسبة لموسكو، وإنما إلى منطق تعاقدي بين "فاغنر" وفاعل محلي، أي بناء على عقد تم بين المؤسسة العامة للنفط، وهي شركة عمومية سورية تتكفل باستغلال البترول والغاز من جهة، و"إيفرو بوليس"، إحدى الشركات التي يمتلكها يفغيني بريغوجين. وبموجب هذا العقد، كان من المفروض أن تتحصل الشركة الروسية على 25 في المائة من عائدات المحروقات مقابل حمايتها. ويبدو من نتيجة العملية أنها لم تتم بالتنسيق الوطيد مع القيادة العسكرية الروسية في سورية، ما يطرح السؤوال حول درجة السيطرة الحقيقية لقيادة الأركان الروسية -وفي آخر المطاف الحكومة الروسية- على "فاغنر".المشاركة في هجمات حفتر في ليبياجاء وصول بريغوجين وهياكله العسكرية إلى ليبيا في أعقاب لقاء نُظم في موسكو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووفد من كبار المسؤولين العسكريين الليبيين بقيادة الجنرال خليفة حفتر. وقد شارك بريغوجين في هذا اللقاء. ولكي نفهم وصوله إلى المسرح الليبي، يجب التذكير أولاً بأن دور موسكو في هذا الملف محدود جدًا مقارنة بالجبهة السورية. فعلى عكس ما يحصل في سورية، ليس هناك وجود عسكري روسي كبير في ليبيا. ويرتكز استثمار موسكو في حل الأزمة الليبية أساسًا على تطبيق دبلوماسية موازية عبر القناة الشيشانية أو من خلال رجل الأعمال ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا ورئيس غرفة التجارة الروسية الليبية التي أنشئت في العام 2017. وإذا كانت موسكو تدعم رسميًا حكومة فايز السراج في طرابلس والمشير حفتر على حد سواء، فإن الأخير يحظى بتفضيل من الكرملين، وهو دعم آخر يحظى به رجل طبرق القوي إلى جانب مساندين آخرين، وفي المقدمة مصر والمملكة العربية السعودية.شارك مقاتلو "فاغنر" في الهجمات التي شنها المشير حفتر في ربيع وخريف العام 2019 لمحاولة الاستيلاء على طرابلس كما أظهرت ذلك تحليلات فريق "كونفليكت إنتلجنس تايم" التابع لمجموعة من المدونين الروس، وهو فريق أنشئ أصلاً في العام 2014 لتوثيق وإدانة التدخل العسكري الروسي في الدونباس. وهناك اختلاف في تقدير عدد عناصر "فاغنر" الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني لحفتر. تتحدث الصحافة الاستقصائية الروسية عن بضع مئات من المقاتلين في حين ندد الرئيس التركي في كانون الأول (ديسمبر) 2019 بوجود 2.000 مرتزق روسي. ويبدو أن الحقيقة أقرب إلى التقدير الأول. ومهما يكن، فإن وجود المقاتلين الروس في ليبيا -والذي اعترف به ضمنيًا فلاديمير بوتين عندما صرح في كانون الثاني (يناير) الماضي بأنه "إذا كان هناك مواطنون روس موجودين، فإنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يتلقون أموالاً من الدولة الروسية"- لم يكن ولن يكون ممكنًا أن يكون له دور حاسم في مشروع المشير حفتر.أداة تخدم الفرصيمكن تقديم تفسيرات عدة في هذا الإطار. من الممكن أن تكون موسكو قد سهلت وصول المرتزقة إلى ليبيا -مع العلم بأن هذا الوجود لن يكون أبدًا حاسمًا على الأرض- حتى تكون قادرة على رفع الرهانات على الجبهة الدبلوماسية والمطالبة بلعب دور أكبر في الملف الليبي -وهو ما حصل. في بداية كانون الثاني (يناير) 2020، أطلقت موسكو وأنقرة مبادرة مشتركة من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، وبعد ذلك انتظمت قمة شارك فيها كل من السراج وحفتر بموسكو. كما شارك فلاديمير بوتين في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي نظم في برلين يوم 20 كانون الثاني (يناير). ويبدو أن عناصر "فاغنر" انسحبوا من مناطق القتال بعد انطلاق الحوار الروسي التركي.من الممكن أيضًا -وهذان التفسيران متكاملان- أن يكون الكرملين قد سمح لبريغوجين ببيع خدماته إلى المشير حفتر ما دام ذلك لا يغير بصفة أساسية موازين القوى على الأرض. وتوجد الحقول النفطية الليبية أساسًا في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، وهناك فرضية محتملة بوجود اتفاق صادق عليه الكرملين بين حكومة طبرق وبريغوجين ينص على أن رجل الأعمال الروسي سيتمكن مقابل الدعم بالمقاتلين في الهجوم على طرابلس من الوصول إلى صفقة تأمين مواقع المحروقات. وهو النموذج الذي ترتكز عليه نشاطات بريغوجين في سورية.بعد سنوات من ظهور مجموعة "فاغنر" في الدونباس وتقويتها على الأرض السورية، ما يزال تعريف هذا الكيان محل إشكال. ويشكل اعتبار المجموعة مجرد شركة عسكرية خاصة اختزالاً، لكنّ تصنيفها في المقابل كأداة جديدة في يد الكرملين مضلل أيضًا، لأنه يوحي بأن "فاغنر" هي هيكل منظم ومستدامم تمتلك السلطة التنفيذية السيطرة الكاملة عليه. وهذا ليس صحيحًا. تتميز "فاغنر" بتشابك المصالح الخاصة لبريغوجين، وأحيانًا وليس دائمًا مع الأهداف العملياتية أو الدبلوماسية لموسكو. ولكن يجب اعتبارها وسيلة تسهل بعض الفرص في ميدان ما وليست أداة جديدة لخدمة استراتيجية كبيرة.*إيمانويل دريفوس: طالب دكتوراه في مركز ثوسيديديس التابع لجامعة باريس 2 بانتيون، وباحث زائر بمعهد الدراسات الأوروبية والروسية والأوراسية بمدرسة إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن. ترجم هذا المقال من الفرنسية حميد العربي.