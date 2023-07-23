الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

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تابتي سين*‏‏ - (إنيكواليتي. أورغ) 21 حزيران (يونيو) 2023‏يجب على البلدان المتقدمة أن تتحمل المسؤولية عن أزمة المناخ التي بدأتها بدفع تعويضات للبلدان النامية، بما في ذلك بلدي.‏* * *أنا من أمة تختفي.‏بلدي، بنغلاديش، واحد من بلدان ‏‏عدة‏‏ معرضة لخطر ‏‏الغرق‏‏ جزئيًا أو كليًا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ في العقود المقبلة. ويقع ‏‏75 في المائة‏‏ من البلد تحت مستوى سطح البحر.‏ليست بنغلاديش، وهي دولة استوائية تقع على قمة دلتا منخفضة، غريبة على الفيضانات، خاصة خلال موسم الرياح الموسمية. لكن كثرة حدوثها والمدى الذي بلغته هذه الفيضانات في السنوات الأخيرة لم يسبق له مثيل. وقد أدت الفيضانات في "سيلهيت" وغيرها من المناطق الشمالية الشرقية من بنغلاديش بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو) من العام 2022 إلى نزوح ما يقدر بنحو ‏‏15 مليون شخص ‏‏-حوالي 9 في المائة من سكان البلاد- من ديارهم ودمرت ‏‏مئات‏‏ القرى في العام 2022 وحده. وأدت الفيضانات والأمطار الغزيرة في تموز (يوليو) 2020 إلى غمر ‏‏ما يقرب من ربع بنغلاديش‏ بالمياه‏.‏‏كل هذه الفيضانات والأضرار أتت بحصيلة كبيرة على البلد وتسببت في خسائر لا يمكن إنكارها. وتظهر البيانات أنه بين العامين 2000 و2019، عانت بنغلاديش من خسائر اقتصادية بقيمة ‏‏3.72 مليار دولار‏‏ بسبب تغير المناخ. وعلى الرغم من انخفاض انبعاثاتها ‏‏الكربونية تاريخيًا‏‏ وفي ‏‏الوقت الحاضر‏‏ على حد سواء، تتأثر البلاد بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب موقعها.‏‏وقد استجابت المنظمات الدولية والإنسانية لهذه الأزمات السنوية كما تفعل دائمًا: ‏‏بالإعانات‏‏ تلو ‏‏الإعانات‏‏.‏‏ لكن استخدام طلبات الإغاثة والمعونات لمكافحة مشاكل المناخ هو نهج معيب. صحيح أن الإنسانية تنبع من النوايا النبيلة، لكن المجتمعات تصبح معها قانعة بالتدخلات الخيرية أثناء الأزمات، التي تتجنب واجب التعامل مع القضايا الهيكلية الأساسية التي تتسبب بها.‏إننا نثني على الجهود الخيرية باعتبارها سخية من دون مواجهة السبب الذي جعلها ضرورية في المقام الأول. خذوا، على سبيل المثال، أفراد الجيش البنغلاديشي الذين تخلوا عن قيمة ‏‏يوم من رواتبهم‏‏ للمساهمة في جهود جمع التبرعات المتعلقة بالفيضانات. كما تقوم بعض المنظمات الدولية بسن ‏‏تدابير وقائية‏‏ لمواجهة الكوارث المناخية. على سبيل المثال، أنشأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏‏أطر عمل استباقية‏‏ مختلفة في ما يعتبرها "بلدانًا عالية المخاطر"، مما أتاح له تخصيص أموال الإغاثة لبنغلاديش حتى قبل بدء الفيضانات الموسمية هذا العام. ولكن، بالنظر إلى الخسائر اللاحقة للفيضانات، من الواضح أنه حتى هذه التدابير الوقائية ليست كافية للتخفيف من هذه الكوارث وتبعاتها.‏‏مع وضع كل هذا في الاعتبار، ليس من المستغرب أن يكون العديد من السياسيين البنغلاديشيين، الذين تولوا سابقًا أدوارًا نشطة خلال الأزمات الإنسانية الوطنية، ‏‏قد اتخذوا مقاعد خلفية‏‏ ليراقبوا الأحداث من بعيد.‏‏إننا نتحدث عن أزمة المناخ في بنغلاديش كما لو أنها حتمية؛ كما لو أن بنغلاديش هي ببساطة ضحية لموقعها. لكن الواقع أكثر شرًا بكثير. إن الدول المتقدمة هي المسؤولة إلى حد كبير عن حالة الكوارث المناخية التي تحدث في بنغلاديش.‏‏في الفترة بين العامين 1765 و1938، نهبت بريطانيا ما تقرب قيمته من ‏‏45 تريليون دولار‏‏ من شبه القارة الهندية. وضمن هذا النهب كان "‏‏النزيف المالي للبنغال"‏‏، المليء -ليس ‏‏بنهب خزائن البلد ومدنه‏‏ من أجل المال فحسب، وإنما شمل ‏‏استغلال عماله وحرفييه في استخراج المواد المطورة والخام‏‏ على حد سواء. وليس من المستغرب أن يكون‏ ‏‏الاستعمار البريطاني والإمبريالية قد عملا يدًا بيد لتحويل البلد إلى الصناعة، بالنظر إلى أن الثورة الصناعية تتطلب توفر المواد الخام الرخيصة والأموال حتى تنتج المصانع، وتفرط في الإنتاج، وتلوِّث البيئة. في الأساس، ليس من غير الدقيق القول إن السبب الرئيسي لأزمة المناخ والفيضانات في بنغلاديش هو استعمارها في ظل حكم الراج البريطاني.‏عندما نتحدث عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والمسؤولية، فإننا نحتاج إلى التركيز على الانبعاثات التاريخية التراكمية، لأن هذه هي أسباب أزمة المناخ المستمرة. وتظهر البيانات أن 23 دولة غنية ومتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، ‏‏مسؤولة عن نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التاريخية‏‏، بينما أكثر من 150 دولة مسؤولة عن النصف الآخر.‏‏حتى العام 1950، كانت ‏‏أكثر من نصف‏‏ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التاريخية تنبعث من أوروبا، حيث تأتي الغالبية العظمى منها في أوروبا من المملكة المتحدة. ولكن، مع أن بصمة الكربون في المملكة المتحدة تضاءلت منذ ذلك الحين، ألا ينبغي لها أن تتحمل المسؤولية عن العواقب المترتبة على أفعالها السابقة؟ اليوم، تعد الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة من بين ‏‏أكبر 5 دول ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون‏‏. فلماذا يجب أن تعاني بنغلاديش من إفراط وتهور مستعمِريها، في الماضي والحاضر؟‏‏إن البلدان المتقدمة هي المسؤولة في المقام الأول عن أزمة المناخ الحالية، لكنها البلدان النامية هي ‏‏الأكثر هشاشة أمام آثارها‏‏. إن الاحترار العالمي، الذي فاقم فجوة عدم المساواة الاقتصادية بين الجنوب العالمي والشمال العالمي ‏‏بنسبة هائلة تبلغ 25 في المائة‏‏، يعاقب الضعفاء اقتصاديًا أكثر من الأغنياء، والمستعمَرين أكثر من المستعمِرين، وبالتالي، من الواضح أن أزمة المناخ هذه ليست مجرد قضية بيئية: إنها تتعلق بالاستعمار والإمبريالية والفقر، وكل هيكل منهجي يقع عدم المساواة في أسسه.‏‏يجب على البلدان المتقدمة أن تتحمل المسؤولية عن أزمة المناخ التي بدأتها من خلال دفع تعويضات للبلدان النامية. وهناك عدد من الطرق التي يمكنهما أن تفعل بها ذلك.‏تتمثل إحدى الطرق الملموسة جدًا التي يمكن للبلدان المتقدمة من خلالها دفع التعويضات، في إعادة تخصيص "حقوق السحب الخاصة". و"حقوق السحب الخاصة" هي أصول احتياطية تكميلية من النقد الأجنبي يحتفظ بها "صندوق النقد الدولي"، ويتم توزيع أعداد معينة منها على البنوك وسندات الخزينة في جميع أنحاء العالم، مما يتيح للمؤسسات المالية خيارات احتياطية عندما تحتاج اللجوء إلى احتياطياتها المالية أثناء الأزمات.‏‏مع ذلك، يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة حاليًا عن طريق "الكوتا"، ما يعني أن البلدان النامية منخفضة الدخل مثل بنغلاديش تحصل على ‏‏1.4‏‏ في المائة، وتحصل البلدان النامية ذات الدخل المرتفع مثل الصين على ‏‏22 في المائة‏‏، والبلدان الغنية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ‏ على أكثر من 60 في المائة‏‏. وبطبيعة الحال، ‏‏نادرًا ما‏‏ تحتاج البلدان الغنية، إذا احتاجت أصلاً، إلى الاستعانة بحقوق السحب الخاصة، في حين تعتمد البلدان منخفضة ‏‏الدخل غالبًا‏‏ على حقوق السحب الخاصة بها. وسيكون إنهاء هذا النظام للحصص وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ وسيلة مجدية لاستخدام الموارد الحالية للتخفيف من تغير المناخ وآثاره. وبالنظر إلى أنها لا تستخدم حقوق السحب الخاصة بها، فإنه ليس لدى البلدان المتقدمة أي حافز لعدم القيام بذلك.‏وبالمثل، يمكن للبلدان الغنية أن تساعد البلدان النامية على إنشاء مختلف مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. ويشير مفهوم ‏‏التخفيف من حدة المناخ‏‏ إلى الإجراءات التي تنطوي على خفض مستويات انبعاثات غازات الدفيئات في الغلاف الجوي، إما عن طريق الحد من المصادر التي تشكل نقاط التلوث (مثل حرق الوقود الأحفوري من أجل إنتاج الكهرباء)، أو عن طريق تعزيز المصارف التي تخزن هذه الغازات (مثل الغابات).‏‏في الوقت الحالي، تأتي ‏‏حوالي 63 في المائة‏‏ من الطاقة في بنغلاديش من الغاز الطبيعي. وبينما‏‏ تستكشف‏‏ الحكومة مصادر بديلة للطاقة المتجددة، يعاني البلد مسبقًا من ‏‏أزمة طاقة هائلة‏‏ تؤدي إلى ‏‏توزيع الطلب على الكهرباء على مصادر طاقة متعددة إلى حد كبير‏‏. لا يمكن لبنغلاديش ببساطة الانتقال من مصدر طاقة إلى آخر. ومع ذلك، يمكن للدول المتقدمة توجيه الموارد نحو المشاريع البنغلاديشية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة المستكشفة جيدًا، مثل طاقة ‏‏المد ‏‏والجزر والرياح‏‏، بما يمنع الوضع السيئ أصلًا من المزيد من التدهور.‏‏إن التكيف مع المناخ هو شأن ضروري مثل التخفيف من حدة المناخ. وتستطيع البلدان المتقدمة أن تساعد في العديد من مشاريع القدرة على التكيف مع المناخ، بما في ذلك العمل مع المزارعين المحليين لتطوير ممارسات زراعية جديدة أقل عرضة للتضرر من الفيضانات، أو تعزيز المساحات الساحلية من الأراضي، أو وقف أسباب ملوحة مياه الشرب الشحيحة مسبقًا، أو ‏‏بناء "مدن صديقة للمناخ".‏‏ وفي حين ساعدت المنظمات غير الحكومية بنغلاديش في هذه المشاريع، ينبغي للبلدان المتقدمة أيضًا أن تستخدم مواردها الخاصة لدعم هذا التحول.‏‏لكن الدمار الناجم عن تغير المناخ لا يمكن تجنبه ببساطة من خلال تقنيات التخفيف والتكيف وحدها: تحتاج بلدان المواجهة إلى دعم مالي لتمويل الإصلاحات التي تعقب الكوارث التي لا مفر منها. ومن المتوقع أن تصل التكاليف الاقتصادية بين البلدان النامية لهذه الخسائر والأضرار إلى ‏‏200-580 مليار دولار بحلول العام 2030‏‏. وقد عمد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ للعام 2021 (أو، بالاسم الشائع، COP2) إلى إنشاء "‏‏حوار غلاسكو"‏‏ استجابة لدعوات الدول النامية فيما يتعلق بالمساعدة أثناء أزمات المناخ البيئية. وتحدد زوا شاوو، العالمة في معهد ستوكهولم للبيئة، المبادئ المختلفة التي يمكن للأمم المتحدة والدول المتقدمة اعتمادها لتمويل الخسائر والأضرار، مثل ‏‏توفير تمويل قائم على الاحتياجات على أساس كل بلد على‏‏ حدة، أو ضمان ‏‏أن يتم استخدام الأنظمة الوطنية لتوزيع الأموال‏‏.‏تدين جميع البلدان الغنية بواجب الاعتراف بلاجئي المناخ وتوفير الملاذ الآمن لهم. وقد نزح بالفعل أكثر من ‏‏21.5 مليون شخص‏‏ في مختلف أنحاء العالم بسبب تغير المناخ. ومع ذلك، لا تعترف العديد من البلدان، بما ‏‏فيها الولايات المتحدة‏‏، في الواقع بلاجئي المناخ على أنهم "لاجئون". وغالبًا ما يكون أولئك الذين يواجهون الاضطهاد -ليس من أشخاص آخرين ولكن من التهديدات البيئية التي يسببها الإنسان- غير قادرين على التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو الوصول إلى المأوى أو الغذاء أو الضروريات الأساسية. وهذا الإهمال يجعل لاجئي المناخ، على حد تعبير "الراديو الوطني العام" NPR، ‏‏"يسقطون بين الشقوق".‏‏تتصرف الدول المتقدمة بشكل أقل قلقًا وعناية بشأن تغير المناخ لأنه في العقود القليلة المقبلة على الأقل، لن تؤدي الكوارث وتغيرات مستوى سطح البحر إلى إزعاجها أو التأثير عليها بشكل كامل (وأيضًا لأن ‏‏الشركات تستفيد من التدهور البيئي‏‏). لكننا نفشل في إدراك مدى عالمية عالمنا وترابطه الآن. إن بنغلاديش، على سبيل المثال، هي من بين ‏‏أكبر مصدري المنسوجات‏‏ في العالم. وعندما تذهب تحت الماء، لا يمكن لدولة نامية أخرى ملء هذا الفراغ بسهولة وتحمل هذا العبء. وفي حين أن خسائر تغير المناخ قد تبدو صغيرة نسبيًا الآن، فإن ‏‏حلقة ردود الفعل للاحترار العالمي‏‏ تعني أن كل واحدة منها ستكون لها تداعيات عالمية هائلة في المستقبل.‏‏إن تغير المناخ هو، في جوهره، شكل من أشكال الإبادة الجماعية -ليس الإبادة الجماعية البشرية والبيئية فقط، وإنما الإبادة الجماعية الثقافية أيضًا. فمع كل شبر من بنغلاديش يغرق، وكل قرية تُفقد، وكل مقاطعة تغمرها المياه، يختفي جزء من الثقافة البنغالية: العادات تُنسى، وأوطان الأجداد تُهجر وتختفي. وقد فقد أولئك منا في البلدان النامية والمستعمرة الكثير من هذا مسبقًا، وتم بالفعل محو الكثير من تاريخنا من خلال الإمبريالية وتجريد شعوبنا من إنسانيتها. ونحن أقوياء -حيث استلزم التعرض للاستعمار امتلاك تلك القوة- ولكن كم من المزيد يمكننا أن نتحمل؟‏إذا غرقت بنغلاديش -‏‏عندما‏‏ تغرق بنغلاديش- فلن تكون تلك خسارة بيئية مجردة، وإنما ستكون بمثابة النفَس الأخير لشعب بدأ في الموت في اللحظة التي حط فيها البريطانيون على الأراضي الهندية. لقد خلقت الدول المتقدمة هذه الكارثة المناخية. وعليها الآن أن تقوم بمعالجتها.‏‏*تابتي سين Tapti Sen: الرئيس التالي لموقع Inequality.org في معهد الدراسات السياسية.‏ نشر هذا المقال ‏في موقع Inequality.org‏‏.*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Modern Form of Colonialism: Climate Change