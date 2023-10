العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

اضافة اعلان

غرفة الأخبار - (مودرن دبلوماسي) 3/10/2023ترجمة: علاء الدين أبو زينةيبدو أن العالم يدخل بسرعة عصر "انتقام". ثمة اتجاهان رئيسيان يلتقيان: واحد من الشرق والآخر من الجنوب. من ناحية، تسعى القوى الآسيوية -الصين والهند وروسيا- جاهدة إلى اتخاذ موقف قوي في النظام العالمي. ومن ناحية أخرى، تطالب مجموعة متنوعة من البلدان النامية أو الناشئة في نصف الكرة الجنوبي بشكل متزايد بمكانة جديدة على المسرح العالمي، كما كتبت صحيفة "إلباييس" الإسبانية.وقدرات هذه الجهات وأساليبها مختلفة، لكنّ القاسم المشترك بينها هو الرغبة في التغلب على الماضي غير المُرضي، والمهين في بعض الأحيان، الذي يتطلب التغيير والتعويض، فضلاً عن المراجعة تاريخيًا. وتتوجه معظم هذه المطالب واللوم، وحتى الأحزان والمظالم، إلى الغرب الذي كان المهيمن لفترة طويلة جدًا.وليست هذه الحركة جديدة، لكنها تكتسب الآن سرعة وكثافة. فقد أصبحت الصين والهند اليوم أقوى من أي وقت مضى طوال قرون. وفي العموم، أصبحت دول "عدم الانحياز" تتمتع اليوم بثقل أكبر مما كانت عليه قبل نصف قرن من الزمان. ودعونا ننظر في التطورات.بعد هزيمة الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة وانهياره والأزمة الوحشية في التسعينيات، استجمعت روسيا قواها في بداية هذا القرن. ومنذ العام 2007 -بعد خطاب بوتين الشهير في مؤتمر ميونخ الأمني- بدأت موسكو في الإشارة إلى عدم الرضا عن تطور العلاقات الدولية، وعن رغبة في الحفاظ على مجال نفوذ لنفسها في مواجهة الذعر السائد في بلدان ما بعد الاتحاد السوفياتي التي سعت إلى الوحدة مع الغرب. وتزايدت ثقة الكرملين في قوته وقدراته، فأرسل قوات إلى جورجيا (ردًا على المذبحة التي تعرضت لها قوات حفظ السلام الروسية في أوسيتيا الجنوبية)، وتقدم إلى سورية، ووسع نفوذه في أفريقيا، وأطلق عملية خاصة في أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022.من جهتها، وبفضل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة والموقع الجيوسياسي المناسب، تؤكد الهند حضورها بشكل متزايد على المسرح العالمي. وقد نجحت في اجتذاب الغرب واعتباره لها "حليفاً قيماً في المواجهة مع الصين"، وأظهرت قدرات تكنولوجية كبيرة من خلال برنامجها الفضائي. وهي تتباهى بعدد كبير من الشباب بين سكانها. وتقوم حكومة البلاد بتطوير سياسة قائمة على "القومية الهندية" وتسعى إلى تعزيز مكانتها في العالم. وعلى وجه الخصوص، تحاول الهند ترسيخ نفسها كمتحدث باسم مصالح الجنوب العالمي. كما يوفر تاريخ البلد له زخمًا سياسيًا. وأحد الأمثلة على ذلك هو محاولة اعتماد اسم المكان الهندوسي القديم، "بهارات"، كاسم وحيد للهند.ومن المؤكد أن الصين تقع أيضًا في قلب حركة عظيمة تهدف إلى استعادة التوازن الدولي. ويشكل النمو الاقتصادي والتقني الهائل الذي شهدته العقود الأخيرة الأساس للمكانة الجديدة التي يحتلها البلد على الساحة العالمية. وتفخر بكين باستعادة مكانتها التاريخية كإمبراطورية عظيمة. وتقوم بوضع المبادرات الاقتصادية ومبادرات البنية التحتية على رقعة الشطرنج العالمية، وتحاول إنشاء تحالفات جديدة يمكن أن تتفوق على تلك التي تحيط بالولايات المتحدة. وكانت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها بكين وحلفاؤها لتوسيع مجموعة "بريكس" علامة واضحة على التطور المتسارع لخططها لإعادة التوازن إلى النظام العالمي.تنضم هذه الحركة من الشرق إلى الحركة من الجنوب. والقوى في الجنوب أكثر تشظيًا لأن المبادرة لا تأتي هناك من قوى نافذة يمكنها أن تدعم بعضها بعضاً سياسياً كما هو الحال مع الصين وروسيا، وإنما تأتي من عشرات الدول ذات الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المتجانسة. ومع ذلك، ليس هناك شك في أن هذه الدول تصبح أكثر اتحادًا باطراد بفضل أنشطة دول مثل الهند والبرازيل، التي تحاول حياكة نسيج عالمي جديد.إن الغرب هو المخاطَب الرئيسي لهذه الرغبة لدى الجنوب العالمي في التغيير والحصول على مواقع جديدة في المسرح العالمي -وفي الانتقام. فقد تراكمت، طوال تاريخ الهيمنة الغربية، العديد من المشاكل في العالم.من المفهوم أن يتفاعل الكثير من الناس بقلق مع حقيقة أننا، نحن الأوروبيين، نطالب العالم أجمع بتحمل المسؤولية عن الصراع الدائر في أوكرانيا، بينما تجاهلنا في الماضي العديد من المواقف غير السارة والصعبة -العراق، على سبيل المثال... لكنّ هذه ليست كل أسباب الشكوى.يتحمل الغرب المسؤولية عن التلوث البيئي أكثر من أي أحد آخر. ولم تكن دولُه سخية بشكل خاص في تقديم الرعاية الطبية أثناء الوباء. وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء، فسوف نجد أن أصداء المكائد الأميركية في العالم ما تزال محسوسة -على سبيل المثال، في حالة الانقلاب في تشيلي الذي تم مؤخراً إحياء ذكراه الخمسين. ويمكن للمرء أيضًا إلقاء نظرة على أوروبا نفسها وتاريخها الاستعماري والدور الذي تلعبه اليوم في مناطق مثل منطقة الساحل الأفريقي.إن مسؤولية الغرب عما فعله عظيمة، ولذلك، لا تسعى بقية العالم جاهدة إلى التغيير فحسب؛ إنها تسعى أيضاً إلى الانتقام.الآن أصبح من المهم بالنسبة للغرب أن يعمل على إيجاد توازن معقول في المؤسسات الدولية، وخاصة الاقتصادية منها، حتى يتمكن من الاضطلاع بدور مهم في تصحيح الوضع فيما يتصل بتغير المناخ، والقبول الصادق بالعمليات المتعددة الأطراف.*نشر هذا المقال تحت عنوان: The world is rapidly entering an era of “revenge”