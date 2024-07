المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

مايك لودفيغ‏‏* ‏‏- (تروث أوت) 25/6/2024الوضع في الضفة الغربية "يتدهور بشكل كبير"؛ حيث قتل 528 فلسطينياً على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين منذ تشرين الأول (أكتوبر)... وغالبًا ما تهدف الهجمات القاتلة التي يشنها المستوطنون إلى تخويف العائلات الفلسطينية وإبعادها من منازلها.‏‏* * *بعد العمل خلف الكواليس لأشهر عدة، يتحرك أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف الذي يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتسليم السيطرة على الضفة الغربية إلى سلطات مدنية قريبة من المستوطنين الإسرائيليين، الذين ‏‏يعتقد‏‏ بعضهم أن لديهم حقاً إلهياً في ‏‏إرهاب‏‏ ‏‏وتشريد‏‏ جيرانهم الفلسطينيين.‏‏على مدى عقود، واصلت إسرائيل احتلال الضفة الغربية؛ موطن نحو 3 ملايين فلسطيني يعيشون بين شبكات من نقاط التفتيش وحواجز الطرق والمستوطنات غير القانونية.‏ وليس سراً أن ‏‏بتسلئيل سموتريتش؛ المستوطن المتطرف والوزير القوي في حكومة نتنياهو، يقوم الآن بتنسيق عملية الضم الفعلي للضفة الغربية. وسيكون من شأن ذلك أن يسهل توسيع ‏‏المواقع شبه العسكرية‏‏ والمستعمرات السكنية المخصصة لليهود فقط، التي يعتبرها حتى الحلفاء في الولايات المتحدة ‏‏غير قانونية‏‏ بموجب القانون الدولي.‏مثلما يفعل السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية، ‏‏تحذر‏‏ ‏‏صحيفة "هآرتس‏‏" من أن خطة سموتريتش تحظى بمباركة نتنياهو، وهي جارية وقيد التطبيق "الآن". ‏‏وبدا أن‏‏ سموتريتش يؤكد ذلك يوم الأحد، 23 حزيران (يونيو)، بعد ظهور تفاصيل خطته الرامية إلى تعزيز سيطرة حركة الاستيطان الإسرائيلية على الضفة الغربية من خلال ‏‏نقل‏‏ سلطات الحكم الرئيسية من المسؤولين العسكريين إلى مسؤولين مدنيين.‏‏"كل شيء مطروح على الطاولة"، ‏‏كتب سموتريتش على وسائل التواصل الاجتماعي.‏في الآونة الأخيرة، تم تسريب شريط صوتي لسموتريتش؛ الإسرائيلي المتطرف الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة غير قانونية، يخبر فيه أنصاره‏‏ بأن "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية". وفي خطاب ألقاه خلال مؤتمر داخلي لـ"حزب الصهيونية الدينية"، في وقت سابق من هذا الشهر، حزيران (يونيو)، أوضح سموتريتش أنه يتم الآن تشكيل "نظام مدني منفصل" لإدارة الضفة الغربية، بينما سيبقى الجيش الإسرائيلي مسؤولاً على الورق فحسب.‏‏بذلك، يقول سموتريتش بصوت عال ما يحاول نتنياهو إخفاءه عن الولايات المتحدة وبقية العالم.‏ وقال سموتريتش لأنصاره في الخطاب: "سيكون من الأسهل ابتلاع السياق السياسي والقانوني، حتى لا يقول الناس إننا نقوم الآن بتنفيذ الضم".‏‏ستمكن هذه ‏‏الخطة‏‏ الحلفاء السياسيين من تعزيز التوسع ‏‏الاستيطاني، وهدم‏‏ الأحياء الفلسطينية، ‏‏وتزويد البؤر الاستيطانية غير القانونية‏‏ بتمويل حكومي، ‏‏وفقًا لتحليل‏‏ قانوني أجرته حركة "السلام الآن"؛ منظمة حقوق الإنسان التي نشرت تسجيلاً لخطاب سموتريتش المذكور.‏‏تعتبر المحكمة العليا الإسرائيلية الضفة الغربية منطقة تحت احتلال عسكري مؤقت، ويخضع مصيرها في نهاية المطاف لمفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين. ومع ذلك، وضع سموتريتش الإطار لعملية ترمي إلى نقل الحكم من الجيش الإسرائيلي إلى جهاز مدني داخل وزارة يسيطر عليها. ويقول منتقدون إن الخطة ستسمح للمستوطنين بتجاوز الحكومة المركزية وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المتنازع عليها، مع حرمان الفلسطينيين من الحصول على تصاريح مهمة، بل وحتى الوصول إلى ‏‏المياه النظيفة‏‏.‏‏يقول عيسى عمرو، وهو ناشط في الخليل ومؤسس ‏‏منظمة "شباب ضد المستوطنات‏‏"، في مقابلة: "أنت لا تشعر بالأمان، وليس لديك حياة اجتماعية. وهم يجبرونك على المغادرة؛ إنهم لا يطردونك مباشرة من منزلك جسدياً، لكنهم يجعلون من المستحيل عليك البقاء، إنهم يجعلون حياتك بائسة".‏‏وغالبًا ما تهدف الهجمات القاتلة التي يشنها المستوطنون إلى تخويف العائلات الفلسطينية وإبعادها عن منازلها، وفقًا للتقارير. ‏‏وقالت حركة "السلام الآن"، التي تعارض المستوطنات غير القانونية وتهجير الفلسطينيين، إن سموتريتش يقول بصوت عال ما يحاول نتنياهو إخفاءه عن الولايات المتحدة وبقية العالم. ووصفت "السلام الآن" خطة سموتريتش للضم الفعلي بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي، من شأنه أن يزيد من ترسيخ نظام عنيف وغير متكافئ بشكل كبير في ‏‏60 في المائة‏‏ من أراضي الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي المباشر.‏‏وقالت المجموعة في بيان: "منذ بدء الحرب، تم إنشاء أكثر من عشرين بؤرة استيطانية جديدة، وتم تهجير عدد مماثل من المجتمعات الفلسطينية قسرًا، ويوضح هذا العمل غير القانوني من الضم أن هناك نظامين قانونيين يعملان الآن ويؤديان دوراً رسمياً: (أحدهما) للفلسطينيين والآخر للمستوطنين الإسرائيليين".‏‏ويقول المدافعون عن الحقوق الفلسطينية إن سموتريتش يقنن ببساطة جهدًا قائمًا منذ وقت طويل تبذله حركة المستوطنين لتوسيع الأراضي الإسرائيلية داخل فلسطين واقتلاع السكان الأصليين من دون عقاب. وأكدت العديد من جماعات حقوق الإنسان ‏‏توفر شروط الفصل العنصري‏‏ حيث يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي.‏في الأسبوع الماضي، ‏‏قال‏‏ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك‏، إن الوضع في الضفة الغربية "يتدهور بشكل كبير"؛ حيث قتل 528 فلسطينياً على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين منذ تشرين الأول (أكتوبر)، من بينهم ‏‏مراهقان أميركيان‏‏ وعشرات ‏‏الأطفال الأبرياء‏‏. وغالبًا ما تهدف الهجمات القاتلة التي يشنها المستوطنون إلى تخويف العائلات الفلسطينية وإبعادها عن منازلها، وفقًا للتقارير.‏‏مثل سموتريتش وآخرين في ائتلاف نتنياهو، يسمي قادة المستوطنين الضفة الغربية "يهودا والسامرة" ويطالبون بالحق في الأرض بناء على تعاليم توراتية. وقال عمرو إن سموتريتش أبرم صفقة مع نتنياهو لضم الضفة الغربية عندما وافقت الأحزاب اليمينية على تشكيل الائتلاف الحاكم في العام 2023 الذي سمح لرئيس الوزراء بالبقاء في منصبه.‏يقول عمرو، وهو ناشط غير عنفي معروف باسم ‏‏"غاندي الفلسطيني"،‏‏ تعرض ‏‏للمضايقة‏‏ والتهديد والاحتجاز من قبل الجنود والمستوطنين الإسرائيليين: ‏"جاءت حكومة جديدة إلى السلطة، ورأينا المزيد من عنف المستوطنين، والمزيد من التوسع الاستيطاني، والمزيد من وحشية الجيش. ولسوء الحظ، جاء 7 تشرين الثاني (أكتوبر)، واستغل سموتريتش ذلك كفرصة لتسريع ضم الضفة الغربية".‏بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري، حتى أعمال الاحتجاج الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن ومداهمات المنازل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية. وهناك آلاف الفلسطينيين الذين يقبعون الآن في الحجز التعسفي في السجون الإسرائيلية بموجب أوامر غامضة يصدرها القضاة العسكريون في أي وقت، ‏‏بمن فيهم ما يقدر بنحو 240 طفلاً من الضفة الغربية وحدها. وقال عمرو إن حرية التنقل للفلسطينيين محدودة للغاية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مع فتح نقاط التفتيش العسكرية والطرق الرئيسية للمستوطنين فقط.‏‏تؤدي التوترات بانتظام إلى اندلاع العنف، لكن المستوطنين يتمتعون بوجود قوة الجيش الإسرائيلي إلى جانبهم. ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شنت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ‏‏حملة عنف غير مسبوقة‏‏ ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقًا لـ"بتسيلم"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تعمل في الأراضي المحتلة.‏ ويقول عمرو: "حتى أكون صادقًا، هذا يعمل -الكثير من الناس يغادرون".‏‏ما تزال الضفة الغربية تشكل مصدراً رئيسياً للخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ حيث تؤكد الولايات المتحدة أن توسيع المستوطنات غير القانونية يقلل من مكانة إسرائيل الدولية ويضع الحواجز أمام محادثات السلام مع استمرار القتال مع "حزب الله" على الحدود اللبنانية واستمرار الأزمة الدموية في غزة.‏‏والسؤال الآن هو ما الذي ستفعله إدارة بايدن رداً على الضم الفعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.‏‏فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على ‏‏المستوطنين العنيفين‏‏، وكذلك ‏‏مجموعة دفاع فلسطينية مسلحة‏‏ في نابلس، لكن التقارير تشير إلى أن العقوبات لم ‏‏تؤد إلا إلى تشجيع المستوطنين‏‏ تحت قيادة سموتريتش. كما فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على ‏‏جماعة إسرائيلية مسلحة‏‏ هاجمت قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، حيث يتضور المدنيون جوعًا من دون مأوى، وحيث قتل أكثر من 37.000 شخص تحت الحصار الإسرائيلي.‏وصلت التوترات بين البيت الأبيض وإسرائيل إلى‏‏ نقطة الغليان‏‏ في الأسابيع الأخيرة عندما فاجأ نتنياهو المسؤولين الأميركيين بانتقاده لما وصفه بـ"الاختناقات" في تسليم الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل. ومن أجل تجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد، يعتمد رئيس الوزراء على اليمين المتطرف للبقاء في السلطة، ويمكن الضغط عليه سياسياً من خلال تضاؤل قائمة حلفائه.‏الآن، يستعد الرئيس جو بايدن لمناظرة مع منافسه دونالد ترامب، ولم يقل البيت الأبيض الكثير عن فلسطين خلال الأسبوع الذي سبقها. (تحديث: عُقدت المناطرة ولم يكن لها تأثير يُذكر على الأحداث في فلسطين).‏*مايك لودفيغ Mike Ludwig: مراسل صحفي في "تروث أوت" ‏‏Truthout‏‏ ‏‏يقيم في نيو أورلينز. وهو أيضا كاتب ومضيف "الخطوط الأمامية للمناخ" ‏‏Climate Front Lines‏‏، وهو بودكاست عن الأشخاص والأماكن والنظم البيئية في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Settlers Are Already Executing Smotrich’s Plan to Annex West Bank, Residents Say